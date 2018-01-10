RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1668166916701671
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 12:43

Демура конечно не великий авторитет, но в России его слушают

НЕ СЛУШАЮТ. Обычный алармист, автор не сбывающихся прогнозов.
Волгарь
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 12.10.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:51

Что за движ пошел и одновременно и фонда вниз и доходность трежерей вверх? Ходят слухи, что Китай сливает трежеря.
Chinese officials said to recommend slowing or halting purchases of US Treasuries

https://www.bloomberg.com/news/articles ... attractive
Кстати, идущая к 70-ке нефть после летних 40 с чем-то тоже всерьез заставляет задуматься о скором взлете драгов.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19505
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Ходят слухи


Ну типа слухи...+ вроде как на 19 января запуск нефтеюаня

Азиатская угроза отправила доллар в нокдаун
http://www.vestifinance.ru/articles/96096
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1242
З нами з: 03.12.13
Подякував: 218 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:25

Напомню любителям юаня, что доля китайской валюты в международных платежах составляет всего около 2%.
Chinese participation in Saudi Aramco’s planned initial public offering could help sway Saudi opinion toward accepting yuan, which is used in only about 2 percent of global payments.

А чтобы сделки по нефти начались в юанях, нужны годы....
....since paying for oil in dollars is an entrenched practice, according to some analysts. Shady Shaher, head of macro strategy at Dubai-based lender Emirates NBD PJSC, says it makes sense in the long run to look at transactions in yuan because China is a key market, but it will take years. Bloomberg Gadfly columnist David Fickling argues that China doesn’t have “nearly the influence in the oil market needed to carry out such a coup".

Торговать по крупному, в валюте коммунистической страны, где практически всё решает КПК и много чего засекречено, желающих мало найдётся.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2877
З нами з: 29.04.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Напомню любителям юаня, что доля китайской валюты в международных платежах составляет всего около 2%
А чтобы сделки по нефти начались в юанях, нужны годы....

Юань относительно недавно получил статус резервной валюты. В 2016 году, если не ошибаюсь. Поэтому нет ничего удивительного в его весе в международной торговле.
Вы абсолютно правы, что на это уйдут годы, ну так и началась эта эпопея далеко не вчера.
Китай в 13 году перестал наращивать резервы в долларах и перешёл на накопление в золоте.
Не стоит также забывать, что Китай первая страна по потреблению нефти мире.

Зображення
potter
 
Повідомлень: 1862
З нами з: 16.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:46

  potter написав:Юань относительно недавно получил статус резервной валюты. В 2016 году, если не ошибаюсь. Поэтому нет ничего удивительного в его весе в международной торговле.

Это его статус в корзине МВФ. Только и всего.
И то с ограничениями (Специальные права заимствования)
  potter написав:Китай в 13 году перестал наращивать резервы в долларах и перешёл на накопление в золоте.

У Китая, медленно но уверенно, падает рост экономики. Если 10 лет назад их ВВП рос на 14% в год, то сейчас только на 6% с хвостиком. Да и внутренний долг под 300% Там наращивать уже особо нечего.
  potter написав:Не стоит также забывать, что Китай первая страна по потреблению нефти мире.

Это не совсем так. Китай больше всех импортирует нефти. А потребляют больше всех США. И потребляют намного больше Китая. Но у них есть своя добыча, и довольно серьёзная.
При нынешних ценах на нефть они уже в след. году смогут выйти на 1 место в мире по добыче углеводородов. Обогнав СА и РФ.

Все разговоры о величии юаня сильно преувеличены. Непредсказуемая валюта, курс которой регулирует не рынок, а власть.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2877
З нами з: 29.04.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1668166916701671
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20722)
11.01.2018 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.