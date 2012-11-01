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Осторожно мошеничество!

Осторожно мошеничество!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:19

Re: Осторожно мошенники!

Дуже багато разів отримувала повідомлення "ваш мобільний рахунок поповнений на 500 грн" і це зі звичайних номерів. Або що просто на рахунок прийшла така-то сума. потім телефонуєш і вони починають розказувати що ніби випадково поповнили, поверніть будь ласка. не ведіться! та перевіряйте слова на ділі.
Nadezhda72
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:50

Мошенник в инстаграмме @city_prodavec
Продает фирменные вещи. Взял полную предоплату и ничего не выслал, добавив в полный игнор.
Карта 4598 0548 8391 6303, Анатолий Воронец
vlasin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:03

  tvc-malina написав:И мне тоже такой номер звонил недавно.....Кто скажет кто звонят?

ЗЕК Банк звонит
Кискодер
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:05

шахраї на OLX

пропонують товар, просять передоплату, потім повний ігнор
тел. +380663318919 представилась Надією
карта 5353 0500 1581 8054 (5353050015818054)
Тичінський Олександр Віталійович
konstantine_voronin
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:03

В Киеве промышляет аферист. Разводит девушек на деньги. И во

Виталий Канцедал
тел. 063-158-05-45
Документы липовые. Права липовые. Подставная фирма.
Девушек цепляет в Портере, разводит на деньги, грабит квартиры, угоняет машины.
Потом скрывается пару дней. И начинает все опять, искать новую жертву.
Рассказывает, что он директор сети СТО и цветочной базы.
Будьте осторожны!!!
kuznetsov_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:47

Автоперекуп Умань

Дмитрий (063) 743 82 20
Скручивает пробег, подделывает сервисную книжку, автосервис весь в доле
pokerface
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 22:57

Кредит7 credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" ЕДРПОУ 42753492 - М

Кредит7 credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" ЕДРПОУ 42753492 - Мошенники, телефонные террористы и аферисты!
Мошенническая схема Credit7 - компьютер автоматически делает обзвон всех телефонных номеров подряд, если телефонный номер отвечает на звонок, тогда номер заносится в их базу жертв. Потом идет обзвон жертвы в ручном режиме изо дня в день, якобы ваш знакомый должен уплатить долг Кредит7, так как ваш телефонный номер указан в его кредитном договоре как поручитель, при этом аферисты credit7 могут и не знать даже Имя жертвы. Далее мошенники credit7 смотрят по разговору, если жертву можно добить психологически и различными угрозами, продолжают терроризировать и угрожать изо дня в день по телефону с истерическими криками с матами и рассылкой смс с угрозами с целью погашения вымышленного долга по кредиту вымышленного должника. А теперь ВНИМАНИЕ! Эти твapи credit7 довели пожилого человека, который не имел никакого отношения к Кредит7 и вообще к никаким кредитам до Инфаркта со Смертельным Исходом. В Полиции уже лежат заявления, относительно Мошеннических действий Credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА". Но их мало! Родственники, погибшего человека по вине твapeй Кредит7 Просят (Умоляют!) помочь Пострадавших от Credit7 и написать заявления в полицию Украины, или хотя бы отправить заявку в киберполицию Украины на https://ticket.cyberpolice.gov.ua относительно мошеннических действий и угроз credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА". Юристы родственников погибшего человека, смогут довести это дело до конца, чтобы оно не развалилось только, если придать это массовой огласке и будет зафиксировано как массовое крупное мошенничество. И еще просьба пострадавшим от credit7.ua записывайте все разговоры звонивших с credit7 и сохраняйте все их sms сообщения с угрозами, и тем более не разглашайте свои личные данные им, так как, кроме номера телефона они о вас вообще могут ничего не знать. А наоборот, задавайте им как можно больше вопросов: кто звонит, кому они звонят, из какой они компании, где она находится, какой договор, какая сумма долга, какие банковские реквизиты их, просить их перезвонить со стационарного телефонного номера. Уважаемые, Пострадавшие! Нам Очень нужна Ваша Помочь, чем больше будет доказательная база, тем быстрее мы сможем остановить беспредел credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" Группа компаний Aventus Group Украина
vlerpp
 
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