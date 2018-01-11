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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1671167216731674>
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:05

  Волгарь написав:
В Китае покруче. За полтора года доходность ихних 10-леток улетела с 2.66 до 3.95% Сегодня почти четвёрку пробили.
Так что спокойно курим в сторонке....

Если не считать, что госдолг КНР - около 50% ее ВВП, а США - более 105%.
Т.е. финансовая система КНР может существовать без денежного насоса (постоянный выпуск новых облигаций для погашения старых), а США -УЖЕ НЕТ.


И США тоже могут. Легко. Всё зависит от ихнего ВВП.
А инфляция бакса даже в 3% перекрывает доходности ихних 10-леток в 2.57%
За более короткие бумаги вообще помолчим. По ним деньги американцам дают практически даром....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:21

Откуда вы взяли, что госдолг КНР - около 50% ее ВВП? Википедия пишет 9%.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:25

  наблюдательный написав:За более короткие бумаги вообще помолчим. По ним деньги американцам дают практически даром....

Да, сами себе они львиную долю этих денег уже дают. Через подставные конторы с печатного станка. В мире просто нет столько свободных денег, только за осень прошлого года их гос. долг вырос на 700 с чем-то ярдов. И это при том, что основная часть инвесторов вкладывалась в фонду.
З.Ы. Банкстерские мошенники взялись топить серебро и так хотят повлиять на золото. Там они как слоны в посудной лавке, пока мир не спохватился, что это наиболее недооцененный сейчас товар.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 18:08

  наблюдательный написав:
  tumos написав:
Опять же Китай не ставит цели введения золотого стандарта в мировом масштабе. Цель конвертнуть юань в золото для экспортеров нефти в их страну по их желанию. А когда это заработает и какой будет результат будем посмотреть.


Обмен нефти на золото? Это самый настоящий бартер. Пещерный век.
Золото не есть дефицит. Его можно купить в любой момент.
Ты мне деньги давай, а я уже сам подумаю что с ними делать.

Опять таки, у Китая нет сколько золота чтобы им платить за нефть. Он импортирует нефти на $116 млрд. в год.(это около 2.760тонн золота по нынешним ценам) Представляете обьём. Почти вся мировая добыча!

Это всё пустые разговоры. Золото золотом, а деньги деньгами.


Наверное мир сложнее. Надо учитывать много факторов. Реальный запас золота у Китая. Период за который они будут проводить эту спецоперацию против доллара.
Количество долларов у Китая для покупки золота на мировых рынках в целях проведения такой политики. Объемы золота, которые будут потрачены в операциях с нефтью (какой объем юаней не будут предъявлены для конвертации в золото). Возможности заменить поставщиков нефти на других, которые будут согласны торговать за юань.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:14

  hxbbgaf написав:Откуда вы взяли, что госдолг КНР - около 50% ее ВВП? Википедия пишет 9%.

Вы всё ещё букварём пользуетесь? :D
Он у вас старый и затертый. В новом букваре не 9%, а уже 13%
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... ernal_debt

Только там не госдолг прописан, а внешний долг. Или для вас это одинаково?
Гос. долг, согласно букварю, ещё пару лет назад
составлял 41% от китайского ВВП
https://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_China
На сегодня он уже под 50%
https://tradingeconomics.com/china/gove ... ebt-to-gdp

А есть ещё внутренние долги в Китае, за которые гос. типа не отвечает,
но которые могут поставить китайскую экономику на колени.
По данным МВФ они уже перевалили за 304% от ихнего ВВП.

Бизнес и население там по уши в долгах.
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 11 січ, 2018 19:59, всього редагувалось 2 разів.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:47

  tumos написав:Наверное мир сложнее. Надо учитывать много факторов. Реальный запас золота у Китая. Период за который они будут проводить эту спецоперацию против доллара.
Количество долларов у Китая для покупки золота на мировых рынках в целях проведения такой политики. Объемы золота, которые будут потрачены в операциях с нефтью (какой объем юаней не будут предъявлены для конвертации в золото). Возможности заменить поставщиков нефти на других, которые будут согласны торговать за юань.


Золота у Китая хватит на 3 года оплаты за нефть. И всё, Китай будет пустой. Нефть составляет только 1\15 всего китайского импорта, который составляет около $2 трлн.
За что покупать остальной импорт если китайцы откажутся от доллара?

Допустим, теретически, Китай поменяет своё золото на нефть. Допустим. Что дальше? Кто потом выкупит такое количество золота у продавцов нефти? Никто. А население в нефте-странах нужно чем то кормить...Золотом ведь сыт не будешь. Какова потом станет цена этого золота? Никакая. Так зачем Анголе, Ирану и прочим арабам это китайское золото, если его у них потом никто не купит? Это ведь не какая-то тонна, а тысячи тонн. А если индусы и купят немного, то по самой бросовой цене. Дармовой.

Сейчас в мире есть только 2 основных покупателя золота. Китай и Индия. Всё.
Остальные - мелочь пузатая. Даже если Китай сейчас просто прекратит его покупать, рынок золота обрушится. А если начнёт его менять на нефть, тогда золотым жукам можно только посочувствовать...


Повторяю. Это всё теория с огромным количеством неизвестных. Никто не будет резко ломать устоявшиеся устои и правила. Если и будут какие-то подвижки, то они будут с черепашьей скоростью.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 21:05

В США заморозили валютные резервы Казахстана на $22 млрд.
Добавьте к этому заморозку активов наших олигархов и вы все ещё считаете доллары самым надежным активом?
potter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:32

[quote="4263333:potter"]

Странный вопрос. Если заморозили, значит было за что.
Заморозили, не значит отобрали. Там есть судебные иски до казахского правительства от молдавской стороны. Суд разберётся. А если активы отберут у наших олигархов и наворованное вернут в Украину, то я этому буду только рад.
Кстати, в феврале в США начнутся весёлые истории с российскими олигархами.
Кремль сейчас обеспокоен и в срочном порядке предлагает им вернуть деньги на родину и выкупать российские валютные облигации.
Иными словами, за наворованное ещё будут доплачивать процент из российской казны.

Что касается надёжности, то предложите свой надёжный актив.
О золоте мы знаем. Что ещё?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:25

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Откуда вы взяли, что госдолг КНР - около 50% ее ВВП? Википедия пишет 9%.

Вы всё ещё букварём пользуетесь? :D
Он у вас старый и затертый. В новом букваре не 9%, а уже 13%
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... ernal_debt

Только там не госдолг прописан, а внешний долг. Или для вас это одинаково?
Гос. долг, согласно букварю, ещё пару лет назад
составлял 41% от китайского ВВП
https://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_China
На сегодня он уже под 50%
https://tradingeconomics.com/china/gove ... ebt-to-gdp

А есть ещё внутренние долги в Китае, за которые гос. типа не отвечает,
но которые могут поставить китайскую экономику на колени.
По данным МВФ они уже перевалили за 304% от ихнего ВВП.

Бизнес и население там по уши в долгах.

Википедия.ру пишет гос. долг. Ну, внешний так внешний, но тогда возникает другой вопрос, они там по вашей ссылке рисуют, что внешний долг США 18.6 трюликов. То есть он у них почти весь внешний выходит? Насколько я знаю, там хотя бы трюлика 4 должен быть внутренний.
Ну, а в США общий долг еще чуть больше - почти 350% ВВП и что? Дело в том, что с торговым балансом как у США что-либо выплачивать в принципе невозможно. Только печатным станком или если кто-то соизволит занять такую колоссальную сумму.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:33

  наблюдательный написав:Золота у Китая хватит на 3 года оплаты за нефть. И всё, Китай будет пустой. Нефть составляет только 1\15 всего китайского импорта, который составляет около $2 трлн.
За что покупать остальной импорт если китайцы откажутся от доллара?

Ну, так и какой из этого вывод? Если чего-то мало и не хватает, оно должно дешеветь или, может, таки дорожать? Подорожает в несколько раз - и уже хватит. Тем более, что Китай добывает золото. А в Лондоне клоуны будут и дальше рисовать 1300 на свое бумажное золото, когда реальное будет стоить в разы больше. Со сталью на LME такое уже было.
Сталеваров топят с помощью LME
Где можно будет откажутся. Я не думаю, что полученные от экспорта в США бабки они не станут тратить на импорт, если, конечно, американцам будет что поставить в Китай. С такими цифрами торгового баланса переживать надо именно об этом, а не о том, о чем вы преживаете.
И чем вас не устраивает надежный актив золото, почему его не предлагать и надо что-то еще. Мы же тут о золоте говорим.
hxbbgaf
 
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