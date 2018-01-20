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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1673167416751676 Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:51 kerekesha_v написав: Народ кто-то слышал о подделках на слитки 20грамм umicore? Стоит ли верить продавцу "Из рук в руки" или доставать каждый слиток из упаковки и везти на экспертизу? Народ кто-то слышал о подделках на слитки 20грамм umicore? Стоит ли верить продавцу "Из рук в руки" или доставать каждый слиток из упаковки и везти на экспертизу?

А смысл рисковать? Из-за разницы в 2 гривны на грамме? Или в банках уже пусто?

З.Ы. Резервы SPDR пошли вверх - скупка! А смысл рисковать? Из-за разницы в 2 гривны на грамме? Или в банках уже пусто?З.Ы. Резервы SPDR пошли вверх - скупка! hxbbgaf Повідомлень: 19524 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:58 Frant

Скорее всего трЫндеж. Инвесторы в золото и инвесторы в крипто... это как в Одессе говорят две большие разницы. MahaTMA Повідомлень: 79 З нами з: 17.04.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:39 В каментах ботов новая мулька - "пока Трамп президент, фонда будет расти". Логики никакой - политика по накручиванию фонды с печатных станков начата еще лет 9 назад и Трамп не имеет к этому никакого отношения, но главное настойчивость и постить это во всех каментах. Похоже, большие дяди сливаются, поэтому надо убедить обывателя, что эти пузыри смогут дуть до бесконечности. hxbbgaf Повідомлень: 19524 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30 Тут пишут что курс прийома золота 1227 гр.АПродать где можно по такой цєне? mania_klok

Повідомлень: 1 З нами з: 19.01.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:01 mania_klok написав: Тут пишут что курс прийома золота 1227 гр.АПродать где можно по такой цєне? Тут пишут что курс прийома золота 1227 гр.АПродать где можно по такой цєне?

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0 hxbbgaf Повідомлень: 19524 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2018 15:27 В Америке начался шатдаун. Правительственные органы закрыты - нет денюх. Так и до дефолта недалеко, тем более, что трампон анонсировал 1.5 года назад... hxbbgaf Повідомлень: 19524 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2018 16:30 Чукча2 написав: Crimsonаlter: США готовятся к "освободительному удару" по Китаю.



https://aftershock.news/?q=node/607185 Crimsonаlter: США готовятся к "освободительному удару" по Китаю.



Как-то плохо верится в такие крайности. Имхо, но все возможно. Я склонен к другой точке зрения. Жесткое противостояние США и Китая никому не выгодно, а обе страны - столпы мировой экономики. Это было бы ужасно. Мне представляется все по другому сценарию. Он совсем неопределенный, но более вероятный. Уже давно США отдает Китаю за долги свою недвигу на земле США, предприятия, даже нефтяную вышку про один такой случай знаю, мосты, и даже просто землю. Обе страны не дураки, надеюсь и как-то договорятся. Была тут уже такая инфа, что одному банку Китая - предоставили возможность печатать доллары. Тогда мне это бредом показалось. Но в сложившихся обстоятельствах это куда умнее и выгоднее , чем устраивать "битву титанов мировой экономики". Я уж не говорю , что у всех стран в ЗВР - доллары. В конце концов доллар - стал международной валютой - и его упадок опасен для всех, если раньше он был обеспечен золотом США, то сегодня товарной массой Китая. Это очень грубо суть. И тут возможны варианты. Все они фантастичны, но если бы мне кто сказал , что Украина будет воевать с Россией - за месяц до начала - ни за что бы не поверил. Если очень дико - то возможно Китай и США как-то объединятся. Громко не смейтесь - это преувеличение, но вдруг что-то сделают вроде Американо -Китайских Соединенных Штатов , в экономическом плане, как-то так выход я так себе представляю. По-мирному хочется, по уму. По логике выходит Китай будет печатать доллары.... Или что-то вроде этого. Как-то плохо верится в такие крайности. Имхо, но все возможно. Я склонен к другой точке зрения. Жесткое противостояние США и Китая никому не выгодно, а обе страны - столпы мировой экономики. Это было бы ужасно. Мне представляется все по другому сценарию. Он совсем неопределенный, но более вероятный. Уже давно США отдает Китаю за долги свою недвигу на земле США, предприятия, даже нефтяную вышку про один такой случай знаю, мосты, и даже просто землю. Обе страны не дураки, надеюсь и как-то договорятся. Была тут уже такая инфа, что одному банку Китая - предоставили возможность печатать доллары. Тогда мне это бредом показалось. Но в сложившихся обстоятельствах это куда умнее и выгоднее , чем устраивать "битву титанов мировой экономики". Я уж не говорю , что у всех стран в ЗВР - доллары. В конце концов доллар - стал международной валютой - и его упадок опасен для всех, если раньше он был обеспечен золотом США, то сегодня товарной массой Китая. Это очень грубо суть. И тут возможны варианты. Все они фантастичны, но если бы мне кто сказал , что Украина будет воевать с Россией - за месяц до начала - ни за что бы не поверил. Если очень дико - то возможно Китай и США как-то объединятся. Громко не смейтесь - это преувеличение, но вдруг что-то сделают вроде Американо -Китайских Соединенных Штатов, в экономическом плане, как-то так выход я так себе представляю. По-мирному хочется, по уму. По логике выходит Китай будет печатать доллары.... Или что-то вроде этого. kalinavalera1

Повідомлень: 3886 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2018 16:41 hxbbgaf написав: В Америке начался шатдаун. Правительственные органы закрыты - нет денюх. Так и до дефолта недалеко, тем более, что трампон анонсировал 1.5 года назад... В Америке начался шатдаун. Правительственные органы закрыты - нет денюх. Так и до дефолта недалеко, тем более, что трампон анонсировал 1.5 года назад...

Для США - это почти норма, случается не редко. Никогда еще не привело к дефолту. Бывает по-разному, иногда это приостановки работы пары органов государственных - к примеру министерства здравоохранения и образования, но далеко не всех министерств. Не так все пока страшно.



Мне почему-то представляется, имхо, конечно, когда преддефолт - то все будут лихорадочно работать и пытаться что-то сделать ? Для США - это почти норма, случается не редко. Никогда еще не привело к дефолту. Бывает по-разному, иногда это приостановки работы пары органов государственных - к примеру министерства здравоохранения и образования, но далеко не всех министерств. Не так все пока страшно.Мне почему-то представляется, имхо, конечно, когда преддефолт - то все будут лихорадочно работать и пытаться что-то сделать ? kalinavalera1

Повідомлень: 3886 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2018 18:10 kalinavalera1 написав: Мне почему-то представляется, имхо, конечно, когда преддефолт - то все будут лихорадочно работать и пытаться что-то сделать ? Мне почему-то представляется, имхо, конечно, когда преддефолт - то все будут лихорадочно работать и пытаться что-то сделать ?

Вряд ли. Когда преддефолт, все будут зазомбированы и будут верить, что трежеря и бакс - это верх надежности, как раз как в последние годы. В то же время "мировое правительство" - ФРСники с голдманами и морганами будут осведомлены и спокойны - они ничего не теряют, а наоборот, дурачат и грабят весь мир, и играют не на свои, а на напечатанные и занятые, и все что они смогут сделать - это как можно дольше скупать реальные ценности по всему миру - выжать максимум.

З.Ы. Лежава говорит, что манипуляции исчерпались и больше не дают эффекта.

https://alexandrlezhava.livejournal.com/427299.html

Значит, опять манипуляции. Но еще больше манипуляций на этой неделе было с серебром. Его, вообще, продается уже столько, сколько нет физического серебра во всем мире! Это обыкновенное мошенничество и вот-вот произойдет раздвоение цен. По серебру оно, кстати, уже произошло - реальное физическое серебро сейчас продается в банках намного дороже этой цены и даже покупается дороже, впереди рост разрыва и тот же процесс с золотом. Со сталью на LME уже проходили, когда они там целых 5 лет рисовали чуть ли не 70 долларов за тонну, а реальный стальной прокат стоил 300! Только полтора года назад ситуация начала исправляться.

А сами они добровольно могут прекратить манипуляции и отпустить цены, если будет решено, что в этом больше нет смысла. Например, решат таки дефолтнуться или девальвировать бакс, обесценив свой гигантский выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг. Или же просто победит здравый смысл - осознают, что манипуляции исчерпали себя и дальше можно только убить доверие к биржам.

А уровень 1350 показательный еще и потому что 5 лет назад величайшая манипуляция именно до этого уровня с почти 1600 сбила цену всего за 2 апрельских дня. То есть теперь опять за 2 дня может все вернуться обратно. Вряд ли. Когда преддефолт, все будут зазомбированы и будут верить, что трежеря и бакс - это верх надежности, как раз как в последние годы. В то же время "мировое правительство" - ФРСники с голдманами и морганами будут осведомлены и спокойны - они ничего не теряют, а наоборот, дурачат и грабят весь мир, и играют не на свои, а на напечатанные и занятые, и все что они смогут сделать - это как можно дольше скупать реальные ценности по всему миру - выжать максимум.З.Ы. Лежава говорит, что манипуляции исчерпались и больше не дают эффекта.Значит, опять манипуляции. Но еще больше манипуляций на этой неделе было с серебром. Его, вообще, продается уже столько, сколько нет физического серебра во всем мире! Это обыкновенное мошенничество и вот-вот произойдет раздвоение цен. По серебру оно, кстати, уже произошло - реальное физическое серебро сейчас продается в банках намного дороже этой цены и даже покупается дороже, впереди рост разрыва и тот же процесс с золотом. Со сталью на LME уже проходили, когда они там целых 5 лет рисовали чуть ли не 70 долларов за тонну, а реальный стальной прокат стоил 300! Только полтора года назад ситуация начала исправляться.А сами они добровольно могут прекратить манипуляции и отпустить цены, если будет решено, что в этом больше нет смысла. Например, решат таки дефолтнуться или девальвировать бакс, обесценив свой гигантский выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг. Или же просто победит здравый смысл - осознают, что манипуляции исчерпали себя и дальше можно только убить доверие к биржам.А уровень 1350 показательный еще и потому что 5 лет назад величайшая манипуляция именно до этого уровня с почти 1600 сбила цену всего за 2 апрельских дня. То есть теперь опять за 2 дня может все вернуться обратно. hxbbgaf Повідомлень: 19524 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1830 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 січ, 2018 03:48 hxbbgaf написав: То есть теперь опять за 2 дня может все вернуться обратно. То есть теперь опять за 2 дня может все вернуться обратно.

Вспомнился анекдот про слона, который конечно мог бы съесть вагон яблок, токо кто ж ему даст. Вспомнился анекдот про слона, который конечно мог бы съесть вагон яблок, токо кто ж ему даст. jabba

Повідомлень: 4908 З нами з: 18.12.08 Подякував: 263 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1673167416751676 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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