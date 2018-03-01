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#<1 ... 1694169516961697 Додано: Чет 01 бер, 2018 22:45 наблюдательный написав: Чукча2 написав: hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята



ФРС временно запустила QE4?



http://www.vestifinance.ru/articles/98302 hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребятаФРС временно запустила QE4?

Да никакое это не QE.

При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.

Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.

Поэтому он и пошёл в рост.

При QE всё было наоборот. Да никакое это не QE.При QE денежный вертолёт работал, а сейчас работает денежный пылесос.Доллары изымают из системы путём размещения облигаций.Поэтому он и пошёл в рост.При QE всё было наоборот.

Каков механизм изъятия? Деньги не изымаются, а идут американским бюджетникам. Или вы хотите сказать, они их сожгут? Каков механизм изъятия? Деньги не изымаются, а идут американским бюджетникам. Или вы хотите сказать, они их сожгут? gfdgfdgfhghgg

Повідомлень: 4 З нами з: 13.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 22:51 Чукча2 написав: hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребята



ФРС временно запустила QE4?



http://www.vestifinance.ru/articles/98302 hxbbgaf специально для вас), про выкуп с печатного станка...интересные ребятаФРС временно запустила QE4?

Основное КуЕ - эир печатание денег под покупку трежерей. И происходит оно через подставные конторы или с помощью иностранных центробанков. Американские толстосуммы теперь могут платить меньше налогов, при этом бюджетникам особо меньше выплат не будет, в итоге бакса должно стать только больше. Основное КуЕ - эир печатание денег под покупку трежерей. И происходит оно через подставные конторы или с помощью иностранных центробанков. Американские толстосуммы теперь могут платить меньше налогов, при этом бюджетникам особо меньше выплат не будет, в итоге бакса должно стать только больше. gfdgfdgfhghgg

Повідомлень: 4 З нами з: 13.02.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 бер, 2018 23:59 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Считаю что есть 2 варианта для успеха. Или работать на дядю, но работать очень хорошо и профессионально, дабы дядя не уволил и уважал. Или работать на себя. Но при втором варианте нужно будет работать намного больше и многим жертвовать. Особенно своим временем. Плюс для этого нужен ещё драйв(шило в ж**е) и способность договариваться. Что есть далеко не у всех. А возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. И можно заработать намного больше чем на том Западе. Считаю что есть 2 варианта для успеха. Или работать на дядю, но работать очень хорошо и профессионально, дабы дядя не уволил и уважал. Или работать на себя. Но при втором варианте нужно будет работать намного больше и многим жертвовать. Особенно своим временем. Плюс для этого нужен ещё драйв(шило в ж**е) и способность договариваться. Что есть далеко не у всех. А возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. И можно заработать намного больше чем на том Западе.



Вижу картину иначе. Поднять свой бизнес в Украине практически не реально. Даже такие матерые дяди с драйвом, умением договариваться и даже с личными армиями и "лишними деньгами" - как наши олигархи - вывозят свои капиталы за границу, а не раскручивают их в Украине. Миллион причин - почему это не реально - лень перечислять - они все на виду. Состояние украинской промышленности и экономики плачевно, ничего нового не создано за 27 лет.



Также наивно "работать на дядю" - в надежде - если работать очень хорошо - то он оценит. Труд в Украине ценится дешево, очень дешево, как бы вы не старались. И в Украине традиция такая - если вы пашете на дядю и ждете отдачи через много лет ( через 20 ?) - в таком случае вас используют и выбросят раньше. Потому как вы подставляетесь. Хороший работник ? не заменимых нет. Приносите прибыль - так прибыль будет больше если вам не доплачивать или вообще не платить . Что у нас не ценится - так это хорошая работа. Для начала что бы вас взяли на работу - на вас заходят иметь "вожжи". Лучше - компромат какой-то. Что бы вы были управляемым. А раз вы управляемы- вас заставят делать многое из того что делать вы не хотите и что не стоит тех денег - что вам платят. Ну и тд и тп, со всеми вытекающими.



Про ваши попытки делать карьеру за границей - не понял, вы же вроде бы пишете из Англии ? Хорошо, что вам повезло. Наверное связи есть у вашей семьи. Ночевать на скамейке в Париже ? И тут повезло, что здоровье такое позволяет. Я бы не смог по многим причинам спать на улице. А раз у меня нет такой возможности - то я не могу получить тот опыт - что вы получили. Я свою страну люблю не смотря ни на что, но гордиться в ней чем ? Научите ? Хочу гордиться! Не вижу чем. Надеюсь за границей все же ценят труд, а не безотказность и умение ловко прогибаться и кланяться, обслуживая дерибанщиков своей страны.

Очень любопытно - что у вас за дело ?Какого типа ? Фирма -присоска - к гос.предприятию ? Типа торговое посредничество - вернее сбыт продукции ?



Если вы работаете бригадиром у группы заробитчан на сборе клубники - то вы тогда правы, начать сборщиком - через несколько лет хозяин может вам доверит роль бригадира, если повезет. Но это на вас не похоже.

Мы с вами живем в разных странах? Вижу картину иначе. Поднять свой бизнес в Украине практически не реально. Даже такие матерые дяди с драйвом, умением договариваться и даже с личными армиями и "лишними деньгами" - как наши олигархи - вывозят свои капиталы за границу, а не раскручивают их в Украине. Миллион причин - почему это не реально - лень перечислять - они все на виду. Состояние украинской промышленности и экономики плачевно, ничего нового не создано за 27 лет.Также наивно "работать на дядю" - в надежде - если работать очень хорошо - то он оценит. Труд в Украине ценится дешево, очень дешево, как бы вы не старались. И в Украине традиция такая - если вы пашете на дядю и ждете отдачи через много лет ( через 20 ?) - в таком случае вас используют и выбросят раньше. Потому как вы подставляетесь. Хороший работник ? не заменимых нет. Приносите прибыль - так прибыль будет больше если вам не доплачивать или вообще не платить . Что у нас не ценится - так это хорошая работа. Для начала что бы вас взяли на работу - на вас заходят иметь "вожжи". Лучше - компромат какой-то. Что бы вы были управляемым. А раз вы управляемы- вас заставят делать многое из того что делать вы не хотите и что не стоит тех денег - что вам платят. Ну и тд и тп, со всеми вытекающими.Про ваши попытки делать карьеру за границей - не понял, вы же вроде бы пишете из Англии ? Хорошо, что вам повезло. Наверное связи есть у вашей семьи. Ночевать на скамейке в Париже ? И тут повезло, что здоровье такое позволяет. Я бы не смог по многим причинам спать на улице.А раз у меня нет такой возможности - то я не могу получить тот опыт - что вы получили. Я свою страну люблю не смотря ни на что, но гордиться в ней чем ? Научите ? Хочу гордиться! Не вижу чем. Надеюсь за границей все же ценят труд, а не безотказность и умение ловко прогибаться и кланяться, обслуживая дерибанщиков своей страны.Очень любопытно - что у вас за дело ?Какого типа ? Фирма -присоска - к гос.предприятию ? Типа торговое посредничество - вернее сбыт продукции ?Если вы работаете бригадиром у группы заробитчан на сборе клубники - то вы тогда правы, начать сборщиком - через несколько лет хозяин может вам доверит роль бригадира, если повезет. Но это на вас не похоже.Мы с вами живем в разных странах? kalinavalera1

Повідомлень: 3964 З нами з: 07.05.11 Подякував: 616 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1694169516961697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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