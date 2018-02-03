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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1682168316841685 Додано: Суб 03 лют, 2018 02:29 Kripo написав: наблюдательный написав: В массе своей норвежцы живут очень даже скромно.



Я это к тому, что так называемый социализм там тоже не везде и не для всех.

Дорогих машин в Киеве в разы больше чем в Осло В массе своей норвежцы живут очень даже скромно.Я это к тому, что так называемый социализм там тоже не везде и не для всех.Дорогих машин в Киеве в разы больше чем в Осло



это просто...

это такое...

Блин...

Норвегия первая по уровню развитии человека, первая! Это четвертая страна мира по уровню экономики на человека, и первая по справедливости распределения доходов среди людей. Они в 2 раза богаче немцев и в 10 раз богаче украинцев. пипец...

средняя зарплата 40000 крон это 4400 евро...

это просто...это такое...Блин...Норвегия первая по уровню развитии человека,Это четвертая страна мира по уровню экономики на человека, и. Они в 2 раза богаче немцев и. пипец...40000 крон это...



Могу ещё добавить. Золотовалютные запасы Норвегии составляют почти 1 трлн.баксов!!! Это доходы от продажи нефти и газа. Только они их не транжирят как саудиты. Эти деньги заморожены и лежат на особом счету в фонде для будущих поколений. Часть из них размещена в акциях и облигациях США. Они богаты виртуально, так как рядовым норвежцам от этих резервов почти ничего не перепадает. Во всяком случае на зарплаты.



Можно зарабытывать и по миллиону в месяц, но при этом иметь такие расходы что и на пирожок не хватит.... Норвегия - самая дорогая страна в Европе после Швейцарии.

В этих странах самые высокие цены.



И что такое средняя зарплата? В Украине тоже средняя зарплата уже около 10.000. Только кто её получает? Эти средние 44.000 евро можно смело делить на два. Что будет ближе к реальности. В итоге получится 22.000 евро в год или 1850 в мес. Вот это и есть приблизительная зарплата рядового норвежца. Повторяю, приблизительная и рядового. Гос.чиновников, бизнесменов и ТОП менеджеров в расчет не берём, там как суммы там совсем иные.

Так же как и в Украине.

Дальше. Зарплата, как правило, обозначается без учёта налогов. А их там несколько. С такой зарплаты налоги будут около 10-20%. У кого зарплата 44.000, тот отдаст третью часть, а может и больше. В этом и есть суть ихнего социализма. Кто больше получает, тот и больше платит налогов.

Дальше. Цены в Норвегии в 5-6, а то и в 8 раз выше чем в Украине.

Вот малина на ихнем рынке в разгар сезона 176 грн. кило. У нас цена была 30, потом и 25.



Говядина - 900 грн. кило.

Вино - 500 грн. Пачка мальборо - 400 грн. 1 Билет на гор.автобус 120 грн.

Местный сыр - 350 грн. Бутылка обычной воды (1.5 л) - около 80 грн. Картофель -75 грн. Морковка - 90. Такси - 45 грн. за 1 км. ну и т.д. Для сомневающихся могу выложить подтверждающие фото.

Поэтому сумму зарплаты нужно ещё разделить на 5-6 Получается около 300-350 евро.

Тоесть, чтобы жить как рядовой норвежец украинцу нужно зарабатывать около 330 евро. Не такая уж и большая разница. Многие даже не подозревают, что они живут в Украине не хуже иностранцев. Понятно, всё это относительно и есть разные нюансы.



Вывод: Не нужно надувать щёки и раскатывать губы, глядя на чужие доходы в других странах.

Там не всё так просто и не всё так красиво как пишут в википедиях... Могу ещё добавить. Золотовалютные запасы Норвегии составляют почти 1 трлн.баксов!!! Это доходы от продажи нефти и газа. Только они их не транжирят как саудиты. Эти деньги заморожены и лежат на особом счету в фонде для будущих поколений. Часть из них размещена в акциях и облигациях США. Они богаты виртуально, так как рядовым норвежцам от этих резервов почти ничего не перепадает. Во всяком случае на зарплаты.Можно зарабытывать и по миллиону в месяц, но при этом иметь такие расходы что и на пирожок не хватит.... Норвегия - самая дорогая страна в Европе после Швейцарии.В этих странах самые высокие цены.И что такое средняя зарплата? В Украине тоже средняя зарплата уже около 10.000. Только кто её получает? Эти средние 44.000 евро можно смело делить на два. Что будет ближе к реальности. В итоге получится 22.000 евро в год или 1850 в мес. Вот это и есть приблизительная зарплата рядового норвежца. Повторяю, приблизительная и рядового. Гос.чиновников, бизнесменов и ТОП менеджеров в расчет не берём, там как суммы там совсем иные.Так же как и в Украине.Дальше. Зарплата, как правило, обозначается без учёта налогов. А их там несколько. С такой зарплаты налоги будут около 10-20%. У кого зарплата 44.000, тот отдаст третью часть, а может и больше. В этом и есть суть ихнего социализма. Кто больше получает, тот и больше платит налогов.Дальше. Цены в Норвегии в 5-6, а то и в 8 раз выше чем в Украине.Вот малина на ихнем рынке в разгар сезона 176 грн. кило. У нас цена была 30, потом и 25.Говядина - 900 грн. кило.Вино - 500 грн. Пачка мальборо - 400 грн. 1 Билет на гор.автобус 120 грн.Местный сыр - 350 грн. Бутылка обычной воды (1.5 л) - около 80 грн. Картофель -75 грн. Морковка - 90. Такси - 45 грн. за 1 км. ну и т.д. Для сомневающихся могу выложить подтверждающие фото.Поэтому сумму зарплаты нужно ещё разделить на 5-6 Получается около 300-350 евро.Тоесть, чтобы жить как рядовой норвежец украинцу нужно зарабатывать около 330 евро. Не такая уж и большая разница. Многие даже не подозревают, что они живут в Украине не хуже иностранцев. Понятно, всё это относительно и есть разные нюансы.Вывод: Не нужно надувать щёки и раскатывать губы, глядя на чужие доходы в других странах.Там не всё так просто и не всё так красиво как пишут в википедиях... наблюдательный

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2018 14:33 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Ницца, Канны, Монте-Карло? Ну да, там нормально. Покрутитесь на этом форуме, накосите тут бабла и составите на лазурном берегу или в Куршавеле достойную конкуренцию вашему земляку Бене Коломойскому. Так что желаю удачи. Ницца, Канны, Монте-Карло? Ну да, там нормально. Покрутитесь на этом форуме, накосите тут бабла и составите на лазурном берегу или в Куршавеле достойную конкуренцию вашему земляку Бене Коломойскому. Так что желаю удачи.



Мой земляк живет живет в Швейцарии - на сколько это общеизвестно. Там все еще на много дороже чем в Ницце. И он не моего типа человек - во первых я точно знаю , что всех денег не заработать все равно. Во вторых - большое состояние очень трудно сохранить , если самому не состоять в группировке криминальной, да и при этом тоже не просто. А я не хочу принципиально в ОПГ. Хочу быть добропорядочным - мне так очень нравится. Спокойная честная жизнь обывателя. Мелкий бизнес, типа сдавать недвигу или рента на проживание. И все. Но у меня даже этого нет. такое хотел бы. Реально я потяну недвигу скромную для сдачи выделить, разменять свою к примеру - но столько проблем возникает - а без правоохранительной системы - как это у нас, это капец- пустить жить людей в свою квартиру. Стены вынесут, и пересдадут на 5 лет вперед.



В Ницце можно жить очень демократично , скромно по французским меркам, я человек безпонтовый совсем. Но качественные продукты питания стоят дорого - это да. Про грабеж вы меня не поняли. Для меня это не так страшно. Кстати в Монте-Карло - не грабят. А если вдруг что - так сразу полиция приедет. В Каннах тоже спокойно. В Ницце - возможно. Но все равно лучше чем в других местах. С моим опытом криминальных ситуаций - я вам так скажу - если вы можете вызвать полицию и указать на грабителя - я считаю это безопасность на уровне. А вот если как было у меня - был я в 90 годы "безработный" - денег совсем не было. Наехал рекет. Это так по-украински грабить нищих и отнимать последнюю рубашку у беззащитных прикрываясь при этом милицейской корочкой и прокуратурой. Оказалось - хотят отжать квартиру - однушку - в которой я жил - близко к центру. Так вот когда вам угрожают убить и уже вырубают ночью топором двери, вы звоните 02 , а вам те, которые вырубают дверь - говорят - " мы уже тут у вас" - это ППС-ники обколотые и обкуренные , которые обслуживают рекетиров на подхвате. Сообщаю это по 02 - в ответ - " По вашему району дежурят только эти люди сегодня" Других прислать не можем. Не предусмотрено. Интересно сколько времени вы сможете прожить вы такой обстановке ? Я все ужасы вам расписывать не буду. В милицию и прокуратура идут работать уголовники в третьем поколении - знаю такие факты конкретно. А грабеж - это бывает везде и вы можете обратиться в полицию. У нас другое - полиция и прокуратура - уголовное кубло - которое мы вынужденно содержим на свои налоги и обратиться не к кому. Грабежи - и такой опыт у меня есть разнообразный украинский - Например сами грабители записали грабеж на 2 камеры в двух ракурсах - это работники магазина Фокстрот - когда в кассу даешь деньги - оплату - за бытовую технику - хватает кассир деньги и убегает Кассир - беременная лахудра. Вас беременные тетки не грабили ? Вместе с милицией? По сценарию я должен был схватить ее и не отпускать с моими деньгами, и тут бы выскочил милиционер - типа это я напал на беременную кассиршу -" что бы ограбить ее и кассу "!!! Я спокойный человек - в рукопашных сражениях не активничаю , хорошо хватать ее не стал - брезгливый - баба мерзкая к тому же. Обратился в милицию , потом в прокуратуру - потребовал видеозаписи - благо официально все пишется. Короче оказалось прокурор района в доле - бизнес то не пыльный ? Можно в областную прокуратуру обратиться но там пристроен сынок 25 летний этого районного прокурора зав.отделом. Это Руди, сынок который троих тогда переехал на переходе - на смерть. Как говорится Бог их вскоре наказал. Но жена - и мать " сынка" - наверное до сих пор судья в Арбитражном суде Днепра.



И это при том, что я бываю только в респектабельных местах и днем. И даже когда я был практически нищим - и то дома находят грабители-вымогатели " милиционеры-прокуроры". Сантехник при этом каждое утро перекрывает воду и ходит по квартирам - требует по 5 гр. с каждого , что бы воду открыть - или сидите без воды. Сейчас живу в другом месте, элитный район, тут не так дико. Но тоже хватает "блох". На фиг такую страну - клоаку моральную. Не противно ?



Париж меня конкретно разочаровал. Обычный город. Ожидал на много большего. Особая духовная атмосфера осталась разве что в местных соборах. Венеция впечатлила очень - особая атмосфера - но там не живут, просто погулять - приятно. В Италии мало где был, но очень хочу всю Италию объехать и острова. Дорогое авто не имею - не огорчает, а вот экологию и моральный микроклимат - хочу достойные ,это огорчает, и кругосветное путешествие - тоже очень хотелось бы - но не потяну - дорого очень.

По ценам и доходам я представляю как живут в ЕС. В Норвегии не был -но точно знаю там закон есть - пишешь заявление " не хочу работать" просто так без причины и тебе будут платить около 1000 евро в месяц на жизнь. Климат там не очень...Холодно и сыро. Это да- для меня главное климат и экология. В Швейцарии там всем другое предложили - не зависимо - работает - не работает чел , выплачивать 800 евро из доходов страны. Они почему-то отказались. Там климат идеальный для пожилых людей в преклонных годах. Но там еще на много дороже чем даже в Ницце.



Вы упустили одну деталь. Мы живем совсем не так - как они. Расходы на коммуналку - у нас больше чем 100% зарплаты или пенсии у пересичного - 120% и больше от доходов. И самих услуг практически нет. А моральный микроклимат наш - в нем же дышать не возможно ?!?! В странах ЕС там не более 10% от дохода коммуналка и достойные услуги по качеству. Разница принципиальная. У нас вообще жить не возможно нормально. И при этом " молчание ягнят". Кстати вот откуда берутся украинские доргие авто. Не с Нобелевских премий их покупают. А с зловонного криминала. Мой земляк живет живет в Швейцарии - на сколько это общеизвестно. Там все еще на много дороже чем в Ницце. И он не моего типа человек - во первых я точно знаю , что всех денег не заработать все равно. Во вторых - большое состояние очень трудно сохранить , если самому не состоять в группировке криминальной, да и при этом тоже не просто. А я не хочу принципиально в ОПГ. Хочу быть добропорядочным - мне так очень нравится. Спокойная честная жизнь обывателя. Мелкий бизнес, типа сдавать недвигу или рента на проживание. И все. Но у меня даже этого нет. такое хотел бы. Реально я потяну недвигу скромную для сдачи выделить, разменять свою к примеру - но столько проблем возникает - а без правоохранительной системы - как это у нас, это капец- пустить жить людей в свою квартиру. Стены вынесут, и пересдадут на 5 лет вперед.В Ницце можно жить очень демократично , скромно по французским меркам, я человек безпонтовый совсем. Но качественные продукты питания стоят дорого - это да. Про грабеж вы меня не поняли. Для меня это не так страшно. Кстати в Монте-Карло - не грабят. А если вдруг что - так сразу полиция приедет. В Каннах тоже спокойно. В Ницце - возможно. Но все равно лучше чем в других местах. С моим опытом криминальных ситуаций - я вам так скажу - если вы можете вызвать полицию и указать на грабителя - я считаю это безопасность на уровне. А вот если как было у меня - был я в 90 годы "безработный" - денег совсем не было. Наехал рекет.Это так по-украински грабить нищих и отнимать последнюю рубашку у беззащитных прикрываясь при этом милицейской корочкой и прокуратурой. Оказалось - хотят отжать квартиру - однушку - в которой я жил - близко к центру. Так вот когда вам угрожают убить и уже вырубают ночью топором двери, вы звоните 02 , а вам те, которые вырубают дверь - говорят - " мы уже тут у вас" - это ППС-ники обколотые и обкуренные , которые обслуживают рекетиров на подхвате. Сообщаю это по 02 - в ответ - " По вашему району дежурят только эти люди сегодня" Других прислать не можем. Не предусмотрено.Интересно сколько времени вы сможете прожить вы такой обстановке ? Я все ужасы вам расписывать не буду. В милицию и прокуратура идут работать уголовники в третьем поколении - знаю такие факты конкретно. А грабеж - это бывает везде и вы можете обратиться в полицию. У нас другое - полиция и прокуратура - уголовное кубло - которое мы вынужденно содержим на свои налоги и обратиться не к кому. Грабежи - и такой опыт у меня есть разнообразный украинский -Например сами грабители записали грабеж на 2 камеры в двух ракурсах - это работники магазина Фокстрот - когда в кассу даешь деньги - оплату - за бытовую технику - хватает кассир деньги и убегаетКассир - беременная лахудра. Вас беременные тетки не грабили ? Вместе с милицией? По сценарию я должен был схватить ее и не отпускать с моими деньгами, и тут бы выскочил милиционер - типа это я напал на беременную кассиршу -" что бы ограбить ее и кассу "!!! Я спокойный человек - в рукопашных сражениях не активничаю , хорошо хватать ее не стал - брезгливый - баба мерзкая к тому же. Обратился в милицию , потом в прокуратуру - потребовал видеозаписи - благо официально все пишется. Короче оказалось прокурор района в доле - бизнес то не пыльный ? Можно в областную прокуратуру обратиться но там пристроен сынок 25 летний этого районного прокурора зав.отделом. Это Руди, сынок который троих тогда переехал на переходе - на смерть. Как говорится Бог их вскоре наказал. Но жена - и мать " сынка" - наверное до сих пор судья в Арбитражном суде Днепра.И это при том, что я бываю только в респектабельных местах и днем. И даже когда я был практически нищим - и то дома находят грабители-вымогатели " милиционеры-прокуроры". Сантехник при этом каждое утро перекрывает воду и ходит по квартирам - требует по 5 гр. с каждого , что бы воду открыть - или сидите без воды. Сейчас живу в другом месте, элитный район, тут не так дико. Но тоже хватает "блох". На фиг такую страну - клоаку моральную. Не противно ?Париж меня конкретно разочаровал. Обычный город. Ожидал на много большего. Особая духовная атмосфера осталась разве что в местных соборах. Венеция впечатлила очень - особая атмосфера - но там не живут, просто погулять - приятно. В Италии мало где был, но очень хочу всю Италию объехать и острова. Дорогое авто не имею - не огорчает, а вот экологию и моральный микроклимат - хочу достойные ,это огорчает, и кругосветное путешествие - тоже очень хотелось бы - но не потяну - дорого очень.По ценам и доходам я представляю как живут в ЕС. В Норвегии не был -но точно знаю там закон есть - пишешь заявление " не хочу работать" просто так без причины и тебе будут платить около 1000 евро в месяц на жизнь. Климат там не очень...Холодно и сыро. Это да- для меня главное климат и экология. В Швейцарии там всем другое предложили - не зависимо - работает - не работает чел , выплачивать 800 евро из доходов страны. Они почему-то отказались. Там климат идеальный для пожилых людей в преклонных годах. Но там еще на много дороже чем даже в Ницце.Вы упустили одну деталь. Мы живем совсем не так - как они. Расходы на коммуналку - у нас больше чем 100% зарплаты или пенсии у пересичного - 120% и больше от доходов. И самих услуг практически нет. А моральный микроклимат наш - в нем же дышать не возможно ?!?! В странах ЕС там не более 10% от дохода коммуналка и достойные услуги по качеству. Разница принципиальная. У нас вообще жить не возможно нормально. И при этом " молчание ягнят". Кстати вот откуда берутся украинские доргие авто. Не с Нобелевских премий их покупают. А с зловонного криминала. kalinavalera1

Повідомлень: 3921 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2018 16:25

Тогда нужно иметь пару стволов, как в семьях США



По коммуналке вы, конечно, перегнули... Есть субсидии. Мои соседи, пенсионеры, платят только 15% от всех начисленных платежей. Не знаю откуда вы взяли что в Европе плятят только 10% коммуналки? Там малоимущим дают пособия. И то с каждым годом всё меньше и меньше. И попробуйте их ещё получить. Всяких справок нужно побольше чем у нас.



Конечно, тут не фонтан. А кто в этом виноват?

Нужно было не с красными знамёнами и портретами большевиков ни митинги ходить, а строить нормальное, светское государство. Теперь дети бывших коммунистов в Ницце живут, а остальные их ленинское наследие тут расхлёбывают.



*************************************************************************



Ну что сказать. Коль у вас есть порох в пороховнице и юношеский задор, то почему бы и не попробовать покорить понравившиеся страны. Ну вы и страху нагнали...Тогда нужно иметь пару стволов, как в семьях СШАПо коммуналке вы, конечно, перегнули... Есть субсидии. Мои соседи, пенсионеры, платят только 15% от всех начисленных платежей. Не знаю откуда вы взяли что в Европе плятят только 10% коммуналки? Там малоимущим дают пособия. И то с каждым годом всё меньше и меньше. И попробуйте их ещё получить. Всяких справок нужно побольше чем у нас.Конечно, тут не фонтан. А кто в этом виноват?Нужно было не с красными знамёнами и портретами большевиков ни митинги ходить, а строить нормальное, светское государство. Теперь дети бывших коммунистов в Ницце живут, а остальные их ленинское наследие тут расхлёбывают.*************************************************************************Ну что сказать. Коль у вас есть порох в пороховнице и юношеский задор, то почему бы и не попробовать покорить понравившиеся страны. наблюдательный

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2018 18:55 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Ну вы и страху нагнали... Тогда нужно иметь пару стволов, как в семьях США Ну вы и страху нагнали... Тогда нужно иметь пару стволов, как в семьях США

Они же ментов выставляют - прокуроров на первую линию или беременных теток - вы вот себе представьте! Организаторов процесса вполне бы устроило - если бы я кого-то пристрелил - рядовые милиционеры и дешевые тетки это исполнители, их валом других наберут -а меня бы упаковали в камеру и был бы повод, а организаторы получили бы все что хотели. Это в США - вы отстрелялись и дождались полицию. А у нас ?! В этом весь ужас - что это не заканчивается. С нашими овцами ? Милиция у криминала на подхвате. Я тогда писал - хоть свою тюрьму строй и туда их пакуй. Это не мое. Несколько лет жизни жестко украли- заставили этим дышать и отстаивать себя. Квартиру свою отстоял - но кусок жизни отъели. И что толку по ним стрелять ? Стрелять это вообще для солдат. Я тихий ботан в очках, хотя в самом крайнем случае - если бы сильно заставили ... Я в своей жизни не солдат - я адмирал в своей жизни Потом куда бежать ? Я мирный обыватель. Вот человек пошел другим путем на нашем местном городском форуме - писал много лет свою борьбу - еще за долго до того , как " Наш форумчанин,защищая свое жилище и свою жизнь,убил бандита лопатой." Он уже и в камере насиделся. Это не я, но ситуаций таких пруд пруди.



http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=391830



Все у вас просто. Субсидии тоже обман. Не знаю сколько метров у ваших пенсов. Они типа бомжи ? Субсидии у нас дают не на коммуналку как это громко называется - а совсем наоборот - субсидию дают на мифические нормы потребления - в которые не возможно уложиться. Может если не мыться совсем и газ не включать- так все равно кучу денег на счетчики придется потратить. Субсидии обман- и суммы в платежках - рэкет. Поэтому и бегут люди из страны - потому что криминализм построили в высшей стадии.



Что касается коммунистов - то сильно с вами не согласен если зрить в корень. Коммунисты разные были. Были настоящие люди. Такую державу подняли. Какие заводы поднимали - строили. Американцы насмехались - что в СССР самый угнетаемые, обкраденные и униженные - это как раз топ-менеджеры и почти все талантливые - даже гениальные люди, на которых и держался СССР. Им платили столько же - как алкоголику Васе - но..... на 10-15 % больше директор завода зарабатывал. При всеобщем нищенстве. Почему-то у украинцев - и в России поддерживали именно не коммунистов настоящих, которые верили в идею, среди них были и порядочные, талантливые люди - им завидовали - их ненанавидели, народ поддерживал не их - а криминалитет, гнилых подловатых бездарей , предателей и воров, которые влезли во власть рядом с порядочными людьми. Но были ведь воры , такие что коммунистами только прикидывались. Вот Ющенко возьмите - коммунист - 19 лет стажа в КПСС. Или Тигипко - секретарь обкома комсомола. Разве они были коммунистами ?



Значит не коммунизм виноват - а отсутствие правоохранительной системы - уголовников нужно в тюрьме держать - а не в госаппарате при любом строе. Китаю коммунизм совсем не мешает. В многих странах есть компартии и никому они не мешают. Жить можно при любом строе - пока этот строй в рамках правового поля. У нас просто нет правового поля.



Глупо запрещать частную собственность на средства производства ? Только на первый взгляд. А если народ вороватый и у него менталитет дурноватый допустим такое ? Тогда все средства производства быстро окажутся в руках воров и не смогут работать вообще и кормить этот же народ. Я очень за частную собственность, но что бы капиталисты сами создавали свои предприятия. Иначе это не капитализм, а криминализм с ворами у власти. Мы далеко от золота удалились. А я душу отвел. Нужно жить и не унывать в любой ситуации.





Не поймите , что я за коммунизм, я не за и не против. У нас был социализм - и при таком строе вполне можно жить. А мировая общественность всегда говорила правду - в СССР во времена Сталина был не коммунизм - а красный фашизм. Назваться то можно как угодно. Можно же было называть капитализмом криминализм. Но разве у нас "капиталисты" как это должно быть сами строили "свои предприятия, заводы" ? Разве это они построили котельные - которые сейчас не обогревают наш дом - но присылают огромные счета ? И субсидию на них не дают, по закону пишут ,якобы на нас тратят на много больше , чем положено по нормам потребления И батареи холодные. И повлиять на то - сколько на нас "тратят калорий" - ни в какую сторону мы тоже не можем.Это вымогалово. Уголовщина откровенная. Как и вся коммуналка в Украине.



Можно и коммунизмом называть тот же криминализм. И патриотизмом и национализмом обзывать все тот же криминализм. А люди те же, и методы -порядки те же. Но якобы "реформы" . А на деле просто с более высокой стадией криминализма - у воров стало больше возможностей загребать под себя огромные капиталы и дерибанить их разрушая страну.



Я реальный человек - живу реальной жизнью. Схемы которую потянул бы не вижу в смысле выезда. Связи есть в Германии. Но там где хочу жить - связей нет. На руках тяжело больная лежачая мать уже четвертый год - вообще не могу даже в тур поехать. Они же ментов выставляют - прокуроров на первую линию или беременных теток - вы вот себе представьте! Организаторов процесса вполне бы устроило - если бы я кого-то пристрелил - рядовые милиционеры и дешевые тетки это исполнители, их валом других наберут -а меня бы упаковали в камеру и был бы повод, а организаторы получили бы все что хотели. Это в США - вы отстрелялись и дождались полицию. А у нас ?! В этом весь ужас - что это не заканчивается. С нашими овцами ? Милиция у криминала на подхвате. Я тогда писал - хоть свою тюрьму строй и туда их пакуй. Это не мое. Несколько лет жизни жестко украли- заставили этим дышать и отстаивать себя. Квартиру свою отстоял - но кусок жизни отъели. И что толку по ним стрелять ? Стрелять это вообще для солдат. Я тихий ботан в очках, хотя в самом крайнем случае - если бы сильно заставили ... Я в своей жизни не солдат - я адмирал в своей жизни Потом куда бежать ? Я мирный обыватель. Вот человек пошел другим путем на нашем местном городском форуме - писал много лет свою борьбу - еще за долго до того , как " Наш форумчанин,защищая свое жилище и свою жизнь,убил бандита лопатой." Он уже и в камере насиделся. Это не я, но ситуаций таких пруд пруди.Все у вас просто. Субсидии тоже обман. Не знаю сколько метров у ваших пенсов. Они типа бомжи ? Субсидии у нас дают не на коммуналку как это громко называется - а совсем наоборот - субсидию дают на мифические нормы потребления - в которые не возможно уложиться. Может если не мыться совсем и газ не включать- так все равно кучу денег на счетчики придется потратить. Субсидии обман- и суммы в платежках - рэкет. Поэтому и бегут люди из страны - потому что криминализм построили в высшей стадии.Что касается коммунистов - то сильно с вами не согласен если зрить в корень. Коммунисты разные были. Были настоящие люди. Такую державу подняли. Какие заводы поднимали - строили. Американцы насмехались - что в СССР самый угнетаемые, обкраденные и униженные - это как раз топ-менеджеры и почти все талантливые - даже гениальные люди, на которых и держался СССР. Им платили столько же - как алкоголику Васе - но..... на 10-15 % больше директор завода зарабатывал. При всеобщем нищенстве. Почему-то у украинцев - и в России поддерживали именно не коммунистов настоящих, которые верили в идею, среди них были и порядочные, талантливые люди - им завидовали - их ненанавидели, народ поддерживал не их - а криминалитет, гнилых подловатых бездарей , предателей и воров, которые влезли во власть рядом с порядочными людьми. Но были ведь воры , такие что коммунистами только прикидывались. Вот Ющенко возьмите - коммунист - 19 лет стажа в КПСС. Или Тигипко - секретарь обкома комсомола. Разве они были коммунистами ?Значит не коммунизм виноват - а отсутствие правоохранительной системы - уголовников нужно в тюрьме держать - а не в госаппарате при любом строе. Китаю коммунизм совсем не мешает. В многих странах есть компартии и никому они не мешают. Жить можно при любом строе - пока этот строй в рамках правового поля. У нас просто нет правового поля.Глупо запрещать частную собственность на средства производства ? Только на первый взгляд. А если народ вороватый и у него менталитет дурноватый допустим такое ? Тогда все средства производства быстро окажутся в руках воров и не смогут работать вообще и кормить этот же народ. Я очень за частную собственность, но что бы капиталисты сами создавали свои предприятия. Иначе это не капитализм, а криминализм с ворами у власти. Мы далеко от золота удалились. А я душу отвел. Нужно жить и не унывать в любой ситуации.Не поймите , что я за коммунизм, я не за и не против. У нас был социализм - и при таком строе вполне можно жить. А мировая общественность всегда говорила правду - в СССР во времена Сталина был не коммунизм - а красный фашизм. Назваться то можно как угодно. Можно же было называть капитализмом криминализм. Но разве у нас "капиталисты" как это должно быть сами строили "свои предприятия, заводы" ? Разве это они построили котельные - которые сейчас не обогревают наш дом - но присылают огромные счета ? И субсидию на них не дают, по закону пишут ,якобы на нас тратят на много больше , чем положено по нормам потребленияИ батареи холодные. И повлиять на то - сколько на нас "тратят калорий" - ни в какую сторону мы тоже не можем.Это вымогалово. Уголовщина откровенная. Как и вся коммуналка в Украине.Можно и коммунизмом называть тот же криминализм. И патриотизмом и национализмом обзывать все тот же криминализм. А люди те же, и методы -порядки те же. Но якобы "реформы" . А на деле просто с более высокой стадией криминализма - у воров стало больше возможностей загребать под себя огромные капиталы и дерибанить их разрушая страну.Я реальный человек - живу реальной жизнью. Схемы которую потянул бы не вижу в смысле выезда. Связи есть в Германии. Но там где хочу жить - связей нет. На руках тяжело больная лежачая мать уже четвертый год - вообще не могу даже в тур поехать. kalinavalera1

Повідомлень: 3921 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лют, 2018 20:06 kalinavalera1 написав: Что касается коммунистов - то сильно с вами не согласен если зрить в корень.

Что касается коммунистов - то сильно с вами не согласен если зрить в корень.

Могу вам дать один совет. Забудьте то коммунистическое, вернее социалистическое прошлое. Красный поезд давно ушёл. Коммунисты его построили и они же его успешно пустили под откос.

Лучше думайте как вам дальше жить без них.

Потому что никто и никогда, просто так, не принесёт вам достаток на блюдечке.

Кого бы вы не выбрали во власть. Во власть не идут раздавать, туда идут брать.

Что касается Китая, то там от компартии осталось одно название.

Там уже все давно бизнесмены с партбилетами. Точно так же как и в РФ.

Только наивные люди ещё верят в ихнюю лживую идеологию.



Думаю что уже пора заканчивать эту писанину.

Мы ушли от темы ветки. Могу вам дать один совет. Забудьте то коммунистическое, вернее социалистическое прошлое. Красный поезд давно ушёл. Коммунисты его построили и они же его успешно пустили под откос.Лучше думайте как вам дальше жить без них.Потому что никто и никогда, просто так, не принесёт вам достаток на блюдечке.Кого бы вы не выбрали во власть. Во власть не идут раздавать, туда идут брать.Что касается Китая, то там от компартии осталось одно название.Там уже все давно бизнесмены с партбилетами. Точно так же как и в РФ.Только наивные люди ещё верят в ихнюю лживую идеологию.Думаю что уже пора заканчивать эту писанину.Мы ушли от темы ветки. наблюдательный

Повідомлень: 2913 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лют, 2018 01:51 наблюдательный забывать не буду, но строй этот был нежизнеспособный. Я за них не держусь. Выживаю "без них" - да я и коммунистом не был никогда. Что бы "раздавли" - не жду. У нас только отнимают и при этом чисто криминпльно, прикрываясь политическими лозунгами. Но лозунги меняют. Тут вопрос что бы не отняли! А не в том что бы дали. К сожалению у нас жизнеспособный строй только криминализм. Да не по теме. Увлекся. Модеры вытрите, плз все что не по тем е! kalinavalera1

Повідомлень: 3921 З нами з: 07.05.11 Подякував: 612 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1682168316841685 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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