наблюдательный написав: Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом. Золотишко спит и даже не шелохнулось от этой суеты. Как только всё успокоится, оно уйдёт ещё ниже.
Или взлетит в разы, когда от пастуха разбежится все стадо. В банках уже голяк - слитков нет! Помнится, с чивокуней и курсом 8 была похожая история и чем это закончилось? Экономику не обманешь. Они там живут мнимыми линиями и свято верят в 1350 - как только не удержат, может быть что угодно. Хотя и 4-летний, и 6-летний нисходящие тренды уже поломаны.
И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают: https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/
Hogtown написав:hxbbgaf US индексы начали валиться с 30-го января, с момента когда началась паника/liquidity squeeze - USD растет. Ослабление доллара - это политика Трампа, он меркантилист (т.е. за сильную экономику и возврат рабочих мест в США - чтобы это понять достаточно посмотреть его State of the Union Address) и просто не понимает (не хочет понимать) глобалистскую модель мировой (финансовой) экономики с USD - мировой резервной валютой. Обвал рынков - не вписывается в его планы, как работает печатный станок мы пока еще не видели, это впереди (IMO)...
Печатный станок работает все время, именно он и накрутил акции до таких вершин, без него это невозможно, будем реалистами. Да и есть официальная денежная маса М2, она растет каждый год процентов на 7. Впереди, тут согласен, без печатного станка им никак, поэтому и говорю, что золото будет взлетать.
hxbbgaf написав:И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают: https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/
В ценные бумаги США вкладываются почти все ЦБ. Ну и что? Если у ЦБ Швейцарии много лишних франков, и закон им это позволяет делать, то флаг им в руки. А ФРС тут причём? Не путайте фонду с облигациями, которые Бернанке выкупал на 40 млрд. Это было QE-3. ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США. Это нонсенс.
hxbbgaf написав:И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают: https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/
В ценные бумаги США вкладываются почти все ЦБ. Ну и что? Если у ЦБ Швейцарии много лишних франков, и закон им это позволяет делать, то флаг им в руки. А ФРС тут причём? Не путайте фонду с облигациями, которые Бернанке выкупал на 40 млрд. Это было QE-3. ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США. Это нонсенс.
Ну, да, напечатали много лишних франков, сперва выкупили на них много напечатанных ФРС лишних баксов, а потом купили фонду, действительно, ну и что... А, да, то они еще ипотечные бумаги выкупали на 40 ярдов, запамятовал. Но все же понимают, что, если б не тот выкуп, то и и акции ипотечных банков тогда сошли бы в ноль. Запрещено - то байка, они выкупают через подставные конторы.