Википедия.ру пишет гос. долг. Ну, внешний так внешний, но тогда возникает другой вопрос, они там по вашей ссылке рисуют, что внешний долг США 18.6 трюликов. То есть он у них почти весь внешний выходит? Насколько я знаю, там хотя бы трюлика 4 должен быть внутренний.

United States Gross Federal Debt to GDP - это валовый федеральный долг США.

Общий. Более $20 трлн.

Туда входит гос. долг - около 15 трлн., и внутренний гос. долг - чуть больше 5 трлн.

В гос.долге внешний долг составляет чуть больше $6 трлн (Китай, Япония, Бразилия ну и т.д.)

Всё остальное - долги ФРС, Инвест.фонды, Банки, Страховые комп. и т.д.



Внутригосударственный долг – это ценные бумаги, держателями которых являются другие федеральные органы США и фонды соц.обеспечения.



Вот, собственно, и всё.



А всякие Dow Jones, S&P 500 и прочие деривативы шерифа мало волнуют.

Повідомлень: 2890 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:50 но которые могут поставить китайскую экономику на колени.

По данным МВФ они уже перевалили за 304% от ихнего ВВП.

US TOTAL DEBT 69 151 850 млн. долларов.

US TOTAL INTEREST PAID 2 604 805 млн. долларов

http://www.usdebtclock.org/

В китайцев дела не намного лучше...



https://www.huffingtonpost.com/entry/th ... 0de8b060fb



Такими темпами они быстро воплотят в жизнь мечту Хрущёва:

" Догнать и обогнать Америку....по долгам"

Повідомлень: 2890 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:35 В китайцев дела не намного лучше...

Уверяю Вас - НАМНОГО ЛУЧШЕ. По личному наблюдению - по сравнению с Центральным Китаем Европа смотрится пустыней (проехав 600 км от Шанхая до Нинбо) я не видел НИ КЛОЧКА незастроенной/незасеянной земли. Поле плавно переходит в поселок/город/завод и наоборот.

Касательно макроэкономики - в КНР создана экономика производства (он производит более/около 50% мирового производства стали/алюминия/цемента), в США - экономика ПОТРЕБЛЕНИЯ. 37 лет назад госдолг США составлял около 900 млрд., ВВП - около 3 трлн.

Сейчас эти показатели - 20,6 и 19,6 трлн. соответственно. Иначе говоря, ВЕСЬ прирост экономики страны за это время был на 100% обеспечен ростом госдолга - правительство занимало деньги, покупало на них услуги и платило з/п, и за счет эффекта мультипликации росло ПОТРЕБЛЕНИЕ, т.е. уплаченный VAT, который и является основным индексом ВВП. Более того, экономика оказалась в положении велосипеда (чтобы не упасть нужно ехать), т.е. для обслуживания госдолга и покрытия дефицита бюджета необходимо во все увеличивающихся объемах занимать деньги (в этом году, видимо, объем размещенных облигаций приблизиться к 10 трлн., и все это чтобы занять чистыми 700 млрд.) Именно поэтому рост доходности 10-ти леток (если это тенденция, а не флуктуация), есть важнейший сигнал о состоянии экономики и ДОВЕРИЯ рынка к новым займам.

В Европе плотность населения поменьше, поэтому и дышать там полегче, чем в вонючем Пекине, где производственный смог уже всех достал, а респираторы стали шить по моде, так как они уже стали предметом одежды. А количество раковых заболеваний увеличилось в несколько раз.

Но дело не в этом. Дешёвая раб.сила, с которой Китай стартовал, уже закончилась. За 50 долларов китайцы уже работать не будут, и за 200 тоже.

Они стали балованные, капризные и довольно наглые. А ихние товары стали значительно дороже и менее конкурентоспособные. Многие иностранные предприниматели, которые поначалу перенесли свой бизнес в Китай, уже начали вспоминать дорогу обратно.

И это факт. Я иногда читаю иностранные форумы и знаю что говорю.

ВВП Китая уже упал с 14% до 6.8%. В 2 раза, или на 50%. Это о чём-то говорит?

Доходность ихних 10-леток за год выросла на 50% и уже достигла 4%.

Намного больше чем в США.

Вообще-то интересная сложилась картина. Китай и РФ вкладывают доллары в американские трежеря с доходностью 2.57%. А за свои облигации и евробонды платят иностранцам 4-4.5% теми же долларами.

Это что за бизнес такой чудной?

Так ведь и без портянок остаться можно...



Тема 2-х гегемонов вечная, поэтому не вижу смысла её тут особо обсуждать.

Кто-то видит крах США уже завтра, или вот-вот и ...

И пишет тут об этом уже добрый десяток лет. А краха всё нет и нет....

И не скоро будет.

Повідомлень: 2890 З нами з: 29.04.09 Подякував: 78 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 січ, 2018 13:13 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Вообще-то интересная сложилась картина. Китай и РФ вкладывают доллары в американские трежеря с доходностью 2.57%. А за свои облигации и евробонды платят иностранцам 4-4.5% теми же долларами. Это что за бизнес такой чудной? Так ведь и без портянок остаться можно Вообще-то интересная сложилась картина. Китай и РФ вкладывают доллары в американские трежеря с доходностью 2.57%. А за свои облигации и евробонды платят иностранцам 4-4.5% теми же долларами. Это что за бизнес такой чудной? Так ведь и без портянок остаться можно



Радует что вас так впечатлила моя аналитика - что вы ее даже цитируете. Но непонятно - вы меня за нее же и забанили - типа - это не по теме и глупость - и тут же сами пишете уже от своего имени ? Некрасиво.



Если меня тут будут банить и оскорблять - так и не буду тут писать свое мнение. Уж очень неприлично выходит. Кстати - могу раскопать в чем- тут суть. Думал вы знаете, что бы время не тратить- а так и сам могу помозговать и вам сообщить. А то выходит про облигации - как с моей школьной училкой по физике. Говорит , "Как это вы Калина - не понимаете что такое электрический ток ?! Весь 8Б класс понимает!". Потом то выяснилось на круглом столе академиков - что этого пока никто не понимает , но пользоваться научились. Хотел их направить в наш 8б класс. Так у меня и с облигациями.



Жаба вообще понес какой то тюремный фольклор, даже эпос ?! К слову - это мужику позорно быть бабой. Но женщине быть мужиком вполне прилично. Оченнь даже по-американски. И на умные темы в светском обществе не говорят с дамами - если они это не поддерживают. А если сами инициируют - то еще как говорят. А вот тюремный контингент - тот вообще никогда на "умные темы с бабами не говорит" - но тут совсем другая подоплека. У этих талантов мыслей нет - а самоутвердиться хочется - вот обманом ставят себя выше "баб" - обычно тем, что избивают их физически. Конечно используют для этого специфический контингент "баб". Так как светская тетка их сдаст участковому с такими якобы "мужскими" - а по факту ущербными ,тюремными амбициями за хулиганство.



Ну это типа как в инете - забанить - вроде того. В инете мы общаемся с "персонажами" пол которых условный - и вообще не важен. Пока не станут инет-персонажи ходить в гости в реале друг к другу. А о персонажах -даже Лев Толстой писал - "Наташа Ростова - это я".

Имхо конечно, но у меня аналитика - а у многих - агитация тут на ветке за свою точку зрения. Кому нужна агитация ? тупо агитировать - токо за доллар - или токо за золото. Всяко может повернуться. Нужен анализ.

То, что вы проехали по Китаю, ещё ни о чём не говорит.

Уверяю Вас. посети Вы КНР, оценка ситуации в ней была бы совершенно иной.



Уверяю Вас. посети Вы КНР, оценка ситуации в ней была бы совершенно иной.

В Японии тоже уже всё давно засажено, потому что плотность населения там очень большая. В Китае тоже самое. Там народу в 10 раз больше чем у вас. Им же нужно что-то есть.

Только один пример - разделительная полоса на шоссе. На протяжении 600 км 6-ти полосное шоссе разделено 2 м земли, засаженной цветами/кустарником/декоративными деревьями.

В Европе плотность населения поменьше, поэтому и дышать там полегче, чем в вонючем Пекине, где производственный смог уже всех достал, а респираторы стали шить по моде, так как они уже стали предметом одежды. А количество раковых заболеваний увеличилось в несколько раз.

Китай - это не совсем Пекин. 70% населения там до сих пор живут в сельской местности. В районе Великих равнин эта сельская местность выглядит так, что даже Голландия смотрится на ее фоне пустыней.

Но дело не в этом. Дешёвая раб.сила, с которой Китай стартовал, уже закончилась. За 50 долларов китайцы уже работать не будут, и за 200 тоже.

Они стали балованные, капризные и довольно наглые. А ихние товары стали значительно дороже и менее конкурентоспособные. Многие иностранные предприниматели, которые поначалу перенесли свой бизнес в Китай, уже начали вспоминать дорогу обратно.

Они всегда были капризными и наглыми, но это не помешало увеличить ВВП за 20 лет в 13раз!!!

China GDP

1996 863,746.72

2016 11,199,145.16

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1996

И это факт. Я иногда читаю иностранные форумы и знаю что говорю.

Это надо ВИДЕТЬ.

ВВП Китая уже упал с 14% до 6.8%. В 2 раза, или на 50%. Это о чём-то говорит?

Упал не ВВП, а тем его прироста. Согласитесь, что 14% от 860 млрд. и 6% от 11,2 трлн. - это в абсолютных величинах 120 и 670 млрд. прироста ежегодно.

Доходность ихних 10-леток за год выросла на 50% и уже достигла 4%.

Намного больше чем в США. Вообще-то интересная сложилась картина. Китай и РФ вкладывают доллары в американские трежеря с доходностью 2.57%. А за свои облигации и евробонды платят иностранцам 4-4.5% теми же долларами. Это что за бизнес такой чудной?

Доходность ОВВЗ и еврооблигаций РФ

Выпуск Дох-ть +/- Дата

Россия-2030 3,1240 -0,03 15.01.18

Россия-2028 3,9620 0 15.01.18

Россия-2018 2,2360 0 15.01.18

Россия-2020 2,6120 0 15.01.18

Россия-2018-RU -36,9540 0 15.01.18

Россия-2022 2,8200

http://www.rusbonds.ru/cmngos.asp

Как видите, доходность 10-т и леток - 3,96%, 12-ти леток -3,12%, 2-х леток -2,61.

Так ведь и без портянок остаться можно...

Маловероятно

ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ РФ

Органы государственного управления 01/10/2017 - 54 323

http://cbr.ru/statistics/?PrtId=svs

При номинальном ВВП 17-го около 1,55 трлн и 18-го 1,7 трлн это 3-4%.

К тому же

ценные бумаги в российских рублях 37 592



Китай - это не совсем Пекин. 70% населения там до сих пор живут в сельской местности. В районе Великих равнин эта сельская местность выглядит так, что даже Голландия смотрится на ее фоне пустыней.

Голландия пустыня? Не смешите меня.

ВВП Нидерландов составляет 52110.00 USD на душу населения.

в Китае - 6894.00 USD. Почти в 8 раз меньше.

https://take-profit.org/statistics/gdp- ... therlands/

Не забывайте что в Китае живёт уже 1.4 млрд. населения.

Волгарь написав: Они всегда были капризными и наглыми, но это не помешало увеличить ВВП за 20 лет в 13раз!!!

Они всегда были капризными и наглыми, но это не помешало увеличить ВВП за 20 лет в 13раз!!!

Что было, то прошло. Рост ВВП Китая плавно снижается. И будет снижаться дальше.

Волгарь написав: Упал не ВВП, а тем его прироста. Согласитесь...

Упал не ВВП, а тем его прироста. Согласитесь...

Да. Согласен. Конечно прирост. Это и имелось ввиду.



Волгарь написав: Как видите, доходность 10-т и леток - 3,96%, 12-ти леток -3,12%, 2-х леток -2,61.

Как видите, доходность 10-т и леток - 3,96%, 12-ти леток -3,12%, 2-х леток -2,61.

Ну не знаю. Ваша статистика сейчас в ручном управлении Орешкина. Куда нужно, туда и повернут...

Я написал лишь то, что писали ваши центральные газеты:

... Минфин провел размещения двух траншей еврооблигаций на 10 и 30 лет, во вторник министерство планирует аналогичное размещение. Первоначальный ориентир доходности составлял 4-4,5% для 10-летнего транша, 5-5,5% для 30-летнего, однако в новой рассылке для покупателей бондов (актуальной на утро вторника) он снижен до 4,25 и 5,25% соответственно

https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -evrobondi

На сегодня United States Government Bond 10Y - 2.54%



