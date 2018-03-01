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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1694169516961697
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:45

  наблюдательный написав:
  Чукча2 написав:hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята

ФРС временно запустила QE4?

http://www.vestifinance.ru/articles/98302

Да никакое это не QE.
При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.
Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.
Поэтому он и пошёл в рост.
При QE всё было наоборот.

Каков механизм изъятия? Деньги не изымаются, а идут американским бюджетникам. Или вы хотите сказать, они их сожгут?
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:51

  Чукча2 написав:hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята

ФРС временно запустила QE4?

http://www.vestifinance.ru/articles/98302

Основное КуЕ - эир печатание денег под покупку трежерей. И происходит оно через подставные конторы или с помощью иностранных центробанков. Американские толстосуммы теперь могут платить меньше налогов, при этом бюджетникам особо меньше выплат не будет, в итоге бакса должно стать только больше.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Считаю что есть 2 варианта для успеха. Или работать на дядю, но работать очень хорошо и профессионально, дабы дядя не уволил и уважал. Или работать на себя. Но при втором варианте нужно будет работать намного больше и многим жертвовать. Особенно своим временем. Плюс для этого нужен ещё драйв(шило в ж**е) и способность договариваться. Что есть далеко не у всех. А возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. И можно заработать намного больше чем на том Западе.


Вижу картину иначе. Поднять свой бизнес в Украине практически не реально. Даже такие матерые дяди с драйвом, умением договариваться и даже с личными армиями и "лишними деньгами" - как наши олигархи - вывозят свои капиталы за границу, а не раскручивают их в Украине. Миллион причин - почему это не реально - лень перечислять - они все на виду. Состояние украинской промышленности и экономики плачевно, ничего нового не создано за 27 лет.

Также наивно "работать на дядю" - в надежде - если работать очень хорошо - то он оценит. Труд в Украине ценится дешево, очень дешево, как бы вы не старались. И в Украине традиция такая - если вы пашете на дядю и ждете отдачи через много лет ( через 20 ?) - в таком случае вас используют и выбросят раньше. Потому как вы подставляетесь. Хороший работник ? не заменимых нет. Приносите прибыль - так прибыль будет больше если вам не доплачивать или вообще не платить . Что у нас не ценится - так это хорошая работа. Для начала что бы вас взяли на работу - на вас заходят иметь "вожжи". Лучше - компромат какой-то. Что бы вы были управляемым. А раз вы управляемы- вас заставят делать многое из того что делать вы не хотите и что не стоит тех денег - что вам платят. Ну и тд и тп, со всеми вытекающими.

Про ваши попытки делать карьеру за границей - не понял, вы же вроде бы пишете из Англии ? Хорошо, что вам повезло. Наверное связи есть у вашей семьи. Ночевать на скамейке в Париже ? И тут повезло, что здоровье такое позволяет. Я бы не смог по многим причинам спать на улице. :( А раз у меня нет такой возможности - то я не могу получить тот опыт - что вы получили. Я свою страну люблю не смотря ни на что, но гордиться в ней чем ? Научите ? Хочу гордиться! Не вижу чем. Надеюсь за границей все же ценят труд, а не безотказность и умение ловко прогибаться и кланяться, обслуживая дерибанщиков своей страны.
Очень любопытно - что у вас за дело ?Какого типа ? Фирма -присоска - к гос.предприятию ? Типа торговое посредничество - вернее сбыт продукции ?

Если вы работаете бригадиром у группы заробитчан на сборе клубники - то вы тогда правы, начать сборщиком - через несколько лет хозяин может вам доверит роль бригадира, если повезет. Но это на вас не похоже.
Мы с вами живем в разных странах?
kalinavalera1
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