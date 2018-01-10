Демура конечно не великий авторитет, но в России его слушают
НЕ СЛУШАЮТ. Обычный алармист, автор не сбывающихся прогнозов.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 09 січ, 2018 12:43
НЕ СЛУШАЮТ. Обычный алармист, автор не сбывающихся прогнозов.
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:51
Что за движ пошел и одновременно и фонда вниз и доходность трежерей вверх? Ходят слухи, что Китай сливает трежеря.
Кстати, идущая к 70-ке нефть после летних 40 с чем-то тоже всерьез заставляет задуматься о скором взлете драгов.
Додано: Сер 10 січ, 2018 17:30
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну типа слухи...+ вроде как на 19 января запуск нефтеюаня
Азиатская угроза отправила доллар в нокдаун
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:25
Напомню любителям юаня, что доля китайской валюты в международных платежах составляет всего около 2%.
Chinese participation in Saudi Aramco’s planned initial public offering could help sway Saudi opinion toward accepting yuan, which is used in only about 2 percent of global payments.
А чтобы сделки по нефти начались в юанях, нужны годы....
....since paying for oil in dollars is an entrenched practice, according to some analysts. Shady Shaher, head of macro strategy at Dubai-based lender Emirates NBD PJSC, says it makes sense in the long run to look at transactions in yuan because China is a key market, but it will take years. Bloomberg Gadfly columnist David Fickling argues that China doesn’t have “nearly the influence in the oil market needed to carry out such a coup".
Торговать по крупному, в валюте коммунистической страны, где практически всё решает КПК и много чего засекречено, желающих мало найдётся.
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:59
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Юань относительно недавно получил статус резервной валюты. В 2016 году, если не ошибаюсь. Поэтому нет ничего удивительного в его весе в международной торговле.
Вы абсолютно правы, что на это уйдут годы, ну так и началась эта эпопея далеко не вчера.
Китай в 13 году перестал наращивать резервы в долларах и перешёл на накопление в золоте.
Не стоит также забывать, что Китай первая страна по потреблению нефти мире.
Додано: Чет 11 січ, 2018 00:46
Это его статус в корзине МВФ. Только и всего.
И то с ограничениями (Специальные права заимствования)
У Китая, медленно но уверенно, падает рост экономики. Если 10 лет назад их ВВП рос на 14% в год, то сейчас только на 6% с хвостиком. Да и внутренний долг под 300% Там наращивать уже особо нечего.
Это не совсем так. Китай больше всех импортирует нефти. А потребляют больше всех США. И потребляют намного больше Китая. Но у них есть своя добыча, и довольно серьёзная.
При нынешних ценах на нефть они уже в след. году смогут выйти на 1 место в мире по добыче углеводородов. Обогнав СА и РФ.
Все разговоры о величии юаня сильно преувеличены. Непредсказуемая валюта, курс которой регулирует не рынок, а власть.
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