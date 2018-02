Hogtown написав:

US индексы начали валиться с 30-го января, с момента когда началась паника/liquidity squeeze - USD растет.Ослабление доллара - это политика Трампа, он меркантилист (т.е. за сильную экономику и возврат рабочих мест в США - чтобы это понять достаточно посмотреть его State of the Union Address) и просто не понимает (не хочет понимать) глобалистскую модель мировой (финансовой) экономики с USD - мировой резервной валютой. Обвал рынков - не вписывается в его планы, как работает печатный станок мы пока еще не видели, это впереди (IMO)...