RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1666166716681669
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 13:46

  наблюдательный написав:
  kalinavalera1 написав:
  наблюдательный написав:[/b]

Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны...
А за доллары и турецкие облигации никому не нужны.
Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо.

С конца лета курс доллара в Турции подскочил на 19%, несмотря на приток туристов, которые обеспечивают 60% валютной выручки турецкой экономики.

А может все не так ? Турция не считает адекватным и справедливым падение курса лиры к доллару на 19 % . Хорошо , что туристы везут доллар в Турцию. И турки могут как-то компенсировать это. Понятно, что амеры не летят в Турцию на отдых, у них своих курортов хватает и лиры им не нужны совсем. Поэтому они могут продавать свой доллар дальше роняя лиру хоть и на 80%. Хоть на 180%. А почему нет ? Им лира не нужна ведь ? Как и рубли. Или гривны. Могут опускать подобные валюты как хотят. В отличие от Турции в Зашу туристы доллары не везут. И тут тем более плачевно выходит. Так с какой стати - китайцы, русские и тп - должны торговать с турками за американские доллары ? Всем участникам такой торговли это просто крайне не выгодно. Почему все должны торговать за доллар ? Тем более , что финансисты понимают - доллар ничем не обеспечен. Когда доллар был обеспечен золотом - совсем другое дело. И тогда курс других валют к доллару не могли бы ронять как захотят. Я согласен с вами и с остальными старожилами местными , что доллар крепок как никогда. И что он вечен. Уже потому, что по моей логике он не должен был подняться еще в 2008 году. А доллар и сегодня живее всех живых. Вопреки всему. Но моя логика тоже имеет право на существование и не исключено что она сработает когда-то.

Что касается электронных денег - то посмотрим чем и как они будут обеспечены. Если ничем как доллар или битки, выходит - это нагромождение сущностей одного порядка и ничего не меняет , то есть золото хоронить очень смешно. Как вариант международные деньги могут быть обеспечены золотом. Хотя возможны и другие промежуточные варианты. В любом случае от ювелирных украшений никто не откажется. Не преувеличивайте.

___________________________________________________________________________

Да успокойтесь вы с той Турцией. Она вам так сильно нужна?
Займитесь лучше самообразованием и не пишите явный бред.
Посмотрите какая сейчас страховка по турецким облигациям
и по какой цене турки предполагают их размещать? Какова будет их доходность?
Или для вас размер не имеет значения?

Вы купите ихние облигации если там рядом война, внутренние распри, национальные и религиозные конфликты, а президент непредсказуемый популист который постоянно мечется между Западом и РФ?
Не купите. РФ может и купит. И то чуть-чуть. Чисто по политическим мотивам.
А основное бабло, как обычно, загонит в американские трежеря.
Там ему будет поспокойнее.[/quote]

Конечно мне Турция не особо важна. Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса. Это норма для политика и показатель его высокого класса, если ему удастся лавировать " между крапельками дождя" пройти без зонтика :-), как шутил Кравчук. Политическая профпригодность в этом заключается - метаться между самыми разными векторами и добиваться благополучия своей страны. Мира в том числе в первую очередь. Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.
В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 07.05.11
Подякував: 606 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 14:52

  kalinavalera1 написав: Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса.

Его "искусство" привело к массовому бегству капитала из страны. Турция - член НАТО, а Эрдоган решил приобретать российское оружие. За такие дела его по головке точно не погладят. Там тема серьёзная.
Ты ж определись с какой женой ты дальше жить хочешь.
  kalinavalera1 написав: Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.

При цветущей экономике нет инфляции в 13-15% и нац. валюта не падает так стремительно, что население вынуждено скупать доллары, евро и золото.
А торговать за нац. валюты развивающихся стран, типа РФ, не есть рационально, так как РФ под санкциями и ихний рубль тоже ждёт не радужная перспектива.
А свой резервный фонд они уже успешно проели.
  kalinavalera1 написав: В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ?

Не существенно. Если не разбираетесь, то не нужно о них и писать....
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 29.04.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 14:57

  наблюдательный написав:hxbbgaf
Так кто выдумал долг Китая в 600%? Наблюдательный или ваш Катасонов?

Почему он мой?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19494
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 14:58

Эксперты, однако, предполагают до 2020 г. постепенное уменьшение добычи в Китае, Австралии, США и России. Речь идет об исчерпании разведанных запасов, которых должно хватить человечеству еще приблизительно на 50 лет.
http://zik.ua/ru/news/2017/12/27/konets ... et_1234349
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19494
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:14

  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:hxbbgaf
Так кто выдумал долг Китая в 600%? Наблюдательный или ваш Катасонов?

Почему он мой?

У вас есть удивительная способность пропетлять, отвечая вопросом на вопрос.
Будем считать что эта тема закрыта, так как мне она обсолютно не интересна.
Как и всё остальное что вы выше написали.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 29.04.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:11

Далась вам та Турция. Ее лира прошлой зимой была дешевле чем сейчас - около 4. Летом сильно укрепилась до 3,40 в начале сентября, потом осенью опять упала до 3.95 потом отскочила на 3.77. Может летом опять будет 3.5. Турецкая лира всегда была волатильной валютой. По сравнению с падением позапрошлого года с менее 3 до 4 после подавления переворота то шо щас это рыночный шум.

Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру .
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 18.12.08
Подякував: 257 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1666166716681669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.