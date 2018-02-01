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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1680168116821683
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:18

А что, вообще, с банками, которые занимаются драг. металлами? Такое впечатление, что их преследует какой-то рок - то они банкротятся, то перестают заниматься драг. металлами. Индустриал и Экспресс, вообще, почему-то уже 2 месяца не обновляют котировки. Такое впечатление, что на них наезжают. Это какая-то глобальная атака на драг. металлы. Тариться должны только большие дяди. Так скоро до сталинских методов дойдут.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 22:24

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:На цену золота сейчас может повлиять только курс доллара.
Или.... Очень глобальная военная заваруха. Так как к мелким заварухам, типа Ливии, Сирии и т.п. уже все привыкли.

Почему может? Сколько было евро год назад и сколько сейчас? То есть золото сейчас недооценено, а серебро - жутко недооценено. К тому же, евро тоже активно печатается, поэтому драг. металлы должны расти еще быстрей чем евро, и долгов у них там тоже ого-го, что не исключает кризисы с еще большим ростом драгов.

Повторяю вам в который раз. Золото никому ничего не должно. Оно не есть эквивалент денег. Оно актив, который живёт сам по себе. Есть на него спрос - дорожает. Нет спроса - дешевет. Если завтра будет спрос на 8000тонн. оно моментально вырастет в цене в 2-3 раза. Но такого спроса ведь нет.
Зачем его покупают инвесторы? Чтобы в нём пересидеть смутные времена. Ок.Пересидели. Что дальше? А дальше его нужно продать чтобы вернуть свои деньги. А кто потом купит по той баснословной цене? Кто сейчас купит по 1900 у тех кто купил золото на пике? Никто не купит. А уже сколько времени прошло с тех пор.
В итоге можно заморозить свои деньги на десятилетия. Риск есть? Конечно есть ...
Думать нужно? Нужно. Вот и думают....

Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.
Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:09

  hxbbgaf написав:Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.
Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше!

1. Я писал что курс доллара может "ПОВЛИЯТЬ". Хотя сейчас золото действительно резвится, убегая от доллара вверх при его падении, и наоборот.

2. Помнится после развала СССР, цена условной 3-К квартиры в Киеве была около 25 тыс. Затем цена выросла до 100 тыс. Надули гигантский, как вы пишете, пузырь. Сейчас её цена 50. Выиграл тот, кто её продал за 100. Кто потерял? Тот кто купил за эти 100. Вот так будет и с амер. акциями. В случае обвала фонды нерадивые инвесторы последней волны почешут репу, вытрут сопли и будут долго зализывать раны. А что государство Америка? Да ничего. Деньги ведь из страны никуда не денутся. Они просто из одних карманов перетекут в другие. Затем эти деньги пересидят в трежерях, заработав и там некий процент, опустят их доходность до 0.5%-1% и опять вернутся на фондовый рынок, подняв упавшие акции. Вот и всё. Рынки потихоньку восстановятся а государство США снова получит дармовое кредитование в виде повышенного спроса на облигации и низких ставок доходности по ним.

Ну а взамен битых инвесторов, придут новые, и опять всё пойдёт по кругу...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Повторяю вам в который раз. Золото никому ничего не должно.

да это все 100 раз тут обсуждалось
удивляюсь вашему терпению
Вы как конец года вангуете лучше скажите
тут мнения сильно разошлись
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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