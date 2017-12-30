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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1662166316641665
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 23:42

  hxbbgaf написав:
  prodigy написав:так есть ли смысл менять баксы на слитки? :mrgreen:
или подождать, когда голда еще упадет

Самый выгодный момент вы уже прозевали вместе с Наблюдательным, который все ждет 1050. Можно, конечно, еще подождать, но растет риск дождаться скачка вроде биткового.
А тем временем:
https://utro.ru/economics/2017/12/05/1346452.shtml
Власти Поднебесной намерены до конца года запустить на одной из бирж внутри страны торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Причем конвертировать их можно будет в золото. Тем самым доллар перестанет быть универсальным средством расчетов за нефть. Благодаря этому КНР отберет у США еще несколько очков в противостоянии на глобальном валютном рынке.

Таки не фейк был по поводу золотого юаня.
Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику!

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Хотеть не вредно. Пускай китаёзы сначала спросят разрешения у Дома Сауда.
А захочет ли Саудовская Аравия продавать им свою нефть за ихние юани?
Это очень большой вопрос....
Что касается цены на золото, то вы рано тут радуетесь. Это не прелесть растёт, а доллар падает.

Зображення

Зображення

Там всё взаимосвязано. Подождём результатов 1 квартала2018г. Думаю что пара евро\доллар уже на переломе. При нынешнем курсе 1.2
экономика еврозоны начнёт испытывать проблемы, так как её товары становятся намного дороже американских.
Американский ВВП сейчас резко пойдёт на подъём. Соответственно и бакс начнёт укрепляться. Валютные спекулянты погонят волну обратно и золотишко начнёт падать в цене.
Всё очень просто...
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