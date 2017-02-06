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МАФ в Киеве

МАФ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2011 15:10

В продолжение темы - в данный момент с вступлением в силу положения о размещении временных сооружений Главблагоустрий не уполномочен выдавать какие либо разрешительные документы. На сегодняшний день также разрабатываются проекты решений о передаче полномочий выдачи разрешительной документации районным администрациям.
batyshka
 
 
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2011 17:31

Нужно подождать, пока это решение о передаче полномочий выдачи разрешительной документации районным администрациям не вступит в законную силу.
taracenko81
 
 
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2011 18:55

batyshka

Актуальным право устанавливающим документов на сегодняшнее время для киоска, павильена, маф- это "ордер на временное размещение"
Выдается Главархитектурой г.Киева

Эсли тема интересна, пишите!
Licdok
 
 
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2012 14:30

маф

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО СОБРАТЬ И ПОДАТЬ ДО 30 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Востаннє редагувалось GCV в Чет 01 бер, 2012 14:33, всього редагувалось 8 разів.
GCV
 
 
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2012 09:34

Законность МАФов

Господин рекламирующий свои услуги по установке МАФов Вы мошенник, не разводите неопытных предпринимателей!
На сегодняшний день все бумажки перечисленные вами КМДА и структуры не выдают вовсе!
Юрий368
 
Повідомлень: 419
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Подякував: 61 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2012 14:02

Заключение договора об уплате паевого участия

Заключение договора об уплате паевого участия
Получение разрешения на установку МАФа
80979553851
pttsig
 
 
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2012 14:18

ЗАКОННО, БЫСТРО и НЕДОРОГО!

Помогу получить разрешение на установку МАФов и рекламных конструкций. ЗАКОННО, БЫСТРО и НЕДОРОГО!
Звоните: 067 190-69-69 Павел
paul_artemev
 
 
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:13

МАФ

san mateo
Сам купил МАФ, по таким вопросам лучше обратиться к юристу, он поможет со всем документооборотом, Кстати хочу приобрести ещё один вот в поиске не подскажите где лучше взять. Знакомые советуют смотреть здесь http://obyava.ua/ru/nedvizhimost/prodaz ... odazha-maf
alexbordug
 
Повідомлень: 1
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