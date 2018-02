Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1685168616871688 Додано: Вів 06 лют, 2018 17:08 hxbbgaf написав: Подозреваю, что деньги индейцев там - это те самые 2-3%, а остальное деньги ФРС,

С каких пор 30 крупнейших компаний из списка Dow Jones (Coca-Cola, Boeing, Apple, Chevron, General Electric, Intel, IBM и т.д.) стали ФРС-ными?

hxbbgaf написав: А Америка, значит, не валится, только Европа? Экономика сейчас глобализирована и все связано.

В США ещё спали. Разница во времени.

Вот сейчас очухались, раны зализали и начали торговать. Уже даже в плюсы вышли.

hxbbgaf написав: Но вы можете продолжать верить в чудеса.

Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом.

Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11 наблюдательный написав: Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом.

Золотишко спит и даже не шелохнулось от этой суеты. Как только всё успокоится, оно уйдёт ещё ниже.

Или взлетит в разы, когда от пастуха разбежится все стадо. В банках уже голяк - слитков нет! Помнится, с чивокуней и курсом 8 была похожая история и чем это закончилось? Экономику не обманешь.

Они там живут мнимыми линиями и свято верят в 1350 - как только не удержат, может быть что угодно. Хотя и 4-летний, и 6-летний нисходящие тренды уже поломаны.



И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают:

US индексы начали валиться с 30-го января, с момента когда началась паника/liquidity squeeze - USD растет.

Печатный станок работает все время, именно он и накрутил акции до таких вершин, без него это невозможно, будем реалистами. Да и есть официальная денежная маса М2, она растет каждый год процентов на 7.

В ценные бумаги США вкладываются почти все ЦБ. Ну и что? Если у ЦБ Швейцарии много лишних франков, и закон им это позволяет делать, то флаг им в руки. А ФРС тут причём? Не путайте фонду с облигациями, которые Бернанке выкупал на 40 млрд. Это было QE-3.

ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США.

В ценные бумаги США вкладываются почти все ЦБ. Ну и что? Если у ЦБ Швейцарии много лишних франков, и закон им это позволяет делать, то флаг им в руки. А ФРС тут причём? Не путайте фонду с облигациями, которые Бернанке выкупал на 40 млрд. Это было QE-3.

ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США.

Это нонсенс.

https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/ И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают:

ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США.

Ну, да, напечатали много лишних франков, сперва выкупили на них много напечатанных ФРС лишних баксов, а потом купили фонду, действительно, ну и что...

