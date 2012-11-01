Осторожно мошеничество!

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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:19
Re: Осторожно мошенники!
Дуже багато разів отримувала повідомлення "ваш мобільний рахунок поповнений на 500 грн" і це зі звичайних номерів. Або що просто на рахунок прийшла така-то сума. потім телефонуєш і вони починають розказувати що ніби випадково поповнили, поверніть будь ласка. не ведіться! та перевіряйте слова на ділі.
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:50
Мошенник в инстаграмме @city_prodavec
Продает фирменные вещи. Взял полную предоплату и ничего не выслал, добавив в полный игнор.
Карта 4598 0548 8391 6303, Анатолий Воронец
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:03
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:05
шахраї на OLX
пропонують товар, просять передоплату, потім повний ігнор
тел. +380663318919 представилась Надією
карта 5353 0500 1581 8054 (5353050015818054)
Тичінський Олександр Віталійович
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:03
В Киеве промышляет аферист. Разводит девушек на деньги. И во
Виталий Канцедал
тел. 063-158-05-45
Документы липовые. Права липовые. Подставная фирма.
Девушек цепляет в Портере, разводит на деньги, грабит квартиры, угоняет машины.
Потом скрывается пару дней. И начинает все опять, искать новую жертву.
Рассказывает, что он директор сети СТО и цветочной базы.
Будьте осторожны!!!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:47
Автоперекуп Умань
Дмитрий (063) 743 82 20
Скручивает пробег, подделывает сервисную книжку, автосервис весь в доле
Додано: Вів 04 лют, 2020 22:57
Кредит7 credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" ЕДРПОУ 42753492 - М
Кредит7 credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" ЕДРПОУ 42753492 - Мошенники, телефонные террористы и аферисты!
Мошенническая схема Credit7 - компьютер автоматически делает обзвон всех телефонных номеров подряд, если телефонный номер отвечает на звонок, тогда номер заносится в их базу жертв. Потом идет обзвон жертвы в ручном режиме изо дня в день, якобы ваш знакомый должен уплатить долг Кредит7, так как ваш телефонный номер указан в его кредитном договоре как поручитель, при этом аферисты credit7 могут и не знать даже Имя жертвы. Далее мошенники credit7 смотрят по разговору, если жертву можно добить психологически и различными угрозами, продолжают терроризировать и угрожать изо дня в день по телефону с истерическими криками с матами и рассылкой смс с угрозами с целью погашения вымышленного долга по кредиту вымышленного должника. А теперь ВНИМАНИЕ! Эти твapи credit7 довели пожилого человека, который не имел никакого отношения к Кредит7 и вообще к никаким кредитам до Инфаркта со Смертельным Исходом. В Полиции уже лежат заявления, относительно Мошеннических действий Credit7.ua ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА". Но их мало! Родственники, погибшего человека по вине твapeй Кредит7 Просят (Умоляют!) помочь Пострадавших от Credit7 и написать заявления в полицию Украины, или хотя бы отправить заявку в киберполицию Украины на
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