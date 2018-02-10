Ну, столица все таки. Где ж тогда быть металлам, выходит, их во всей стране нет в наличии. А те что раньше были в хранилищах, значит, разобрали, следовательно, спрос есть. Полное отстутствие слитков во всей стране низким спросом никак не объяснить. Все 100% в трежеря не уйдут - такого бы не было, даже если б ВВП США рос на 100%, а гос. долг упал до нуля. Тем более когда знают, что доходность будет расти. И что-то у вас опять не вяжется - медведи разгулялись - золотишко вниз - бычки разгулялись - значит, тоже золотишко вниз. Все, надоели эти двойные стандарты!
hxbbgaf написав:Ну, столица все таки. Где ж тогда быть металлам, выходит, их во всей стране нет в наличии. А те что раньше были в хранилищах, значит, разобрали, следовательно, спрос есть. Полное отстутствие слитков во всей стране низким спросом никак не объяснить.
Вы можете считать как вам угодно. Мне всё равно. Я вам показал на конкретном примере что дефицита физического золота в Европе нет. Нет его и в США. Иначе его бы не продавали по ценам близким к биржевым. А почему его нет в киевских банках, я не знаю. Не интересовался. Очевидно банкам не выгодно им торговать. Другого обьяснения я не нахожу.
hxbbgaf написав:Все 100% в трежеря не уйдут - такого бы не было, даже если б ВВП США рос на 100%, а гос. долг упал до нуля. Тем более когда знают, что доходность будет расти.
Конечно в трежеря не все деньги пойдут. Торговля будет продолжаться в ограниченных размерах. Но основные деньги в случае серьёзного обвала фонды и спада роста ВВП США, пойдут именно туда. Так как триллионы долларов больше запарковать некуда.
hxbbgaf написав:И что-то у вас опять не вяжется - медведи разгулялись - золотишко вниз - бычки разгулялись - значит, тоже золотишко вниз. Все, надоели эти двойные стандарты!
Ну так всё правильно. Быки тянут акции вверх и зарабатывают там хорошие прибыля. Зачем им то золото? Оно им не нужно. Медведи тянут акции вниз, нагибают рынки и создают проблемы для роста ВВП. Следовательно, сырьевые товары должны дешеветь. И золото в том числе. Зачем медведям золото? Оно им тоже не нужно. По большому счёту золото сейчас никому не нужно. Я имею ввиду инвесторов и спекулянтов. Поэтому оно и болтается в боковике 1250-1350. Золото есть страховка от серьёзных форс-мажоров. Как экономических, так и политических. А их пока нет. Экономики развитых стран показывают неплохой рост ВВП, а глобальной войнушкой пока не пахнет.
Я не вижу доказательств, что там золото есть. Если висит на сайте цена, это еще ничего не значит, у нас в Юнексе и РВСе тоже висит и обновляется каждый день. Я все таки считаю, если во всей стране (если в столице нет, значит, можно предположить, что и во всей стране нет) нет физ. мета, то это значит дефицит. В другую страну поехать у меня нет возможности. То не быки тянут акции вверх, а печатные станки! И в трежеря тоже вкладываются печатные станки. Свободных денег в таких количествах у обычных инвесторов просто нет. То есть, по-вашему, падение фонды ведет к падению не просто золота, а всех сырьевых товаров, и рост тоже. Выходит, по-любому падение сырьевых товаров - то есть так они в ноль сойдут. И это когда вся наша жизнь основана именно на сырье. Абсурд, не находите? Эта борьба американцев со здравым смыслом, чтоб затащить мир в свои бумаги, обернется крахом! Начавшийся рост ставок по трежерям и главное, начало их слива китайцами и официальная рекомендация уменьшать покупки - это уже форс-мажор. Рост ВВП сравнивается с ростом гос. долга, иначе это бесполезная цифра.
З.Ы. Уже говорят о 1.5 трюликах дефицита бюджета в этом году (в прошлом было 666 ярдов). Цифры растут не по дням, а по часам.
Once again, failed leadership in the United States Congress has resulted in the creation of a massive catch-all spending bill passed in the dead of night. Republicans and Democrats struck an agreement that will create a $1.5 trillion budget deficit this year and kick our country’s fiscal issues down the road yet again.
https://www.conservativereview.com/arti ... es-funded/ Такие цифры были только на пике кризиса. И это на ряду с рекордным за 9 лет отрицательным торговым сальдо и выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долгом и начавшимся избавлением китайцев от трежерей! Кажется, что-то грядет! А дефицит американского бюджета и цена золота связаны почти напрямую, если посмотреть на многолетний график.
hxbbgaf написав:Я не вижу доказательств, что там золото есть. Если висит на сайте цена, это еще ничего не значит, у нас в Юнексе и РВСе тоже висит и обновляется каждый день.
Просторы Google бесконечны. Там есть масса фирм, торгующих золотом. Телефон в руки и ищите доказательств. Мне это не нужно.
hxbbgaf написав:Я все таки считаю, если во всей стране (если в столице нет, значит, можно предположить, что и во всей стране нет) нет физ. мета, то это значит дефицит. В другую страну поехать у меня нет возможности.
Я считаю несколько по иному. Если вы хотите купить неплохой объём золота и готовы его оплатить, то вам его привезут. Нужно только поискать поставщика. С 250 гр. серебра никто возиться не будет. Я, на пике золотой лихорадки, покупал золото в 5 укр.банках. Троих (ФиК, Диамант, Форум) уже нет и в помине, а 2 (Сбер. России и Проминвест) уже складывают ласты. Им сейчас не до золота. Золотой лихорадки сейчас в мире нет, поэтому нет смысла банкам завозить сюда большие объёмы золота. Ихние менеджеры тоже прогнозы читают. Тем более что уровень жизни в Украине желает лучшего, а дешёвого кредитования уже нет. Ну не выгодно банкам сейчас возиться с золотом. Держать штат специалистов, делать всякую отчетность по нему, выслушивать жалобы клиентов... Это ведь не пирожками торговать.
hxbbgaf написав:То есть, по-вашему, падение фонды ведет к падению не просто золота, а всех сырьевых товаров, и рост тоже. Выходит, по-любому падение сырьевых товаров - то есть так они в ноль сойдут. И это когда вся наша жизнь основана именно на сырье. Абсурд, не находите?
Абсурд пишете вы. Рост фонды не приводит к падению цен на сырьё. Совсем наоборот. Но золото там стоит особняком, так как оно помимо сырья, ещё служит защитным активом для инвесторов от всяких катаклизмов. В условиях роста мировых экономик оно у них не пользуетсяя спросом, так как защищаться не от чего. Всё вокруг хорошо. Его сейчас покупают, в основном, те, кто с ним работает физически. Ювелирная промышленность, электронная, производители монет и т.п. Но им достаточно того золота что сейчас добывают. Да и там спрос падает:
В США зафиксировано наибольшее падение спроса, чем в любой стране в 2017 году: объем спроса упал с 93 до 39,4 тонны, что является самым низким уровнем с 2007 года. Согласно данным Монетного двора США, объем продаж инвестиционных монет упал на 21,2 тонны, что составляет львиную долю снижения спроса на монеты в мире в 2017 году. Падение было резким по сравнению с сильным результатом 2016 года, и было отчасти обусловлено тем, что внимание инвесторов переключилось на рекордные показатели фондовых рынков США. Американские торговцы золотом также сообщили, что торговля золотом в долларе на протяжении года не вызвала интереса со стороны инвесторов. Спрос на слитки и монеты в четвертом квартале составил 9,6 тонны, что на 65% ниже, чем в предыдущем году.
Опять манипуляция. Свет клином на США не сошелся, тогда уже надо рассматривать мировой спрос и предложение. https://news.finance.ua/ru/news/-/42001 ... e-na-4-wgc Он хоть и упал на 7%, но и предложение упало на 4 в прошлом году. И что самое главное, в последнем квартале спрос начал расти.
Мировой спрос на золото в 2017 году, несмотря на оживление в IV квартале, упал на 7%, до 4071,7 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).
И вообще, по-моему, данные искажены из-за того, что американцы банально лгут. Не может спрос упасть сразу на 65%. Тут я Станиславский!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 10 лют, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Всемирный совет по золоту состоит из 23 представителей крупнейших золотодобывающий компаний мира в 45 странах. А не из американцев. Им врать нет никакого смысла, тем более против золота. Внимательноо читаем: US bullion dealers also reported that the relatively range-bound US dollar gold price over the course of the year failed to elicit any excitement amongst investors. Q4 US bar and coin demand was 9.6t, down 65% on the previous year.
Мафия там все контролирует, не верю я им, тем более что данные о своих продажах предоставляют американские банки, которые сейчас и манипулируют ценами на драг. металлы, и перепроверить это довольно сложно. Весь мир скупает золото, а одни американцы вдруг сразу уменьшили покупки монет на 65%, неправдоподобно. Это делается ради рисованной статистики. Разве что только у них их не было в наличии как у нас сейчас слитков и было невозможно купить - тогда вполне возможно.
hxbbgaf вы прямо юморист. Это точно , если не было в наличии - то не могли покупать. Но США это не Украина, вероятно они могут заказать пересылку физики из любой страны без проблем. Они могут покупать бумажное золото.
Вот вы пишите, что всем управляет мафия - и что ? Куда по-вашему она денется через 1 час ? Через1 день? Или что случится как вы пишите завтра с этой"мафией"? И обоснуйте наконец это. Эта "мафия " называет себя глобализм? У них большие возможности