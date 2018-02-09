RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1689169016911692
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:16

  hxbbgaf написав:Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка.


Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.

Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман.
https://www.goldundco.at/ru/tseny.html

Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!) :mrgreen:
А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.

Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного. :D
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:24

  hxbbgaf написав:
  наблюдательный написав:kalinavalera1
Мы тут тему нефте-юаня и расчёты за нефть золотом, вместо доллара, довольно плотно обсуждали 3-4 недели назад. Повторяться уже не хочется.

Китай сливает трежеря и доходности растут. Аннушка уже пролила масло... Дальше известно, что будет - вся эта бумага страны с ужасными макрофинансовыми показателями попадет под трамвай экономических законов и здравого смысла.

Вы знаете, я осенью прислушался к Вашим прогнозам на январь и закупил стратегический запас товаров первой необходимости. Спросить хочу - мне немного подождать или сейчас предложить их Вам?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 288
З нами з: 27.05.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:59

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка.


Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.

Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман.
https://www.goldundco.at/ru/tseny.html

Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!) :mrgreen:
А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.

Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного. :D


В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19604
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1839 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:02

В Юнексе пусто! На витрине всегда лежали слитки, тут нет даже 1 грамма!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19604
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1839 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:46

  hxbbgaf написав:В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.

Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес.
Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35.
Там только монеты (не австрияцкие) под заказ.
А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают.
Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?

Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА.
Лишь бы поболтать...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:22

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.

Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес.
Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35.
Там только монеты (не австрияцкие) под заказ.
А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают.
Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?

Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА.
Лишь бы поболтать...

Не знаю. Я не вижу доказательств, что они там есть, а вот что в наших банках их нет, это я знаю и цены там тоже регулярно обновляют.
То есть если что-то дешевеет, то его перестают продавать, чтоб не было мороки? Да так, что нигде не найти по всему Киеву! Железная логика!
Всего-то хотел купить 250 грамм серебра (я не миллионер), но не тут-то было. Какая Австрия!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19604
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1839 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:51

[quote="4292078:hxbbgaf"]

Я вам ничего не доказываю. Зачем мне это? Если есть нужда, то у них есть телефоны и имейлы. А брать Киев за золотой мировой ориентир вообще глупо. Банки не продавать золото не хотят, а покупать. Читайте внимательно. Многие банки и валюту не хотят
у населения покупать, когда она на межбанке дешевеет. Отмораживаются, типа гривны нет.
Вполне нормальная бизнес-логика. Зачем сегодня покупать то, что завтра будет дешевле.
Вот и на фондовом рынке сейчас так думают. Погнали волну на понижение. Нефть только за сегодня теряет 3%. За неделю - 9%. РФ в шоке. Все всё продают и уходят в доллар.
О чём я вам писал не раз. Что будут уходить не в золото, а в доллар. Евро на моменте уже теряет около 2% за неделю. А ещё азиаты не стартанули. Там тоже драчка приличная должна быть.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 29.04.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:56

Вот, это уже ближе к делу - когда доллар на межбанке падает, его не хотят принимать - говорят, что нет гривны. А сейчас серебро падает, но в банках не говорят, что нет гривны - там говорят, что нет серебра! Так что что-то тут не вяжется!
В доллар уходят только в самом начале кризиса на волне паники - избавляются от амерфонды, а выйти из нее можно только в бакс. А самое интересное начнется, когда этот бакс будут думать, куда вложить - в кэше все 100% сидеть никогда не будут.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19604
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1839 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1689169016911692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.