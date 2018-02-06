Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11

наблюдательный написав: Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом.

Золотишко спит и даже не шелохнулось от этой суеты. Как только всё успокоится, оно уйдёт ещё ниже. Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом.Золотишко спит и даже не шелохнулось от этой суеты. Как только всё успокоится, оно уйдёт ещё ниже.

Или взлетит в разы, когда от пастуха разбежится все стадо. В банках уже голяк - слитков нет! Помнится, с чивокуней и курсом 8 была похожая история и чем это закончилось? Экономику не обманешь.Они там живут мнимыми линиями и свято верят в 1350 - как только не удержат, может быть что угодно. Хотя и 4-летний, и 6-летний нисходящие тренды уже поломаны.И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают: