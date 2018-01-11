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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1671167216731674
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 00:55

  hxbbgaf написав:Википедия.ру пишет гос. долг. Ну, внешний так внешний, но тогда возникает другой вопрос, они там по вашей ссылке рисуют, что внешний долг США 18.6 трюликов. То есть он у них почти весь внешний выходит? Насколько я знаю, там хотя бы трюлика 4 должен быть внутренний.


United States Gross Federal Debt to GDP - это валовый федеральный долг США.
Общий. Более $20 трлн.
Туда входит гос. долг - около 15 трлн., и внутренний гос. долг - чуть больше 5 трлн.
В гос.долге внешний долг составляет чуть больше $6 трлн (Китай, Япония, Бразилия ну и т.д.)
Всё остальное - долги ФРС, Инвест.фонды, Банки, Страховые комп. и т.д.

Внутригосударственный долг – это ценные бумаги, держателями которых являются другие федеральные органы США и фонды соц.обеспечения.

Вот, собственно, и всё.

А всякие Dow Jones, S&P 500 и прочие деривативы шерифа мало волнуют.
Это проблемы азартных индейцев.
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