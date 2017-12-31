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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1662166316641665 Додано: Суб 30 гру, 2017 23:42 hxbbgaf написав: prodigy написав: так есть ли смысл менять баксы на слитки?

или подождать, когда голда еще упадет так есть ли смысл менять баксы на слитки?или подождать, когда голда еще упадет

Самый выгодный момент вы уже прозевали вместе с Наблюдательным, который все ждет 1050. Можно, конечно, еще подождать, но растет риск дождаться скачка вроде биткового.

А тем временем:

https://utro.ru/economics/2017/12/05/1346452.shtml

Власти Поднебесной намерены до конца года запустить на одной из бирж внутри страны торговлю фьючерсами на нефть в юанях. Причем конвертировать их можно будет в золото. Тем самым доллар перестанет быть универсальным средством расчетов за нефть. Благодаря этому КНР отберет у США еще несколько очков в противостоянии на глобальном валютном рынке.



Таки не фейк был по поводу золотого юаня.

Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику! Самый выгодный момент вы уже прозевали вместе с Наблюдательным, который все ждет 1050. Можно, конечно, еще подождать, но растет риск дождаться скачка вроде биткового.А тем временем:Таки не фейк был по поводу золотого юаня.Трампон забоялся попыток Ирана отказаться от бакса и начал там бузу, что тоже чревато только обратным эффектом - ростом нефти и золота и усилением инфляции и падения бакса, но с Китаем вряд ли, вообще, получится что-то сделать. ИМХО, судьба бакса предрешена, как это ни печально! Тарьте физику!

____________________________________________________________________



Хотеть не вредно. Пускай китаёзы сначала спросят разрешения у Дома Сауда.

А захочет ли Саудовская Аравия продавать им свою нефть за ихние юани?

Это очень большой вопрос....

Что касается цены на золото, то вы рано тут радуетесь. Это не прелесть растёт, а доллар падает.











Там всё взаимосвязано. Подождём результатов 1 квартала2018г. Думаю что пара евро\доллар уже на переломе. При нынешнем курсе 1.2

экономика еврозоны начнёт испытывать проблемы, так как её товары становятся намного дороже американских.

Американский ВВП сейчас резко пойдёт на подъём. Соответственно и бакс начнёт укрепляться. Валютные спекулянты погонят волну обратно и золотишко начнёт падать в цене.

Всё очень просто... ____________________________________________________________________Хотеть не вредно. Пускай китаёзы сначала спросят разрешения у Дома Сауда.А захочет ли Саудовская Аравия продавать им свою нефть за ихние юани?Это очень большой вопрос....Что касается цены на золото, то вы рано тут радуетесь. Это не прелесть растёт, а доллар падает.Там всё взаимосвязано. Подождём результатов 1 квартала2018г. Думаю что пара евро\доллар уже на переломе. При нынешнем курсе 1.2экономика еврозоны начнёт испытывать проблемы, так как её товары становятся намного дороже американских.Американский ВВП сейчас резко пойдёт на подъём. Соответственно и бакс начнёт укрепляться. Валютные спекулянты погонят волну обратно и золотишко начнёт падать в цене.Всё очень просто... наблюдательный

Повідомлень: 2856 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2017 15:16

http://ru.elwaver.com/2012/07/13/dxy-no-qe3/

А там гляди и к другим валютам золотишко быстрей погонит - печатные станки гудят, а держится все только за счет выкупа фонды с печатных станков - поэтому все лезут в фонду, распродавая все остальное, в т.ч. и золото. Но до бесконечности так продолжаться-то не может. Почему вы заладили о золоте, но молчите о фонде, которая уже почти 9 лет как растет на 20-40% в год при околонулевой инфляции? Это не коробит? Сипуха уже стоит как несколько американских денежных масс, а отношение капитализации компаний к ВВП на историческом пике, то есть до развязки максимум считанные месяцы! И ничего не смогут уже сделать даже все печатные станки мира, разве что только создать гиперинфляцию. Этот поезд несется в стену! Та да, паритет уже прогнозировали, то же будет и с нынешним "переломным моментом". Евро и 1.6 был в свое время, так что 1.2 - это совсем немного, и американские товары пока что очень переоценены к неамериканским, а особенно переоценена американская фонда - да, все американское! И гос. долг их вырос за последние 10 лет вдвое к ВВП - не так много крупных экономик, которые имеют такую катастрофическую динамику! И этот гос. долг нуждается в очередном скачкообразном обесценивании. Плюс дефицит бюджета сейчас пойдет на взлет из-за трампоновской налоговой реформы, что тоже создаст давление на бакс (если сравним динамику дефицита американского бюджета и цены золота, то зависимость почти прямая). То есть девал бакса просится аж пищит и умы сейчас ломают голову как бы провернуть эту операцию быстро и с минимальными потерями, в т.ч. имиджевыми, и чтоб никто не успел слиться. Глобальный тренд бакса вниз никто не отменял, вот тут график прогноза 5-летней давности, который пока почти сходится:А там гляди и к другим валютам золотишко быстрей погонит - печатные станки гудят, а держится все только за счет выкупа фонды с печатных станков - поэтому все лезут в фонду, распродавая все остальное, в т.ч. и золото. Но до бесконечности так продолжаться-то не может. Почему вы заладили о золоте, но молчите о фонде, которая уже почти 9 лет как растет на 20-40% в год при околонулевой инфляции? Это не коробит? Сипуха уже стоит как несколько американских денежных масс, а отношение капитализации компаний к ВВП на историческом пике, то есть до развязки максимум считанные месяцы! И ничего не смогут уже сделать даже все печатные станки мира, разве что только создать гиперинфляцию. Этот поезд несется в стену! hxbbgaf Повідомлень: 19482 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2017 17:13 hxbbgaf написав: Почему вы заладили о золоте, но молчите о фонде, которая уже почти 9 лет как растет на 20-40% в год при околонулевой инфляции? Это не коробит? Сипуха уже стоит как несколько американских денежных масс, а отношение капитализации компаний к ВВП на историческом пике, то есть до развязки максимум считанные месяцы!

Почему вы заладили о золоте, но молчите о фонде, которая уже почти 9 лет как растет на 20-40% в год при околонулевой инфляции? Это не коробит? Сипуха уже стоит как несколько американских денежных масс, а отношение капитализации компаний к ВВП на историческом пике, то есть до развязки максимум считанные месяцы!

Я о фонде тоже писал. Это мировая рулетка для жадных. Ну обвалится она, как биткоин, на 30-40%, кто пострадает? Самые жадные. Ну и хрен с ними. Потом умнее будут.

Кто окажется самым ушлым, тот вовремя выйдет из этой авантюры, а заработанное вложит в трежеря. В них и пересидит до лучших времён.

Если обвал фонды будет посерьёзнее и потянет за собой падение ВВП, тогда начнут падать в цене и коммоды, так как остановившимся предприятиям нефть, металлы и прочее сырьё уже будут не нужны. Вот тогда и нужно будет покупать золото, если будет за что. Потому что у правителей опять возникнут вопросы - а что делать дальше?

А дальше снова начнутся разговоры об очередных QE, дабы опять стимулировать мировую экономику.



Вы лучше на Китай посматривайте. Там сейчас дела не намного лучше чем в США.

А ихняя заначка в американских трежерях, для страны с полуторамиллиардным населением, почти ничто.

Всего месячная зарплата на каждого китайца... Я о фонде тоже писал. Это мировая рулетка для жадных. Ну обвалится она, как биткоин, на 30-40%, кто пострадает? Самые жадные. Ну и хрен с ними. Потом умнее будут.Кто окажется самым ушлым, тот вовремя выйдет из этой авантюры, а заработанное вложит в трежеря. В них и пересидит до лучших времён.Если обвал фонды будет посерьёзнее и потянет за собой падение ВВП, тогда начнут падать в цене и коммоды, так как остановившимся предприятиям нефть, металлы и прочее сырьё уже будут не нужны. Вот тогда и нужно будет покупать золото, если будет за что. Потому что у правителей опять возникнут вопросы - а что делать дальше?А дальше снова начнутся разговоры об очередных QE, дабы опять стимулировать мировую экономику.Вы лучше на Китай посматривайте. Там сейчас дела не намного лучше чем в США.А ихняя заначка в американских трежерях, для страны с полуторамиллиардным населением, почти ничто.Всего месячная зарплата на каждого китайца... наблюдательный

Повідомлень: 2856 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2017 20:58 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Почему вы заладили о золоте, но молчите о фонде, которая уже почти 9 лет как растет на 20-40% в год при околонулевой инфляции? Это не коробит? Сипуха уже стоит как несколько американских денежных масс, а отношение капитализации компаний к ВВП на историческом пике, то есть до развязки максимум считанные месяцы!

Почему вы заладили о золоте, но молчите о фонде, которая уже почти 9 лет как растет на 20-40% в год при околонулевой инфляции? Это не коробит? Сипуха уже стоит как несколько американских денежных масс, а отношение капитализации компаний к ВВП на историческом пике, то есть до развязки максимум считанные месяцы!

Я о фонде тоже писал. Это мировая рулетка для жадных. Ну обвалится она, как биткоин, на 30-40%, кто пострадает? Самые жадные. Ну и хрен с ними. Потом умнее будут.

Кто окажется самым ушлым, тот вовремя выйдет из этой авантюры, а заработанное вложит в трежеря. В них и пересидит до лучших времён.

Если обвал фонды будет посерьёзнее и потянет за собой падение ВВП, тогда начнут падать в цене и коммоды, так как остановившимся предприятиям нефть, металлы и прочее сырьё уже будут не нужны. Вот тогда и нужно будет покупать золото, если будет за что. Потому что у правителей опять возникнут вопросы - а что делать дальше?

А дальше снова начнутся разговоры об очередных QE, дабы опять стимулировать мировую экономику.



Вы лучше на Китай посматривайте. Там сейчас дела не намного лучше чем в США.

А ихняя заначка в американских трежерях, для страны с полуторамиллиардным населением, почти ничто.

Всего месячная зарплата на каждого китайца... Я о фонде тоже писал. Это мировая рулетка для жадных. Ну обвалится она, как биткоин, на 30-40%, кто пострадает? Самые жадные. Ну и хрен с ними. Потом умнее будут.Кто окажется самым ушлым, тот вовремя выйдет из этой авантюры, а заработанное вложит в трежеря. В них и пересидит до лучших времён.Если обвал фонды будет посерьёзнее и потянет за собой падение ВВП, тогда начнут падать в цене и коммоды, так как остановившимся предприятиям нефть, металлы и прочее сырьё уже будут не нужны. Вот тогда и нужно будет покупать золото, если будет за что. Потому что у правителей опять возникнут вопросы - а что делать дальше?А дальше снова начнутся разговоры об очередных QE, дабы опять стимулировать мировую экономику.Вы лучше на Китай посматривайте. Там сейчас дела не намного лучше чем в США.А ихняя заначка в американских трежерях, для страны с полуторамиллиардным населением, почти ничто.Всего месячная зарплата на каждого китайца...



То есть биток уже обвалился на 30-40% после роста в сотни раз и это все? Дальше опять буиттокарасти? А не вы ли писали, что это пустое место и МММ? А теперь вы его уже сравниваете со всем фондовым рынком и пророчите еще рост после самого большого роста по сравнению с чем-либо в истории человечества. Если МММ, то оно в итоге должно обвалиться до нуля! Или нет? Я пока что согласен с вами, что биток в итоге обесценится, если, конечно, на верхах не будет решения предоставить по нему гарантии, открытые правила игры и он не станет новой мировой валютой, потому что само по себе оно стоимости не имеет - все только на доверии.

Вобщем, логики опять ноль!

Если фонда обвалится на 30-40% (хотя в кризисы она обычно валится больше), то из нее вытекут колоссальные деньги. Все 100% этих денег не потекут в трежеря, часть потечет и в другие активы, даже если трежеря будут оплотом стабильности, а тем более, когда по ним ожидается дальнейший рост ставок в будущем, когда американский гос. долг за последние 10 лет вырос вдвое к ВВП, что беспрецедентно со времен 2-й мировой войны, когда трамповская налоговая реформа увеличит дефицит бюджета и когда сам Трамп в мае прошлого года заявил, что инвесторам в трежеря придется поделиться!

Коммоды весь мир потребляет, а не только Америка, так что не стоит мыслить штампами. Может так произойти, что Китай не снизит, а только увеличит потребление того же сырья (кстати, в 2008-м оно так и было), пока в Америке будет кризис. Да, конечно, тогда надо будет покупать золото, но таких умных будут миллиарды, а сейчас покупают "умные деньги". Это как можно было в 2008-м купить по 800 и это было правильно, а можно было купить в 2001-м по 250. И вообще, все может пойти не по сценарию 2008-го, а по сценарию 1971-го с кризисом именно бакса, и все это может еще и сопровождаться дефолтом США.

Вы верите разговорам правителей? Это смешно! На то они и правители, чтоб говорить одно, а делать другое, чтоб вы приняли неправильное решение, потеряли или подарили им свои деньги и пошли работать на них за 2 копейки!

Вобщем, надоело читать этот вздор. Похоже, нам тут это все придется читать, пока золото не дорастет тыщ до 2, потом начнется кусание локтей и обклейка туалетов, так как после этого будет еще рост в разы. То есть биток уже обвалился на 30-40% после роста в сотни раз и это все? Дальше опять буиттокарасти? А не вы ли писали, что это пустое место и МММ? А теперь вы его уже сравниваете со всем фондовым рынком и пророчите еще рост после самого большого роста по сравнению с чем-либо в истории человечества. Если МММ, то оно в итоге должно обвалиться до нуля! Или нет? Я пока что согласен с вами, что биток в итоге обесценится, если, конечно, на верхах не будет решения предоставить по нему гарантии, открытые правила игры и он не станет новой мировой валютой, потому что само по себе оно стоимости не имеет - все только на доверии.Вобщем, логики опять ноль!Если фонда обвалится на 30-40% (хотя в кризисы она обычно валится больше), то из нее вытекут колоссальные деньги. Все 100% этих денег не потекут в трежеря, часть потечет и в другие активы, даже если трежеря будут оплотом стабильности, а тем более, когда по ним ожидается дальнейший рост ставок в будущем, когда американский гос. долг за последние 10 лет вырос вдвое к ВВП, что беспрецедентно со времен 2-й мировой войны, когда трамповская налоговая реформа увеличит дефицит бюджета и когда сам Трамп в мае прошлого года заявил, что инвесторам в трежеря придется поделиться!Коммоды весь мир потребляет, а не только Америка, так что не стоит мыслить штампами. Может так произойти, что Китай не снизит, а только увеличит потребление того же сырья (кстати, в 2008-м оно так и было), пока в Америке будет кризис. Да, конечно, тогда надо будет покупать золото, но таких умных будут миллиарды, а сейчас покупают "умные деньги". Это как можно было в 2008-м купить по 800 и это было правильно, а можно было купить в 2001-м по 250. И вообще, все может пойти не по сценарию 2008-го, а по сценарию 1971-го с кризисом именно бакса, и все это может еще и сопровождаться дефолтом США.Вы верите разговорам правителей? Это смешно! На то они и правители, чтоб говорить одно, а делать другое, чтоб вы приняли неправильное решение, потеряли или подарили им свои деньги и пошли работать на них за 2 копейки!Вобщем, надоело читать этот вздор. Похоже, нам тут это все придется читать, пока золото не дорастет тыщ до 2, потом начнется кусание локтей и обклейка туалетов, так как после этого будет еще рост в разы. Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 31 гру, 2017 21:13, всього редагувалось 2 разів. hxbbgaf Повідомлень: 19482 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2017 21:08

А теперь читаем:

https://www.usatoday.com/story/news/pol ... 969347001/

В следующем году дефицит бюджета США вырастет в 1.5 раза с нынешних мистических 666 ярдов и составит трюлик?

А что же будет после того как скажется эта реформа? Новые антирекорды? Кстати, график дефицита американского бюджета за последние минимум лет 20 практически полностью идентичен графику цен на золото.А теперь читаем:В следующем году дефицит бюджета США вырастет в 1.5 раза с нынешних мистических 666 ярдов и составит трюлик?А что же будет после того как скажется эта реформа? Новые антирекорды? hxbbgaf Повідомлень: 19482 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2017 22:26 hxbbgaf написав: То есть биток уже обвалился на 30-40% после роста в сотни раз и это все? Дальше опять буиттокарасти? А не вы ли писали, что это пустое место и МММ? А теперь вы его уже сравниваете со всем фондовым рынком и пророчите еще рост после самого большого роста по сравнению с чем-либо в истории человечества. Если МММ, то оно в итоге должно обвалиться до нуля! Или нет? Я пока что согласен с вами, что биток в итоге обесценится, если, конечно, на верхах не будет решения предоставить по нему гарантии, открытые правила игры и он не станет новой мировой валютой, потому что само по себе оно стоимости не имеет - все только на доверии.

То есть биток уже обвалился на 30-40% после роста в сотни раз и это все? Дальше опять буиттокарасти? А не вы ли писали, что это пустое место и МММ? А теперь вы его уже сравниваете со всем фондовым рынком и пророчите еще рост после самого большого роста по сравнению с чем-либо в истории человечества. Если МММ, то оно в итоге должно обвалиться до нуля! Или нет? Я пока что согласен с вами, что биток в итоге обесценится, если, конечно, на верхах не будет решения предоставить по нему гарантии, открытые правила игры и он не станет новой мировой валютой, потому что само по себе оно стоимости не имеет - все только на доверии.

Я всегда писал что биткоин в итоге будет под запретом. И это уже сбывается.

Только за последние дни Ю.Корея и Австралия поставили его в известную позу.... hxbbgaf написав:



Вобщем, логики опять ноль!

Если фонда обвалится на 30-40% (хотя в кризисы она обычно валится больше), то из нее вытекут колоссальные деньги. Все 100% этих денег не потекут в трежеря, часть потечет и в другие активы, даже если трежеря будут оплотом стабильности, а тем более, когда по ним ожидается дальнейший рост ставок в будущем, когда американский гос. долг за последние 10 лет вырос вдвое к ВВП, что беспрецедентно со времен 2-й мировой войны, когда трамповская налоговая реформа увеличит дефицит бюджета и когда сам Трамп в мае прошлого года заявил, что инвесторам в трежеря придется поделиться!

Вобщем, логики опять ноль!Если фонда обвалится на 30-40% (хотя в кризисы она обычно валится больше), то из нее вытекут колоссальные деньги. Все 100% этих денег не потекут в трежеря, часть потечет и в другие активы, даже если трежеря будут оплотом стабильности, а тем более, когда по ним ожидается дальнейший рост ставок в будущем, когда американский гос. долг за последние 10 лет вырос вдвое к ВВП, что беспрецедентно со времен 2-й мировой войны, когда трамповская налоговая реформа увеличит дефицит бюджета и когда сам Трамп в мае прошлого года заявил, что инвесторам в трежеря придется поделиться!

Так они уже и так делятся. Какая сейчас доходность по 10-леткам? Да никакая.

Американцев кредитуют практически даром. Что тем собственно и нужно....

hxbbgaf написав: Коммоды весь мир потребляет, а не только Америка, так что не стоит мыслить штампами.

Коммоды весь мир потребляет, а не только Америка, так что не стоит мыслить штампами.

Штампы были лет 50 назад. Сейчас экономика глобальная. Кризис в США потянет на дно и Китай и Европу. Так как тем некому будет продавать своё барахло. И наоборот. Это будет мировой кризис. И коммоды упадут везде. Не будьте наивными. На вашем хуторе отсидеться не получится. А если хотите отсидеться, то сидите в наличных деньгах. Понятно в каких....

hxbbgaf написав:

Вы верите разговорам правителей? Это смешно! На то они и правители, чтоб говорить одно, а делать другое, чтоб вы приняли неправильное решение, потеряли или подарили им свои деньги и пошли работать на них за 2 копейки!

Вобщем, надоело читать этот вздор. Похоже, нам тут это все придется читать, пока золото не дорастет тыщ до 2, потом начнется кусание локтей и обклейка туалетов, так как после этого будет еще рост в разы. Вы верите разговорам правителей? Это смешно! На то они и правители, чтоб говорить одно, а делать другое, чтоб вы приняли неправильное решение, потеряли или подарили им свои деньги и пошли работать на них за 2 копейки!Вобщем, надоело читать этот вздор. Похоже, нам тут это все придется читать, пока золото не дорастет тыщ до 2, потом начнется кусание локтей и обклейка туалетов, так как после этого будет еще рост в разы.

Тут каждому своё. Если зомбосайты запудрили мозги, а лишние деньги на ляшках натёрли мозоли, то покупайте золото по любой цене. На этой ветке есть покупатели и по 1500 и по 1600. Они, типа, счастливы и делают вид что локти не кусают.

А я подожду. Время у меня ещё есть...



с наступающим НГ!!! Я всегда писал что биткоин в итоге будет под запретом. И это уже сбывается.Только за последние дни Ю.Корея и Австралия поставили его в известную позу....Так они уже и так делятся. Какая сейчас доходность по 10-леткам? Да никакая.Американцев кредитуют практически даром. Что тем собственно и нужно....Штампы были лет 50 назад. Сейчас экономика глобальная. Кризис в США потянет на дно и Китай и Европу. Так как тем некому будет продавать своё барахло. И наоборот. Это будет мировой кризис. И коммоды упадут везде. Не будьте наивными. На вашем хуторе отсидеться не получится. А если хотите отсидеться, то сидите в наличных деньгах. Понятно в каких....Тут каждому своё. Если зомбосайты запудрили мозги, а лишние деньги на ляшках натёрли мозоли, то покупайте золото по любой цене. На этой ветке есть покупатели и по 1500 и по 1600. Они, типа, счастливы и делают вид что локти не кусают.А я подожду. Время у меня ещё есть...с наступающим НГ!!! наблюдательный

Повідомлень: 2856 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2017 23:39 Южная Корея запретила биток? Что-то новое. Вообще, эти запреты, по-моему, только подогреют рост. Вот когда всем станет ясно, что это ловушка от ФРС, оно сойдет на ноль. Вернее, сойдет за миг до того.

Доходность по 10-леткам пока самая обычная - в районе 2.5%. Да, конечно, это мало с учетом того, что денежная масса у них растет на 7-8% в год, а гос. долг еще быстрее, но низкая доходность - это сейчас мировая практика, так у всей 7-ки, не только у США, у многих даже меньше. И удивляться нечему - ведь причина этому явлению очень проста - выкуп центробанками гос. облигаций - временами открытый, временами через подставные посреднические структуры. И инфляции сейчас пока почти нет только потому, что центробанки раздувают еще и фондовый пузырь и все владельцы "лишних" денег тоже их туда гонят, видя этот рост и не покупая при этом реальные товары.

Коммоды-то упадут, но если это будет кризис бакса, то они могут упасть в других валютах, а в упавшем в разы баксе вырасти. Бакс может упасть гораздо больше чем коммоды. Я бы не стал думать, что наращивать такими темпами (вдвое за 10 лет к ВВП) гос. долг можно до бесконечности, как и иметь самый большой в мире отрицательный торговый баланс, странноватого президента, которому может стукнуть в голову любой бзик и который уже заложил бомбу в виде растущего уже в следующем году дефицита бюджета, и т.д. и т.п. Можно не замечать реальности, но это уже сектантство. Нет, уж, извольте. Заокеанские фантики копите сами. В случае любого бзика Трампа они будут стоить ровно ноль еще быстрее чем биток и претензии предъявлять сможете разве что на деревню тому чубатому дедушке! Даже не говоря о экономике, дефолтах и т.д. - уже звучали заявления, что 90% наличных баксов в руках у мафии. Какой следующий шаг? Называется, догадайтесь с трех раз! Ну, а о наших банках я и говорить не хочу - тут, по-моему, все ясно.

Можно и подождать, но пока что дождались только роста с минимума на 1050 до 1305 и нисходящий 6-летний тренд поломан еще в конце августа этого года. И что, кто купил по 1500, что он потерял? 13%? По-моему, это не такая уж и катастрофа с учетом того, что в евро потерял бы столько же, в фунте больше, а в гривне потерял бы почти все. Кстати, свое сидение в гривне в 2014-м году, когда курс скакнул с 8 до 13.5 и только тогда вы начали ее переводить в бакс, вы тоже не считаете ошибочным решением? А ведь потеряно было больше чем потеряли сидящие в золоте! 21 очко не бывает и всего не угадать, но ИМХО сидеть в баксе сейчас очень опасно. hxbbgaf Повідомлень: 19482 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1662166316641665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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