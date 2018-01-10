Додано: Чет 11 січ, 2018 00:46

potter написав: Юань относительно недавно получил статус резервной валюты. В 2016 году, если не ошибаюсь. Поэтому нет ничего удивительного в его весе в международной торговле.

Юань относительно недавно получил статус резервной валюты. В 2016 году, если не ошибаюсь. Поэтому нет ничего удивительного в его весе в международной торговле.

potter написав: Китай в 13 году перестал наращивать резервы в долларах и перешёл на накопление в золоте.

Китай в 13 году перестал наращивать резервы в долларах и перешёл на накопление в золоте.

potter написав: Не стоит также забывать, что Китай первая страна по потреблению нефти мире.

Не стоит также забывать, что Китай первая страна по потреблению нефти мире.

Это его статус в корзине МВФ. Только и всего.И то с ограничениями (Специальные права заимствования)У Китая, медленно но уверенно, падает рост экономики. Если 10 лет назад их ВВП рос на 14% в год, то сейчас только на 6% с хвостиком. Да и внутренний долг под 300% Там наращивать уже особо нечего.Это не совсем так. Китай больше всех импортирует нефти. А потребляют больше всех США. И потребляют намного больше Китая. Но у них есть своя добыча, и довольно серьёзная.При нынешних ценах на нефть они уже в след. году смогут выйти на 1 место в мире по добыче углеводородов. Обогнав СА и РФ.Все разговоры о величии юаня сильно преувеличены. Непредсказуемая валюта, курс которой регулирует не рынок, а власть.