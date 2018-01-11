Додано: Чет 11 січ, 2018 19:47

tumos написав: Наверное мир сложнее. Надо учитывать много факторов. Реальный запас золота у Китая. Период за который они будут проводить эту спецоперацию против доллара.

Количество долларов у Китая для покупки золота на мировых рынках в целях проведения такой политики. Объемы золота, которые будут потрачены в операциях с нефтью (какой объем юаней не будут предъявлены для конвертации в золото). Возможности заменить поставщиков нефти на других, которые будут согласны торговать за юань. Наверное мир сложнее. Надо учитывать много факторов. Реальный запас золота у Китая. Период за который они будут проводить эту спецоперацию против доллара.Количество долларов у Китая для покупки золота на мировых рынках в целях проведения такой политики. Объемы золота, которые будут потрачены в операциях с нефтью (какой объем юаней не будут предъявлены для конвертации в золото). Возможности заменить поставщиков нефти на других, которые будут согласны торговать за юань.

Золота у Китая хватит на 3 года оплаты за нефть. И всё, Китай будет пустой. Нефть составляет только 1\15 всего китайского импорта, который составляет около $2 трлн.За что покупать остальной импорт если китайцы откажутся от доллара?Допустим, теретически, Китай поменяет своё золото на нефть. Допустим. Что дальше? Кто потом выкупит такое количество золота у продавцов нефти? Никто. А население в нефте-странах нужно чем то кормить...Золотом ведь сыт не будешь. Какова потом станет цена этого золота? Никакая. Так зачем Анголе, Ирану и прочим арабам это китайское золото, если его у них потом никто не купит? Это ведь не какая-то тонна, а тысячи тонн. А если индусы и купят немного, то по самой бросовой цене. Дармовой.Сейчас в мире есть только 2 основных покупателя золота. Китай и Индия. Всё.Остальные - мелочь пузатая. Даже если Китай сейчас просто прекратит его покупать, рынок золота обрушится. А если начнёт его менять на нефть, тогда золотым жукам можно только посочувствовать...Повторяю. Это всё теория с огромным количеством неизвестных. Никто не будет резко ломать устоявшиеся устои и правила. Если и будут какие-то подвижки, то они будут с черепашьей скоростью.