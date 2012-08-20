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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
Додано: Нед 25 січ, 2015 22:58
Re: Робота після навчання
Я студент и переживаю о том будет ли работа для меня по оканчании обучения,как вы думаете програмистам будет работа через год
Додано: Нед 25 січ, 2015 23:00
Робота після навчання
Додано: Чет 03 вер, 2015 13:57
Re: Робота після навчання
Я студентка 5 курсу і за сумісництвом дизайнер-фрілансер. Наступного літа я їду працювати в США по програмі work and travel. Компанія Startravel підшукала для мене роботу продавцем в магазині в маленькому містечку в Каліфорнії. І знаєте, я сподіваюсь залишитись там працювати продавцем, а ввечері підпрацьовувати для себе дизайнером для себе. Я не розумію людей, які чіпляються за низькооплачувану роботу тому що вчились на цій спеціальності в інституті. Як ви думаєте? Правильно жертвувати мріями заради роботи після інституту, на яку ви вчились?
Додано: Нед 11 жов, 2015 19:45
Re: Робота після навчання
Для более-менее грамотных людей предлагаю работу написанием (копирайтинг), редактированием (рерайт), переводом статей, текстов. Все подробности в статье по ссылке:
Додано: Чет 15 жов, 2015 07:17
Lu4iksun Зависит от того чем хотите заниматься. Сразу ставку ставьте не на деньги, а на получение минимального опыта. Как только поймете, что это ваше по 15 часов в сутки сидите и будет вам счастье.
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:01
Робота в інтернеті після навчання
На мою думку, найкращим варіантом роботи під час та після навчання є робота в інтернеті. Всі тонкощі такої роботи можна дізнатись на сайті
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