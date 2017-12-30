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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1662166316641665 Додано: Суб 30 гру, 2017 23:42 hxbbgaf написав: prodigy написав: так есть ли смысл менять баксы на слитки?

или подождать, когда голда еще упадет так есть ли смысл менять баксы на слитки?или подождать, когда голда еще упадет

Самый выгодный момент вы уже прозевали вместе с Наблюдательным, который все ждет 1050. Можно, конечно, еще подождать, но растет риск дождаться скачка вроде биткового.

А тем временем:

https://utro.ru/economics/2017/12/05/1346452.shtml

Власти Поднебесной намерены до конца года запустить на одной из бирж внутри страны торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Причем конвертировать их можно будет в золото. Тем самым доллар перестанет быть универсальным средством расчетов за нефть. Благодаря этому КНР отберет у США еще несколько очков в противостоянии на глобальном валютном рынке.



Таки не фейк был по поводу золотого юаня.

Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику! Самый выгодный момент вы уже прозевали вместе с Наблюдательным, который все ждет 1050. Можно, конечно, еще подождать, но растет риск дождаться скачка вроде биткового.А тем временем:Таки не фейк был по поводу золотого юаня.Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику!

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Хотеть не вредно. Пускай китаёзы сначала спросят разрешения у Дома Сауда.

А захочет ли Саудовская Аравия продавать им свою нефть за ихние юани?

Это очень большой вопрос....

Что касается цены на золото, то вы рано тут радуетесь. Это не прелесть растёт, а доллар падает.











Там всё взаимосвязано. Подождём результатов 1 квартала2018г. Думаю что пара евро\доллар уже на переломе. При нынешнем курсе 1.2

экономика еврозоны начнёт испытывать проблемы, так как её товары становятся намного дороже американских.

Американский ВВП сейчас резко пойдёт на подъём. Соответственно и бакс начнёт укрепляться. Валютные спекулянты погонят волну обратно и золотишко начнёт падать в цене.

Всё очень просто... ____________________________________________________________________Хотеть не вредно. Пускай китаёзы сначала спросят разрешения у Дома Сауда.А захочет ли Саудовская Аравия продавать им свою нефть за ихние юани?Это очень большой вопрос....Что касается цены на золото, то вы рано тут радуетесь. Это не прелесть растёт, а доллар падает.Там всё взаимосвязано. Подождём результатов 1 квартала2018г. Думаю что пара евро\доллар уже на переломе. При нынешнем курсе 1.2экономика еврозоны начнёт испытывать проблемы, так как её товары становятся намного дороже американских.Американский ВВП сейчас резко пойдёт на подъём. Соответственно и бакс начнёт укрепляться. Валютные спекулянты погонят волну обратно и золотишко начнёт падать в цене.Всё очень просто... наблюдательный

Повідомлень: 2854 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1662166316641665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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