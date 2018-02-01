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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1680168116821683 Додано: Чет 01 лют, 2018 22:18 А что, вообще, с банками, которые занимаются драг. металлами? Такое впечатление, что их преследует какой-то рок - то они банкротятся, то перестают заниматься драг. металлами. Индустриал и Экспресс, вообще, почему-то уже 2 месяца не обновляют котировки. Такое впечатление, что на них наезжают. Это какая-то глобальная атака на драг. металлы. Тариться должны только большие дяди. Так скоро до сталинских методов дойдут. hxbbgaf Повідомлень: 19545 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1832 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лют, 2018 22:24 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: наблюдательный написав: На цену золота сейчас может повлиять только курс доллара.

Или.... Очень глобальная военная заваруха. Так как к мелким заварухам, типа Ливии, Сирии и т.п. уже все привыкли.

На цену золота сейчасИли.... Очень глобальная военная заваруха. Так как к мелким заварухам, типа Ливии, Сирии и т.п. уже все привыкли.

Почему может? Сколько было евро год назад и сколько сейчас? То есть золото сейчас недооценено, а серебро - жутко недооценено. К тому же, евро тоже активно печатается, поэтому драг. металлы должны расти еще быстрей чем евро, и долгов у них там тоже ого-го, что не исключает кризисы с еще большим ростом драгов. Почему может? Сколько было евро год назад и сколько сейчас? То есть золото сейчас недооценено, а серебро - жутко недооценено. К тому же, евро тоже активно печатается, поэтому драг. металлы должны расти еще быстрей чем евро, и долгов у них там тоже ого-го, что не исключает кризисы с еще большим ростом драгов.

Повторяю вам в который раз. Золото никому ничего не должно. Оно не есть эквивалент денег. Оно актив, который живёт сам по себе. Есть на него спрос - дорожает. Нет спроса - дешевет. Если завтра будет спрос на 8000тонн. оно моментально вырастет в цене в 2-3 раза. Но такого спроса ведь нет.

Зачем его покупают инвесторы? Чтобы в нём пересидеть смутные времена. Ок.Пересидели. Что дальше? А дальше его нужно продать чтобы вернуть свои деньги. А кто потом купит по той баснословной цене? Кто сейчас купит по 1900 у тех кто купил золото на пике? Никто не купит. А уже сколько времени прошло с тех пор.

В итоге можно заморозить свои деньги на десятилетия. Риск есть? Конечно есть ...

Думать нужно? Нужно. Вот и думают.... Повторяю вам в который раз. Золото никому ничего не должно. Оно не есть эквивалент денег. Оно актив, который живёт сам по себе. Есть на него спрос - дорожает. Нет спроса - дешевет. Если завтра будет спрос на 8000тонн. оно моментально вырастет в цене в 2-3 раза. Но такого спроса ведь нет.Зачем его покупают инвесторы? Чтобы в нём пересидеть смутные времена. Ок.Пересидели. Что дальше? А дальше его нужно продать чтобы вернуть свои деньги. А кто потом купит по той баснословной цене? Кто сейчас купит по 1900 у тех кто купил золото на пике? Никто не купит. А уже сколько времени прошло с тех пор.В итоге можно заморозить свои деньги на десятилетия. Риск есть? Конечно есть ...Думать нужно? Нужно. Вот и думают....

Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.

Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше! Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше! hxbbgaf Повідомлень: 19545 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1832 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:09 hxbbgaf написав: Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.

Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше! Это, по-моему, не я, а вы написали, что золото подорожает только в случае падения доллара или войны. Спрос-то есть, но мир обманут и покупает виртуальное золото, а не физическое, и думает, что приобретает золото, а на самом деле пустышку.Риск есть во всем - в валюте страны с ужаснейшими наихудшими в мире такими показателями как динамика гос. долга в последние годы и торговый баланс или в облигациях этой страны, или в акциях, которые выросли в разы и десятки раз буквально за последние несколько лет и образовали гигантских размеров пузырь этот риск еще гораздо больше!

1. Я писал что курс доллара может "ПОВЛИЯТЬ". Хотя сейчас золото действительно резвится, убегая от доллара вверх при его падении, и наоборот.



2. Помнится после развала СССР, цена условной 3-К квартиры в Киеве была около 25 тыс. Затем цена выросла до 100 тыс. Надули гигантский, как вы пишете, пузырь. Сейчас её цена 50. Выиграл тот, кто её продал за 100. Кто потерял? Тот кто купил за эти 100. Вот так будет и с амер. акциями. В случае обвала фонды нерадивые инвесторы последней волны почешут репу, вытрут сопли и будут долго зализывать раны. А что государство Америка? Да ничего. Деньги ведь из страны никуда не денутся. Они просто из одних карманов перетекут в другие. Затем эти деньги пересидят в трежерях, заработав и там некий процент, опустят их доходность до 0.5%-1% и опять вернутся на фондовый рынок, подняв упавшие акции. Вот и всё. Рынки потихоньку восстановятся а государство США снова получит дармовое кредитование в виде повышенного спроса на облигации и низких ставок доходности по ним.



Ну а взамен битых инвесторов, придут новые, и опять всё пойдёт по кругу... 1. Я писал что курс доллара может "ПОВЛИЯТЬ". Хотя сейчас золото действительно резвится, убегая от доллара вверх при его падении, и наоборот.2. Помнится после развала СССР, цена условной 3-К квартиры в Киеве была около 25 тыс. Затем цена выросла до 100 тыс. Надули гигантский, как вы пишете, пузырь. Сейчас её цена 50. Выиграл тот, кто её продал за 100. Кто потерял? Тот кто купил за эти 100. Вот так будет и с амер. акциями. В случае обвала фонды нерадивые инвесторы последней волны почешут репу, вытрут сопли и будут долго зализывать раны. А что государство Америка? Да ничего. Деньги ведь из страны никуда не денутся. Они просто из одних карманов перетекут в другие. Затем эти деньги пересидят в трежерях, заработав и там некий процент, опустят их доходность до 0.5%-1% и опять вернутся на фондовый рынок, подняв упавшие акции. Вот и всё. Рынки потихоньку восстановятся а государство США снова получит дармовое кредитование в виде повышенного спроса на облигации и низких ставок доходности по ним.Ну а взамен битых инвесторов, придут новые, и опять всё пойдёт по кругу... наблюдательный

Повідомлень: 2907 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 08:33 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Повторяю вам в который раз. Золото никому ничего не должно. Повторяю вам в который раз. Золото никому ничего не должно.

да это все 100 раз тут обсуждалось

удивляюсь вашему терпению

Вы как конец года вангуете лучше скажите

тут мнения сильно разошлись да это все 100 раз тут обсуждалосьудивляюсь вашему терпениюВы как конец года вангуете лучше скажитетут мнения сильно разошлись Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11173 З нами з: 19.05.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 3052 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1680168116821683 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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