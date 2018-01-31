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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 01 лют, 2018 19:25
kalinavalera1 написав:
Теоретически наш АБВГД прав. Если покупатели потеряют доверие к бумажным "ценностям" - то биржи могут потерять клиентов - это чисто теоретически .
Вы не совсем правильно понимаете термин "Бумажные ценности"....
Акции - это не только девиденды, но и доля в реальных предприятиях. Это право собственности на часть именно физической ценности. Они никогда не будут мусором, потому что их всегда кто-то поднимет за более низкую цену.
Это огромная тема, которая не умещается в пару слов.
Что касается контрактов на поставку сырья, то АБВГД далёк от темы, пугая всех мыльными пузырями. Если бы на биржах продавался только воздух, то РФ и СА не нужно и нефть добывать. Украине не нужно сталь варить. Ну и все угольные шахты и золотые рудники тоже можно позакрывать. А зачем они? Торгуй себе бумагой да и дело с концом.
Красота.....
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:38
kalinavalera1 написав:
Меня устроит любой ответ - который внесет ясность. Просто понять чем обеспечен биток ? По аналогии с обычными деньгами.
Если коротко, то спекулятивным спросом, раздутым в СМИ в чьи-то интересах. Всё.
Чем обеспечивал МММ Мавроди свои мавродики? Привлечением денег очередных лохов.
Аналогии с обычными деньгами нет никакой. И никогда не будет, по причине выше описанной.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:57
наблюдательный написав:
Вы не совсем правильно понимаете термин "Бумажные ценности"....Акции - это не только девиденды, но и доля в реальных предприятиях. Это право собственности на часть именно физической ценности. Они никогда не будут мусором, потому что их всегда кто-то поднимет за более низкую цену. Это огромная тема, которая не умещается в пару слов.
На самом деле в Детройте квадратные километры заброшенных разрушенных цехов - которые никому не нужны. И на них тоже выпускались акции. Которые стали мусорными. Это и правда тема не простая. Есть конечно и дутые акции. Наш шинный завод - в Днепре так скупили что бы обанкротить конкуренты. Суть не цене акций - а в конечности процесса. Пока производство приносит прибыль акции котируются выше- ниже - переходят из рук в руки - на бирже постоянно и с каждой такой сделки хозяин имеет процент. Но как только производство умерло - то продать акции можно 1 раз на металлолом. А потом уже торговать мыльными пузырями. вам больше скажу - сильное предприятие - заполучить его акции так за ними очередь из членов семьи и родственников стоит. Это за прибыльными надежными акциями. А те акции, что на биржах - что за ними стоит - сомнительно? То есть в каком-то смысле производство производством - это отдельно - а акции этого предприятия - отдельно. То есть АБВГД во многом прав. Даже если за акциями стоит реальное предприятие - то прибыли от производства отдельно - прибыли от торговли акциями - отдельно. Ну а в случае банкротства - там вообще никто никому не должен. Это идея обще - так часто бывает.
Суть - что за акции нельзя купить нужные нам товары, то что за ними стоит - никто не знает - и обменять их на деньги - то цена их меняется - а бывает и 0 - мусорные акции. Термин такой. Бывают и мыльные пузыри тоже.
Аналогично это суть бумажных денег - их ценность тоже меняется очень резко - бывает и в 0 выходит в мусор.
Я конечно пользуюсь бумажными деньгами - тем более если платить не бумажными деньгами , а пластиком - так ценность денег от этого не меняется
Она все равно, хоть на пластике деньги становятся виртуальные и электронные, а ценность у них - "бумажная". Я его очень понимаю. Но если нарушено чувство меры - то в итоге получается ерунда. Понимая слабые моменты бумажных ценностей нужно ими пользоваться учитывая это. И все. Не значит - все продать и закупиться металлом на все по любой цене или недвигой. Все в меру нужно.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:29
наблюдательный написав:
Что касается контрактов на поставку сырья, то АБВГД далёк от темы, пугая всех мыльными пузырями. Если бы на биржах продавался только воздух, то РФ и СА не нужно и нефть добывать. Украине не нужно сталь варить. Ну и все угольные шахты и золотые рудники тоже можно позакрывать. А зачем они? Торгуй себе бумагой да и дело с концом.
Красота.....
К большому несчастью, так оно и есть - контракты на поставку без возможности реальной поставки, если ее потребует хотя бы малая толика участников. За нефтяной рынок я не знаю, но с металлами так. К большому несчастью, потому что, когда это станет очевидно всем, мир захлестнет гиперинфляционная катастрофа! Как раз со сталью уже было реальное подтверждение моим словам:Сталеваров топят с помощью LME
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:34
наблюдательный написав:
На цену золота сейчас может повлиять только курс доллара
.
Или.... Очень глобальная военная заваруха. Так как к мелким заварухам, типа Ливии, Сирии и т.п. уже все привыкли.
Почему может? Сколько было евро год назад и сколько сейчас? То есть золото сейчас недооценено, а серебро - жутко недооценено. К тому же, евро тоже активно печатается, поэтому драг. металлы должны расти еще быстрей чем евро, и долгов у них там тоже ого-го, что не исключает кризисы с еще большим ростом драгов.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:51
hxbbgaf написав:
К большому несчастью, потому что, когда это станет очевидно всем, мир захлестнет гиперинфляционная катастрофа! Как раз со сталью уже было реальное подтверждение моим словам:Сталеваров топят с помощью LME
Года 4-5 назад я ехал в поезде Днепр- Львов со специалистом ЖД - забыл на какой он должности там, но он сказал что вагоны эти больше 17 лет как подлежат списанию и могут развалиться в любой момент. Даже в тот момент , когда мы ехали, но доехали мы на удивление быстро и не утомительно. А я был очень рад быстро и без проблем попасть после длительного утомительного тура домой. Если бы я искал якобы более удобные альтернативы - измучился и ночевал бы во Львове - и домой попал бы на много позднее. А сравнивая с польским новым поездом - так это был дикий ужас. Не дай бог ездить в такой коробке. Жуткая теснота и дышать нечем. Сидеть не на чем , если один лежит - то все должны лечь и утрамбоваться
. То есть - все мы рискуем каждый день, и иногда якобы "плохое" лучше якобы "хорошего". Мир живет по таким законам - так мир и нужно воспринимать. И приспосабливаться нему. Поезд польский новый был ужасным , но я же не выкинулся из него на ходу ? И даже на станции не вышел - все планы сломались бы. Все стерпел - иначе было бы только хуже. Но выводы сделал - больше ни за что в такое не сяду. Но если будет форс -мажор - то сделаю исключение. Такова жизнь. Никто вам не даст 100% гарантий безопасности или комфорта или стабильной ценности денег, или еще чего -то. Пока нет катастрофы - живем исходя из того, что ее пока нет. А если симптомы нарастают - то фиксируем что "симптомы нарастают". А не кричим - "катастрофа" "караул"! Пока все вроде стагнирует - все как и было , в худшую сторону особо не меняется ? Или меняется не значительно ? Живем дальше.
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