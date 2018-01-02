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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:26
Речь идёт о цифровой валюте, которую разрабатывает консорциум десяти крупнейших частных банков. Было несколько коротких сообщений о том, что работа над этой цифровой валютой, получившей условное название utility settlement coin (USC), уже завершается. В следующем году она должна быть согласована в центробанках тех стран, банки которых участвуют в консорциуме. Вот эти десять банков: UBS, BNY Mellon, Deutsche Bank, Santander, Barclays, CIBC, Credit Suisse, HSBC, MUFG и State Street. Согласовывать новую цифровую валюту им придётся в ФРС США, ЕЦБ, Национальном банке Швейцарии, Банке Англии, Банке Японии, Банке Канады. Это те самые центробанки, о которых я уже не раз писал как об участниках картеля центробанков (ЦБ-6), работающего над постепенным переходом мировой финансовой системы к единой наднациональной валюте. Думаю, что USC – прототип будущей наднациональной валюты
Таки о фениксе не пустые слова?
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hxbbgaf
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Додано: Вів 02 січ, 2018 23:41
[quote="4255878:hxbbgaf"]
А что же вы о Китае не написали?
.... относительный уровень совокупного долга китайской экономики как минимум в два раза выше официального показателя (то есть превышает 600% ВВП).
Если верить господину Катасонову, чьи мысли вы тут озвучили, то Китай может упасть на колени пораньше чем США. Вместе со своим "золотым" юанем.
Ну а если ТОП-10 мировых банков уже задумались над созданием наднациональной криптовалюты, да ещё под контролем ФРС, то золоту в мире финансов уже делать нечего.
На мусорку его. Или цыганам на зубы...
Утешает только то, что этот профессор такой же балабол, как и Демура.
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наблюдательный
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Додано: Вів 02 січ, 2018 23:46
Турция готовится выпустить облигации в рублях и юанях в 2018 году.
Как объяснил вице-премьер страны Мехмет Шимшек в интервью газете Haberturk, Анкара нацелена на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями.
"Мы впервые провели роуд-шоу в России. Мы изучили рынок рублевых облигаций. Первая реакция положительная. В 2018 году мы попробуем предложить наши облигации", - отметил Мехмет Шимшек.
Кроме того, по его словам, Турция собирается выпустить облигации в юанях.
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potter
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Додано: Сер 03 січ, 2018 00:09
[quote="4255915:potter"]
Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны...
А за доллары и турецкие облигации никому не нужны.
Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо.
С конца лета курс доллара в Турции подскочил на 19%, несмотря на приток туристов, которые обеспечивают 60% валютной выручки турецкой экономики.
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наблюдательный
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Додано: Сер 03 січ, 2018 09:18
наблюдательный написав: potter написав:
Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны...
А за доллары и турецкие облигации никому не нужны.
Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо. С конца лета курс доллара в Турции подскочил на 19%, несмотря на приток туристов, которые обеспечивают 60% валютной выручки турецкой экономики.
А может все не так ? Турция не считает адекватным и справедливым падение курса лиры к доллару на 19 % . Хорошо , что туристы везут доллар в Турцию. И турки могут как-то компенсировать это. Понятно, что амеры не летят в Турцию на отдых, у них своих курортов хватает и лиры им не нужны совсем. Поэтому они могут продавать свой доллар дальше роняя лиру хоть и на 80%. Хоть на 180%. А почему нет ? Им лира не нужна ведь ? Как и рубли. Или гривны. Могут опускать подобные валюты как хотят. В отличие от Турции в Зашу туристы доллары не везут. И тут тем более плачевно выходит. Так с какой стати - китайцы, русские и тп - должны торговать с турками за американские доллары ? Всем участникам такой торговли это просто крайне не выгодно. Почему все должны торговать за доллар ? Тем более , что финансисты понимают - доллар ничем не обеспечен. Когда доллар был обеспечен золотом - совсем другое дело. И тогда курс других валют к доллару не могли бы ронять как захотят. Я согласен с вами и с остальными старожилами местными , что доллар крепок как никогда. И что он вечен. Уже потому, что по моей логике он не должен был подняться еще в 2008 году. А доллар и сегодня живее всех живых. Вопреки всему. Но моя логика тоже имеет право на существование и не исключено что она сработает когда-то.
Что касается электронных денег - то посмотрим чем и как они будут обеспечены. Если ничем как доллар или битки, выходит - это нагромождение сущностей одного порядка и ничего не меняет , то есть золото хоронить очень смешно. Как вариант международные деньги могут быть обеспечены золотом. Хотя возможны и другие промежуточные варианты. В любом случае от ювелирных украшений никто не откажется. Не преувеличивайте.
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kalinavalera1
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