В Китае покруче. За полтора года доходность ихних 10-леток улетела с 2.66 до 3.95% Сегодня почти четвёрку пробили. Так что спокойно курим в сторонке....
Если не считать, что госдолг КНР - около 50% ее ВВП, а США - более 105%. Т.е. финансовая система КНР может существовать без денежного насоса (постоянный выпуск новых облигаций для погашения старых), а США -УЖЕ НЕТ.
И США тоже могут. Легко. Всё зависит от ихнего ВВП. А инфляция бакса даже в 3% перекрывает доходности ихних 10-леток в 2.57% За более короткие бумаги вообще помолчим. По ним деньги американцам дают практически даром....
наблюдательный написав:За более короткие бумаги вообще помолчим. По ним деньги американцам дают практически даром....
Да, сами себе они львиную долю этих денег уже дают. Через подставные конторы с печатного станка. В мире просто нет столько свободных денег, только за осень прошлого года их гос. долг вырос на 700 с чем-то ярдов. И это при том, что основная часть инвесторов вкладывалась в фонду. З.Ы. Банкстерские мошенники взялись топить серебро и так хотят повлиять на золото. Там они как слоны в посудной лавке, пока мир не спохватился, что это наиболее недооцененный сейчас товар.
tumos написав: Опять же Китай не ставит цели введения золотого стандарта в мировом масштабе. Цель конвертнуть юань в золото для экспортеров нефти в их страну по их желанию. А когда это заработает и какой будет результат будем посмотреть.
Обмен нефти на золото? Это самый настоящий бартер. Пещерный век. Золото не есть дефицит. Его можно купить в любой момент. Ты мне деньги давай, а я уже сам подумаю что с ними делать.
Опять таки, у Китая нет сколько золота чтобы им платить за нефть. Он импортирует нефти на $116 млрд. в год.(это около 2.760тонн золота по нынешним ценам) Представляете обьём. Почти вся мировая добыча!
Это всё пустые разговоры. Золото золотом, а деньги деньгами.
Наверное мир сложнее. Надо учитывать много факторов. Реальный запас золота у Китая. Период за который они будут проводить эту спецоперацию против доллара. Количество долларов у Китая для покупки золота на мировых рынках в целях проведения такой политики. Объемы золота, которые будут потрачены в операциях с нефтью (какой объем юаней не будут предъявлены для конвертации в золото). Возможности заменить поставщиков нефти на других, которые будут согласны торговать за юань.
tumos написав:Наверное мир сложнее. Надо учитывать много факторов. Реальный запас золота у Китая. Период за который они будут проводить эту спецоперацию против доллара. Количество долларов у Китая для покупки золота на мировых рынках в целях проведения такой политики. Объемы золота, которые будут потрачены в операциях с нефтью (какой объем юаней не будут предъявлены для конвертации в золото). Возможности заменить поставщиков нефти на других, которые будут согласны торговать за юань.
Золота у Китая хватит на 3 года оплаты за нефть. И всё, Китай будет пустой. Нефть составляет только 1\15 всего китайского импорта, который составляет около $2 трлн. За что покупать остальной импорт если китайцы откажутся от доллара?
Допустим, теретически, Китай поменяет своё золото на нефть. Допустим. Что дальше? Кто потом выкупит такое количество золота у продавцов нефти? Никто. А население в нефте-странах нужно чем то кормить...Золотом ведь сыт не будешь. Какова потом станет цена этого золота? Никакая. Так зачем Анголе, Ирану и прочим арабам это китайское золото, если его у них потом никто не купит? Это ведь не какая-то тонна, а тысячи тонн. А если индусы и купят немного, то по самой бросовой цене. Дармовой.
Сейчас в мире есть только 2 основных покупателя золота. Китай и Индия. Всё. Остальные - мелочь пузатая. Даже если Китай сейчас просто прекратит его покупать, рынок золота обрушится. А если начнёт его менять на нефть, тогда золотым жукам можно только посочувствовать...
Повторяю. Это всё теория с огромным количеством неизвестных. Никто не будет резко ломать устоявшиеся устои и правила. Если и будут какие-то подвижки, то они будут с черепашьей скоростью.
Странный вопрос. Если заморозили, значит было за что. Заморозили, не значит отобрали. Там есть судебные иски до казахского правительства от молдавской стороны. Суд разберётся. А если активы отберут у наших олигархов и наворованное вернут в Украину, то я этому буду только рад. Кстати, в феврале в США начнутся весёлые истории с российскими олигархами. Кремль сейчас обеспокоен и в срочном порядке предлагает им вернуть деньги на родину и выкупать российские валютные облигации. Иными словами, за наворованное ещё будут доплачивать процент из российской казны.
Что касается надёжности, то предложите свой надёжный актив. О золоте мы знаем. Что ещё?
А есть ещё внутренние долги в Китае, за которые гос. типа не отвечает, но которые могут поставить китайскую экономику на колени. По данным МВФ они уже перевалили за 304% от ихнего ВВП.
Бизнес и население там по уши в долгах.
Википедия.ру пишет гос. долг. Ну, внешний так внешний, но тогда возникает другой вопрос, они там по вашей ссылке рисуют, что внешний долг США 18.6 трюликов. То есть он у них почти весь внешний выходит? Насколько я знаю, там хотя бы трюлика 4 должен быть внутренний. Ну, а в США общий долг еще чуть больше - почти 350% ВВП и что? Дело в том, что с торговым балансом как у США что-либо выплачивать в принципе невозможно. Только печатным станком или если кто-то соизволит занять такую колоссальную сумму.
наблюдательный написав:Золота у Китая хватит на 3 года оплаты за нефть. И всё, Китай будет пустой. Нефть составляет только 1\15 всего китайского импорта, который составляет около $2 трлн. За что покупать остальной импорт если китайцы откажутся от доллара?
Ну, так и какой из этого вывод? Если чего-то мало и не хватает, оно должно дешеветь или, может, таки дорожать? Подорожает в несколько раз - и уже хватит. Тем более, что Китай добывает золото. А в Лондоне клоуны будут и дальше рисовать 1300 на свое бумажное золото, когда реальное будет стоить в разы больше. Со сталью на LME такое уже было. Сталеваров топят с помощью LME Где можно будет откажутся. Я не думаю, что полученные от экспорта в США бабки они не станут тратить на импорт, если, конечно, американцам будет что поставить в Китай. С такими цифрами торгового баланса переживать надо именно об этом, а не о том, о чем вы преживаете. И чем вас не устраивает надежный актив золото, почему его не предлагать и надо что-то еще. Мы же тут о золоте говорим.