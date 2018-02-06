RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1685168616871688
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 17:08

  hxbbgaf написав:Подозреваю, что деньги индейцев там - это те самые 2-3%, а остальное деньги ФРС,

С каких пор 30 крупнейших компаний из списка Dow Jones (Coca-Cola, Boeing, Apple, Chevron, General Electric, Intel, IBM и т.д.) стали ФРС-ными?
  hxbbgaf написав:А Америка, значит, не валится, только Европа? Экономика сейчас глобализирована и все связано.

В США ещё спали. Разница во времени.
Вот сейчас очухались, раны зализали и начали торговать. Уже даже в плюсы вышли.
  hxbbgaf написав: Но вы можете продолжать верить в чудеса.

Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом.
Золотишко спит и даже не шелохнулось от этой суеты. Как только всё успокоится, оно уйдёт ещё ниже.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:11

  наблюдательный написав: Да какие там чудеса. Всё идёт по плану. Пастух зорко следит за стадом.
Золотишко спит и даже не шелохнулось от этой суеты. Как только всё успокоится, оно уйдёт ещё ниже.

Или взлетит в разы, когда от пастуха разбежится все стадо. В банках уже голяк - слитков нет! Помнится, с чивокуней и курсом 8 была похожая история и чем это закончилось? Экономику не обманешь.
Они там живут мнимыми линиями и свято верят в 1350 - как только не удержат, может быть что угодно. Хотя и 4-летний, и 6-летний нисходящие тренды уже поломаны.

И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают:
https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19573
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:19

  Hogtown написав:hxbbgaf
US индексы начали валиться с 30-го января, с момента когда началась паника/liquidity squeeze - USD растет.
Ослабление доллара - это политика Трампа, он меркантилист (т.е. за сильную экономику и возврат рабочих мест в США - чтобы это понять достаточно посмотреть его State of the Union Address) и просто не понимает (не хочет понимать) глобалистскую модель мировой (финансовой) экономики с USD - мировой резервной валютой. Обвал рынков - не вписывается в его планы, как работает печатный станок мы пока еще не видели, это впереди (IMO)...

Печатный станок работает все время, именно он и накрутил акции до таких вершин, без него это невозможно, будем реалистами. Да и есть официальная денежная маса М2, она растет каждый год процентов на 7.
Впереди, тут согласен, без печатного станка им никак, поэтому и говорю, что золото будет взлетать.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19573
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:16

  hxbbgaf написав:И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают:
https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/

В ценные бумаги США вкладываются почти все ЦБ. Ну и что? Если у ЦБ Швейцарии много лишних франков, и закон им это позволяет делать, то флаг им в руки. А ФРС тут причём? Не путайте фонду с облигациями, которые Бернанке выкупал на 40 млрд. Это было QE-3.
ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США.
Это нонсенс.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:50

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:И никто не говорит, что 30 компаний стали ФРСными, хватит перекручивать, просто акции в последние годы накручивались с печатных станков. ФРСники несколько лет назад даже официально выкупали фонду, кажется на 40 ярдов в месяц, потом стали это делать через подставные конторы, а другие центробанки продолжают и не скрывают:
https://investbrothers.ru/2017/02/10/cb ... kie_akcii/

В ценные бумаги США вкладываются почти все ЦБ. Ну и что? Если у ЦБ Швейцарии много лишних франков, и закон им это позволяет делать, то флаг им в руки. А ФРС тут причём? Не путайте фонду с облигациями, которые Бернанке выкупал на 40 млрд. Это было QE-3.
ФРС не покупает акции. Это им запрещено. Покупая акции и раздувая фонду, шериф может угробить свои трежеря и всю экономику США.
Это нонсенс.

Ну, да, напечатали много лишних франков, сперва выкупили на них много напечатанных ФРС лишних баксов, а потом купили фонду, действительно, ну и что...
А, да, то они еще ипотечные бумаги выкупали на 40 ярдов, запамятовал. Но все же понимают, что, если б не тот выкуп, то и и акции ипотечных банков тогда сошли бы в ноль. Запрещено - то байка, они выкупают через подставные конторы.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19573
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:51

Тем временем.
Отрицательный торговый баланс США (-52,1 млрд.) – рекордный с декабря 2008 года!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19573
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:16

Золоту тот баланс до одного места. На споте уже 1320$

Ну что, похоже раны зализали. Было больше шума, чем тех делов.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 22:59

  наблюдательный написав:Золоту тот баланс до одного места. На споте уже 1320$

Ну что, похоже раны зализали. Было больше шума, чем тех делов.

Это ключевой показатель для доллара. Когда рынки заманипулированы, все до одного места, но наступает момент, когда срывает гайки.
И что дальше вверх? Фонда не переоценена? Куда подевались разговоры об инфляции в 1%?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19573
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1836 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:48

  hxbbgaf написав:И что дальше вверх? Фонда не переоценена? Куда подевались разговоры об инфляции в 1%?

Думаю что после этого холодного душа, лихого задора у индейцев поубавиться. В идеале, такими точечными ударами, можно фонду прилично опустить, не доводя дело до всеобщей паники. Путем различных заявлений влиятельных чиновников и вбросов в СМИ, это несложно сделать, так как эти индейцы не такие уж и храбрые воины.
И загнать их в трежеря, пока там неплохая доходность.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 00:47

hxbbgaf
Печатный станок работает все время, именно он и накрутил акции до таких вершин, без него это невозможно, будем реалистами. Да и есть официальная денежная маса М2, она растет каждый год процентов на 7.

- К чему догадки - вот данные, пожалуйста:
https://research.stlouisfed.org/datatrends/mt/page13.php
- правда не совсем понятно почему вы ссылаетесь на М2, ведь еще есть и такой параметр как скорость обращения (money velocity).
Насколько мне известно, последнее время (где-то с 2013) печатный станок работает не в США, а больше в ЕС, Японии, Швейцарии, Китае. И пока эти центробанки будут плотно сотрудничать резкого роста цены на золото ждать не стОит (кстати, политика Трампа - основная угроза для этого "сотрудничества"). А для роста цен на акции есть другой драйвер - пенсионные фонды, им пенсии платить-то надо, а доходность рынка облигаций сегодня для этого недостаточна...
Hogtown
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 09.07.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1685168616871688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52591)
07.02.2018 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.