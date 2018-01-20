А смысл рисковать? Из-за разницы в 2 гривны на грамме? Или в банках уже пусто?
З.Ы. Резервы SPDR пошли вверх - скупка!
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:51
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:58
Frant
Скорее всего трЫндеж. Инвесторы в золото и инвесторы в крипто... это как в Одессе говорят две большие разницы.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:39
В каментах ботов новая мулька - "пока Трамп президент, фонда будет расти". Логики никакой - политика по накручиванию фонды с печатных станков начата еще лет 9 назад и Трамп не имеет к этому никакого отношения, но главное настойчивость и постить это во всех каментах. Похоже, большие дяди сливаются, поэтому надо убедить обывателя, что эти пузыри смогут дуть до бесконечности.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30
Тут пишут что курс прийома золота 1227 гр.АПродать где можно по такой цєне?
Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:01
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0
Додано: Суб 20 січ, 2018 15:27
В Америке начался шатдаун. Правительственные органы закрыты - нет денюх. Так и до дефолта недалеко, тем более, что трампон анонсировал 1.5 года назад...
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:30
Как-то плохо верится в такие крайности. Имхо, но все возможно. Я склонен к другой точке зрения. Жесткое противостояние США и Китая никому не выгодно, а обе страны - столпы мировой экономики. Это было бы ужасно. Мне представляется все по другому сценарию. Он совсем неопределенный, но более вероятный. Уже давно США отдает Китаю за долги свою недвигу на земле США, предприятия, даже нефтяную вышку про один такой случай знаю, мосты, и даже просто землю. Обе страны не дураки, надеюсь и как-то договорятся. Была тут уже такая инфа, что одному банку Китая - предоставили возможность печатать доллары. Тогда мне это бредом показалось. Но в сложившихся обстоятельствах это куда умнее и выгоднее , чем устраивать "битву титанов мировой экономики". Я уж не говорю , что у всех стран в ЗВР - доллары. В конце концов доллар - стал международной валютой - и его упадок опасен для всех, если раньше он был обеспечен золотом США, то сегодня товарной массой Китая. Это очень грубо суть. И тут возможны варианты. Все они фантастичны, но если бы мне кто сказал , что Украина будет воевать с Россией - за месяц до начала - ни за что бы не поверил. Если очень дико - то возможно Китай и США как-то объединятся. Громко не смейтесь - это преувеличение, но вдруг что-то сделают вроде Американо -Китайских Соединенных Штатов , в экономическом плане, как-то так выход я так себе представляю. По-мирному хочется, по уму. По логике выходит Китай будет печатать доллары.... Или что-то вроде этого.
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:41
Для США - это почти норма, случается не редко. Никогда еще не привело к дефолту. Бывает по-разному, иногда это приостановки работы пары органов государственных - к примеру министерства здравоохранения и образования, но далеко не всех министерств. Не так все пока страшно.
Мне почему-то представляется, имхо, конечно, когда преддефолт - то все будут лихорадочно работать и пытаться что-то сделать ?
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:10
Вряд ли. Когда преддефолт, все будут зазомбированы и будут верить, что трежеря и бакс - это верх надежности, как раз как в последние годы. В то же время "мировое правительство" - ФРСники с голдманами и морганами будут осведомлены и спокойны - они ничего не теряют, а наоборот, дурачат и грабят весь мир, и играют не на свои, а на напечатанные и занятые, и все что они смогут сделать - это как можно дольше скупать реальные ценности по всему миру - выжать максимум.
З.Ы. Лежава говорит, что манипуляции исчерпались и больше не дают эффекта.
Значит, опять манипуляции. Но еще больше манипуляций на этой неделе было с серебром. Его, вообще, продается уже столько, сколько нет физического серебра во всем мире! Это обыкновенное мошенничество и вот-вот произойдет раздвоение цен. По серебру оно, кстати, уже произошло - реальное физическое серебро сейчас продается в банках намного дороже этой цены и даже покупается дороже, впереди рост разрыва и тот же процесс с золотом. Со сталью на LME уже проходили, когда они там целых 5 лет рисовали чуть ли не 70 долларов за тонну, а реальный стальной прокат стоил 300! Только полтора года назад ситуация начала исправляться.
А сами они добровольно могут прекратить манипуляции и отпустить цены, если будет решено, что в этом больше нет смысла. Например, решат таки дефолтнуться или девальвировать бакс, обесценив свой гигантский выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг. Или же просто победит здравый смысл - осознают, что манипуляции исчерпали себя и дальше можно только убить доверие к биржам.
А уровень 1350 показательный еще и потому что 5 лет назад величайшая манипуляция именно до этого уровня с почти 1600 сбила цену всего за 2 апрельских дня. То есть теперь опять за 2 дня может все вернуться обратно.
Додано: Нед 21 січ, 2018 03:48
реклама
|