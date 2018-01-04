наблюдательный написав:Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии.
Вы сами себе противоречите, но почему-то это не видите. Какое это привлечение каитала с отрицательными ставками ? Это антипривлечение. Понятно что не бегут, а наоборот лезут из кожи вон , что бы разместить свои капиталы в благополучных странах. Только благополучным странам это не нужно , что видно по отрицательной ставке. И не приводите в пример Венесуэлу, Гондурас и тп. эти страны далеко не образец для подражания. К тому что вы сами написали - мне нечего добавить. А в Германии разные ставки для немецких инвесторов и иностранных ?
Я никогда не жаловался на вас модераторам. Не помню такого. Может вы на меня матом ругались ? Тогда может и жаловался. Но я такого не помню. За адекватные аргументы в дискуссии глупо жаловаться. А оскорбления никому не понравятся. Касательно международной экономики - то я уважаю все точки. зрения. Не исключаю , что Турцию могут раздавить. Но сдаваться заранее, да еще приплачивать за это как некоторые - глупо. Рад буду подискутировать с вами всегда, если вы не будете ругаться матом вместо аргументов. Даже когда вы не правы - не видите суть , и то много от вас узнаю, знаний у вас по некоторым вопросам больше чем у меня. Например про браки турецкие с 9 летними девочками. Скорее всего это не брак, а обручение - договор между семьями поженить детей и породниться на будущее. Так они укрепляют свои экономические связи в интересах тех же детей и внуков. Кстати очень уважаю именно такие браки - которые поддерживаются семьями жениха и невесты. Не сожительство с детьми , конечно в полном смысле. Но вроде у турков нормальные жены, и даже не гаремы как в 18 веке. Нас как-то приучили - что нужно типа "по любви". И без брачного контракта. Но любовь очень не надежна и детей-внуков ею не накормить. Но я не об этом писал.
А о том, что отношения между странами - никак не сравнить с внутрисемейными между мужем и женой. Отношения государств - это рыночные отношения - где у каждого свои интересы, часто противоположные, у каждого свое отдельное хозяйство, своя экономика и свой уровень достатка. Спс за дискуссию.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 04 січ, 2018 23:03, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный написав:Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии.
Вы сами себе противоречите, но почему-то это не видите. Какое это привлечение каитала с отрицательными ставками ? Это антипривлечение. Понятно что не бегут, а наоборот лезут из кожи вон , что бы разместить свои капиталы в благополучных странах. Только благополучным странам это не нужно , что видно по отрицательной ставке. И не приводите в пример Венесуэлу, Гондурас и тп. эти страны далеко не образец для подражания. К тому что вы сами написали - мне нечего добавить. А в Германии разные ставки для немецких инвесторов и иностранных ?
Нет никаких противоречий. Выпуск облигаций и есть привлечение капитала. А стоимость этого капитала уже иное дело. Там есть разные условия для разных инвесторов. Деньги нужны всем. Особенно дармовые.... Повторяю, изучите сначала тему. Ну хоть какие то азы... http://expert.ru/2016/06/7/germaniya/
Что касается Венесуэлы, то не в ней самой дело. А в тупости этих "народных" популистов президентов-революционеров. Неужели это не понятно?
наблюдательный Вкладывать свои капиталы куда выгоднее , чем чужие. Неужели это не понятно ? Ведь прибыль тогда достанется вам , а не чужому дяде. К примеру построить отель в Анталии и самому получать деньги ? Или дать возможность наживаться иностранцам на своей земле и своей природе ? Вы правда это не понимаете ? Я вам уже писал - важно о каких капиталах речь конкретно. Если бы в Турции разместили заводы , на которых выпускают электронику по американской лицензии , к примеру Айфоны, это правильный хороший капитал. Но все равно нужно вникать. Но такой завод и не убежит никуда. Я не в курсе - есть ли в Турции безработица вообще. И нужен ли им такой завод. У них там хоть палку в землю воткни - она зацветет. То есть там нет холодов , есть еда практически бесплатно фрукты - овощи, а значит и корма. Все необходимое есть. Так еще и поток туристов со всего мира. Вы повторяете за кем-то не вдумываясь в суть. Если есть возможность получить прибыль - вложив деньги - то каждый вложит свои деньги. А не чужие. Вы свои деньги легко можете вложить в хороший надежный бизнес ?
kalinavalera1 написав:наблюдательный Вкладывать свои капиталы куда выгоднее , чем чужие. Неужели это не понятно ? Ведь прибыль тогда достанется вам , а не чужому дяде. К примеру построить отель в Анталии и самому получать деньги ? Или дать возможность наживаться иностранцам на своей земле и своей природе ? Вы правда это не понимаете ?
Это вы не понимаете. Потому что у вас нет денег на этот отель. А если есть, то вы построите только 1 отель. А другой человек привлечёт капитал под небольшой процент и рядом с вашим построит 5 таких отелей. В итоге поимеет прибыль в 2-3 раза больше вашего. Если захочет, то сбросит цену на обслуживание и сможет разорить вас в два счета. Потому что накладные издержки у него будут намного меньше. Это так, к примеру. Если взять в государственном масштабе, когда нужно построить, например, атомную эл. станцию, то денег на эту стройку придётся копить десятки, а то и больше лет. Кому как. За это время 2 поколения могут в мир иной уйти. А жить хочется сейчас. И достойно....
Конечно свои деньги выгоднее вкладывать. Только их, как правило, на всё не хватает...