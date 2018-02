Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1687168816891690 Додано: Чет 08 лют, 2018 13:58

https://www.investing.com/indices/us-spx-500-futures

Mollowitz MM 38 minutes ago

why is the US$ strong again today ? rising 10Y ?

George Steven 26 minutes ago

China trade balance could be a factor on the USD. Came in much lower than expected. Это уже просто анекдот, на инвестинге кто-то спрашивает, почему доллар сегодня растет, а ему отвечают, что это потому что положительный торговый баланс Китая меньше чем ожидался. И это когда американский баланс 2 дня назад вышел - минус 52 миллиарда долларов за 1 месяц - антирекорд с декабря 2008-го! Как раз тот случай, когда бревна в своем глазу не видят!

... and China's yuan at one point dropped the most since August 2015.

Додано: Чет 08 лют, 2018 21:38

В Китае тоже антирекорд:

... and China's yuan at one point dropped the most since August 2015.

... and China’s yuan at one point dropped the most since August 2015. В Китае тоже антирекорд:

Клоунские заголовки манипуляторов действуют на неокрепшие умы - тоже одна из манипуляций.

