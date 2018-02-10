Додано: Суб 10 лют, 2018 11:22

Once again, failed leadership in the United States Congress has resulted in the creation of a massive catch-all spending bill passed in the dead of night. Republicans and Democrats struck an agreement that will create a $1.5 trillion budget deficit this year and kick our country’s fiscal issues down the road yet again.

Я не вижу доказательств, что там золото есть. Если висит на сайте цена, это еще ничего не значит, у нас в Юнексе и РВСе тоже висит и обновляется каждый день. Я все таки считаю, если во всей стране (если в столице нет, значит, можно предположить, что и во всей стране нет) нет физ. мета, то это значит дефицит. В другую страну поехать у меня нет возможности.То не быки тянут акции вверх, а печатные станки! И в трежеря тоже вкладываются печатные станки. Свободных денег в таких количествах у обычных инвесторов просто нет.То есть, по-вашему, падение фонды ведет к падению не просто золота, а всех сырьевых товаров, и рост тоже. Выходит, по-любому падение сырьевых товаров - то есть так они в ноль сойдут. И это когда вся наша жизнь основана именно на сырье. Абсурд, не находите? Эта борьба американцев со здравым смыслом, чтоб затащить мир в свои бумаги, обернется крахом!Начавшийся рост ставок по трежерям и главное, начало их слива китайцами и официальная рекомендация уменьшать покупки - это уже форс-мажор.Рост ВВП сравнивается с ростом гос. долга, иначе это бесполезная цифра.З.Ы. Уже говорят о 1.5 трюликах дефицита бюджета в этом году (в прошлом было 666 ярдов). Цифры растут не по дням, а по часам.Такие цифры были только на пике кризиса. И это на ряду с рекордным за 9 лет отрицательным торговым сальдо и выросшим вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долгом и начавшимся избавлением китайцев от трежерей! Кажется, что-то грядет!А дефицит американского бюджета и цена золота связаны почти напрямую, если посмотреть на многолетний график.