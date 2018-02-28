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#<1 ... 1693169416951696 Додано: Сер 28 лют, 2018 17:18 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



ФРС временно запустила QE4?



http://www.vestifinance.ru/articles/98302 hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребятаФРС временно запустила QE4? Чукча2

Повідомлень: 1285 З нами з: 03.12.13 Подякував: 225 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лют, 2018 18:44 jabba написав: Kripo написав:



И еще, я живу в Грмании, езжу в Украину и поверьте, Вы в Украине в 5 раз беднее\

И еще, я живу в Грмании, езжу в Украину и поверьте, Вы в Украине в 5 раз беднее\

Как же, знаем - бедненько, но чистенько. В Украине с трешкой евро чистыми кстати тоже особо не пошикуешь. Как же, знаем - бедненько, но чистенько. В Украине с трешкой евро чистыми кстати тоже особо не пошикуешь.



да ладно, в кафе пожрать 2-4€, я тут на чай больше оставляю, хату снимать дешево, такси 1,5-3€ это дешевка, как тут на трамвае проехать, кста, тут есть годовой абонемент 50€ в месяц на ВСЕ виды гор. транспорта, это привет идиотам которые по 10 дней в чужой стране путешествуют. Реально в Украине шара... Макдональс по 2,5€ меню... Вина правда не купишь нормального да и пиво "старопрамень" житомерского разлива... У нас знакомая немка в посольстве в Киеве работала, все удивлялась почему мы из такой замечательной страны уматали... Конечно у нее 3,5k€ на руки в 2004 было и хату ей в Киеве посольство снимало... Профессора и топ меджеры знакомые тоже хвалят - съездят в командировку и радуются... Так что жить можно... Примерно как на эти же деньги в Германии... Т.е. конечно яблоки и что-там-еще дешевое, но блин, медицина в Украине платная, образование тоже, менты, дороги и все прелести Украины... А как на ссаные 250€ люди живут - х.з. да ладно, в кафе пожрать 2-4€, я тут на чай больше оставляю, хату снимать дешево, такси 1,5-3€ это дешевка, как тут на трамвае проехать, кста, тут есть годовой абонемент 50€ в месяц на ВСЕ виды гор. транспорта, это привет идиотам которые по 10 дней в чужой стране путешествуют. Реально в Украине шара... Макдональс по 2,5€ меню... Вина правда не купишь нормального да и пиво "старопрамень" житомерского разлива... У нас знакомая немка в посольстве в Киеве работала, все удивлялась почему мы из такой замечательной страны уматали... Конечно у нее 3,5k€ на руки в 2004 было и хату ей в Киеве посольство снимало... Профессора и топ меджеры знакомые тоже хвалят - съездят в командировку и радуются... Так что жить можно... Примерно как на эти же деньги в Германии... Т.е. конечно яблоки и что-там-еще дешевое, но блин, медицина в Украине платная, образование тоже, менты, дороги и все прелести Украины... А как на ссаные 250€ люди живут - х.з. Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно! Kripo

Повідомлень: 608 З нами з: 24.07.10 Подякував: 127 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 14:17 Kripo У меня знакомые в Германии живут на 1 200 евро в месяц на члена семьи, снимают квартиру, и живут там в достатке - они и тут не бедствовали - (журналисты - типа средний класс ) и там тоже - не бедствуют - и говорят сравнивая уровень жизни , что мы тут нищие, шлют даже подарки и материальную помощь. Так что на 3000 в Германии можно вполне купаться как сыр в масле.



Шиковать - это совсем о другом. Это нельзя даже сравнивать. У нас в Украине - вопрос стоит о выживании и людей ставят в условия - когда не возможно выжить, например - у меня в квартире холодина - с понедельника 39 температура - грипп с переходом в воспаление легких. Что закономерно. Дома 7-11 градусов постоянно. В прошлом году при этом за отопление начисляли 3 600 в месяц , в этом 1 700 - это прогресс конечно , но ведь не топят практически, включаем электрокамины - но нагорает электричество еще на столько же. Если 200 евро только на отопление нужно - иначе воспаление легких ? Так на ночь вы все равно камин не оставите без присмотра - не дай Бог замкнет. Поэтому всю ночь дышим ледяным воздухом, и закономерно - бронхит, ангина от переохлаждения и как вылечиться в такой холодине ? Ваша сотрудница посольства живет наверное в других условиях тут ? У нас бывает что просто нормальные условия жизни не купить даже за больше деньги. Доставили лекарства вчера - все не украинские - одно только Галичфарм Львов одно- обычный сироп из корня алтейки -но он неправильного цвета черно-зеленого, вместо характерного рыжего цвета - и без характерного вкуса и запаха. И это в красивом флакончике. Короче, мало того что мошенничеством деньги выдурили - так еще без лекарства оставили, сам в аптеку не побежишь по морозу с такой температурой. А тут важен каждый день, иногда - даже час. Зашел на сайт отзывов - про Галичфарм, и прочел, обращения женщины, что она сильно отравилась их лекарством - стала изучать состав - а там официально включен ингридиент - для прочистки канализационных труб. По моему сиропу сразу видно хоть что это бурда не из корня алтейки, и пить нельзя, а у нее таблетки. По ним не понятно ничего. Как жить в такой стране ? На каждом шагу такое. Стараемся окружить себя хорошими или хотя бы нормальными людьми. Кстати врач из поликлиники на вызовы не является, на "семейного врача" у нас закреплено 10 000 человек, они говорят, хорошо что сам с медиками дружу. И так во всем. При чем тут шик ? Мне кажется на 3000 уе в Германии можно отлично жить. Мечтаю вырваться отсюда. Но хорошо если будет на прожитие 1000 в месяц. И то вряд ли. У меня знакомые в Германии живут на 1 200 евро в месяц на члена семьи, снимают квартиру, и живут там в достатке - они и тут не бедствовали - (журналисты - типа средний класс ) и там тоже - не бедствуют - и говорят сравнивая уровень жизни , что мы тут нищие, шлют даже подарки и материальную помощь. Так что на 3000 в Германии можно вполне купаться как сыр в масле.Шиковать - это совсем о другом. Это нельзя даже сравнивать. У нас в Украине - вопрос стоит о выживании и людей ставят в условия - когда не возможно выжить, например - у меня в квартире холодина - с понедельника 39 температура - грипп с переходом в воспаление легких. Что закономерно. Дома 7-11 градусов постоянно. В прошлом году при этом за отопление начисляли 3 600 в месяц , в этом 1 700 - это прогресс конечно, но ведь не топят практически, включаем электрокамины - но нагорает электричество еще на столько же. Если 200 евро только на отопление нужно - иначе воспаление легких ? Так на ночь вы все равно камин не оставите без присмотра - не дай Бог замкнет. Поэтому всю ночь дышим ледяным воздухом, и закономерно - бронхит, ангина от переохлаждения и как вылечиться в такой холодине ? Ваша сотрудница посольства живет наверное в других условиях тут ? У нас бывает что просто нормальные условия жизни не купить даже за больше деньги. Доставили лекарства вчера - все не украинские - одно только Галичфарм Львов одно- обычный сироп из корня алтейки -но он неправильного цвета черно-зеленого, вместо характерного рыжего цвета - и без характерного вкуса и запаха.И это в красивом флакончике. Короче, мало того что мошенничеством деньги выдурили - так еще без лекарства оставили, сам в аптеку не побежишь по морозу с такой температурой. А тут важен каждый день, иногда - даже час. Зашел на сайт отзывов - про Галичфарм, и прочел, обращения женщины, что она сильно отравилась их лекарством - стала изучать состав - а там официально включен ингридиент - для прочистки канализационных труб. По моему сиропу сразу видно хоть что это бурда не из корня алтейки, и пить нельзя, а у нее таблетки. По ним не понятно ничего. Как жить в такой стране ? На каждом шагу такое. Стараемся окружить себя хорошими или хотя бы нормальными людьми. Кстати врач из поликлиники на вызовы не является, на "семейного врача" у нас закреплено 10 000 человек, они говорят, хорошо что сам с медиками дружу. И так во всем. При чем тут шик ? Мне кажется на 3000 уе в Германии можно отлично жить. Мечтаю вырваться отсюда. Но хорошо если будет на прожитие 1000 в месяц. И то вряд ли. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 01 бер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 3961 З нами з: 07.05.11 Подякував: 616 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 14:32 Kripo написав: привет идиотам которые по 10 дней в чужой стране путешествуют. привет идиотам которые по 10 дней в чужой стране путешествуют.

1. Да будет тебе известно, что такие "идиоты" постоянно приезжают в Норвегию из разных стран мира, дабы посмотреть её красоту.

Только на эту скалу каждым летом поднимаются около 250.000 чел.

(Мое фото. Лето 2017г)

[/url]

Если не знаешь что это такое, то могу просветить:

https://www.fjordnorway.com/top-attract ... iking-trip



Тут каждому свою. Я живу в Украине, много работаю и могу себе позволить такие путешествия. В отличии от некоторых, никуда не собираюсь уезжать и поплевывать на свою страну в которой я вырос.

Ты каким боком или ж***й прилип к той Германии? В чём твоя заслуга? В том что купил туда билет?

Это немцы создавали своё государство и свой комфорт, благодаря тому что хорошо работали, а не ты. Так что не вешай себе ордена...

Мой им машины и радуйся что они там тебя ещё терпят.



2. Я нигде не писал что в Норвегии живут плохо или бедно. Я писал что там живут довольно скромно и без понтов. Менталитет у них такой. Или для твоих мозгов это одинаково? Если одинаково, то пойди где-то подучись. Хотя я тебе в этом помогу:

https://lifter.com.ua/Eti-8-bogachey-gi ... ee-chem-Vi



3. Ну и последнее. Не думай что тут все глупее тебя и не разбираются в твоих колбасных обрезках, а ты есть пуп Земной. Судя по твоим постам, ты есть самое настоящее, необразованное хамло, с которым даже общаться противно...



auf Wiedersehen, Landstreicher! 1. Да будет тебе известно, что такие "идиоты" постоянно приезжают в Норвегию из разных стран мира, дабы посмотреть её красоту.Только на эту скалу каждым летом поднимаются около 250.000 чел.(Мое фото. Лето 2017г)[/url]Если не знаешь что это такое, то могу просветить:Тут каждому свою. Я живу в Украине, много работаю и могу себе позволить такие путешествия. В отличии от некоторых, никуда не собираюсь уезжать и поплевывать на свою страну в которой я вырос.Ты каким боком или ж***й прилип к той Германии? В чём твоя заслуга? В том что купил туда билет?Это немцы создавали своё государство и свой комфорт, благодаря тому что хорошо работали, а не ты. Так что не вешай себе ордена...Мой им машины и радуйся что они там тебя ещё терпят.2. Я нигде не писал что в Норвегии живут плохо или бедно. Я писал что там живут довольно скромно и без понтов. Менталитет у них такой. Или для твоих мозгов это одинаково? Если одинаково, то пойди где-то подучись. Хотя я тебе в этом помогу:3. Ну и последнее. Не думай что тут все глупее тебя и не разбираются в твоих колбасных обрезках, а ты есть пуп Земной. Судя по твоим постам, ты есть самое настоящее, необразованное хамло, с которым даже общаться противно...auf Wiedersehen, Landstreicher! наблюдательный

Повідомлень: 2940 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 300 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 14:39 Чукча2 написав: hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята



ФРС временно запустила QE4?



http://www.vestifinance.ru/articles/98302 hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребятаФРС временно запустила QE4?

Да никакое это не QE.

При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.

Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.

Поэтому он и пошёл в рост.

При QE всё было наоборот. Да никакое это не QE.При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.Поэтому он и пошёл в рост.При QE всё было наоборот. наблюдательный

Повідомлень: 2940 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 300 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 14:50 наблюдательныйРад за Вас, что вы в Украине хорошо устроились, но не всем это удается. Особенно почему-то Украину "любят" те кто живет за границей, благодаря удачной карьере в Украине. Тут вопрос не только трудоспособности или талантов. Но во многом связей , окружения, денег. Часто моральной нечистоплотности. Когда президент - зэк, премьер министр - тетка легкого поведения - вряд-ли вы среди такой элиты - легко впишетесь при желании сохранить порядочность. У нас власть клептократии. Так что вам повезло. Часто даже спортсмены проходят отбор не по результатам, а по связям . В некоторые круги вообще не попасть - только одиним путем - " все они под одним одеялом спят". Сам хотел бы гордиться своей страной, но чем гордиться ?! Ведь гордиться то не чем.

Очень люблю путешествовать. Про что Крипо хотел сказать - не понял , почему дураки это любят ? kalinavalera1

Повідомлень: 3961 З нами з: 07.05.11 Подякував: 616 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 14:58 наблюдательный Первое впечатление - что в обсуждаемый нами момент пылесос заработал не по доллару, а по трежерис. А для этого нужны доллары? kalinavalera1

Повідомлень: 3961 З нами з: 07.05.11 Подякував: 616 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1693169416951696 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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