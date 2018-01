Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1667166816691670> Додано: Сер 03 січ, 2018 13:46 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: [/b]



Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны...

А за доллары и турецкие облигации никому не нужны.

Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо.



С конца лета курс доллара в Турции подскочил на 19%, несмотря на приток туристов, которые обеспечивают 60% валютной выручки турецкой экономики. [/b]Ну да. Ихние лиры уже мало кому нужны...А за доллары и турецкие облигации никому не нужны.Авось кто раскошелится из новых руссо-китаёзо.

А может все не так ? Турция не считает адекватным и справедливым падение курса лиры к доллару на 19 % . Хорошо , что туристы везут доллар в Турцию. И турки могут как-то компенсировать это. Понятно, что амеры не летят в Турцию на отдых, у них своих курортов хватает и лиры им не нужны совсем. Поэтому они могут продавать свой доллар дальше роняя лиру хоть и на 80%. Хоть на 180%. А почему нет ? Им лира не нужна ведь ? Как и рубли. Или гривны. Могут опускать подобные валюты как хотят. В отличие от Турции в Зашу туристы доллары не везут. И тут тем более плачевно выходит. Так с какой стати - китайцы, русские и тп - должны торговать с турками за американские доллары ? Всем участникам такой торговли это просто крайне не выгодно. Почему все должны торговать за доллар ? Тем более , что финансисты понимают - доллар ничем не обеспечен. Когда доллар был обеспечен золотом - совсем другое дело. И тогда курс других валют к доллару не могли бы ронять как захотят. Я согласен с вами и с остальными старожилами местными , что доллар крепок как никогда. И что он вечен. Уже потому, что по моей логике он не должен был подняться еще в 2008 году. А доллар и сегодня живее всех живых. Вопреки всему. Но моя логика тоже имеет право на существование и не исключено что она сработает когда-то.



Что касается электронных денег - то посмотрим чем и как они будут обеспечены. Если ничем как доллар или битки, выходит - это нагромождение сущностей одного порядка и ничего не меняет , то есть золото хоронить очень смешно. Как вариант международные деньги могут быть обеспечены золотом. Хотя возможны и другие промежуточные варианты. В любом случае от ювелирных украшений никто не откажется. Не преувеличивайте. А может все не так ? Турция не считает адекватным и справедливым падение курса лиры к доллару на 19 % . Хорошо , что туристы везут доллар в Турцию. И турки могут как-то компенсировать это. Понятно, что амеры не летят в Турцию на отдых, у них своих курортов хватает и лиры им не нужны совсем. Поэтому они могут продавать свой доллар дальше роняя лиру хоть и на 80%. Хоть на 180%. А почему нет ? Им лира не нужна ведь ? Как и рубли. Или гривны. Могут опускать подобные валюты как хотят. В отличие от Турции в Зашу туристы доллары не везут. И тут тем более плачевно выходит. Так с какой стати - китайцы, русские и тп - должны торговать с турками за американские доллары ? Всем участникам такой торговли это просто крайне не выгодно. Почему все должны торговать за доллар ? Тем более , что финансисты понимают - доллар ничем не обеспечен. Когда доллар был обеспечен золотом - совсем другое дело. И тогда курс других валют к доллару не могли бы ронять как захотят. Я согласен с вами и с остальными старожилами местными , что доллар крепок как никогда. И что он вечен. Уже потому, что по моей логике он не должен был подняться еще в 2008 году. А доллар и сегодня живее всех живых. Вопреки всему. Но моя логика тоже имеет право на существование и не исключено что она сработает когда-то.Что касается электронных денег - то посмотрим чем и как они будут обеспечены. Если ничем как доллар или битки, выходит - это нагромождение сущностей одного порядка и ничего не меняет , то есть золото хоронить очень смешно. Как вариант международные деньги могут быть обеспечены золотом. Хотя возможны и другие промежуточные варианты. В любом случае от ювелирных украшений никто не откажется. Не преувеличивайте.

___________________________________________________________________________



Да успокойтесь вы с той Турцией. Она вам так сильно нужна?

Займитесь лучше самообразованием и не пишите явный бред.

Посмотрите какая сейчас страховка по турецким облигациям

и по какой цене турки предполагают их размещать? Какова будет их доходность?

Или для вас размер не имеет значения?



Вы купите ихние облигации если там рядом война, внутренние распри, национальные и религиозные конфликты, а президент непредсказуемый популист который постоянно мечется между Западом и РФ?

Не купите. РФ может и купит. И то чуть-чуть. Чисто по политическим мотивам.

А основное бабло, как обычно, загонит в американские трежеря.

Там ему будет поспокойнее.[/quote]



Конечно мне Турция не особо важна. Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса. Это норма для политика и показатель его высокого класса, если ему удастся лавировать " между крапельками дождя" пройти без зонтика , как шутил Кравчук. Политическая профпригодность в этом заключается - метаться между самыми разными векторами и добиваться благополучия своей страны. Мира в том числе в первую очередь. Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.

В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ? ___________________________________________________________________________Да успокойтесь вы с той Турцией. Она вам так сильно нужна?Займитесь лучше самообразованием и не пишите явный бред.Посмотрите какая сейчас страховка по турецким облигациями по какой цене турки предполагают их размещать? Какова будет их доходность?Или для вас размер не имеет значения?Вы купите ихние облигации если там рядом война, внутренние распри, национальные и религиозные конфликты, а президент непредсказуемый популист который постоянно мечется между Западом и РФ?Не купите. РФ может и купит. И то чуть-чуть. Чисто по политическим мотивам.А основное бабло, как обычно, загонит в американские трежеря.Там ему будет поспокойнее.[/quote]Конечно мне Турция не особо важна. Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса. Это норма для политика и показатель его высокого класса, если ему удастся лавировать " между крапельками дождя" пройти без зонтика, как шутил Кравчук. Политическая профпригодность в этом заключается - метаться между самыми разными векторами и добиваться благополучия своей страны. Мира в том числе в первую очередь. Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ? kalinavalera1

Повідомлень: 3878 З нами з: 07.05.11 Подякував: 606 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2018 14:52 kalinavalera1 написав: Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса.

Но Эрдоган вызывает уважение. Метаться между Рашей и амерами - это называется - политика - и есть искусство компромисса.

Его "искусство" привело к массовому бегству капитала из страны. Турция - член НАТО, а Эрдоган решил приобретать российское оружие. За такие дела его по головке точно не погладят. Там тема серьёзная.

Ты ж определись с какой женой ты дальше жить хочешь.

kalinavalera1 написав: Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.

Войны в Турции нет. Экономика цветет и пахнет.

При цветущей экономике нет инфляции в 13-15% и нац. валюта не падает так стремительно, что население вынуждено скупать доллары, евро и золото.

А торговать за нац. валюты развивающихся стран, типа РФ, не есть рационально, так как РФ под санкциями и ихний рубль тоже ждёт не радужная перспектива.

А свой резервный фонд они уже успешно проели.

kalinavalera1 написав: В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ? В облигациях я слабо разбираюсь тут вы правы, только самые азы знаю. Это так существенно ?

Не существенно. Если не разбираетесь, то не нужно о них и писать.... Его "искусство" привело к массовому бегству капитала из страны. Турция - член НАТО, а Эрдоган решил приобретать российское оружие. За такие дела его по головке точно не погладят. Там тема серьёзная.Ты ж определись с какой женой ты дальше жить хочешь.При цветущей экономике нет инфляции в 13-15% и нац. валюта не падает так стремительно, что население вынуждено скупать доллары, евро и золото.А торговать за нац. валюты развивающихся стран, типа РФ, не есть рационально, так как РФ под санкциями и ихний рубль тоже ждёт не радужная перспектива.А свой резервный фонд они уже успешно проели.Не существенно. Если не разбираетесь, то не нужно о них и писать.... наблюдательный

Повідомлень: 2875 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2018 14:57 наблюдательный написав: hxbbgaf

Так кто выдумал долг Китая в 600%? Наблюдательный или ваш Катасонов? Так кто выдумал долг Китая в 600%? Наблюдательный или ваш Катасонов?

Почему он мой? Почему он мой? hxbbgaf Повідомлень: 19498 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2018 14:58 Эксперты, однако, предполагают до 2020 г. постепенное уменьшение добычи в Китае, Австралии, США и России. Речь идет об исчерпании разведанных запасов, которых должно хватить человечеству еще приблизительно на 50 лет. http://zik.ua/ru/news/2017/12/27/konets ... et_1234349 hxbbgaf Повідомлень: 19498 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2018 15:14 hxbbgaf написав: наблюдательный написав: hxbbgaf

Так кто выдумал долг Китая в 600%? Наблюдательный или ваш Катасонов? Так кто выдумал долг Китая в 600%? Наблюдательный или ваш Катасонов?

Почему он мой? Почему он мой?

У вас есть удивительная способность пропетлять, отвечая вопросом на вопрос.

Будем считать что эта тема закрыта, так как мне она обсолютно не интересна.

Как и всё остальное что вы выше написали. У вас есть удивительная способность пропетлять, отвечая вопросом на вопрос.Будем считать что эта тема закрыта, так как мне она обсолютно не интересна.Как и всё остальное что вы выше написали. наблюдательный

Повідомлень: 2875 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 10:11 Далась вам та Турция. Ее лира прошлой зимой была дешевле чем сейчас - около 4. Летом сильно укрепилась до 3,40 в начале сентября, потом осенью опять упала до 3.95 потом отскочила на 3.77. Может летом опять будет 3.5. Турецкая лира всегда была волатильной валютой. По сравнению с падением позапрошлого года с менее 3 до 4 после подавления переворота то шо щас это рыночный шум.



Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру . jabba

Повідомлень: 4897 З нами з: 18.12.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 13:33 jabba написав: Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру . Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру .

Пока их за него продают, и то говорить о полном обеспечении можно только при привязке цены, к тому же, все может измениться в 1 миг. Первая ласточка - Китай и нефть за юань и золото.

Долги - это деньги рабов. И на то они и долги, чтоб их обесценивать, что периодически и происходит. Пока их за него продают, и то говорить о полном обеспечении можно только при привязке цены, к тому же, все может измениться в 1 миг. Первая ласточка - Китай и нефть за юань и золото.Долги - это деньги рабов. И на то они и долги, чтоб их обесценивать, что периодически и происходит. hxbbgaf Повідомлень: 19498 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 19:37 Re: Горячие новости по драгоценным металлам jabba написав: Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру Ну а утверждения что доллар ничем не обеспечен - это даже уже не смешно. Доллар обеспечен всеми товарами всего мира - украинской пшеницей, российским газом, турецкими мандаринами и кубинским ромом. Потому что в долларе номинированы огромные суммы долгов по всему миру



Это гипотетически. От части это так. Но чисто виртуально, и только до первого поворота. Долги можно пересчитать в любой другой валюте. Украинская пшеница не будет никому компенсировать потери от обвалившегося от инфляции доллара, как это сделал бы золотой эквивалент из ЗВР США, к примеру. Долги США отдает своей землей, недвигой и тп. А не украинской пшеницей и русским газом. Это все очень легко может рассыпаться в один миг. Это гипотетически. От части это так. Но чисто виртуально, и только до первого поворота. Долги можно пересчитать в любой другой валюте. Украинская пшеница не будет никому компенсировать потери от обвалившегося от инфляции доллара, как это сделал бы золотой эквивалент из ЗВР США, к примеру. Долги США отдает своей землей, недвигой и тп. А не украинской пшеницей и русским газом. Это все очень легко может рассыпаться в один миг. kalinavalera1

Повідомлень: 3878 З нами з: 07.05.11 Подякував: 606 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 20:10 наблюдательный Я ничего не писал про облигации. Это пишет hxbbgaf , а он как раз разбирается. Я писал о Турции и о том, что мне нравится Эрдоган как политик. Я бы ему доверил свое благополучие. Это имхо, конечно. Но на фоне других политиков - он выглядит очень высоко. К примеру возьмем Крым, он не лезет в Крым, хотя это исторически турецкая территория, но поддерживает крымских татар. У него чувство меры. По ряду поступков любого человека сразу видно чем он дышит. Эрдоган работает на свой народ и на свою страну. Он не продажный. То что якобы из Турции ушел капитал какой-то иностранный - так это его супер победа. В мире систематически по одному сценарию проводятся перевороты в разных странах, цель которых полное разорение очередной страны с целью скупки всех ее ресурсов за бесценок. Начинаются они со ввода некоторого немалого капитала для скупки местных политиканов. И вскоре все заканчиваются инфляцией 350% местной валюты, и полным обнищанием населения и войной. И скупкой за бесценок их ресурсов.



Сама по себе формулировка ваша ошибочна - якобы отток из страны иностранного капитала - для страны - это полный конец света. Это не так. Тем более это совсем не так для Турции. Не говоря уже о том , что капитал бывает разный. Кстати хотелось бы примеры в каком виде и количестве и кто вкладывал свои капиталы в Турцию. Токо не пишите про Сороса, он давно себя дезавуировал. Наверное солидная и всем уважаемая фирма Rothschild в СНГ ? Не провоцируйте меня, а то опять забанят .



Есть принципы на которых держится социум и цивилизация. Один из них - президент должен улучшать жизнь своего народа, а не придумывать отмазки как ее ухудшить. Ввод иностранного капитала не всегда благо. Это далеко не аксиома даже чисто экономически и финансово. Вы исходите из того, что турки рабы и им только остается угождать своим хозяевам. А они "дураки- своего счастья не понимают". Это ваша ошибка. В политике и в экономике нормально и необходимо договариваться с разными партнерами - играя на их разновекторности, это экономика и политика - это рынок, но отнюдь не внутрисемейные отношения мужа и жены, у которых общее имущество и одна выгода общая. Эту глупость часто тиражируют, вряд ли кто в это поверит. Нужно договариваться с разными партнерами и даже использовать их противоборство и разницу их интересов с выгодой для себя - так это происходит на рынке.



Аналогии с женой -мужем вообще дикий дремучий абсурд - у супругов общее имущество по закону. И соответственно общие интересы и одна общая выгода. Между странами таких отношений не может быть в принципе. А те кто лег под США не имеют прав на имущество США и не жены США. А то гарем бы образовался из "жен". Не пишите чушь. Тут скорее аналогия с проституками, которым часто ничего не платят - а имеют с насмешкой и издевкой. Знаю примеры. Их все знают.



Я не утверждаю что турки устроят мировой финансовый переворот. Они не претендуют на это. Они хотят максимально соблюдать свои интересы, а для этого держать максимальную степень независимости экономической. Есть много государств - которые прекрасно себя чувствуют и не зависят от США. Если попадать в экономическую зависимость - то нужно торговаться, оговаривать степень зависимости и адекватную цену. А не отдаваться задаром и с восторгом. Почему вас это так пугает и возмущает ? Это политическая норма.



Отслеживать это направление нужно, тем более у турков очень интересные партнеры и единомышленники. Тут могут быть сюрпризы - которые повлияют на котировки золота. Я ничего не писал про облигации. Это пишет hxbbgaf , а он как раз разбирается. Я писал о Турции и о том, что мне нравится Эрдоган как политик. Я бы ему доверил свое благополучие. Это имхо, конечно. Но на фоне других политиков - он выглядит очень высоко. К примеру возьмем Крым, он не лезет в Крым, хотя это исторически турецкая территория, но поддерживает крымских татар. У него чувство меры. По ряду поступков любого человека сразу видно чем он дышит. Эрдоган работает на свой народ и на свою страну. Он не продажный. То что якобы из Турции ушел капитал какой-то иностранный - так это его супер победа. В мире систематически по одному сценарию проводятся перевороты в разных странах, цель которых полное разорение очередной страны с целью скупки всех ее ресурсов за бесценок. Начинаются они со ввода некоторого немалого капитала для скупки местных политиканов. И вскоре все заканчиваются инфляцией 350% местной валюты, и полным обнищанием населения и войной. И скупкой за бесценок их ресурсов.Сама по себе формулировка ваша ошибочна - якобы отток из страны иностранного капитала - для страны - это полный конец света. Это не так. Тем более это совсем не так для Турции. Не говоря уже о том , что капитал бывает разный. Кстати хотелось бы примеры в каком виде и количестве и кто вкладывал свои капиталы в Турцию. Токо не пишите про Сороса, он давно себя дезавуировал.Наверное солидная и всем уважаемая фирма Rothschild в СНГ ? Не провоцируйте меня, а то опять забанятЕсть принципы на которых держится социум и цивилизация. Один из них - президент должен улучшать жизнь своего народа, а не придумывать отмазки как ее ухудшить. Ввод иностранного капитала не всегда благо. Это далеко не аксиома даже чисто экономически и финансово. Вы исходите из того, что турки рабы и им только остается угождать своим хозяевам. А они "дураки- своего счастья не понимают". Это ваша ошибка. В политике и в экономике нормально и необходимо договариваться с разными партнерами - играя на их разновекторности, это экономика и политика - это рынок, но отнюдь не внутрисемейные отношения мужа и жены, у которых общее имущество и одна выгода общая. Эту глупость часто тиражируют, вряд ли кто в это поверит. Нужно договариваться с разными партнерами и даже использовать их противоборство и разницу их интересов с выгодой для себя - так это происходит на рынке.Аналогии с женой -мужем вообще дикий дремучий абсурд - у супругов общее имущество по закону. И соответственно общие интересы и одна общая выгода. Между странами таких отношений не может быть в принципе. А те кто лег под США не имеют прав на имущество США и не жены США. А то гарем бы образовался из "жен". Не пишите чушь. Тут скорее аналогия с проституками, которым часто ничего не платят - а имеют с насмешкой и издевкой. Знаю примеры. Их все знают.Я не утверждаю что турки устроят мировой финансовый переворот.Они не претендуют на это. Они хотят максимально соблюдать свои интересы, а для этого держать максимальную степень независимости экономической. Есть много государств - которые прекрасно себя чувствуют и не зависят от США. Если попадать в экономическую зависимость - то нужно торговаться, оговаривать степень зависимости и адекватную цену. А не отдаваться задаром и с восторгом. Почему вас это так пугает и возмущает ? Это политическая норма.Отслеживать это направление нужно, тем более у турков очень интересные партнеры и единомышленники. Тут могут быть сюрпризы - которые повлияют на котировки золота. kalinavalera1

Повідомлень: 3878 З нами з: 07.05.11 Подякував: 606 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 22:25 kalinavalera1 написав: Я писал о Турции и о том, что мне нравится Эрдоган как политик. Я бы ему доверил свое благополучие. То что якобы из Турции ушел капитал какой-то иностранный - так это его супер победа.

Сама по себе формулировка ваша ошибочна - якобы отток из страны иностранного капитала - для страны - это полный конец света. Это не так.

Я писал о Турции и о том, что мне нравится Эрдоган как политик. Я бы ему доверил свое благополучие.Сама по себе формулировка ваша ошибочна - якобы отток из страны иностранного капитала - для страны - это полный конец света. Это не так.

Вас почитать и в цирк можно не ходить...



Да будет вам известно, что за иностранный капитал идёт борьба во всем мире.

Ибо это дополнительные инвестиции, которые помогают национальным экономикам в конкурентной борьбе.

Из Венесуэлы, благодаря народному президенту Чавесу, тоже ушёл иностранный капитал. В итоге богатейшая нефтью страна имеет годовую инфляцию 4100% и оказалась на грани реального голода.

Вот такая тоже была супер победа...



Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии.

А что Эрдоган, который вам так сильно нравится? Распугал одних иностранцев и пошёл просить деньги у других иностранцев, эавалив перед этим российский Су-24.

Ему что, Китай и РФ эти деньги даром дадут? Рф сама недавно разместила

свои 10-летние евробонды под 4,25 процента годовых, потому что денежный напряг из-за санкций уже начал давить.

Так где и в чём его супер победа?



Лично меня дела в той Турции мало волнуют и обсуждать её на этой ветке дальше желания нет. А что касается иностранного капитала, то не философствуйте о том, в чем вы, судя по вашему посту, понятия не имеете.

Займитесь лучше лирикой. У вас это лучше получается.

Или в очередной раз пожалуйтесь на меня модераторам .



kalinavalera1 написав: Аналогии с женой -мужем вообще абсурд - у этих общее имущество по закону.

Аналогии с женой -мужем вообще абсурд - у этих общее имущество по закону.

Абсурд, это когда согласно государственному управлению по делам религий Турции, замуж можно выдать дочь уже с 9 лет...



Turkey’s state Directorate of Religious Affairs – popularly known as the Diyanet – infuriated the country’s largest opposition party on Wednesday when it said that, under Islamic law, girls as young as nine could marry.

https://www.zerohedge.com/news/2018-01- ... -can-marry



Вот такое светское государство. Там основные дела ещё впереди. Вас почитать и в цирк можно не ходить...Да будет вам известно, что за иностранный капитал идёт борьба во всем мире.Ибо это дополнительные инвестиции, которые помогают национальным экономикам в конкурентной борьбе.Из Венесуэлы, благодаря народному президенту Чавесу, тоже ушёл иностранный капитал. В итоге богатейшая нефтью страна имеет годовую инфляцию 4100% и оказалась на грани реального голода.Вот такая тоже была супер победа...Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии.А что Эрдоган, который вам так сильно нравится? Распугал одних иностранцев и пошёл просить деньги у других иностранцев, эавалив перед этим российский Су-24.Ему что, Китай и РФ эти деньги даром дадут? Рф сама недавно разместиласвои 10-летние евробонды под 4,25 процента годовых, потому что денежный напряг из-за санкций уже начал давить.Так где и в чём его супер победа?Лично меня дела в той Турции мало волнуют и обсуждать её на этой ветке дальше желания нет. А что касается иностранного капитала, то не философствуйте о том, в чем вы, судя по вашему посту, понятия не имеете.Займитесь лучше лирикой. У вас это лучше получается.Или в очередной раз пожалуйтесь на меня модераторам .Абсурд, это когда согласно государственному управлению по делам религий Турции, замуж можно выдать дочь уже с 9 лет...Вот такое светское государство. Там основные дела ещё впереди. наблюдательный

Повідомлень: 2875 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1667166816691670> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Irina555 реклама