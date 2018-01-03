наблюдательный написав:kalinavalera1 написав:наблюдательный написав:[/b]
Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны...
А за доллары и турецкие облигации никому не нужны.
Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо.
С конца лета курс доллара в Турции подскочил на 19%, несмотря на приток туристов, которые обеспечивают 60% валютной выручки турецкой экономики.
А может все не так ? Турция не считает адекватным и справедливым падение курса лиры к доллару на 19 % . Хорошо , что туристы везут доллар в Турцию. И турки могут как-то компенсировать это. Понятно, что амеры не летят в Турцию на отдых, у них своих курортов хватает и лиры им не нужны совсем. Поэтому они могут продавать свой доллар дальше роняя лиру хоть и на 80%. Хоть на 180%. А почему нет ? Им лира не нужна ведь ? Как и рубли. Или гривны. Могут опускать подобные валюты как хотят. В отличие от Турции в Зашу туристы доллары не везут. И тут тем более плачевно выходит. Так с какой стати - китайцы, русские и тп - должны торговать с турками за американские доллары ? Всем участникам такой торговли это просто крайне не выгодно. Почему все должны торговать за доллар ? Тем более , что финансисты понимают - доллар ничем не обеспечен. Когда доллар был обеспечен золотом - совсем другое дело. И тогда курс других валют к доллару не могли бы ронять как захотят. Я согласен с вами и с остальными старожилами местными , что доллар крепок как никогда. И что он вечен. Уже потому, что по моей логике он не должен был подняться еще в 2008 году. А доллар и сегодня живее всех живых. Вопреки всему. Но моя логика тоже имеет право на существование и не исключено что она сработает когда-то.
Что касается электронных денег - то посмотрим чем и как они будут обеспечены. Если ничем как доллар или битки, выходит - это нагромождение сущностей одного порядка и ничего не меняет , то есть золото хоронить очень смешно. Как вариант международные деньги могут быть обеспечены золотом. Хотя возможны и другие промежуточные варианты. В любом случае от ювелирных украшений никто не откажется. Не преувеличивайте.
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Да успокойтесь вы с той Турцией. Она вам так сильно нужна?
Займитесь лучше самообразованием и не пишите явный бред.
Посмотрите какая сейчас страховка по турецким облигациям
и по какой цене турки предполагают их размещать? Какова будет их доходность?
Или для вас размер не имеет значения?
Вы купите ихние облигации если там рядом война, внутренние распри, национальные и религиозные конфликты, а президент непредсказуемый популист который постоянно мечется между Западом и РФ?
Не купите. РФ может и купит. И то чуть-чуть. Чисто по политическим мотивам.
А основное бабло, как обычно, загонит в американские трежеря.
Там ему будет поспокойнее.[/quote]
Конечно мне Турция не особо важна. Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса. Это норма для политика и показатель его высокого класса, если ему удастся лавировать " между крапельками дождя" пройти без зонтика , как шутил Кравчук. Политическая профпригодность в этом заключается - метаться между самыми разными векторами и добиваться благополучия своей страны. Мира в том числе в первую очередь. Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.
В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ?