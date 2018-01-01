наблюдательный Спс за инфу по евро. По нефтедоллару - не уверен - но возможно вы и правы. Тут не все ясно.
Пишете, что золото продают за доллары ? Но и за любую другую валюту тоже. Тут что-то не совсем ясно. И товары продают другие за любую валюту по курсу на сегодня. Пишете , что цена доллара постоянна и не падает существенно , а только в рамках "спрос-предложение" ? Не согласен , периодически доллар падал значительно и инфляция в долларе существует. А в золоте инфляции практически нет. Не знаю есть ли индекс такой - золото по отношению к корзине валют. Именно это и есть критерий - мерила ценности - постоянный уровень ценности. Не буду настаивать на своей точке зрения, так как во многом старожилы ветки оказались правы, и долларовый маркетинг очень круто поставил свою валюту. Но ваши два графика меня пытаются в этом переубедить.
Нет в мире столько золота, что бы все могли расплачиваться золотом вместо бумажных денег. И очень тяжелые были бы бумажники с золотыми монетами.