hxbbgaf написав:Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка.
Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.
Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман. https://www.goldundco.at/ru/tseny.html
Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!) А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.
Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного.
наблюдательный написав:kalinavalera1 Мы тут тему нефте-юаня и расчёты за нефть золотом, вместо доллара, довольно плотно обсуждали 3-4 недели назад. Повторяться уже не хочется.
Китай сливает трежеря и доходности растут. Аннушка уже пролила масло... Дальше известно, что будет - вся эта бумага страны с ужасными макрофинансовыми показателями попадет под трамвай экономических законов и здравого смысла.
Вы знаете, я осенью прислушался к Вашим прогнозам на январь и закупил стратегический запас товаров первой необходимости. Спросить хочу - мне немного подождать или сейчас предложить их Вам?
hxbbgaf написав:Более того, если уже не началось - слитков в банках просто нет. Может быть так, что цену и 1000 долларов за унцию нарисуют, но купить физ. мет будет невозможно - уже сейчас это, практически, невозможно, в понедельник 2 банка были полностью пустые! При том что цена выше рынка.
Значит так. Для сильно страждущих и мучающихся от золотого голода даю наколку.
Покупаете билет в Вену(визу не нужно) и отовариваетесь у Вальтера по полной программе. Сколько унесёте. Цена очень демократичная: 100 гр. слиток на сегодня 4.280$ или 1.331$ за унцовку. Ассортимент полнейший и на любой карман. https://www.goldundco.at/ru/tseny.html
Только больше никому не светите эту нычку (Дефицит!!!) А заодно и дорогу окупите, слив часть золотишка украинским нерасторопным банкам.
Ну и я за вас порадуюсь. Может угомонитесь немного.
В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.
hxbbgaf написав:В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.
Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес. Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35. Там только монеты (не австрияцкие) под заказ. А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают. Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?
Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА. Лишь бы поболтать...
hxbbgaf написав:В наших банках тоже цены висят, но слитков нет, также может и там быть.
Представьте себе что слитки там есть. Потому что это ихний бизнес. Последнее обновление цен там было 09.02.2018, в 18:35. Там только монеты (не австрияцкие) под заказ. А Юнексу глубоко наплевать на те слитки. Они им никакой погоды не делают. Одна морока. Зачем их покупать если золото с 25 января уже потеряло 45$?
Скажите сразу что прелесть вам НЕ НУЖНА. Лишь бы поболтать...
Не знаю. Я не вижу доказательств, что они там есть, а вот что в наших банках их нет, это я знаю и цены там тоже регулярно обновляют. То есть если что-то дешевеет, то его перестают продавать, чтоб не было мороки? Да так, что нигде не найти по всему Киеву! Железная логика! Всего-то хотел купить 250 грамм серебра (я не миллионер), но не тут-то было. Какая Австрия!
Я вам ничего не доказываю. Зачем мне это? Если есть нужда, то у них есть телефоны и имейлы. А брать Киев за золотой мировой ориентир вообще глупо. Банки не продавать золото не хотят, а покупать. Читайте внимательно. Многие банки и валюту не хотят у населения покупать, когда она на межбанке дешевеет. Отмораживаются, типа гривны нет. Вполне нормальная бизнес-логика. Зачем сегодня покупать то, что завтра будет дешевле. Вот и на фондовом рынке сейчас так думают. Погнали волну на понижение. Нефть только за сегодня теряет 3%. За неделю - 9%. РФ в шоке. Все всё продают и уходят в доллар. О чём я вам писал не раз. Что будут уходить не в золото, а в доллар. Евро на моменте уже теряет около 2% за неделю. А ещё азиаты не стартанули. Там тоже драчка приличная должна быть.
Вот, это уже ближе к делу - когда доллар на межбанке падает, его не хотят принимать - говорят, что нет гривны. А сейчас серебро падает, но в банках не говорят, что нет гривны - там говорят, что нет серебра! Так что что-то тут не вяжется! В доллар уходят только в самом начале кризиса на волне паники - избавляются от амерфонды, а выйти из нее можно только в бакс. А самое интересное начнется, когда этот бакс будут думать, куда вложить - в кэше все 100% сидеть никогда не будут.