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#<1 ... 1667166816691670 Додано: Чет 04 січ, 2018 22:37 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии. Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии.



Вы сами себе противоречите, но почему-то это не видите. Какое это привлечение каитала с отрицательными ставками ? Это антипривлечение. Понятно что не бегут, а наоборот лезут из кожи вон , что бы разместить свои капиталы в благополучных странах. Только благополучным странам это не нужно , что видно по отрицательной ставке. И не приводите в пример Венесуэлу, Гондурас и тп. эти страны далеко не образец для подражания. К тому что вы сами написали - мне нечего добавить. А в Германии разные ставки для немецких инвесторов и иностранных ?



Я никогда не жаловался на вас модераторам. Не помню такого. Может вы на меня матом ругались ? Тогда может и жаловался. Но я такого не помню. За адекватные аргументы в дискуссии глупо жаловаться. А оскорбления никому не понравятся. Касательно международной экономики - то я уважаю все точки.

зрения.

Не исключаю , что Турцию могут раздавить. Но сдаваться заранее, да еще приплачивать за это как некоторые - глупо. Рад буду подискутировать с вами всегда, если вы не будете ругаться матом вместо аргументов. Даже когда вы не правы - не видите суть , и то много от вас узнаю, знаний у вас по некоторым вопросам больше чем у меня. Например про браки турецкие с 9 летними девочками. Скорее всего это не брак, а обручение - договор между семьями поженить детей и породниться на будущее. Так они укрепляют свои экономические связи в интересах тех же детей и внуков. Кстати очень уважаю именно такие браки - которые поддерживаются семьями жениха и невесты. Не сожительство с детьми , конечно в полном смысле. Но вроде у турков нормальные жены, и даже не гаремы как в 18 веке. Нас как-то приучили - что нужно типа "по любви". И без брачного контракта. Но любовь очень не надежна и детей-внуков ею не накормить. Но я не об этом писал.



А о том, что отношения между странами - никак не сравнить с внутрисемейными между мужем и женой. Отношения государств - это рыночные отношения - где у каждого свои интересы, часто противоположные, у каждого свое отдельное хозяйство, своя экономика и свой уровень достатка. Спс за дискуссию. Вы сами себе противоречите, но почему-то это не видите. Какое это привлечение каитала с отрицательными ставками ? Это антипривлечение.Понятно что не бегут, а наоборот лезут из кожи вон , что бы разместить свои капиталы в благополучных странах. Только благополучным странам это не нужно , что видно по отрицательной ставке. И не приводите в пример Венесуэлу, Гондурас и тп. эти страны далеко не образец для подражания. К тому что вы сами написали - мне нечего добавить. А в Германии разные ставки для немецких инвесторов и иностранных ?Я никогда не жаловался на вас модераторам. Не помню такого. Может вы на меня матом ругались ? Тогда может и жаловался. Но я такого не помню. За адекватные аргументы в дискуссии глупо жаловаться. А оскорбления никому не понравятся. Касательно международной экономики - то я уважаю все точки.зрения.Не исключаю , что Турцию могут раздавить. Но сдаваться заранее, да еще приплачивать за это как некоторые - глупо. Рад буду подискутировать с вами всегда, если вы не будете ругаться матом вместо аргументов. Даже когда вы не правы - не видите суть , и то много от вас узнаю, знаний у вас по некоторым вопросам больше чем у меня. Например про браки турецкие с 9 летними девочками. Скорее всего это не брак, а обручение - договор между семьями поженить детей и породниться на будущее. Так они укрепляют свои экономические связи в интересах тех же детей и внуков. Кстати очень уважаю именно такие браки - которые поддерживаются семьями жениха и невесты. Не сожительство с детьми , конечно в полном смысле. Но вроде у турков нормальные жены, и даже не гаремы как в 18 веке. Нас как-то приучили - что нужно типа "по любви". И без брачного контракта. Но любовь очень не надежна и детей-внуков ею не накормить. Но я не об этом писал.А о том, что отношения между странами - никак не сравнить с внутрисемейными между мужем и женой. Отношения государств - это рыночные отношения - где у каждого свои интересы, часто противоположные, у каждого свое отдельное хозяйство, своя экономика и свой уровень достатка. Спс за дискуссию. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 04 січ, 2018 23:03, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 3878 З нами з: 07.05.11 Подякував: 606 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 23:03 kalinavalera1 написав: наблюдательный написав: Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии. Так вот, иностранный капитал привлекают практически все страны. Даже очень богатые. Только цена этого капитала там разная. В Германии, например, ставки уже отрицательные -0,02%. Тоесть, инвесторы кредитуют правительство Германии практически себе в убыток. И никто оттуда не убегает, потому что они верят в экономику Германии.



Вы сами себе противоречите, но почему-то это не видите. Какое это привлечение каитала с отрицательными ставками ? Это антипривлечение. Понятно что не бегут, а наоборот лезут из кожи вон , что бы разместить свои капиталы в благополучных странах. Только благополучным странам это не нужно , что видно по отрицательной ставке. И не приводите в пример Венесуэлу, Гондурас и тп. эти страны далеко не образец для подражания. К тому что вы сами написали - мне нечего добавить. А в Германии разные ставки для немецких инвесторов и иностранных ? Вы сами себе противоречите, но почему-то это не видите. Какое это привлечение каитала с отрицательными ставками ? Это антипривлечение.Понятно что не бегут, а наоборот лезут из кожи вон , что бы разместить свои капиталы в благополучных странах. Только благополучным странам это не нужно , что видно по отрицательной ставке. И не приводите в пример Венесуэлу, Гондурас и тп. эти страны далеко не образец для подражания. К тому что вы сами написали - мне нечего добавить. А в Германии разные ставки для немецких инвесторов и иностранных ?



Нет никаких противоречий. Выпуск облигаций и есть привлечение капитала.

А стоимость этого капитала уже иное дело. Там есть разные условия для разных инвесторов. Деньги нужны всем. Особенно дармовые....

Повторяю, изучите сначала тему. Ну хоть какие то азы...

http://expert.ru/2016/06/7/germaniya/



Что касается Венесуэлы, то не в ней самой дело. А в тупости этих "народных" популистов президентов-революционеров.

Неужели это не понятно? Нет никаких противоречий. Выпуск облигаций и есть привлечение капитала.А стоимость этого капитала уже иное дело. Там есть разные условия для разных инвесторов. Деньги нужны всем. Особенно дармовые....Повторяю, изучите сначала тему. Ну хоть какие то азы...Что касается Венесуэлы, то не в ней самой дело. А в тупости этих "народных" популистов президентов-революционеров.Неужели это не понятно? наблюдательный

Повідомлень: 2875 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 23:16 наблюдательный Вкладывать свои капиталы куда выгоднее , чем чужие. Неужели это не понятно ? Ведь прибыль тогда достанется вам , а не чужому дяде. К примеру построить отель в Анталии и самому получать деньги ? Или дать возможность наживаться иностранцам на своей земле и своей природе ? Вы правда это не понимаете ? Я вам уже писал - важно о каких капиталах речь конкретно. Если бы в Турции разместили заводы , на которых выпускают электронику по американской лицензии , к примеру Айфоны, это правильный хороший капитал. Но все равно нужно вникать. Но такой завод и не убежит никуда. Я не в курсе - есть ли в Турции безработица вообще. И нужен ли им такой завод. У них там хоть палку в землю воткни - она зацветет. То есть там нет холодов , есть еда практически бесплатно фрукты - овощи, а значит и корма. Все необходимое есть. Так еще и поток туристов со всего мира. Вы повторяете за кем-то не вдумываясь в суть. Если есть возможность получить прибыль - вложив деньги - то каждый вложит свои деньги. А не чужие. Вы свои деньги легко можете вложить в хороший надежный бизнес ? Вкладывать свои капиталы куда выгоднее , чем чужие. Неужели это не понятно ? Ведь прибыль тогда достанется вам , а не чужому дяде. К примеру построить отель в Анталии и самому получать деньги ? Или дать возможность наживаться иностранцам на своей земле и своей природе ? Вы правда это не понимаете ? Я вам уже писал - важно о каких капиталах речь конкретно. Если бы в Турции разместили заводы , на которых выпускают электронику по американской лицензии , к примеру Айфоны, это правильный хороший капитал. Но все равно нужно вникать. Но такой завод и не убежит никуда.Я не в курсе - есть ли в Турции безработица вообще. И нужен ли им такой завод. У них там хоть палку в землю воткни - она зацветет. То есть там нет холодов , есть еда практически бесплатно фрукты - овощи, а значит и корма. Все необходимое есть. Так еще и поток туристов со всего мира. Вы повторяете за кем-то не вдумываясь в суть. Если есть возможность получить прибыль - вложив деньги - то каждый вложит свои деньги. А не чужие. Вы свои деньги легко можете вложить в хороший надежный бизнес ? kalinavalera1

Повідомлень: 3878 З нами з: 07.05.11 Подякував: 606 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2018 23:50 kalinavalera1 написав: наблюдательный Вкладывать свои капиталы куда выгоднее , чем чужие. Неужели это не понятно ? Ведь прибыль тогда достанется вам , а не чужому дяде. К примеру построить отель в Анталии и самому получать деньги ? Или дать возможность наживаться иностранцам на своей земле и своей природе ? Вы правда это не понимаете ?

Вкладывать свои капиталы куда выгоднее , чем чужие. Неужели это не понятно ? Ведь прибыль тогда достанется вам , а не чужому дяде. К примеру построить отель в Анталии и самому получать деньги ? Или дать возможность наживаться иностранцам на своей земле и своей природе ? Вы правда это не понимаете ?

Это вы не понимаете. Потому что у вас нет денег на этот отель. А если есть, то вы построите только 1 отель. А другой человек привлечёт капитал под небольшой процент и рядом с вашим построит 5 таких отелей. В итоге поимеет прибыль в 2-3 раза больше вашего.

Если захочет, то сбросит цену на обслуживание и сможет разорить вас в два счета.

Потому что накладные издержки у него будут намного меньше.

Это так, к примеру. Если взять в государственном масштабе, когда нужно построить, например, атомную эл. станцию, то денег на эту стройку придётся копить десятки, а то и больше лет. Кому как. За это время 2 поколения могут в мир иной уйти. А жить хочется сейчас. И достойно....



Конечно свои деньги выгоднее вкладывать.

Только их, как правило, на всё не хватает...



Всё. Надоел этот ликбез... Это вы не понимаете. Потому что у вас нет денег на этот отель. А если есть, то вы построите только 1 отель. А другой человек привлечёт капитал под небольшой процент и рядом с вашим построит 5 таких отелей. В итоге поимеет прибыль в 2-3 раза больше вашего.Если захочет, то сбросит цену на обслуживание и сможет разорить вас в два счета.Потому что накладные издержки у него будут намного меньше.Это так, к примеру. Если взять в государственном масштабе, когда нужно построить, например, атомную эл. станцию, то денег на эту стройку придётся копить десятки, а то и больше лет. Кому как. За это время 2 поколения могут в мир иной уйти. А жить хочется сейчас. И достойно....Конечно свои деньги выгоднее вкладывать.Только их, как правило, на всё не хватает...Всё. Надоел этот ликбез... наблюдательный

Повідомлень: 2875 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1667166816691670 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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