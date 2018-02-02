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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1681168216831684 Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:28 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Главный из них - состояние экономики США.Я думаю что американцы сейчас закладывают довольно крепкий фундамент для своей экономики на будущее. Они сильно снизили налоги, они отменили законы запрещающие экспорт нефти и разработку новых месторождений. Благодаря этому они уже практически выходят на 1 место в мире по добыче углеводородов, а ихняя зл. энергия уже стала в 2 раза дешевле китайской. Они искусственно, через всякие блумберги и т.п., снижают курс доллара, дабы получить конкурентное преимущество в торговле. Всё это вскоре даст свои результаты и наступит переломный момент в паре евро/доллар.Результаты должна показать статистика, хотя бы за пару кварталов. Это где-то к средине лета. К концу года экономика США должна набрать обороты и доллар должен укрепляться.При таком раскладе золото, естественно, полетит вниз и должно быть дешевле чем сегодня.Не берусь судить с точность до десятки, но цифры которые тут приводил Jabba (1220-1370) выглядят вполне реально. Главный из них - состояние экономики США.Я думаю что американцы сейчас закладывают довольно крепкий фундамент для своей экономики на будущее. Они сильно снизили налоги, они отменили законы запрещающие экспорт нефти и разработку новых месторождений. Благодаря этому они уже практически выходят на 1 место в мире по добыче углеводородов, а ихняя зл. энергия уже стала в 2 раза дешевле китайской. Они искусственно, через всякие блумберги и т.п., снижают курс доллара, дабы получить конкурентное преимущество в торговле. Всё это вскоре даст свои результаты и наступит переломный момент в паре евро/доллар.Результаты должна показать статистика, хотя бы за пару кварталов. Это где-то к средине лета. К концу года экономика США должна набрать обороты и доллар должен укрепляться.При таком раскладе золото, естественно, полетит вниз и должно быть дешевле чем сегодня.Не берусь судить с точность до десятки, но цифры которые тут приводил Jabba (1220-1370) выглядят вполне реально.



Согласен, что Трамп - при всей своей чудаковатости - пытается восстановить промышленность США. Вот как скоро это даст результаты - большой вопрос - уверен - это далеко не пол года - как минимум года 3 - и то слишком мало - но лет через 5, а то и 10 - может даст результат. Если тренд не сломают на взлете. Трамп правильное направление взял для благополучия США. Но как гляну на его крашенные в клоунский цвет волосы.... неужели его нормально покрасить не могут ? В естественный оттенок? Мог бы просто седым быть - это достойно для мужика. Мужик ведь. Это слегка напрягает. А в остальном не такой он и странный. Когда он шел на выборы - то упоминал о золоте - в интересном , но в непонятном контексте. Так что подъем экономики в США - который вполне возможен - хотя не точно пока еще - совсем нет гарантии - что опустит цену золота. Более вероятно,что золото будет расти на уровень инфляции, как минимум. Его, Трампа предвыборную кампанию финансировала семья , которая очень уважает золото и придает ему большое значение. Хотя конечно могут как раз обвалить цену - что бы скупит его побольше, раз так его уважают. Это все слишком гипотетически пока. Цену на золото вы слишком загнули вниз, имхо. У Жабы более реальная цена - хотя я думаю немного подрастет золото к концу 2018 от сегодняшней цены.



Предприятия Детройта или наш шинный завод - это я для примера - взял очень благополучные предприятия - в прошлом - которые гавкнулись. Хотя ничто не предвещало. И это всем известно . Те акции которые сегодня на бирже так же могут гавкнуться. Но пока мы это не знаем. Вы слегка идеализируете США. Общался с людьми - молодое поколение с американским синдромом. Они едут в США ожидая что там рай на земле и равноправие и демократия - и главное у всех равные возможности - и получают там "мордой об асфальт". Но если раньше - они не могли тут пробиться - то они надеялись на США - а после разочарования в США - наступает дикая фрустрация т разочарование жизнью в ообще. Там тоже не все так идеально. Но то, что там нормально оплачивают труд - это конечно основное и очень серьезное преимущество. Согласен, что Трамп - при всей своей чудаковатости - пытается восстановить промышленность США. Вот как скоро это даст результаты - большой вопрос - уверен - это далеко не пол года - как минимум года 3 - и то слишком мало - но лет через 5, а то и 10 - может даст результат. Если тренд не сломают на взлете. Трамп правильное направление взял для благополучия США. Но как гляну на его крашенные в клоунский цвет волосы.... неужели его нормально покрасить не могут ? В естественный оттенок? Мог бы просто седым быть - это достойно для мужика. Мужик ведь. Это слегка напрягает. А в остальном не такой он и странный. Когда он шел на выборы - то упоминал о золоте - в интересном , но в непонятном контексте. Так что подъем экономики в США - который вполне возможен - хотя не точно пока еще - совсем нет гарантии - что опустит цену золота. Более вероятно,что золото будет расти на уровень инфляции, как минимум. Его, Трампа предвыборную кампанию финансировала семья , которая очень уважает золото и придает ему большое значение. Хотя конечно могут как раз обвалить цену - что бы скупит его побольше, раз так его уважают. Это все слишком гипотетически пока. Цену на золото вы слишком загнули вниз, имхо. У Жабы более реальная цена - хотя я думаю немного подрастет золото к концу 2018 от сегодняшней цены.Предприятия Детройта или наш шинный завод - это я для примера - взял очень благополучные предприятия - в прошлом - которые гавкнулись. Хотя ничто не предвещало. И это всем известно . Те акции которые сегодня на бирже так же могут гавкнуться. Но пока мы это не знаем. Вы слегка идеализируете США. Общался с людьми - молодое поколение с американским синдромом. Они едут в США ожидая что там рай на земле и равноправие и демократия - и главное у всех равные возможности - и получают там "мордой об асфальт". Но если раньше - они не могли тут пробиться - то они надеялись на США - а после разочарования в США - наступает дикая фрустрация т разочарование жизнью в ообще. Там тоже не все так идеально. Но то, что там нормально оплачивают труд - это конечно основное и очень серьезное преимущество. kalinavalera1

Повідомлень: 3917 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:10 kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: Объемы откупа пошли еще на 1335, значит, это опять спектакль. Не говоря уже о серебре, которое стоит втрое дешевле чем 38 лет назад! Объемы откупа пошли еще на 1335, значит, это опять спектакль. Не говоря уже о серебре, которое стоит втрое дешевле чем 38 лет назад!

Это смешно про серебро. Но тем не менее нами так манипулируют и будут манипулировать. Вы этот фактор почему-то не рассматриваете - как основной и реально действующий - работающий. В отличие от массы факторов макроэкономических, которые почти не работают. Конечно цена серебра и драгметаллов должна отражать инфляцию. Как минимум. Но опаять таки - мы видим такой факт - и должны с этим считаться. Это смешно про серебро. Но тем не менее нами так манипулируют и будут манипулировать. Вы этот фактор почему-то не рассматриваете - как основной и реально действующий - работающий. В отличие от массы факторов макроэкономических, которые почти не работают. Конечно цена серебра и драгметаллов должна отражать инфляцию. Как минимум. Но опаять таки - мы видим такой факт - и должны с этим считаться.

Всем манипуляциям есть предел - серебро просто станет убыточно добывать, да и физический спрос взлетит, как только все поймут, насколько оно недооценено и что с виртуальным серебром может быть кидок. Всем манипуляциям есть предел - серебро просто станет убыточно добывать, да и физический спрос взлетит, как только все поймут, насколько оно недооценено и что с виртуальным серебром может быть кидок. hxbbgaf Повідомлень: 19551 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1833 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:12 kalinavalera1 написав: hxbbgaf Убедительно, из всех факторов - которые вы вчера перечислили - только движение на рынке облигаций, это интересует и видится перспективным. Если хотя б на этом уровне продержится с пол года прибыльность - то вполне может сработать и цены пойдут в рост. Ну и крипто - тоже нужно краем глаза смотреть. Как-то может отразиться в целом на макроэкономике, хотя может и не отразиться совсем - может просто МММ и все.



Вы еще много других факторов вчера привели- типа - выборы Путина, непредсказуемость Трампа , рост госдолга США - так это уже все давно есть в макроэкономике - но не действует на цену золота. Убедительно, из всех факторов - которые вы вчера перечислили - только движение на рынке облигаций, это интересует и видится перспективным. Если хотя б на этом уровне продержится с пол года прибыльность - то вполне может сработать и цены пойдут в рост. Ну и крипто - тоже нужно краем глаза смотреть. Как-то может отразиться в целом на макроэкономике, хотя может и не отразиться совсем - может просто МММ и все.Вы еще много других факторов вчера привели- типа - выборы Путина, непредсказуемость Трампа , рост госдолга США - так это уже все давно есть в макроэкономике - но не действует на цену золота.

Ну, обо всем этом говорится в последний год плюс-минус. А вы хотите, какой-то моментальный супертриггер? Тогда покупать уже будет поздно - редко кому удается заскочить в последний вагон. Ну, обо всем этом говорится в последний год плюс-минус. А вы хотите, какой-то моментальный супертриггер? Тогда покупать уже будет поздно - редко кому удается заскочить в последний вагон. hxbbgaf Повідомлень: 19551 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1120 раз. Подякували: 1833 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:34 hxbbgaf не в последний вагон, а в середине состава хочу спокойно сесть, и что б уверенность и ясность была куда поезд едет, по вашему плюс -минус 10 лет заранее сесть в поезд я не хочу и это не возможно. Состав подают на платформу за несколько минут до отправления, а не за 10 лет до отправления. За эти 10 лет наш поезд сделает 10000 рейсов в разных направлениях.



За 10 лет заранее это вообще не реально тупо сесть и кататься 10 лет в этом поезде. Удача нужна всем всегда и во всем. Все что мы можем в этом плане что бы все удачно складывалось - это развивать чувство меры. kalinavalera1

Повідомлень: 3917 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1681168216831684 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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