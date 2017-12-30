о-первых, Правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Национального банка Украины на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 г. Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающие приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или Национальному банку в полном объеме.
Во-вторых, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения Национального банка на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку. Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальному банку.
Указанные шаги будут способствовать упрощению и совершенствованию порядка перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины.
Соответствующие изменения закреплены Постановлением Правления Национального банка Украины № 142 от 26.12.2017 "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которая вступает в силу 28 декабря 2017.
hxbbgaf написав:В следующем году дефицит бюджета США вырастет в 1.5 раза с нынешних мистических 666 ярдов и составит трюлик? https://www.usatoday.com/story/news/pol ... 969347001/ А что же будет после того как скажется эта реформа? Новые антирекорды? Интересно, что динамика цены золота в последние лет 10 напрямую зависит от дефицита американского бюджета. Когда он был на максимумах лет 7 назад, золото быстрее всего росло, когда начал падать, оно пошло вниз (хотя я все равно считаю, что дефицит был снижен искусственно созданием неокупаемых фиктивных рабочих мест за счет денег с печатного станка для введения мира в заблуждение, а золоту "помогли" упасть манипуляциями и выбросом целой тучи его виртуального аналога - в очередной раз продали пустое место, пока никто не требует физической поставки). По-моему, остается все меньше сомнений, какой динамики цены ждать в ближайшие годы... Но я все таки сомневаюсь, что они дадут цене постоянно и упорно расти и мы будем наблюдать за их "жеванием кактуса" и за избиением бакса всеми кому не лень. Они как всегда провернут свой коронный трюк - придумают повод для очень быстрой накрутки цены в разы, чтоб абсолютное большинство как всегда не успело купить, а потом начнут по-тихоньку сбивать цену с трещеткой во всех СМИ, что золото опять падает, а доллар растет.
так есть ли смысл менять баксы на слитки? или подождать, когда голда еще упадет
Власти Поднебесной намерены до конца года запустить на одной из бирж внутри страны торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Причем конвертировать их можно будет в золото. Тем самым доллар перестанет быть универсальным средством расчетов за нефть. Благодаря этому КНР отберет у США еще несколько очков в противостоянии на глобальном валютном рынке.
Таки не фейк был по поводу золотого юаня. Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику!
Под Новый год позволю себе пофилософствовать. Начнем с Булгакова:"Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс." Параллелизм между столетиями присутствует, хоть и не полный. Разница же в том,что в 1918 г Великая Война заканчивалась, а в 2018 по ходу начнется. Вопреки ожиданиям и стараниям многих ближневосточный конфликт не стал началом Великой Войны, хотя может стать ее предтечей ибо в нем обозначились те цивилизационные противоречия, о которых все успели позабыть за 100 лет. Тысячелетние обиды вновь оживают по всему миру но в основе конфликта четко проступает обострение борьбы империалистических держав за доступ к ресурсам на фоне нарастающих классовых, рассовых, этнических и религиозных противоречий внутри государств и межгосударственных образований. Так и вижу лукавую и довольную усмешку Ильича и чувствую дымок Герцеговины Флор в кабинете с зеленой ковровой дорожкой. К сожалению, как и сто лет назад, у нашего несчастного отечества нет кормчего и нет своего пути, а стало быть оно опять имеет все шансы стать полем для битвы всех против всех. Увы нам, увы. С Новым Годом , товарищи!
gleb а в магазине у вас есть фамилия? вам то что есть квитанция установленного образца еще и без номера слитка. показывай что хочешь взять можно дешевое литье. а показать штамп) если есть пара лишних слитков и все не везете
Nickmess написав:gleb а в магазине у вас есть фамилия? вам то что есть квитанция установленного образца еще и без номера слитка. показывай что хочешь взять можно дешевое литье. а показать штамп) если есть пара лишних слитков и все не везете
Я бы так не рисковал. Но это свыше 500 г а до этого веса никто квитанцию не спрашивает. Однако, тот кто писаол эту норму, хорошо знает, что обычно фамилию не указывают, как и номер. Поэтому, думаю, данная норма юудет действовать только для избранных