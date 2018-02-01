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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:18
А что, вообще, с банками, которые занимаются драг. металлами? Такое впечатление, что их преследует какой-то рок - то они банкротятся, то перестают заниматься драг. металлами. Индустриал и Экспресс, вообще, почему-то уже 2 месяца не обновляют котировки. Такое впечатление, что на них наезжают. Это какая-то глобальная атака на драг. металлы. Тариться должны только большие дяди. Так скоро до сталинских методов дойдут.
Додано: Чет 01 лют, 2018 22:24
Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.
Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше!
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:09
1. Я писал что курс доллара может "ПОВЛИЯТЬ". Хотя сейчас золото действительно резвится, убегая от доллара вверх при его падении, и наоборот.
2. Помнится после развала СССР, цена условной 3-К квартиры в Киеве была около 25 тыс. Затем цена выросла до 100 тыс. Надули гигантский, как вы пишете, пузырь. Сейчас её цена 50. Выиграл тот, кто её продал за 100. Кто потерял? Тот кто купил за эти 100. Вот так будет и с амер. акциями. В случае обвала фонды нерадивые инвесторы последней волны почешут репу, вытрут сопли и будут долго зализывать раны. А что государство Америка? Да ничего. Деньги ведь из страны никуда не денутся. Они просто из одних карманов перетекут в другие. Затем эти деньги пересидят в трежерях, заработав и там некий процент, опустят их доходность до 0.5%-1% и опять вернутся на фондовый рынок, подняв упавшие акции. Вот и всё. Рынки потихоньку восстановятся а государство США снова получит дармовое кредитование в виде повышенного спроса на облигации и низких ставок доходности по ним.
Ну а взамен битых инвесторов, придут новые, и опять всё пойдёт по кругу...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
да это все 100 раз тут обсуждалось
удивляюсь вашему терпению
Вы как конец года вангуете лучше скажите
тут мнения сильно разошлись
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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