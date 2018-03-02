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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1695169616971698 Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:36 kalinavalera1 написав: Вы так и не ответили на основополагающий вопрос темы - чем гордиться в своей стране ? А если гордиться не чем - то направлять свои силы на деструктив - не радует. Не хочу.

Вы так и не ответили на основополагающий вопрос темы - чем гордиться в своей стране ? А если гордиться не чем - то направлять свои силы на деструктив - не радует. Не хочу.

Калина, не путайте власть и страну. В Германии тоже когда-то было не сладко. И гиперинфляции была, когда немцы марками печки топили, и Гитлер был, и полностью разрушенная страна была. И ничего, немцы выкарабкались и сейчас гордятся своей страной.

Если ныть и постоянно плевать себе под ноги, то можно поскользнуться на своих собственных, извините, соплях.

Есть только один способ лучше жить. И вы его хорошо знаете. Это больше и лучше работать и бороться за то что ты заработал. Всё. Других вариантов нет. Коммунистическая идеология, когда всем наливали из общего котла привела СССР к краху. И сейчас мы пожинаем плоды той идеологии, так как у большинства людей убили мотивацию хорошо работать, а была мотивация только увильнуть, уйти на больничку, или что-то украсть из колхозного амбара. Вы может помните известную поговорку тех времён:"От работы кони дохнут"? Я не могу себе представить что-то подобное западном, "загнивающемся" обществе. Вот мы и доработались. Поэтому и гордиться нам сейчас особо нечем.

Это пришла расплата за те красные знамёна...

И судя по всему - надолго. Калина, не путайте власть и страну. В Германии тоже когда-то было не сладко. И гиперинфляции была, когда немцы марками печки топили, и Гитлер был, и полностью разрушенная страна была. И ничего, немцы выкарабкались и сейчас гордятся своей страной.Если ныть и постоянно плевать себе под ноги, то можно поскользнуться на своих собственных, извините, соплях.Есть только один способ лучше жить. И вы его хорошо знаете. Это больше и лучше работать и бороться за то что ты заработал. Всё. Других вариантов нет. Коммунистическая идеология, когда всем наливали из общего котла привела СССР к краху. И сейчас мы пожинаем плоды той идеологии, так как у большинства людей убили мотивацию хорошо работать, а была мотивация только увильнуть, уйти на больничку, или что-то украсть из колхозного амбара. Вы может помните известную поговорку тех времён:"От работы кони дохнут"? Я не могу себе представить что-то подобное западном, "загнивающемся" обществе. Вот мы и доработались. Поэтому и гордиться нам сейчас особо нечем.Это пришла расплата за те красные знамёна...И судя по всему - надолго. наблюдательный

Повідомлень: 2947 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:03 наблюдательный Да что вы опять про красные знамена ? Их нет уже 27 лет. Почти 3 десятилетия. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов. Это все устраивают новые капиталисты. Ссылочку вставил в прошлый пост о капиталистах из украинской Теплосети в свой прошлый пост сейчас, но и так все ясно.



Работать я умею. И все уже проходил это. Долго и нудно. Уже устал " бороться" - у нас в стране все "борются" - а я хочу жить как все нормальные люди. И радоваться жизни. Но вам это делать тут не дадут. Пишите о себе - очень интересно. Может кого-то моложе меня ваш пример вдохновит. Но меня не столько даже возраст тормозит, сколько ситуация в стране. Не вижу света в конце туннеля. Удачи вам. Да что вы опять про красные знамена ? Их нет уже 27 лет. Почти 3 десятилетия. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов. Это все устраивают новые капиталисты. Ссылочку вставил в прошлый пост о капиталистах из украинской Теплосети в свой прошлый пост сейчас, но и так все ясно.Работать я умею. И все уже проходил это. Долго и нудно. Уже устал " бороться" - у нас в стране все "борются" - а я хочу жить как все нормальные люди. И радоваться жизни. Но вам это делать тут не дадут. Пишите о себе - очень интересно. Может кого-то моложе меня ваш пример вдохновит. Но меня не столько даже возраст тормозит, сколько ситуация в стране. Не вижу света в конце туннеля.Удачи вам. kalinavalera1

Повідомлень: 3977 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 бер, 2018 17:38 Re: Горячие новости по драгоценным металлам ОФФТОП kalinavalera1 написав: Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов.



Дело в том что у этих "капиталистов" и бдлоЭлиты совок в головах в худших его проявлениях.

+ желание нагрести побольше в свои свино-рыла, а после них хоть трава не расти.

+ нежелание жить и растить свое новое поколение в этой стране и создавать что-то полезное для страны.



ЗЫ: И к большому сожалению все вышенаписанное относится не только к "капиталистам" и бдлоЭлите, а и ко многим пересичным-соотечественникам



ЗЫ2: А тех немногих, кто идет против устоявшейся системы, эта самая система в основном либо поглощает, либо выкидывает нафиг. Дело в том что у этих "капиталистов" и бдлоЭлиты совок в головах в худших его проявлениях.+ желание нагрести побольше в свои свино-рыла, а после них хоть трава не расти.+ нежелание жить и растить свое новое поколение в этой стране и создавать что-то полезное для страны.ЗЫ: И к большому сожалению все вышенаписанное относится не только к "капиталистам" и бдлоЭлите, а и ко многим пересичным-соотечественникамЗЫ2: А тех немногих, кто идет против устоявшейся системы, эта самая система в основном либо поглощает, либо выкидывает нафиг. Alex2007

Повідомлень: 898 З нами з: 11.10.16 Подякував: 310 раз. Подякували: 251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:19 Alex2007 Это ясно - кто же устоит против системы ? Хотя иногда получается, но всю жизнь идти против системы ? А жить когда ? ( Мой любимый вопрос) Не важно какие идеи у людей в головах, нужно людям платить американскую зарплату и будут пахать по - американски, а нам вместо американской зарплаты навязывают очередные "идеи". Как только людям начинают дудеть в уши про идеи - люди сразу понимают - мошенники. Кому нужны идеи ? Иметь их можно , но это очень личное и не материальное. kalinavalera1

Повідомлень: 3977 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:25 наблюдательный Написал дополнение вам в личку про набор наших новых идей, которые нам трубят в уши почти 30 лет, их всего 3, и про направленность этих идей. А вы мое сообщение не принимаете , я у вас " в игноре". Надо же - вроде так активно общаемся. Если хотите прочесть - анализ новой идеологии "украинского капитализма" снимите игнор. kalinavalera1

Повідомлень: 3977 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 бер, 2018 21:27 kalinavalera1 написав: наблюдательный Да что вы опять про красные знамена ? Их нет уже 27 лет. Почти 3 десятилетия. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов. Да что вы опять про красные знамена ? Их нет уже 27 лет. Почти 3 десятилетия. Сейчас мы пожинаем плоды труда новых наших якобы капиталистов.

Смотрите пошире. Эти нынешние олигархи и есть продукт большевизма.

Величайшей авантюры над обманутыми народами.

Откуда эти новые капиталисты появились? Кто их назначил, и за какие заслуги?

Кто вам обещал по 2 автомобиля "Волга" за ваш приватизационный сертификат?

Бывшие коммунисты, во главе с Ельциным. Где эти автомобили? Где сбережения граждан СССР и где вообще всё достояние???? Вот финал коммунистической идеологии. Всё было фальшивое, продажное и гнилое. И верхушка была гнилая и низы. А самое страшное, что эта фальш уже передалась на генетическом уровне. Осмотритесь вокруг, и вы её сразу увидите. Как правило в жирных и хлебных местах. И причина тут одна. Эти богатства не заработанные потом и кровью, как на "диком" Западе, а тупо украдены. А что нужно с ворованным делать? Правильно. Прятать. Вот и прячут.

Так кто в этом виноват? Коммунисты, с дипломами ВПШ, которые раздали народное добро нужным людям, или нынешние капиталисты, которые подставили свои карманы под это народное добро. Раздавали ведь не просто так, а за долю. Ты мне, я тебе.



P.S. Радует уже то, что эти деньги трудно где-то припрятать. Банковской тайны уже практически в мире нет. Всё легко отслеживается ( аресты активов Коломойского, Фирташа и др.). Офшоры зажимают и есть небольшая надежда, что эти уворованные деньги, рано или поздно вернутся назад в Украину в виде инвестиций или новых производств. Ибо любые деньги должны работать и приносить прибыль.

А наладить успешный бизнес на Западе, у них ума не хватит. Да и нафиг они там нужны.



Так что крепитесь. Смотрите пошире. Эти нынешние олигархи и есть продукт большевизма.Величайшей авантюры над обманутыми народами.Откуда эти новые капиталисты появились? Кто их назначил, и за какие заслуги?Кто вам обещал по 2 автомобиля "Волга" за ваш приватизационный сертификат?Бывшие коммунисты, во главе с Ельциным. Где эти автомобили? Где сбережения граждан СССР и где вообще всё достояние???? Вот финал коммунистической идеологии. Всё было фальшивое, продажное и гнилое. И верхушка была гнилая и низы. А самое страшное, что эта фальш уже передалась на генетическом уровне. Осмотритесь вокруг, и вы её сразу увидите. Как правило в жирных и хлебных местах. И причина тут одна. Эти богатства не заработанные потом и кровью, как на "диком" Западе, а тупо украдены. А что нужно с ворованным делать? Правильно. Прятать. Вот и прячут.Так кто в этом виноват? Коммунисты, с дипломами ВПШ, которые раздали народное добро нужным людям, или нынешние капиталисты, которые подставили свои карманы под это народное добро. Раздавали ведь не просто так, а за долю. Ты мне, я тебе.P.S. Радует уже то, что эти деньги трудно где-то припрятать. Банковской тайны уже практически в мире нет. Всё легко отслеживается ( аресты активов Коломойского, Фирташа и др.). Офшоры зажимают и есть небольшая надежда, что эти уворованные деньги, рано или поздно вернутся назад в Украину в виде инвестиций или новых производств. Ибо любые деньги должны работать и приносить прибыль.А наладить успешный бизнес на Западе, у них ума не хватит. Да и нафиг они там нужны.Так что крепитесь. наблюдательный

Повідомлень: 2947 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 04:05 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. Сразу никто и нигде не будет платить большие деньги. Для это нужны годы. А жить в хороших условиях все хотят, только напрягаться хотят далеко не все. По своим работникам я частенько это замечаю... возможностей зарабатывать деньги в Украине полно. Сразу никто и нигде не будет платить большие деньги. Для это нужны годы. А жить в хороших условиях все хотят, только напрягаться хотят далеко не все. По своим работникам я частенько это замечаю...



Вы противоречите сами себе. То призываете работать много лет в надежде на успех и за напряженный многолетний труд " вам через много лет воздастся". Судя по пенсионной реформе - это вряд ли. Платить за качественный труд нужно сегодня , а не через 20 лет "может быть". Это типичные идеи наших квази- капиталистов. То говорите от их имени и призываете на них пахать, ( или на вас? ), хотя я вам писал - это бессмысленно. И тут же пишите , что они мошенники ---

наблюдательный написав: Эти нынешние олигархи и есть продукт большевизма. Величайшей авантюры над обманутыми народами. Откуда эти новые капиталисты появились? Кто их назначил, и за какие заслуги? Бывшие коммунисты, во главе с Ельциным. Где сбережения граждан СССР и где вообще всё достояние???? Осмотритесь вокруг, и вы её сразу увидите. Как правило в жирных и хлебных местах. И причина тут одна. Эти богатства не заработанные потом и кровью, как на "диком" Западе, а тупо украдены. . Эти нынешние олигархи и есть продукт большевизма. Величайшей авантюры над обманутыми народами. Откуда эти новые капиталисты появились? Кто их назначил, и за какие заслуги? Бывшие коммунисты, во главе с Ельциным. Где сбережения граждан СССР и где вообще всё достояние???? Осмотритесь вокруг, и вы её сразу увидите. Как правило в жирных и хлебных местах. И причина тут одна. Эти богатства не заработанные потом и кровью, как на "диком" Западе, а тупо украдены. .



Как же пахать в такой системе и с такой властью? И ждать много лет, что может быть вам потом заплатят за ваш труд? То ли опять все отнимут ? Просыпаюсь сейчас ночью от холода, включаю электрообогреватель. Что бы нагреть воздух в квартире, которым дышим. Иначе воспаление легких. От постоянного холода сильная простуда. Стоит отопление каких-то фантастических денег. Какой смысл жить в такой стране ? Тут нет условий даже просто для выживания. А вы предлагаете мне тут еще и пахать много лет в надежде на розовых слонов ? Я не из тех , кто спит на скамейке в парке. Когда меня ставят в подобные условия - я сразу понимаю - что со мной гнилят и меня тупо имеют. И конечно сплю в нормальных условиях. Вы противоречите сами себе. То призываете работать много лет в надежде на успех и за напряженный многолетний труд " вам через много лет воздастся". Судя по пенсионной реформе - это вряд ли. Платить за качественный труд нужно сегодня , а не через 20 лет "может быть". Это типичные идеи наших квази- капиталистов. То говорите от их имени и призываете на них пахать, ( или на вас? ), хотя я вам писал - это бессмысленно. И тут же пишите , что они мошенники ---Как же пахать в такой системе и с такой властью? И ждать много лет, что может быть вам потом заплатят за ваш труд? То ли опять все отнимут ? Просыпаюсь сейчас ночью от холода, включаю электрообогреватель. Что бы нагреть воздух в квартире, которым дышим. Иначе воспаление легких. От постоянного холода сильная простуда. Стоит отопление каких-то фантастических денег. Какой смысл жить в такой стране ? Тут нет условий даже просто для выживания. А вы предлагаете мне тут еще и пахать много лет в надежде на розовых слонов ? Я не из тех , кто спит на скамейке в парке. Когда меня ставят в подобные условия - я сразу понимаю - что со мной гнилят и меня тупо имеют. И конечно сплю в нормальных условиях. kalinavalera1

Повідомлень: 3977 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1695169616971698 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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