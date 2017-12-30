Додано: Суб 30 гру, 2017 21:29

Под Новый год позволю себе пофилософствовать. Начнем с Булгакова:"Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс." Параллелизм между столетиями присутствует, хоть и не полный. Разница же в том,что в 1918 г Великая Война заканчивалась, а в 2018 по ходу начнется. Вопреки ожиданиям и стараниям многих ближневосточный конфликт не стал началом Великой Войны, хотя может стать ее предтечей ибо в нем обозначились те цивилизационные противоречия, о которых все успели позабыть за 100 лет. Тысячелетние обиды вновь оживают по всему миру но в основе конфликта четко проступает обострение борьбы империалистических держав за доступ к ресурсам на фоне нарастающих классовых, рассовых, этнических и религиозных противоречий внутри государств и межгосударственных образований. Так и вижу лукавую и довольную усмешку Ильича и чувствую дымок Герцеговины Флор в кабинете с зеленой ковровой дорожкой. К сожалению, как и сто лет назад, у нашего несчастного отечества нет кормчего и нет своего пути, а стало быть оно опять имеет все шансы стать полем для битвы всех против всех. Увы нам, увы. С Новым Годом , товарищи!