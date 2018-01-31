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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1679168016811682 Додано: Чет 01 лют, 2018 19:25 kalinavalera1 написав: Теоретически наш АБВГД прав. Если покупатели потеряют доверие к бумажным "ценностям" - то биржи могут потерять клиентов - это чисто теоретически .

Теоретически наш АБВГД прав. Если покупатели потеряют доверие к бумажным "ценностям" - то биржи могут потерять клиентов - это чисто теоретически .



Вы не совсем правильно понимаете термин "Бумажные ценности"....

Акции - это не только девиденды, но и доля в реальных предприятиях. Это право собственности на часть именно физической ценности. Они никогда не будут мусором, потому что их всегда кто-то поднимет за более низкую цену.

Это огромная тема, которая не умещается в пару слов.



Что касается контрактов на поставку сырья, то АБВГД далёк от темы, пугая всех мыльными пузырями. Если бы на биржах продавался только воздух, то РФ и СА не нужно и нефть добывать. Украине не нужно сталь варить. Ну и все угольные шахты и золотые рудники тоже можно позакрывать. А зачем они? Торгуй себе бумагой да и дело с концом.

Красота..... Вы не совсем правильно понимаете термин "Бумажные ценности"....Акции - это не только девиденды, но и доля в реальных предприятиях. Это право собственности на часть именно физической ценности. Они никогда не будут мусором, потому что их всегда кто-то поднимет за более низкую цену.Это огромная тема, которая не умещается в пару слов.Что касается контрактов на поставку сырья, то АБВГД далёк от темы, пугая всех мыльными пузырями. Если бы на биржах продавался только воздух, то РФ и СА не нужно и нефть добывать. Украине не нужно сталь варить. Ну и все угольные шахты и золотые рудники тоже можно позакрывать. А зачем они? Торгуй себе бумагой да и дело с концом.Красота..... наблюдательный

Повідомлень: 2904 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 19:38 kalinavalera1 написав: Меня устроит любой ответ - который внесет ясность. Просто понять чем обеспечен биток ? По аналогии с обычными деньгами. Меня устроит любой ответ - который внесет ясность. Просто понять чем обеспечен биток ? По аналогии с обычными деньгами.

Если коротко, то спекулятивным спросом, раздутым в СМИ в чьи-то интересах. Всё.

Чем обеспечивал МММ Мавроди свои мавродики? Привлечением денег очередных лохов.

Аналогии с обычными деньгами нет никакой. И никогда не будет, по причине выше описанной. Если коротко, то спекулятивным спросом, раздутым в СМИ в чьи-то интересах. Всё.Чем обеспечивал МММ Мавроди свои мавродики? Привлечением денег очередных лохов.Аналогии с обычными деньгами нет никакой. И никогда не будет, по причине выше описанной. наблюдательный

Повідомлень: 2904 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 19:57 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Вы не совсем правильно понимаете термин "Бумажные ценности"....Акции - это не только девиденды, но и доля в реальных предприятиях. Это право собственности на часть именно физической ценности. Они никогда не будут мусором, потому что их всегда кто-то поднимет за более низкую цену. Это огромная тема, которая не умещается в пару слов. Вы не совсем правильно понимаете термин "Бумажные ценности"....Акции - это не только девиденды, но и доля в реальных предприятиях. Это право собственности на часть именно физической ценности. Они никогда не будут мусором, потому что их всегда кто-то поднимет за более низкую цену. Это огромная тема, которая не умещается в пару слов.



На самом деле в Детройте квадратные километры заброшенных разрушенных цехов - которые никому не нужны. И на них тоже выпускались акции. Которые стали мусорными. Это и правда тема не простая. Есть конечно и дутые акции. Наш шинный завод - в Днепре так скупили что бы обанкротить конкуренты. Суть не цене акций - а в конечности процесса. Пока производство приносит прибыль акции котируются выше- ниже - переходят из рук в руки - на бирже постоянно и с каждой такой сделки хозяин имеет процент. Но как только производство умерло - то продать акции можно 1 раз на металлолом. А потом уже торговать мыльными пузырями. вам больше скажу - сильное предприятие - заполучить его акции так за ними очередь из членов семьи и родственников стоит. Это за прибыльными надежными акциями. А те акции, что на биржах - что за ними стоит - сомнительно? То есть в каком-то смысле производство производством - это отдельно - а акции этого предприятия - отдельно. То есть АБВГД во многом прав. Даже если за акциями стоит реальное предприятие - то прибыли от производства отдельно - прибыли от торговли акциями - отдельно. Ну а в случае банкротства - там вообще никто никому не должен. Это идея обще - так часто бывает.

Суть - что за акции нельзя купить нужные нам товары, то что за ними стоит - никто не знает - и обменять их на деньги - то цена их меняется - а бывает и 0 - мусорные акции. Термин такой. Бывают и мыльные пузыри тоже.

Аналогично это суть бумажных денег - их ценность тоже меняется очень резко - бывает и в 0 выходит в мусор.

Я конечно пользуюсь бумажными деньгами - тем более если платить не бумажными деньгами , а пластиком - так ценность денег от этого не меняется Она все равно, хоть на пластике деньги становятся виртуальные и электронные, а ценность у них - "бумажная". Я его очень понимаю. Но если нарушено чувство меры - то в итоге получается ерунда. Понимая слабые моменты бумажных ценностей нужно ими пользоваться учитывая это. И все. Не значит - все продать и закупиться металлом на все по любой цене или недвигой. Все в меру нужно. На самом деле в Детройте квадратные километры заброшенных разрушенных цехов - которые никому не нужны. И на них тоже выпускались акции. Которые стали мусорными. Это и правда тема не простая. Есть конечно и дутые акции. Наш шинный завод - в Днепре так скупили что бы обанкротить конкуренты. Суть не цене акций - а в конечности процесса. Пока производство приносит прибыль акции котируются выше- ниже - переходят из рук в руки - на бирже постоянно и с каждой такой сделки хозяин имеет процент. Но как только производство умерло - то продать акции можно 1 раз на металлолом. А потом уже торговать мыльными пузырями. вам больше скажу - сильное предприятие - заполучить его акции так за ними очередь из членов семьи и родственников стоит. Это за прибыльными надежными акциями. А те акции, что на биржах - что за ними стоит - сомнительно? То есть в каком-то смысле производство производством - это отдельно - а акции этого предприятия - отдельно. То есть АБВГД во многом прав. Даже если за акциями стоит реальное предприятие - то прибыли от производства отдельно - прибыли от торговли акциями - отдельно. Ну а в случае банкротства - там вообще никто никому не должен. Это идея обще - так часто бывает.Суть - что за акции нельзя купить нужные нам товары, то что за ними стоит - никто не знает - и обменять их на деньги - то цена их меняется - а бывает и 0 - мусорные акции. Термин такой. Бывают и мыльные пузыри тоже.Аналогично это суть бумажных денег - их ценность тоже меняется очень резко - бывает и в 0 выходит в мусор.Я конечно пользуюсь бумажными деньгами - тем более если платить не бумажными деньгами , а пластиком - так ценность денег от этого не меняетсяОна все равно, хоть на пластике деньги становятся виртуальные и электронные, а ценность у них - "бумажная". Я его очень понимаю. Но если нарушено чувство меры - то в итоге получается ерунда. Понимая слабые моменты бумажных ценностей нужно ими пользоваться учитывая это. И все. Не значит - все продать и закупиться металлом на все по любой цене или недвигой. Все в меру нужно. kalinavalera1

Повідомлень: 3913 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 20:29 наблюдательный написав: Что касается контрактов на поставку сырья, то АБВГД далёк от темы, пугая всех мыльными пузырями. Если бы на биржах продавался только воздух, то РФ и СА не нужно и нефть добывать. Украине не нужно сталь варить. Ну и все угольные шахты и золотые рудники тоже можно позакрывать. А зачем они? Торгуй себе бумагой да и дело с концом.

Красота..... Что касается контрактов на поставку сырья, то АБВГД далёк от темы, пугая всех мыльными пузырями. Если бы на биржах продавался только воздух, то РФ и СА не нужно и нефть добывать. Украине не нужно сталь варить. Ну и все угольные шахты и золотые рудники тоже можно позакрывать. А зачем они? Торгуй себе бумагой да и дело с концом.Красота.....

К большому несчастью, так оно и есть - контракты на поставку без возможности реальной поставки, если ее потребует хотя бы малая толика участников. За нефтяной рынок я не знаю, но с металлами так. К большому несчастью, потому что, когда это станет очевидно всем, мир захлестнет гиперинфляционная катастрофа! Как раз со сталью уже было реальное подтверждение моим словам:

Сталеваров топят с помощью LME К большому несчастью, так оно и есть - контракты на поставку без возможности реальной поставки, если ее потребует хотя бы малая толика участников. За нефтяной рынок я не знаю, но с металлами так. К большому несчастью, потому что, когда это станет очевидно всем, мир захлестнет гиперинфляционная катастрофа! Как раз со сталью уже было реальное подтверждение моим словам: hxbbgaf Повідомлень: 19541 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1832 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34 наблюдательный написав: На цену золота сейчас может повлиять только курс доллара.

Или.... Очень глобальная военная заваруха. Так как к мелким заварухам, типа Ливии, Сирии и т.п. уже все привыкли.

На цену золота сейчасИли.... Очень глобальная военная заваруха. Так как к мелким заварухам, типа Ливии, Сирии и т.п. уже все привыкли.

Почему может? Сколько было евро год назад и сколько сейчас? То есть золото сейчас недооценено, а серебро - жутко недооценено. К тому же, евро тоже активно печатается, поэтому драг. металлы должны расти еще быстрей чем евро, и долгов у них там тоже ого-го, что не исключает кризисы с еще большим ростом драгов. Почему может? Сколько было евро год назад и сколько сейчас? То есть золото сейчас недооценено, а серебро - жутко недооценено. К тому же, евро тоже активно печатается, поэтому драг. металлы должны расти еще быстрей чем евро, и долгов у них там тоже ого-го, что не исключает кризисы с еще большим ростом драгов. hxbbgaf Повідомлень: 19541 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1832 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 20:51 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: К большому несчастью, потому что, когда это станет очевидно всем, мир захлестнет гиперинфляционная катастрофа! Как раз со сталью уже было реальное подтверждение моим словам:Сталеваров топят с помощью LME К большому несчастью, потому что, когда это станет очевидно всем, мир захлестнет гиперинфляционная катастрофа! Как раз со сталью уже было реальное подтверждение моим словам:Сталеваров топят с помощью LME

Года 4-5 назад я ехал в поезде Днепр- Львов со специалистом ЖД - забыл на какой он должности там, но он сказал что вагоны эти больше 17 лет как подлежат списанию и могут развалиться в любой момент. Даже в тот момент , когда мы ехали, но доехали мы на удивление быстро и не утомительно. А я был очень рад быстро и без проблем попасть после длительного утомительного тура домой. Если бы я искал якобы более удобные альтернативы - измучился и ночевал бы во Львове - и домой попал бы на много позднее. А сравнивая с польским новым поездом - так это был дикий ужас. Не дай бог ездить в такой коробке. Жуткая теснота и дышать нечем. Сидеть не на чем , если один лежит - то все должны лечь и утрамбоваться . То есть - все мы рискуем каждый день, и иногда якобы "плохое" лучше якобы "хорошего". Мир живет по таким законам - так мир и нужно воспринимать. И приспосабливаться нему. Поезд польский новый был ужасным , но я же не выкинулся из него на ходу ? И даже на станции не вышел - все планы сломались бы. Все стерпел - иначе было бы только хуже. Но выводы сделал - больше ни за что в такое не сяду. Но если будет форс -мажор - то сделаю исключение. Такова жизнь. Никто вам не даст 100% гарантий безопасности или комфорта или стабильной ценности денег, или еще чего -то. Пока нет катастрофы - живем исходя из того, что ее пока нет. А если симптомы нарастают - то фиксируем что "симптомы нарастают". А не кричим - "катастрофа" "караул"! Пока все вроде стагнирует - все как и было , в худшую сторону особо не меняется ? Или меняется не значительно ? Живем дальше. Года 4-5 назад я ехал в поезде Днепр- Львов со специалистом ЖД - забыл на какой он должности там, но он сказал что вагоны эти больше 17 лет как подлежат списанию и могут развалиться в любой момент. Даже в тот момент , когда мы ехали, но доехали мы на удивление быстро и не утомительно. А я был очень рад быстро и без проблем попасть после длительного утомительного тура домой. Если бы я искал якобы более удобные альтернативы - измучился и ночевал бы во Львове - и домой попал бы на много позднее. А сравнивая с польским новым поездом - так это был дикий ужас. Не дай бог ездить в такой коробке. Жуткая теснота и дышать нечем. Сидеть не на чем , если один лежит - то все должны лечь и утрамбоваться. То есть - все мы рискуем каждый день, и иногда якобы "плохое" лучше якобы "хорошего". Мир живет по таким законам - так мир и нужно воспринимать. И приспосабливаться нему. Поезд польский новый был ужасным , но я же не выкинулся из него на ходу ? И даже на станции не вышел - все планы сломались бы. Все стерпел - иначе было бы только хуже. Но выводы сделал - больше ни за что в такое не сяду. Но если будет форс -мажор - то сделаю исключение. Такова жизнь. Никто вам не даст 100% гарантий безопасности или комфорта или стабильной ценности денег, или еще чего -то. Пока нет катастрофы - живем исходя из того, что ее пока нет. А если симптомы нарастают - то фиксируем что "симптомы нарастают". А не кричим - "катастрофа" "караул"! Пока все вроде стагнирует - все как и было , в худшую сторону особо не меняется ? Или меняется не значительно ? Живем дальше. kalinavalera1

Повідомлень: 3913 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1679168016811682 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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