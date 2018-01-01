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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1663166416651666
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:46

наблюдательный Спс за инфу по евро. По нефтедоллару - не уверен - но возможно вы и правы. Тут не все ясно.
Пишете, что золото продают за доллары ? Но и за любую другую валюту тоже. Тут что-то не совсем ясно. И товары продают другие за любую валюту по курсу на сегодня. Пишете , что цена доллара постоянна и не падает существенно , а только в рамках "спрос-предложение" ? Не согласен , периодически доллар падал значительно и инфляция в долларе существует. А в золоте инфляции практически нет. Не знаю есть ли индекс такой - золото по отношению к корзине валют. Именно это и есть критерий - мерила ценности - постоянный уровень ценности. Не буду настаивать на своей точке зрения, так как во многом старожилы ветки оказались правы, и долларовый маркетинг очень круто поставил свою валюту. Но ваши два графика меня пытаются в этом переубедить. :D

Нет в мире столько золота, что бы все могли расплачиваться золотом вместо бумажных денег. И очень тяжелые были бы бумажники с золотыми монетами.
kalinavalera1
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