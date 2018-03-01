Основное КуЕ - эир печатание денег под покупку трежерей. И происходит оно через подставные конторы или с помощью иностранных центробанков. Американские толстосуммы теперь могут платить меньше налогов, при этом бюджетникам особо меньше выплат не будет, в итоге бакса должно стать только больше.
наблюдательный написав:Считаю что есть 2 варианта для успеха. Или работать на дядю, но работать очень хорошо и профессионально, дабы дядя не уволил и уважал. Или работать на себя. Но при втором варианте нужно будет работать намного больше и многим жертвовать. Особенно своим временем. Плюс для этого нужен ещё драйв(шило в ж**е) и способность договариваться. Что есть далеко не у всех. А возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. И можно заработать намного больше чем на том Западе.
Вижу картину иначе. Поднять свой бизнес в Украине практически не реально. Даже такие матерые дяди с драйвом, умением договариваться и даже с личными армиями и "лишними деньгами" - как наши олигархи - вывозят свои капиталы за границу, а не раскручивают их в Украине. Миллион причин - почему это не реально - лень перечислять - они все на виду. Состояние украинской промышленности и экономики плачевно, ничего нового не создано за 27 лет.
Также наивно "работать на дядю" - в надежде - если работать очень хорошо - то он оценит. Труд в Украине ценится дешево, очень дешево, как бы вы не старались. И в Украине традиция такая - если вы пашете на дядю и ждете отдачи через много лет ( через 20 ?) - в таком случае вас используют и выбросят раньше. Потому как вы подставляетесь. Хороший работник ? не заменимых нет. Приносите прибыль - так прибыль будет больше если вам не доплачивать или вообще не платить . Что у нас не ценится - так это хорошая работа. Для начала что бы вас взяли на работу - на вас заходят иметь "вожжи". Лучше - компромат какой-то. Что бы вы были управляемым. А раз вы управляемы- вас заставят делать многое из того что делать вы не хотите и что не стоит тех денег - что вам платят. Ну и тд и тп, со всеми вытекающими.
Про ваши попытки делать карьеру за границей - не понял, вы же вроде бы пишете из Англии ? Хорошо, что вам повезло. Наверное связи есть у вашей семьи. Ночевать на скамейке в Париже ? И тут повезло, что здоровье такое позволяет. Я бы не смог по многим причинам спать на улице. А раз у меня нет такой возможности - то я не могу получить тот опыт - что вы получили. Я свою страну люблю не смотря ни на что, но гордиться в ней чем ? Научите ? Хочу гордиться! Не вижу чем. Надеюсь за границей все же ценят труд, а не безотказность и умение ловко прогибаться и кланяться, обслуживая дерибанщиков своей страны. Очень любопытно - что у вас за дело ?Какого типа ? Фирма -присоска - к гос.предприятию ? Типа торговое посредничество - вернее сбыт продукции ?
Если вы работаете бригадиром у группы заробитчан на сборе клубники - то вы тогда правы, начать сборщиком - через несколько лет хозяин может вам доверит роль бригадира, если повезет. Но это на вас не похоже. Мы с вами живем в разных странах?
Вчера опять была явная манипуляция. После небольшого отскока цену сбили на 5 баксов в последние минуты торгов, при этом бакс даже падал, иена росла и даже активно сбиваемое в последнее время серебро стояло. И все боты на инвестинге как один начали строчить свои заготовки - 1300, 1290, 1150 - кто меньше и пророчить обвал. А бакс валится до сих пор и иена взлетает, золото - ноль реакции! Явный признак манипуляции.
Индустриал сейчас принимает золото 20 грамм по 1142 - это 1340 в пересчете в баксы за унцию или почти на 2% выше биржи, придает, почти на 8% дороже биржи. Пошло раздвоение цены и по золоту? По серебру оно уже давно произошло, Индустриал прием 16.50, продажа 17.50 при том, что цена НБУ 13.99! Как говорится, считайте сами.
gfdgfdgfhghgg написав:Каков механизм изъятия? Деньги не изымаются, а идут американским бюджетникам. Или вы хотите сказать, они их сожгут?
Сначала деньги изымают (пылесосят) у тех кто желает прикупить гос. облигации, а затем перераспределяют на различные гос. выплаты. Это делают вместо включения печатного станка, дабы не раздувать инфляцию. Типичная процедура, которую практикуют почти все ЦБ.
kalinavalera1 написав:Вижу картину иначе. Поднять свой бизнес в Украине практически не реально.
Ну, с такимы мыслями вам действительно будет трудно. Притом, везде. Ломайте свой менталитет и будет вам удача. Любой опыт в бизнесе, даже негативный, это тоже опыт.
kalinavalera1 написав: Про ваши попытки делать карьеру за границей - не понял, вы же вроде бы пишете из Англии ? Хорошо, что вам повезло. Наверное связи есть у вашей семьи.
Все мои связи, это мой труд. В Англии я сейчас уже не живу, и знаю многих которые оттуда уехали. Там сейчас настоящего англичанина нужно ещё поискать. Арабские мечети растут как грибы. Почти миллион поляков, которые подмяли под себя ремонтно-строительный бизнес. Прибалты орудуют на рынке автомобильных перевозок и т. д. Но им намного легче. Они члены ЕС и имеют право там легально работать, хотя англичане этим очень недовольны и проголосовали за выход из ЕС. Для вас там путь закрыт. Наглуго. Даже не мечтайте. Потому что по ихним законам работодатель обязан, повторяю ОБЯЗАН, на освободившееся место принять местного работника или из страны ЕС. Иначе у него будут немалые проблемы. В некоторых странах есть перечень дефицитных специальностей, на которые местных не хватает и где неплохо платят. На них открыты лимиты. Но там, как правило, нужно спец.образование, опыт работы, знание ин.язика (сертификат TOEFL), возрастные ограничения и т.д....
Можно, конечно, в той же Польше, где закон более либеральный, на худой конец выносить мусор со стройки, собирать клубнику на полях или чистить рыбу и курей за копейки. Это тоже работа, которая даёт хорошее развите засохшим мозгам и правильное направление в жизни....
Повторяю, нужно было не за коммунистов голосовать, типа вашего Кучмы, который разбазарил пол страны, а быстренько топать в Европу, как это сделали поляки. А теперь остались у разбитого корыта и жалуетесь что вокруг всё так плохо. Сами и виноваты....
kalinavalera1 написав: Очень любопытно - что у вас за дело ?Какого типа ? Фирма -присоска - к гос.предприятию ? Типа торговое посредничество - вернее сбыт продукции ?
Небольшая, чисто производственная фирма, которую я с напарником делали с нуля. По крупинке. Вот пишу вам и между делом контролирую процесс. С бюджетными организациями не работаю принципиально. Плачу налоги и сплю спокойно.
И не завидуйте мне. Я на это потратил многие годы своей жизни, которые уже не вернёшь. Мои знакомые по выходным ездили на пикники, а летом на моря. А я на работу. Без выходных и проходных. У бизнес медали есть 2 стороны. Как светлая, так и тёмная. И ещё неизвестно какая из них лучше.
Между тем, использование Китаем и Россией валюты, поддерживаемой золотом, и использование их собственной системы денежных переводов улучшили состояние обеих экономик. Возможность использования CIPS во всем мире и использование альтернативного метода денежных переводов дают надежду на то, что западная система денежных переводов может вскоре закончить свое существование. Западные манипуляции с фиатными деньгами превратились в неустойчивую схему Понци.
наблюдательный написав:И не завидуйте мне. Я на это потратил многие годы своей жизни, которые уже не вернёшь. Мои знакомые по выходным ездили на пикники, а летом на моря. А я на работу. Без выходных и проходных. У бизнес медали есть 2 стороны. Как светлая, так и тёмная. И ещё неизвестно какая из них лучше.
Я не завидую, скорее немножко сочувствую. А хотел порадоваться, что моя мечта выехать на ПМЖ вряд ли сложится, а вам удалось. Вы все упрекаете что " мы не так голосовали " - но все знают, не важно как голосуют, важно как считают. Кучма не мой - а совсем наоборот. Мне интересно и познавательно ваши рассказы и ваш опыт. Особенно про жизнь за границей. Про Украину вы меня не убедили. Тут ваши крупицы, что вы собирали - отнимут. Мне надоело воевать всю жизнь. Не хочу иметь "свою армию", хочу обычную жизнь благополучную обывателя. Я свое уже пытался - потратил на это много душевных сил. Вы так и не ответили на основополагающий вопрос темы - чем гордиться в своей стране ? А если гордиться не чем - то направлять свои силы на деструктив - не радует. Не хочу. И больше не планирую битвы, тем более и возраст уже не юный. Хочу спокойно пожить в комфортных условиях. На счет коммунизма вы сильно ошибаетесь, это не "мы" голосовали за коммунистов, а у нас принудительно устраивают коммунизм для большей части населения - вставлю ссылочку про то как работает у нас "Теплосеть" на принудительно-коммунистической основе. Нет , хозяева сами конечно, якобы " капиталисты ", хотя за 27 лет в Теплосеть ничего не вложили. ( а ведь хочешь прибыль - вложи бабосы, если ты не грабитель, а капиталист) Но заняли роли капиталистов - несколько человек в Теплосети. А клиентов 30 миллионов. Им новые квази- капиталисты за 27 лет даже счетчики на тепло за свои деньги не установили. Все 30 млн. народу платит большие суммы при холодных батареях, так как показатели счетчика только на дом. И тот за счет жильцов. Иногда и этого нет. То есть принудительный коммунизм для 95% населения СЕГОДНЯ. И загоняют в принудительный коммунизм нас именно те, кто корчит из себя якобы "капиталистов". Попробуйте отрезаться от ЦО и поставить свой котел - и стать хотя бы просто частником - так вам не разрешают!!! Вот кто устанавливает принудительный коммунизм. И Хрущев и Брежнев тут не при чем.
Между тем, использование Китаем и Россией валюты, поддерживаемой золотом, и использование их собственной системы денежных переводов улучшили состояние обеих экономик. Возможность использования CIPS во всем мире и использование альтернативного метода денежных переводов дают надежду на то, что западная система денежных переводов может вскоре закончить свое существование. Западные манипуляции с фиатными деньгами превратились в неустойчивую схему Понци.
Статья расчитана на обывателя. Нет сейчас такой валюты, которая поддерживается золотом. Чисто китайская CIPS работает в ограниченном пространстве. Курсы юаня и рубля непредсказуемы и далеки от совершенства, так как во многом зависят не от рынка, а от решения КПК или Кремля. Единственное преимущество этих расчётов в том, что они не платят системе SWIFT за переводы. Там больше политики, чем тех делов, так как доля этих переводов в мировом масштабе микроскопическая.
И что такое фиатные деньги? Это практически все деньги вокруг. И западные, и российские, и китайские.
И самое смешное то, что РФ своё народное достяние, в виде нефти и газа, упорно переводит в эти самые фиатные западные деньги, которые так активно критикует на всех углах.