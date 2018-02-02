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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:28
наблюдательный написав:
Главный из них - состояние экономики США.Я думаю что американцы сейчас закладывают довольно крепкий фундамент для своей экономики на будущее. Они сильно снизили налоги, они отменили законы запрещающие экспорт нефти и разработку новых месторождений. Благодаря этому они уже практически выходят на 1 место в мире по добыче углеводородов, а ихняя зл. энергия уже стала в 2 раза дешевле китайской. Они искусственно, через всякие блумберги и т.п., снижают курс доллара, дабы получить конкурентное преимущество в торговле. Всё это вскоре даст свои результаты и наступит переломный момент в паре евро/доллар.Результаты должна показать статистика, хотя бы за пару кварталов. Это где-то к средине лета. К концу года экономика США должна набрать обороты и доллар должен укрепляться.При таком раскладе золото, естественно, полетит вниз и должно быть дешевле чем сегодня.Не берусь судить с точность до десятки, но цифры которые тут приводил Jabba (1220-1370) выглядят вполне реально.
Согласен, что Трамп - при всей своей чудаковатости - пытается восстановить промышленность США. Вот как скоро это даст результаты - большой вопрос - уверен - это далеко не пол года - как минимум года 3 - и то слишком мало - но лет через 5, а то и 10 - может даст результат. Если тренд не сломают на взлете. Трамп правильное направление взял для благополучия США. Но как гляну на его крашенные в клоунский цвет волосы.... неужели его нормально покрасить не могут ? В естественный оттенок? Мог бы просто седым быть - это достойно для мужика. Мужик ведь. Это слегка напрягает. А в остальном не такой он и странный. Когда он шел на выборы - то упоминал о золоте - в интересном , но в непонятном контексте. Так что подъем экономики в США - который вполне возможен - хотя не точно пока еще - совсем нет гарантии - что опустит цену золота. Более вероятно,что золото будет расти на уровень инфляции, как минимум. Его, Трампа предвыборную кампанию финансировала семья , которая очень уважает золото и придает ему большое значение. Хотя конечно могут как раз обвалить цену - что бы скупит его побольше, раз так его уважают. Это все слишком гипотетически пока. Цену на золото вы слишком загнули вниз, имхо. У Жабы более реальная цена - хотя я думаю немного подрастет золото к концу 2018 от сегодняшней цены.
Предприятия Детройта или наш шинный завод - это я для примера - взял очень благополучные предприятия - в прошлом - которые гавкнулись. Хотя ничто не предвещало. И это всем известно . Те акции которые сегодня на бирже так же могут гавкнуться. Но пока мы это не знаем. Вы слегка идеализируете США. Общался с людьми - молодое поколение с американским синдромом. Они едут в США ожидая что там рай на земле и равноправие и демократия - и главное у всех равные возможности - и получают там "мордой об асфальт". Но если раньше - они не могли тут пробиться - то они надеялись на США - а после разочарования в США - наступает дикая фрустрация т разочарование жизнью в ообще. Там тоже не все так идеально. Но то, что там нормально оплачивают труд - это конечно основное и очень серьезное преимущество.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:10
kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав:
Объемы откупа пошли еще на 1335, значит, это опять спектакль. Не говоря уже о серебре, которое стоит втрое дешевле чем 38 лет назад!
Это смешно про серебро. Но тем не менее нами так манипулируют и будут манипулировать. Вы этот фактор почему-то не рассматриваете - как основной и реально действующий - работающий. В отличие от массы факторов макроэкономических, которые почти не работают. Конечно цена серебра и драгметаллов должна отражать инфляцию. Как минимум. Но опаять таки - мы видим такой факт - и должны с этим считаться.
Всем манипуляциям есть предел - серебро просто станет убыточно добывать, да и физический спрос взлетит, как только все поймут, насколько оно недооценено и что с виртуальным серебром может быть кидок.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:12
kalinavalera1 написав:hxbbgaf
Убедительно, из всех факторов - которые вы вчера перечислили - только движение на рынке облигаций, это интересует и видится перспективным. Если хотя б на этом уровне продержится с пол года прибыльность - то вполне может сработать и цены пойдут в рост. Ну и крипто - тоже нужно краем глаза смотреть. Как-то может отразиться в целом на макроэкономике, хотя может и не отразиться совсем - может просто МММ и все.
Вы еще много других факторов вчера привели- типа - выборы Путина, непредсказуемость Трампа , рост госдолга США - так это уже все давно есть в макроэкономике - но не действует на цену золота.
Ну, обо всем этом говорится в последний год плюс-минус. А вы хотите, какой-то моментальный супертриггер? Тогда покупать уже будет поздно - редко кому удается заскочить в последний вагон.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:34
hxbbgaf не в последний вагон, а в середине состава хочу спокойно сесть, и что б уверенность и ясность была куда поезд едет, по вашему плюс -минус 10 лет заранее сесть в поезд я не хочу и это не возможно. Состав подают на платформу за несколько минут до отправления, а не за 10 лет до отправления. За эти 10 лет наш поезд сделает 10000 рейсов в разных направлениях.
За 10 лет заранее это вообще не реально тупо сесть и кататься 10 лет в этом поезде. Удача нужна всем всегда и во всем. Все что мы можем в этом плане что бы все удачно складывалось - это развивать чувство меры.
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kalinavalera1
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