Напомню любителям юаня, что доля китайской валюты в международных платежах составляет всего около 2%.

Chinese participation in Saudi Aramco’s planned initial public offering could help sway Saudi opinion toward accepting yuan, which is used in only about 2 percent of global payments.



А чтобы сделки по нефти начались в юанях, нужны годы....

....since paying for oil in dollars is an entrenched practice, according to some analysts. Shady Shaher, head of macro strategy at Dubai-based lender Emirates NBD PJSC, says it makes sense in the long run to look at transactions in yuan because China is a key market, but it will take years. Bloomberg Gadfly columnist David Fickling argues that China doesn’t have “nearly the influence in the oil market needed to carry out such a coup".



Торговать по крупному, в валюте коммунистической страны, где практически всё решает КПК и много чего засекречено, желающих мало найдётся.