#<1 ... 1665166616671668> Додано: Вів 02 січ, 2018 14:42 tumos написав: наблюдательный написав:



Конечно проблема.

1.Саудовская нефть, это не стакан минералки. Таких обьёмов нефти никто Китаю не даст. А Китай заинтересован в низкой цене на нефть, так как он есть основной импортёр, а его товары должны быть дешёвые.

И какая доля саудитов в поставках на нефтяной рынок Китая ?

На чем основано утверждение о невозможности замещения доли саудитов ?

Заменить, конечно, можно, но какой в этом смысл? Зачем делать себе хуже? Китай, пользуясь статусом жирного импортёра, красиво маневрирует на рынке углеводородов и уже выкрутил руки РФ по газу.

В итоге те свою "Сила Сибири" строят за свои деньги и будут продавать китайцам газ почти по себестоимости. Хотя об этом скромно молчат.

До 2016г. саудиты были главным поставщиком нефти в Китай с долей около 15%. Сейчас их немного потеснила РФ и они поменялись местами. Все остальные поставщики( Ангола,Иран, Ирак, Оман и др.) далеко позади. Они просто физически не смогут заменить нефть саудитов.



tumos написав: Европа не заинтересована в контрсанкциях РФ, несет убытки. Но свои не снимает. Так что и Китай, заинтересованный в низких ценах ради достижения цели может проявить гибкость в этом вопросе. Кроме того хотелось бы услышать какая ценовая политика у других импортеров нефти. Венесуэла, Иран, Бразилия... Европа не заинтересована в контрсанкциях РФ, несет убытки. Но свои не снимает. Так что и Китай, заинтересованный в низких ценах ради достижения цели может проявить гибкость в этом вопросе. Кроме того хотелось бы услышать какая ценовая политика у других импортеров нефти. Венесуэла, Иран, Бразилия...

Венесуэла вроде как экспортёр...



Ценовая политика у всех экспортёров одна. Каждый хочет продавать свой товар подороже. Но основная цена нефти складывается на товарно-сырьевых биржах, типа Нью-Йоркской NYMEX, где основными критериями есть спрос/предложение, марка или сорт нефти, обьёмы и сроки поставки.

Конечно проблема.

1.Саудовская нефть, это не стакан минералки. Таких обьёмов нефти никто Китаю не даст. А Китай заинтересован в низкой цене на нефть, так как он есть основной импортёр, а его товары должны быть дешёвые.

И какая доля саудитов в поставках на нефтяной рынок Китая ?

На чем основано утверждение о невозможности замещения доли саудитов ?

Заменить конечно можно, но какой в этом смысл? Зачем делать себе хуже? Китай красиво маневрирует на рынке углеводородов и уже выкрутил руки РФ по газу.

В итоге те свою "Сила Сибири" строят за свои деньги и будут продавать китайцам газ почти по себестоимости. Хотя об этом скромно молчат.

До 2016г. саудиты были первым поставщиком нефти в Китай с долей около 15%. Сейчас их немного потеснила РФ и они поменялись местами. Все остальные поставщики( Ангола,Иран, Ирак, Оман и др.) далеко позади. Они просто физически не смогут заменить нефть саудитов.



tumos написав: Европа не заинтересована в контрсанкциях РФ, несет убытки. Но свои не снимает. Так что и Китай, заинтересованный в низких ценах ради достижения цели может проявить гибкость в этом вопросе. Кроме того хотелось бы услышать какая ценовая политика у других импортеров нефти. Венесуэла, Иран, Бразилия... Европа не заинтересована в контрсанкциях РФ, несет убытки. Но свои не снимает. Так что и Китай, заинтересованный в низких ценах ради достижения цели может проявить гибкость в этом вопросе. Кроме того хотелось бы услышать какая ценовая политика у других импортеров нефти. Венесуэла, Иран, Бразилия...

Венесуэла вроде как экспортёр...



Ценовая политика у всех экспортёров одна. Каждый хочет продавать свой товар подороже. Но основная цена нефти складывается на товарно-сырьевых биржах, типа Нью-Йоркской NYMEX, где основными критериями есть спрос/предложение, марка или сорт нефти, обьёмы и сроки поставки.

Да, конечно оговорился. Перечисленные страны экспортеры. Я встречал другие данные. Китай планомерно заменяет долю СА на своем рынке последние два года. Можно предположить, что это форма давления для переход в торговле на юань.

За юань в той или иной мере уже продают нефть РФ, Иран, Ангола, Ирак. По первому полугодию 2017 первое место в доле РФ, затем Ангола, СА. Интересен значительный прирост Анголы, Бразилии, Венесуэлы в объемах поставок. Перед саудитами трудный выбор. Интересна информация о предложении Китаем выкупить 5%

Да, красиво девки пляшут. Один член ОПЕК(Ангола), кидает другого члена ОПЕК(СА) и отнимает часть его доли на рынке. Что и следовало ожидать. Всё идёт к тому, что скоро развалится этот колхоз, вернее картель. Саудитов тупо выдавливают из ихних традиционных рынков. Они скоро поймут что все эти соглашения по сокращению добычи нефти есть фикция и отступать им уже некуда, так как хитрецов становится всё больше. Да и сланец рулит при таких ценах. Американцы уже в следующем году планируют обогнать СА и РФ по добыче нефти.

В итоге саудиты могут полностью потерять рынок в США и им придётся или опять ездить на своих верблюдах, или резко увеличивать добычу и демпинговать.

На зло всем врагам...

Вернее, уже прошлого года.

Демура у меня только для фона, так как у меня своё мнение имеется.



Верхняя граница канала была пробита, при том сразу баксов на 50.

При чем тут все, он на цену, наверное, хочет повлиять, чтоб меньше покупали.

Кто такой Степа Демура, чтобы влиять на мировую цену золота?

Ну не смешите меня...

С чего вы это взяли? Китайцы как платили саудитам долларами US, так и будут ими платить. Во всяком случае в обозримом будущем.

Не уверен, что его нужно "еще и продать". В ЗВР золото хранят десятилетиями , смысл типа как картины в музее , их всегда можно продать - на аукционе, но их никто не продает. Все же золото само по себе на много надежнее чем бумажные деньги. Что касается золотосодержащих монет - то они будут тем более тяжелые очень, так еще и НЕ золотые по факту . А если на них даже в нашем НБУ ржавчина как-то берется даже на 999 пробу, то вообще ужас.



К сожалению в живописи я не разбираюсь , и даже считаю что восторги и цены слишком преувеличены на нее. Имхо, конечно. А так можно было бы и в живопись вложиться к примеру. Бумажные деньги не надежны на долгосрок. Хочется независимости от правительства особенно в нашем случае.

И вам всего самого лучшего в Новом году! Присоединяюсь к вашим поздравлениям - всем участникам ветки добра, здоровья, счастья и богатства !

Демура конечно не великий авторитет, но в России его слушают. К тому же там инфляция постоянная. И исторически уважают золото. Население там 200 млн ? Может и повлиять , не кардинально, конечно, но все же отчасти может повлиять на спрос.



Очень интересное наблюдение и важное , на мой взгляд,может отразится на золоте в итоге. Нужно отслеживать динамику в этом направлении. Давно уже ищу сегодняшние факторы влияния на цену золота и не вижу. Но этот может повлиять.

1.Не понял почему при покупке нефти за золото ( допустим так сложится) - золото в больших количествах попадет на рынок и обесценится ? Саудиты могут тоже его в ЗВР затарить или тратить по необходимости.

2. Китайцы точно уже покупают нефть за юани. А почему нет ? Весь мир в Китае закупает ширпотреб - почему не закупать той же России или саудитам китайские товары на прямую за юани , предварительно продав им свою нефть за их валюту? Доллар тут выступает обычно посредником и хорошо зарабатывает на этом, но торгующим сторонам он как бы даже ни к чему. Лишние затраты.



Очень поддерживаю вашу точку зрения. Конечно ФРСникам это очень не понравится, тут может быть очень интересное развитие темы. Очень интересное наблюдение и важное , на мой взгляд,может отразится на золоте в итоге. Нужно отслеживать динамику в этом направлении. Давно уже ищу сегодняшние факторы влияния на цену золота и не вижу. Но этот может повлиять.1.Не понял почему при покупке нефти за золото ( допустим так сложится) - золото в больших количествах попадет на рынок и обесценится ? Саудиты могут тоже его в ЗВР затарить или тратить по необходимости.2. Китайцы точно уже покупают нефть за юани. А почему нет ? Весь мир в Китае закупает ширпотреб - почему не закупать той же России или саудитам китайские товары на прямую за юани , предварительно продав им свою нефть за их валюту? Доллар тут выступает обычно посредником и хорошо зарабатывает на этом, но торгующим сторонам он как бы даже ни к чему. Лишние затраты.Очень поддерживаю вашу точку зрения. Конечно ФРСникам это очень не понравится, тут может быть очень интересное развитие темы. kalinavalera1

