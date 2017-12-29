hxbbgaf написав:

В следующем году дефицит бюджета США вырастет в 1.5 раза с нынешних мистических 666 ярдов и составит трюлик?А что же будет после того как скажется эта реформа? Новые антирекорды?Интересно, что динамика цены золота в последние лет 10 напрямую зависит от дефицита американского бюджета. Когда он был на максимумах лет 7 назад, золото быстрее всего росло, когда начал падать, оно пошло вниз (хотя я все равно считаю, что дефицит был снижен искусственно созданием неокупаемых фиктивных рабочих мест за счет денег с печатного станка для введения мира в заблуждение, а золоту "помогли" упасть манипуляциями и выбросом целой тучи его виртуального аналога - в очередной раз продали пустое место, пока никто не требует физической поставки). По-моему, остается все меньше сомнений, какой динамики цены ждать в ближайшие годы... Но я все таки сомневаюсь, что они дадут цене постоянно и упорно расти и мы будем наблюдать за их "жеванием кактуса" и за избиением бакса всеми кому не лень. Они как всегда провернут свой коронный трюк - придумают повод для очень быстрой накрутки цены в разы, чтоб абсолютное большинство как всегда не успело купить, а потом начнут по-тихоньку сбивать цену с трещеткой во всех СМИ, что золото опять падает, а доллар растет.