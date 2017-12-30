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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 10:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

о-первых, Правление НБУ отменило требование о наличии индивидуальных лицензий Национального банка Украины на вывоз физическим лицом банковских металлов весом, превышающим 500 г. Разрешение на вывоз банковских металлов в таком объеме будет возможно при условии письменного декларирования таможенному органу и на основании документов, подтверждающие приобретение этим лицом банковских металлов в уполномоченных банках и/или Национальному банку в полном объеме.


Во-вторых, отменяется требование о необходимости получения юридическими лицами специального разрешения Национального банка на ввоз банковского металла, изготовленного нерезидентом по договору о переработке давальческого сырья, если эти банковские металлы в полном объеме продаются Национальному банку. Достаточно наличия договора, на основании которого осуществлялась переработка, а также договора на поставку банковских металлов Национальному банку.


Указанные шаги будут способствовать упрощению и совершенствованию порядка перемещения банковских металлов через таможенную границу Украины.


Соответствующие изменения закреплены Постановлением Правления Национального банка Украины № 142 от 26.12.2017 "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которая вступает в силу 28 декабря 2017.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 17:54

  hxbbgaf написав:В следующем году дефицит бюджета США вырастет в 1.5 раза с нынешних мистических 666 ярдов и составит трюлик?
https://www.usatoday.com/story/news/pol ... 969347001/
А что же будет после того как скажется эта реформа? Новые антирекорды?
Интересно, что динамика цены золота в последние лет 10 напрямую зависит от дефицита американского бюджета. Когда он был на максимумах лет 7 назад, золото быстрее всего росло, когда начал падать, оно пошло вниз (хотя я все равно считаю, что дефицит был снижен искусственно созданием неокупаемых фиктивных рабочих мест за счет денег с печатного станка для введения мира в заблуждение, а золоту "помогли" упасть манипуляциями и выбросом целой тучи его виртуального аналога - в очередной раз продали пустое место, пока никто не требует физической поставки). По-моему, остается все меньше сомнений, какой динамики цены ждать в ближайшие годы... Но я все таки сомневаюсь, что они дадут цене постоянно и упорно расти и мы будем наблюдать за их "жеванием кактуса" и за избиением бакса всеми кому не лень. Они как всегда провернут свой коронный трюк - придумают повод для очень быстрой накрутки цены в разы, чтоб абсолютное большинство как всегда не успело купить, а потом начнут по-тихоньку сбивать цену с трещеткой во всех СМИ, что золото опять падает, а доллар растет.

так есть ли смысл менять баксы на слитки? :mrgreen:
или подождать, когда голда еще упадет
Слава Героям
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 20:36

  prodigy написав:так есть ли смысл менять баксы на слитки? :mrgreen:
или подождать, когда голда еще упадет

Самый выгодный момент вы уже прозевали вместе с Наблюдательным, который все ждет 1050. Можно, конечно, еще подождать, но растет риск дождаться скачка вроде биткового.
А тем временем:
https://utro.ru/economics/2017/12/05/1346452.shtml
Власти Поднебесной намерены до конца года запустить на одной из бирж внутри страны торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Причем конвертировать их можно будет в золото. Тем самым доллар перестанет быть универсальным средством расчетов за нефть. Благодаря этому КНР отберет у США еще несколько очков в противостоянии на глобальном валютном рынке.

Таки не фейк был по поводу золотого юаня.
Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:00

prodigy Вы эта канешна ждите, эта...Голда энта показала рост за год на 12.51 процентов. Так шта ждийте, канешна ишо
gleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:02

Nickmess Есть одна прикольная деталь: банки при продаже слитков или монет не указывают фамилию покупателя так что показать такую квитанцию на таможне не получится
gleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:29

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Под Новый год позволю себе пофилософствовать. Начнем с Булгакова:"Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс." Параллелизм между столетиями присутствует, хоть и не полный. Разница же в том,что в 1918 г Великая Война заканчивалась, а в 2018 по ходу начнется. Вопреки ожиданиям и стараниям многих ближневосточный конфликт не стал началом Великой Войны, хотя может стать ее предтечей ибо в нем обозначились те цивилизационные противоречия, о которых все успели позабыть за 100 лет. Тысячелетние обиды вновь оживают по всему миру но в основе конфликта четко проступает обострение борьбы империалистических держав за доступ к ресурсам на фоне нарастающих классовых, рассовых, этнических и религиозных противоречий внутри государств и межгосударственных образований. Так и вижу лукавую и довольную усмешку Ильича и чувствую дымок Герцеговины Флор в кабинете с зеленой ковровой дорожкой. К сожалению, как и сто лет назад, у нашего несчастного отечества нет кормчего и нет своего пути, а стало быть оно опять имеет все шансы стать полем для битвы всех против всех. Увы нам, увы. С Новым Годом , товарищи!
gleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:36

gleb а в магазине у вас есть фамилия? вам то что есть квитанция установленного образца еще и без номера слитка. показывай что хочешь взять можно дешевое литье. а показать штамп) если есть пара лишних слитков и все не везете
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:38

prodigy вы их найдите сначала у нас)))))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:31

  Nickmess написав:prodigy вы их найдите сначала у нас)))))

А что уже все, биржевые цены окончательно стали английской бурной фантазией и американской мечтой и физ. мета нет?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:56

  Nickmess написав:gleb а в магазине у вас есть фамилия? вам то что есть квитанция установленного образца еще и без номера слитка. показывай что хочешь взять можно дешевое литье. а показать штамп) если есть пара лишних слитков и все не везете


Я бы так не рисковал. Но это свыше 500 г а до этого веса никто квитанцию не спрашивает. Однако, тот кто писаол эту норму, хорошо знает, что обычно фамилию не указывают, как и номер. Поэтому, думаю, данная норма юудет действовать только для избранных
gleb
 
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