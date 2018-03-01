ФРС временно запустила QE4?
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:18
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята
ФРС временно запустила QE4?
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:44
да ладно, в кафе пожрать 2-4€, я тут на чай больше оставляю, хату снимать дешево, такси 1,5-3€ это дешевка, как тут на трамвае проехать, кста, тут есть годовой абонемент 50€ в месяц на ВСЕ виды гор. транспорта, это привет идиотам которые по 10 дней в чужой стране путешествуют. Реально в Украине шара... Макдональс по 2,5€ меню... Вина правда не купишь нормального да и пиво "старопрамень" житомерского разлива... У нас знакомая немка в посольстве в Киеве работала, все удивлялась почему мы из такой замечательной страны уматали... Конечно у нее 3,5k€ на руки в 2004 было и хату ей в Киеве посольство снимало... Профессора и топ меджеры знакомые тоже хвалят - съездят в командировку и радуются... Так что жить можно... Примерно как на эти же деньги в Германии... Т.е. конечно яблоки и что-там-еще дешевое, но блин, медицина в Украине платная, образование тоже, менты, дороги и все прелести Украины... А как на ссаные 250€ люди живут - х.з.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:17
Kripo У меня знакомые в Германии живут на 1 200 евро в месяц на члена семьи, снимают квартиру, и живут там в достатке - они и тут не бедствовали - (журналисты - типа средний класс ) и там тоже - не бедствуют - и говорят сравнивая уровень жизни , что мы тут нищие, шлют даже подарки и материальную помощь. Так что на 3000 в Германии можно вполне купаться как сыр в масле.
Шиковать - это совсем о другом. Это нельзя даже сравнивать. У нас в Украине - вопрос стоит о выживании и людей ставят в условия - когда не возможно выжить, например - у меня в квартире холодина - с понедельника 39 температура - грипп с переходом в воспаление легких. Что закономерно. Дома 7-11 градусов постоянно. В прошлом году при этом за отопление начисляли 3 600 в месяц , в этом 1 700 - это прогресс конечно , но ведь не топят практически, включаем электрокамины - но нагорает электричество еще на столько же. Если 200 евро только на отопление нужно - иначе воспаление легких ? Так на ночь вы все равно камин не оставите без присмотра - не дай Бог замкнет. Поэтому всю ночь дышим ледяным воздухом, и закономерно - бронхит, ангина от переохлаждения и как вылечиться в такой холодине ? Ваша сотрудница посольства живет наверное в других условиях тут ? У нас бывает что просто нормальные условия жизни не купить даже за больше деньги. Доставили лекарства вчера - все не украинские - одно только Галичфарм Львов одно- обычный сироп из корня алтейки -но он неправильного цвета черно-зеленого, вместо характерного рыжего цвета - и без характерного вкуса и запаха. И это в красивом флакончике. Короче, мало того что мошенничеством деньги выдурили - так еще без лекарства оставили, сам в аптеку не побежишь по морозу с такой температурой. А тут важен каждый день, иногда - даже час. Зашел на сайт отзывов - про Галичфарм, и прочел, обращения женщины, что она сильно отравилась их лекарством - стала изучать состав - а там официально включен ингридиент - для прочистки канализационных труб. По моему сиропу сразу видно хоть что это бурда не из корня алтейки, и пить нельзя, а у нее таблетки. По ним не понятно ничего. Как жить в такой стране ? На каждом шагу такое. Стараемся окружить себя хорошими или хотя бы нормальными людьми. Кстати врач из поликлиники на вызовы не является, на "семейного врача" у нас закреплено 10 000 человек, они говорят, хорошо что сам с медиками дружу. И так во всем. При чем тут шик ? Мне кажется на 3000 уе в Германии можно отлично жить. Мечтаю вырваться отсюда. Но хорошо если будет на прожитие 1000 в месяц. И то вряд ли.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 01 бер, 2018 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:32
1. Да будет тебе известно, что такие "идиоты" постоянно приезжают в Норвегию из разных стран мира, дабы посмотреть её красоту.
Только на эту скалу каждым летом поднимаются около 250.000 чел.
(Мое фото. Лето 2017г)
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Если не знаешь что это такое, то могу просветить:
Тут каждому свою. Я живу в Украине, много работаю и могу себе позволить такие путешествия. В отличии от некоторых, никуда не собираюсь уезжать и поплевывать на свою страну в которой я вырос.
Ты каким боком или ж***й прилип к той Германии? В чём твоя заслуга? В том что купил туда билет?
Это немцы создавали своё государство и свой комфорт, благодаря тому что хорошо работали, а не ты. Так что не вешай себе ордена...
Мой им машины и радуйся что они там тебя ещё терпят.
2. Я нигде не писал что в Норвегии живут плохо или бедно. Я писал что там живут довольно скромно и без понтов. Менталитет у них такой. Или для твоих мозгов это одинаково? Если одинаково, то пойди где-то подучись. Хотя я тебе в этом помогу:
3. Ну и последнее. Не думай что тут все глупее тебя и не разбираются в твоих колбасных обрезках, а ты есть пуп Земной. Судя по твоим постам, ты есть самое настоящее, необразованное хамло, с которым даже общаться противно...
auf Wiedersehen, Landstreicher!
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:39
Да никакое это не QE.
При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.
Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.
Поэтому он и пошёл в рост.
При QE всё было наоборот.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:50
наблюдательныйРад за Вас, что вы в Украине хорошо устроились, но не всем это удается. Особенно почему-то Украину "любят" те кто живет за границей, благодаря удачной карьере в Украине. Тут вопрос не только трудоспособности или талантов. Но во многом связей , окружения, денег. Часто моральной нечистоплотности. Когда президент - зэк, премьер министр - тетка легкого поведения - вряд-ли вы среди такой элиты - легко впишетесь при желании сохранить порядочность. У нас власть клептократии. Так что вам повезло. Часто даже спортсмены проходят отбор не по результатам, а по связям . В некоторые круги вообще не попасть - только одиним путем - " все они под одним одеялом спят". Сам хотел бы гордиться своей страной, но чем гордиться ?! Ведь гордиться то не чем.
Очень люблю путешествовать. Про что Крипо хотел сказать - не понял , почему дураки это любят ?
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:58
наблюдательный Первое впечатление - что в обсуждаемый нами момент пылесос заработал не по доллару, а по трежерис. А для этого нужны доллары?
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:40
Я никуда не устраивался и меня никто не устраивал. Наоборот. При развале Союза попал под самую раздачу и вновь начал трудовую жизнь практически с нуля.
И с кравчучками в Польшу, по молодости, ездил, и в Берлине на турецком рынке ихнюю кожу покупал, и в Париже в скверах ночевал. Всё было. Уроки жизни даром не прошли. Понял, нужно создавать своё дело дома. На это потратил почти 10 лет. Сейчас уже полегче.
Считаю что есть 2 варианта для успеха. Или работать на дядю, но работать очень хорошо и профессионально, дабы дядя не уволил и уважал. Или работать на себя. Но при втором варианте нужно будет работать намного больше и многим жертвовать. Особенно своим временем. Плюс для этого нужен ещё драйв(шило в ж**е) и способность договариваться. Что есть далеко не у всех.
А возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. И можно заработать намного больше чем на том Западе. Там ниши для бизнеса уже давным-давно все заняты и чужакам придётся очень долго и прилично потолкаться, тем более если нет хотя бы штук 100 в кармане. Остаётся 2 варианта. Или быть техническим гением или научным светилом, дабы вам сразу начали платить достойную зарплату, или работать на второсортных работах, при которых вы никогда не улучшите свою жизнь, так как аренда жилья и прочие расходы вам быстро облегчат ваши карманы. Варианты помощи местных родственников или переселение коренных народов я в расчёт не беру. Это отдельная тема.
Скажу одно. Сразу никто и нигде не будет платить большие деньги. Для это нужны годы, или десятки лет. Вот и выбирайте что для вас милее. А жить в хороших условиях все хотят, только напрягаться хотят далеко не все.
По своим работникам я частенько это замечаю...
Додано: Чет 01 бер, 2018 16:52
Впечатление не верное. Правительству США сейчас нужны именно доллары, так как с уменьшением налоговых поступлений из-за Трамповой налоговой реформы, их стало уже не хватать. Поэтому и включили пылесос (обмен облигаций на живые деньги) на 3-6 мес.
Доллар полез вверх - золотишко, естественно, вниз.
Додано: Чет 01 бер, 2018 22:31
Это понятно, но эти доллары, которых стало не хватать, ведь не стерилизуются после того как правительство их у кого-то занимает (при том что иностранные центробанки в прошлом месяце выступили продавцами трежерей на 23 ярда), а попадают американским бюджетникам, пенсионерам, военным, полицейским и т.д., а они пойдут покупать на них продукцию из хлопка, пшеницы, кукурузы и т.д. и возможно, даже золото и серебро, привезти эту продукцию нужно с помощью нефтепродуктов и т.д. и т.п., и вызвать это по идее должно рост инфляции, рост товарных рынков и доллар вниз, а не вверх.
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