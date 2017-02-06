МАФ в Киеве

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 тра, 2011 15:10
В продолжение темы - в данный момент с вступлением в силу положения о размещении временных сооружений Главблагоустрий не уполномочен выдавать какие либо разрешительные документы. На сегодняшний день также разрабатываются проекты решений о передаче полномочий выдачи разрешительной документации районным администрациям.
Додано: Чет 07 лип, 2011 17:31
Нужно подождать, пока это решение о передаче полномочий выдачи разрешительной документации районным администрациям не вступит в законную силу.
Додано: Пон 21 лис, 2011 18:55
batyshka
Актуальным право устанавливающим документов на сегодняшнее время для киоска, павильена, маф- это "ордер на временное размещение"
Выдается Главархитектурой г.Киева
Эсли тема интересна, пишите!
Додано: Сер 18 січ, 2012 14:30
маф
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО СОБРАТЬ И ПОДАТЬ ДО 30 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Востаннє редагувалось GCV в Чет 01 бер, 2012 14:33, всього редагувалось 8 разів.
Додано: Чет 26 січ, 2012 09:34
Законность МАФов
Господин рекламирующий свои услуги по установке МАФов Вы мошенник, не разводите неопытных предпринимателей!
На сегодняшний день все бумажки перечисленные вами КМДА и структуры не выдают вовсе!
Додано: Пон 05 бер, 2012 14:02
Заключение договора об уплате паевого участия
Заключение договора об уплате паевого участия
Получение разрешения на установку МАФа
80979553851
Додано: Пон 01 жов, 2012 14:18
ЗАКОННО, БЫСТРО и НЕДОРОГО!
Помогу получить разрешение на установку МАФов и рекламных конструкций. ЗАКОННО, БЫСТРО и НЕДОРОГО!
Звоните: 067 190-69-69 Павел
Додано: Сер 25 кві, 2018 11:13
МАФ
san mateo
Сам купил МАФ, по таким вопросам лучше обратиться к юристу, он поможет со всем документооборотом, Кстати хочу приобрести ещё один вот в поиске не подскажите где лучше взять. Знакомые советуют смотреть здесь
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