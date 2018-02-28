ФРС временно запустила QE4?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:18
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята
ФРС временно запустила QE4?
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:44
да ладно, в кафе пожрать 2-4€, я тут на чай больше оставляю, хату снимать дешево, такси 1,5-3€ это дешевка, как тут на трамвае проехать, кста, тут есть годовой абонемент 50€ в месяц на ВСЕ виды гор. транспорта, это привет идиотам которые по 10 дней в чужой стране путешествуют. Реально в Украине шара... Макдональс по 2,5€ меню... Вина правда не купишь нормального да и пиво "старопрамень" житомерского разлива... У нас знакомая немка в посольстве в Киеве работала, все удивлялась почему мы из такой замечательной страны уматали... Конечно у нее 3,5k€ на руки в 2004 было и хату ей в Киеве посольство снимало... Профессора и топ меджеры знакомые тоже хвалят - съездят в командировку и радуются... Так что жить можно... Примерно как на эти же деньги в Германии... Т.е. конечно яблоки и что-там-еще дешевое, но блин, медицина в Украине платная, образование тоже, менты, дороги и все прелести Украины... А как на ссаные 250€ люди живут - х.з.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:17
Kripo У меня знакомые в Германии живут на 1 200 евро в месяц на члена семьи, снимают квартиру, и живут там в достатке - они и тут не бедствовали - (журналисты - типа средний класс ) и там тоже - не бедствуют - и говорят сравнивая уровень жизни , что мы тут нищие, шлют даже подарки и материальную помощь. Так что на 3000 в Германии можно вполне купаться как сыр в масле.
Шиковать - это совсем о другом. Это нельзя даже сравнивать. У нас в Украине - вопрос стоит о выживании и людей ставят в условия - когда не возможно выжить, например - у меня в квартире холодина - с понедельника 39 температура - грипп с переходом в воспаление легких. Что закономерно. Дома 7-11 градусов постоянно. В прошлом году при этом за отопление начисляли 3 600 в месяц , в этом 1 700 - это прогресс конечно , но ведь не топят практически, включаем электрокамины - но нагорает электричество еще на столько же. Если 200 евро только на отопление нужно - иначе воспаление легких ? Так на ночь вы все равно камин не оставите без присмотра - не дай Бог замкнет. Поэтому всю ночь дышим ледяным воздухом, и закономерно - бронхит, ангина от переохлаждения и как вылечиться в такой холодине ? Ваша сотрудница посольства живет наверное в других условиях тут ? У нас бывает что просто нормальные условия жизни не купить даже за больше деньги. Доставили лекарства вчера - все не украинские - одно только Галичфарм Львов одно- обычный сироп из корня алтейки -но он неправильного цвета черно-зеленого, вместо характерного рыжего цвета - и без характерного вкуса и запаха. И это в красивом флакончике. Короче, мало того что мошенничеством деньги выдурили - так еще без лекарства оставили, сам в аптеку не побежишь по морозу с такой температурой. А тут важен каждый день, иногда - даже час. Зашел на сайт отзывов - про Галичфарм, и прочел, обращения женщины, что она сильно отравилась их лекарством - стала изучать состав - а там официально включен ингридиент - для прочистки канализационных труб. По моему сиропу сразу видно хоть что это бурда не из корня алтейки, и пить нельзя, а у нее таблетки. По ним не понятно ничего. Как жить в такой стране ? На каждом шагу такое. Стараемся окружить себя хорошими или хотя бы нормальными людьми. Кстати врач из поликлиники на вызовы не является, на "семейного врача" у нас закреплено 10 000 человек, они говорят, хорошо что сам с медиками дружу. И так во всем. При чем тут шик ? Мне кажется на 3000 уе в Германии можно отлично жить. Мечтаю вырваться отсюда. Но хорошо если будет на прожитие 1000 в месяц. И то вряд ли.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 01 бер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:32
1. Да будет тебе известно, что такие "идиоты" постоянно приезжают в Норвегию из разных стран мира, дабы посмотреть её красоту.
Только на эту скалу каждым летом поднимаются около 250.000 чел.
(Мое фото. Лето 2017г)
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Если не знаешь что это такое, то могу просветить:
Тут каждому свою. Я живу в Украине, много работаю и могу себе позволить такие путешествия. В отличии от некоторых, никуда не собираюсь уезжать и поплевывать на свою страну в которой я вырос.
Ты каким боком или ж***й прилип к той Германии? В чём твоя заслуга? В том что купил туда билет?
Это немцы создавали своё государство и свой комфорт, благодаря тому что хорошо работали, а не ты. Так что не вешай себе ордена...
Мой им машины и радуйся что они там тебя ещё терпят.
2. Я нигде не писал что в Норвегии живут плохо или бедно. Я писал что там живут довольно скромно и без понтов. Менталитет у них такой. Или для твоих мозгов это одинаково? Если одинаково, то пойди где-то подучись. Хотя я тебе в этом помогу:
3. Ну и последнее. Не думай что тут все глупее тебя и не разбираются в твоих колбасных обрезках, а ты есть пуп Земной. Судя по твоим постам, ты есть самое настоящее, необразованное хамло, с которым даже общаться противно...
auf Wiedersehen, Landstreicher!
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:39
Да никакое это не QE.
При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.
Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.
Поэтому он и пошёл в рост.
При QE всё было наоборот.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:50
наблюдательныйРад за Вас, что вы в Украине хорошо устроились, но не всем это удается. Особенно почему-то Украину "любят" те кто живет за границей, благодаря удачной карьере в Украине. Тут вопрос не только трудоспособности или талантов. Но во многом связей , окружения, денег. Часто моральной нечистоплотности. Когда президент - зэк, премьер министр - тетка легкого поведения - вряд-ли вы среди такой элиты - легко впишетесь при желании сохранить порядочность. У нас власть клептократии. Так что вам повезло. Часто даже спортсмены проходят отбор не по результатам, а по связям . В некоторые круги вообще не попасть - только одиним путем - " все они под одним одеялом спят". Сам хотел бы гордиться своей страной, но чем гордиться ?! Ведь гордиться то не чем.
Очень люблю путешествовать. Про что Крипо хотел сказать - не понял , почему дураки это любят ?
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:58
наблюдательный Первое впечатление - что в обсуждаемый нами момент пылесос заработал не по доллару, а по трежерис. А для этого нужны доллары?
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