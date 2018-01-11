United States Gross Federal Debt to GDP - это валовый федеральный долг США.
Общий. Более $20 трлн.
Туда входит гос. долг - около 15 трлн., и внутренний гос. долг - чуть больше 5 трлн.
В гос.долге внешний долг составляет чуть больше $6 трлн (Китай, Япония, Бразилия ну и т.д.)
Всё остальное - долги ФРС, Инвест.фонды, Банки, Страховые комп. и т.д.
Внутригосударственный долг – это ценные бумаги, держателями которых являются другие федеральные органы США и фонды соц.обеспечения.
Вот, собственно, и всё.
А всякие Dow Jones, S&P 500 и прочие деривативы шерифа мало волнуют.
Это проблемы азартных индейцев.