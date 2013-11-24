RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 751752753754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 102
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
33
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 17:11

Оформляв депозит в этом банке в г. Черкассы. И оформление и снятие все прошло вежливо и быстро.На все непонятные вопросы, получил понятные ответы( сотрудника зовут Катерина). Также благодарность кассиру, не знаю как зовут ее. Вернула лишние деньги при приеме в касе. Еще раз спасибо за обслуживание.
Ярик77Страшучок
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:11

хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності
greenozon
 
Повідомлень: 12619
З нами з: 01.06.14
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:28

  greenozon написав:хтось в курсі як по закінченню депозиту відправити гроші СЕПом в інший банк звідси?
є ІБ і якась дебетна картка стара в наявності

Зайти в ИБ и отправить. Ток это дорого.
Лучше откройте карту под Депозит, с нее сторонний р2р нашару, анлим.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 05.05.21
Подякував: 117 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:46

Amethyst
А як же мішок, кеди, романтика?
klug
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38

Re: Банк Глобус

Всех романтиков тут отымели позапрошлым летом.
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 04.02.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:30

  VLADPn написав:Всех романтиков тут отымели позапрошлым летом.

С приложения депозит не даёт открыть (
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12745
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:35

Перша іпотека від банку під 0%, однако..

https://news.finance.ua/ua/news/-/50886 ... u-brovarah
greenozon
 
Повідомлень: 12619
З нами з: 01.06.14
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 751752753754
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, jay2004 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 144, 145, 146
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1455 211559
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лют, 2022 10:58
Amethyst
Банк Січ 1 ... 48, 49, 50
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
499 161128
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 10:18
la9
А-Банк 1 ... 1978, 1979, 1980
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19791 3343992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 00:25
vovareuckij

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
todobank (499)
20.02.2022 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.