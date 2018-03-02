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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:36
kalinavalera1 написав:
Вы так и не ответили на основополагающий вопрос темы - чем гордиться в своей стране ? А если гордиться не чем - то направлять свои силы на деструктив - не радует. Не хочу.
Калина, не путайте власть и страну. В Германии тоже когда-то было не сладко. И гиперинфляции была, когда немцы марками печки топили, и Гитлер был, и полностью разрушенная страна была. И ничего, немцы выкарабкались и сейчас гордятся своей страной.
Если ныть и постоянно плевать себе под ноги, то можно поскользнуться на своих собственных, извините, соплях.
Есть только один способ лучше жить. И вы его хорошо знаете. Это больше и лучше работать и бороться за то что ты заработал. Всё. Других вариантов нет. Коммунистическая идеология, когда всем наливали из общего котла привела СССР к краху. И сейчас мы пожинаем плоды той идеологии, так как у большинства людей убили мотивацию хорошо работать, а была мотивация только увильнуть, уйти на больничку, или что-то украсть из колхозного амбара. Вы может помните известную поговорку тех времён:"От работы кони дохнут"? Я не могу себе представить что-то подобное западном, "загнивающемся" обществе. Вот мы и доработались. Поэтому и гордиться нам сейчас особо нечем.
Это пришла расплата за те красные знамёна...
И судя по всему - надолго.
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наблюдательный
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:03
наблюдательный
Да что вы опять про красные знамена ? Их нет уже 27 лет. Почти 3 десятилетия. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов. Это все устраивают новые капиталисты. Ссылочку вставил в прошлый пост о капиталистах из украинской Теплосети в свой прошлый пост сейчас, но и так все ясно.
Работать я умею. И все уже проходил это. Долго и нудно. Уже устал " бороться" - у нас в стране все "борются" - а я хочу жить как все нормальные люди. И радоваться жизни. Но вам это делать тут не дадут. Пишите о себе - очень интересно. Может кого-то моложе меня ваш пример вдохновит. Но меня не столько даже возраст тормозит, сколько ситуация в стране. Не вижу света в конце туннеля.
Удачи вам.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:38
kalinavalera1 написав:
Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов.
Дело в том что у этих "капиталистов" и бдлоЭлиты совок в головах в худших его проявлениях.
+ желание нагрести побольше в свои свино-рыла, а после них хоть трава не расти.
+ нежелание жить и растить свое новое поколение в этой стране и создавать что-то полезное для страны.
ЗЫ: И к большому сожалению все вышенаписанное относится не только к "капиталистам" и бдлоЭлите, а и ко многим пересичным-соотечественникам
ЗЫ2: А тех немногих, кто идет против устоявшейся системы, эта самая система в основном либо поглощает, либо выкидывает нафиг.
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Alex2007
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:19
Alex2007 Это ясно - кто же устоит против системы ? Хотя иногда получается, но всю жизнь идти против системы ? А жить когда ? ( Мой любимый вопрос) Не важно какие идеи у людей в головах, нужно людям платить американскую зарплату и будут пахать по - американски, а нам вместо американской зарплаты навязывают очередные "идеи". Как только людям начинают дудеть в уши про идеи - люди сразу понимают - мошенники. Кому нужны идеи ? Иметь их можно , но это очень личное и не материальное.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:25
наблюдательный Написал дополнение вам в личку про набор наших новых идей, которые нам трубят в уши почти 30 лет, их всего 3, и про направленность этих идей. А вы мое сообщение не принимаете , я у вас " в игноре". Надо же - вроде так активно общаемся. Если хотите прочесть - анализ новой идеологии "украинского капитализма" снимите игнор.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:27
kalinavalera1 написав:наблюдательный
Да что вы опять про красные знамена ? Их нет уже 27 лет. Почти 3 десятилетия. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов.
Смотрите пошире. Эти нынешние олигархи и есть продукт большевизма.
Величайшей авантюры над обманутыми народами.
Откуда эти новые капиталисты появились? Кто их назначил, и за какие заслуги?
Кто вам обещал по 2 автомобиля "Волга" за ваш приватизационный сертификат?
Бывшие коммунисты, во главе с Ельциным. Где эти автомобили? Где сбережения граждан СССР и где вообще всё достояние???? Вот финал коммунистической идеологии. Всё было фальшивое, продажное и гнилое. И верхушка была гнилая и низы. А самое страшное, что эта фальш уже передалась на генетическом уровне. Осмотритесь вокруг, и вы её сразу увидите. Как правило в жирных и хлебных местах. И причина тут одна. Эти богатства не заработанные потом и кровью, как на "диком" Западе, а тупо украдены. А что нужно с ворованным делать? Правильно. Прятать. Вот и прячут.
Так кто в этом виноват? Коммунисты, с дипломами ВПШ, которые раздали народное добро нужным людям, или нынешние капиталисты, которые подставили свои карманы под это народное добро. Раздавали ведь не просто так, а за долю. Ты мне, я тебе.
P.S. Радует уже то, что эти деньги трудно где-то припрятать. Банковской тайны уже практически в мире нет. Всё легко отслеживается ( аресты активов Коломойского, Фирташа и др.). Офшоры зажимают и есть небольшая надежда, что эти уворованные деньги, рано или поздно вернутся назад в Украину в виде инвестиций или новых производств. Ибо любые деньги должны работать и приносить прибыль.
А наладить успешный бизнес на Западе, у них ума не хватит. Да и нафиг они там нужны.
Так что крепитесь.
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наблюдательный
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Додано: Суб 03 бер, 2018 04:05
наблюдательный написав:
возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. Сразу никто и нигде не будет платить большие деньги. Для это нужны годы. А жить в хороших условиях все хотят, только напрягаться хотят далеко не все. По своим работникам я частенько это замечаю...
Вы противоречите сами себе. То призываете работать много лет в надежде на успех и за напряженный многолетний труд " вам через много лет воздастся". Судя по пенсионной реформе - это вряд ли. Платить за качественный труд нужно сегодня , а не через 20 лет "может быть". Это типичные идеи наших квази- капиталистов. То говорите от их имени и призываете на них пахать, ( или на вас? ), хотя я вам писал - это бессмысленно. И тут же пишите , что они мошенники ---
наблюдательный написав:
Эти нынешние олигархи и есть продукт большевизма. Величайшей авантюры над обманутыми народами. Откуда эти новые капиталисты появились? Кто их назначил, и за какие заслуги? Бывшие коммунисты, во главе с Ельциным. Где сбережения граждан СССР и где вообще всё достояние???? Осмотритесь вокруг, и вы её сразу увидите. Как правило в жирных и хлебных местах. И причина тут одна. Эти богатства не заработанные потом и кровью, как на "диком" Западе, а тупо украдены. .
Как же пахать в такой системе и с такой властью? И ждать много лет, что может быть вам потом заплатят за ваш труд? То ли опять все отнимут ? Просыпаюсь сейчас ночью от холода, включаю электрообогреватель. Что бы нагреть воздух в квартире, которым дышим. Иначе воспаление легких. От постоянного холода сильная простуда. Стоит отопление каких-то фантастических денег. Какой смысл жить в такой стране ? Тут нет условий даже просто для выживания. А вы предлагаете мне тут еще и пахать много лет в надежде на розовых слонов ? Я не из тех , кто спит на скамейке в парке. Когда меня ставят в подобные условия - я сразу понимаю - что со мной гнилят и меня тупо имеют. И конечно сплю в нормальных условиях.
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kalinavalera1
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