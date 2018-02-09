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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1689169016911692 Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:16 hxbbgaf написав: Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка. Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка.



Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.



Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман.

https://www.goldundco.at/ru/tseny.html



Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!)

А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.



Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного. Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман.Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!)А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного. наблюдательный

Повідомлень: 2934 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:24 hxbbgaf написав: наблюдательный написав: kalinavalera1

Мы тут тему нефте-юаня и расчёты за нефть золотом, вместо доллара, довольно плотно обсуждали 3-4 недели назад. Повторяться уже не хочется. Мы тут тему нефте-юаня и расчёты за нефть золотом, вместо доллара, довольно плотно обсуждали 3-4 недели назад. Повторяться уже не хочется.

Китай сливает трежеря и доходности растут. Аннушка уже пролила масло... Дальше известно, что будет - вся эта бумага страны с ужасными макрофинансовыми показателями попадет под трамвай экономических законов и здравого смысла. Китай сливает трежеря и доходности растут. Аннушка уже пролила масло... Дальше известно, что будет - вся эта бумага страны с ужасными макрофинансовыми показателями попадет под трамвай экономических законов и здравого смысла.

Вы знаете, я осенью прислушался к Вашим прогнозам на январь и закупил стратегический запас товаров первой необходимости. Спросить хочу - мне немного подождать или сейчас предложить их Вам? Вы знаете, я осенью прислушался к Вашим прогнозам на январь и закупил стратегический запас товаров первой необходимости. Спросить хочу - мне немного подождать или сейчас предложить их Вам? РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 288 З нами з: 27.05.15 Подякував: 84 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:59 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка. Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка.



Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.



Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман.

https://www.goldundco.at/ru/tseny.html



Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!)

А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.



Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного. Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман.Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!)А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного.



В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть. В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть. hxbbgaf Повідомлень: 19603 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1839 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:02 В Юнексе пусто! На витрине всегда лежали слитки, тут нет даже 1 грамма! hxbbgaf Повідомлень: 19603 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1839 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:46 hxbbgaf написав: В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.

В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.

Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес.

Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35.

Там только монеты (не австрияцкие) под заказ.

А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают.

Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?



Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА.

Лишь бы поболтать... Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес.Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35.Там только монеты (не австрияцкие) под заказ.А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают.Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА.Лишь бы поболтать... наблюдательный

Повідомлень: 2934 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:22 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.

В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.

Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес.

Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35.

Там только монеты (не австрияцкие) под заказ.

А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают.

Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?



Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА.

Лишь бы поболтать... Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес.Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35.Там только монеты (не австрияцкие) под заказ.А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают.Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА.Лишь бы поболтать...

Не знаю. Я не вижу доказательств, что они там есть, а вот что в наших банках их нет, это я знаю и цены там тоже регулярно обновляют.

То есть если что-то дешевеет, то его перестают продавать, чтоб не было мороки? Да так, что нигде не найти по всему Киеву! Железная логика!

Всего-то хотел купить 250 грамм серебра (я не миллионер), но не тут-то было. Какая Австрия! Не знаю. Я не вижу доказательств, что они там есть, а вот что в наших банках их нет, это я знаю и цены там тоже регулярно обновляют.То есть если что-то дешевеет, то его перестают продавать, чтоб не было мороки? Да так, что нигде не найти по всему Киеву! Железная логика!Всего-то хотел купить 250 грамм серебра (я не миллионер), но не тут-то было. Какая Австрия! hxbbgaf Повідомлень: 19603 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1839 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:51 [quote="4292078:hxbbgaf"]



Я вам ничего не доказываю. Зачем мне это? Если есть нужда, то у них есть телефоны и имейлы. А брать Киев за золотой мировой ориентир вообще глупо. Банки не продавать золото не хотят, а покупать. Читайте внимательно. Многие банки и валюту не хотят

у населения покупать, когда она на межбанке дешевеет. Отмораживаются, типа гривны нет.

Вполне нормальная бизнес-логика. Зачем сегодня покупать то, что завтра будет дешевле.

Вот и на фондовом рынке сейчас так думают. Погнали волну на понижение. Нефть только за сегодня теряет 3%. За неделю - 9%. РФ в шоке. Все всё продают и уходят в доллар.

О чём я вам писал не раз. Что будут уходить не в золото, а в доллар. Евро на моменте уже теряет около 2% за неделю. А ещё азиаты не стартанули. Там тоже драчка приличная должна быть. наблюдательный

Повідомлень: 2934 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:56 Вот, это уже ближе к делу - когда доллар на межбанке падает, его не хотят принимать - говорят, что нет гривны. А сейчас серебро падает, но в банках не говорят, что нет гривны - там говорят, что нет серебра! Так что что-то тут не вяжется!

В доллар уходят только в самом начале кризиса на волне паники - избавляются от амерфонды, а выйти из нее можно только в бакс. А самое интересное начнется, когда этот бакс будут думать, куда вложить - в кэше все 100% сидеть никогда не будут. hxbbgaf Повідомлень: 19603 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1839 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1689169016911692 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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