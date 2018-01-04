Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны... А за доллары и турецкие облигации никому не нужны. Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо.
С конца лета курс доллара в Турции подскочил на 19%, несмотря на приток туристов, которые обеспечивают 60% валютной выручки турецкой экономики.
А может все не так ? Турция не считает адекватным и справедливым падение курса лиры к доллару на 19 % . Хорошо , что туристы везут доллар в Турцию. И турки могут как-то компенсировать это. Понятно, что амеры не летят в Турцию на отдых, у них своих курортов хватает и лиры им не нужны совсем. Поэтому они могут продавать свой доллар дальше роняя лиру хоть и на 80%. Хоть на 180%. А почему нет ? Им лира не нужна ведь ? Как и рубли. Или гривны. Могут опускать подобные валюты как хотят. В отличие от Турции в Зашу туристы доллары не везут. И тут тем более плачевно выходит. Так с какой стати - китайцы, русские и тп - должны торговать с турками за американские доллары ? Всем участникам такой торговли это просто крайне не выгодно. Почему все должны торговать за доллар ? Тем более , что финансисты понимают - доллар ничем не обеспечен. Когда доллар был обеспечен золотом - совсем другое дело. И тогда курс других валют к доллару не могли бы ронять как захотят. Я согласен с вами и с остальными старожилами местными , что доллар крепок как никогда. И что он вечен. Уже потому, что по моей логике он не должен был подняться еще в 2008 году. А доллар и сегодня живее всех живых. Вопреки всему. Но моя логика тоже имеет право на существование и не исключено что она сработает когда-то.
Что касается электронных денег - то посмотрим чем и как они будут обеспечены. Если ничем как доллар или битки, выходит - это нагромождение сущностей одного порядка и ничего не меняет , то есть золото хоронить очень смешно. Как вариант международные деньги могут быть обеспечены золотом. Хотя возможны и другие промежуточные варианты. В любом случае от ювелирных украшений никто не откажется. Не преувеличивайте.
Да успокойтесь вы с той Турцией. Она вам так сильно нужна? Займитесь лучше самообразованием и не пишите явный бред. Посмотрите какая сейчас страховка по турецким облигациям и по какой цене турки предполагают их размещать? Какова будет их доходность? Или для вас размер не имеет значения?
Вы купите ихние облигации если там рядом война, внутренние распри, национальные и религиозные конфликты, а президент непредсказуемый популист который постоянно мечется между Западом и РФ? Не купите. РФ может и купит. И то чуть-чуть. Чисто по политическим мотивам. А основное бабло, как обычно, загонит в американские трежеря. Там ему будет поспокойнее.[/quote]
Конечно мне Турция не особо важна. Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса. Это норма для политика и показатель его высокого класса, если ему удастся лавировать " между крапельками дождя" пройти без зонтика , как шутил Кравчук. Политическая профпригодность в этом заключается - метаться между самыми разными векторами и добиваться благополучия своей страны. Мира в том числе в первую очередь. Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет. В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ?
kalinavalera1 написав: Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса.
Его "искусство" привело к массовому бегству капитала из страны. Турция - член НАТО, а Эрдоган решил приобретать российское оружие. За такие дела его по головке точно не погладят. Там тема серьёзная. Ты ж определись с какой женой ты дальше жить хочешь.
kalinavalera1 написав: Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.
При цветущей экономике нет инфляции в 13-15% и нац. валюта не падает так стремительно, что население вынуждено скупать доллары, евро и золото. А торговать за нац. валюты развивающихся стран, типа РФ, не есть рационально, так как РФ под санкциями и ихний рубль тоже ждёт не радужная перспектива. А свой резервный фонд они уже успешно проели.
kalinavalera1 написав: В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ?
Не существенно. Если не разбираетесь, то не нужно о них и писать....
Эксперты, однако, предполагают до 2020 г. постепенное уменьшение добычи в Китае, Австралии, США и России. Речь идет об исчерпании разведанных запасов, которых должно хватить человечеству еще приблизительно на 50 лет.
Далась вам та Турция. Ее лира прошлой зимой была дешевле чем сейчас - около 4. Летом сильно укрепилась до 3,40 в начале сентября, потом осенью опять упала до 3.95 потом отскочила на 3.77. Может летом опять будет 3.5. Турецкая лира всегда была волатильной валютой. По сравнению с падением позапрошлого года с менее 3 до 4 после подавления переворота то шо щас это рыночный шум.
Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру .
jabba написав:Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру .
Пока их за него продают, и то говорить о полном обеспечении можно только при привязке цены, к тому же, все может измениться в 1 миг. Первая ласточка - Китай и нефть за юань и золото. Долги - это деньги рабов. И на то они и долги, чтоб их обесценивать, что периодически и происходит.
jabba написав:Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру
Это гипотетически. От части это так. Но чисто виртуально, и только до первого поворота. Долги можно пересчитать в любой другой валюте. Украинская пшеница не будет никому компенсировать потери от обвалившегося от инфляции доллара, как это сделал бы золотой эквивалент из ЗВР США, к примеру. Долги США отдает своей землей, недвигой и тп. А не украинской пшеницей и русским газом. Это все очень легко может рассыпаться в один миг.
наблюдательный Я ничего не писал про облигации. Это пишет hxbbgaf , а он как раз разбирается. Я писал о Турции и о том, что мне нравится Эрдоган как политик. Я бы ему доверил свое благополучие. Это имхо, конечно. Но на фоне других политиков - он выглядит очень высоко. К примеру возьмем Крым, он не лезет в Крым, хотя это исторически турецкая территория, но поддерживает крымских татар. У него чувство меры. По ряду поступков любого человека сразу видно чем он дышит. Эрдоган работает на свой народ и на свою страну. Он не продажный. То что якобы из Турции ушел капитал какой-то иностранный - так это его супер победа. В мире систематически по одному сценарию проводятся перевороты в разных странах, цель которых полное разорение очередной страны с целью скупки всех ее ресурсов за бесценок. Начинаются они со ввода некоторого немалого капитала для скупки местных политиканов. И вскоре все заканчиваются инфляцией 350% местной валюты, и полным обнищанием населения и войной. И скупкой за бесценок их ресурсов.
Сама по себе формулировка ваша ошибочна - якобы отток из страны иностранного капитала - для страны - это полный конец света. Это не так. Тем более это совсем не так для Турции. Не говоря уже о том , что капитал бывает разный. Кстати хотелось бы примеры в каком виде и количестве и кто вкладывал свои капиталы в Турцию. Токо не пишите про Сороса, он давно себя дезавуировал. Наверное солидная и всем уважаемая фирма Rothschild в СНГ ? Не провоцируйте меня, а то опять забанят .
Есть принципы на которых держится социум и цивилизация. Один из них - президент должен улучшать жизнь своего народа, а не придумывать отмазки как ее ухудшить. Ввод иностранного капитала не всегда благо. Это далеко не аксиома даже чисто экономически и финансово. Вы исходите из того, что турки рабы и им только остается угождать своим хозяевам. А они "дураки- своего счастья не понимают". Это ваша ошибка. В политике и в экономике нормально и необходимо договариваться с разными партнерами - играя на их разновекторности, это экономика и политика - это рынок, но отнюдь не внутрисемейные отношения мужа и жены, у которых общее имущество и одна выгода общая. Эту глупость часто тиражируют, вряд ли кто в это поверит. Нужно договариваться с разными партнерами и даже использовать их противоборство и разницу их интересов с выгодой для себя - так это происходит на рынке.
Аналогии с женой -мужем вообще дикий дремучий абсурд - у супругов общее имущество по закону. И соответственно общие интересы и одна общая выгода. Между странами таких отношений не может быть в принципе. А те кто лег под США не имеют прав на имущество США и не жены США. А то гарем бы образовался из "жен". Не пишите чушь. Тут скорее аналогия с проституками, которым часто ничего не платят - а имеют с насмешкой и издевкой. Знаю примеры. Их все знают.
Я не утверждаю что турки устроят мировой финансовый переворот. Они не претендуют на это. Они хотят максимально соблюдать свои интересы, а для этого держать максимальную степень независимости экономической. Есть много государств - которые прекрасно себя чувствуют и не зависят от США. Если попадать в экономическую зависимость - то нужно торговаться, оговаривать степень зависимости и адекватную цену. А не отдаваться задаром и с восторгом. Почему вас это так пугает и возмущает ? Это политическая норма.
Отслеживать это направление нужно, тем более у турков очень интересные партнеры и единомышленники. Тут могут быть сюрпризы - которые повлияют на котировки золота.
kalinavalera1 написав: Я писал о Турции и о том, что мне нравится Эрдоган как политик. Я бы ему доверил свое благополучие. То что якобы из Турции ушел капитал какой-то иностранный - так это его супер победа. Сама по себе формулировка ваша ошибочна - якобы отток из страны иностранного капитала - для страны - это полный конец света. Это не так.
Вас почитать и в цирк можно не ходить...
Да будет вам известно, что за иностранный капитал идёт борьба во всем мире. Ибо это дополнительные инвестиции, которые помогают национальным экономикам в конкурентной борьбе. Из Венесуэлы, благодаря народному президенту Чавесу, тоже ушёл иностранный капитал. В итоге богатейшая нефтью страна имеет годовую инфляцию 4100% и оказалась на грани реального голода. Вот такая тоже была супер победа...
Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии. А что Эрдоган, который вам так сильно нравится? Распугал одних иностранцев и пошёл просить деньги у других иностранцев, эавалив перед этим российский Су-24. Ему что, Китай и РФ эти деньги даром дадут? Рф сама недавно разместила свои 10-летние евробонды под 4,25 процента годовых, потому что денежный напряг из-за санкций уже начал давить. Так где и в чём его супер победа?
Лично меня дела в той Турции мало волнуют и обсуждать её на этой ветке дальше желания нет. А что касается иностранного капитала, то не философствуйте о том, в чем вы, судя по вашему посту, понятия не имеете. Займитесь лучше лирикой. У вас это лучше получается. Или в очередной раз пожалуйтесь на меня модераторам .
kalinavalera1 написав: Аналогии с женой -мужем вообще абсурд - у этих общее имущество по закону.
Абсурд, это когда согласно государственному управлению по делам религий Турции, замуж можно выдать дочь уже с 9 лет...
Turkey’s state Directorate of Religious Affairs – popularly known as the Diyanet – infuriated the country’s largest opposition party on Wednesday when it said that, under Islamic law, girls as young as nine could marry. https://www.zerohedge.com/news/2018-01- ... -can-marry
Вот такое светское государство. Там основные дела ещё впереди.