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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:23
наблюдательный проблемы РФ точно не интересны, но все что касается облигаций в мировой финансовой системе -как раз по теме ветки и в самую точку - ведь облигации это альтернатива золоту, повышение / понижение спроса на облигации и все нюансы отражается на спросе и на цене золота.
Додано: Вів 16 січ, 2018 15:40
Не совсем верно. Золото есть АКТИВ любой финансовой системы (ВСЕГДА), облигации (Обязательства) - ПАССИВ их эмитента. Конечно, они могут играть роль актива (как в примере с FedReserv), где облигации - 92% всех активов. Но это просто лишний раз доказывает зыбкость существующей мировой денежной системы, где бумажные деньги, стоимость которых в сотни раз ниже напечатанного номинала, эмитируются не под активы, а под пассивы.
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:23
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Великая перезагрузка.
Крутой дядька, 832 боевых вылета во Вьетнаме...
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