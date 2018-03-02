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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 03 бер, 2018 14:01
gleb написав: kalinavalera1 написав:Alex2007
Это ясно - кто же устоит против системы ? Хотя иногда получается, но всю жизнь идти против системы ? А жить когда ? ( Мой любимый вопрос) Не важно какие идеи у людей в головах, нужно людям платить американскую зарплату и будут пахать по - американски, а нам вместо американской зарплаты навязывают очередные "идеи". Как только людям начинают дудеть в уши про идеи - люди сразу понимают - мошенники. Кому нужны идеи ? Иметь их можно , но это очень личное и не материальное.
Пахать по-американски - ха-ха -ха! Северные корейцы пашут в разы больше за миску риска а толку? Поставьте двух челов: один копает яму- другой закапывает. Оба при деле. Оба в мыле. А толку? Вопрос не в количестве человекочасов и производительности а в организации т.е в системе. Система налажена работаешь 25 часов в неделю и живешь в свое удовольствие, не налажена - сгоришь на работе, кроме пепла никакой пользы. У НИХ работает, у НАС - пепел
Согласен с вами на 200%
. Я немного о другом. Мало того что у нас нет этой системы, у нас ее разрушили и поимели с этого выгоду. И делалось это намеренно и организованно. У нас с 1991 года новая идеология. Якобы направленная на построение псевдо капитализма - но если копнуть ее постулаты, они направлены именно на разрушение системы благополучного существования страны и на возможность легкого и быстрого ее разграбления. К примеру - идея "шоковая терапия для народа - якобы поднимет экономику". Истина же в том , что для развития экономики и финансов - в первую очередь нужна стабильность, а не война и шоковое состояние населения. Много веков - есть прием у уголовников- приведите человека в шок и можно его грабить и делать с ним что хочешь, он не способен даже защитить себя. Состояния шока деструктивно , а не продуктивно. Или еще новая псевдо-капиталистическая идея - которую нам навязывают с 1991 года - "частник всегда эффективен" тут на форуме ее долбят многие порохоботы. Хотя ясно же что коммерсы и частники далеко не всегда эффективны , часто разоряются - особенно в условиях не стабильности и вне правового поля. Но для чего навязывать такой обман - а что бы повод был срочно приватизировать все нац. достояние Украины и раздерибанить. То есть у нас не просто нет системы конструктивной - у нас жестко и профессионально работает система деструктивная. Меня к сожалению забанили - когда я все наши новые идеи изложил, они все разные , и начинаются словом капитализм, частная собственность, а копнуть по сути все эти идеи ложные, они ведут только к разграблению страны и не могут работать на подъем экономики по сути. Они вообще деструктивные.И все дружно направлены на одну цель. А так вы конечно правы, но все еще хуже , это не стихийно так вышло. Вам не смешно, когда у нас поднимают зарплаты коррупционерам-госслужащим - " что бы они не воровали" от 200 000 в месяц и выше с премиями по 600 000 ?! Выходит то, что они наворовали бы мы выдаем им как бы по-белому?
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Додано: Суб 03 бер, 2018 14:45
kalinavalera1 написав:
Какой смысл жить в такой стране ? Тут нет условий даже просто для выживания. А вы предлагаете мне тут еще и пахать много лет в надежде на розовых слонов ? Я не из тех , кто спит на скамейке в парке.
Я вам ничего не предлагаю. Я вам уже на пальцах, как школьнику, объясняю, почему вы стали жить так плохо. Если есть варианты не работать и достойно жить, то поделитесь. Может я заброшу свой бизнес и буду только попивать коньячок, сидя на берегу лазурного залива.
Зачем вы развели этот плаксивый базар? Кому он тут нужен? Красный флаг в руки и под Раду. Ваша землячка Тимошенко вас там уже ждёт. Через год и накормит, и напоит, и обогреет. И работать не нужно будет.
Удачи.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:04
наблюдательный
я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут.
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gleb
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:16
наблюдательный
Вы опять завели ту же псевдо-капиталистичекую байду - новую амеро-украинскую- типа " идите работайте за бесплатно на нас и когда-нибудь вам кто-нибудь может быть заплатит" ?
И далее я вас так понял - не будете задаром пахать - мы вас уничтожим - так как у вас - опять же вас цитирую " не правильная генетика" ?!?! Откуда вы взяли про генетику ? Из новой псевдо-капиталистической воровской идеологии разве- что. Или вы специалист генетик ? Не бывает генетических коммунистов - это дикий бред.
Что касается Тимошенко - то я не ее сторонник. И за чем мне она ? А что касается "ничего не делать", то если человек предвидит рост цен и умеет сидя на берегу моря получать с этого прибыль , то я это приветствую. Дай Бог! И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Суб 03 бер, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:24
gleb написав:наблюдательный
я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут.
Лично у меня она ничего не вызывает. Абсолютно. Довольно хитрая баба с маниакальной жаждой власти. Вы видите только вершину сияющей горы, а я немного знаю её окружение на местах. В случае восседания её на трон, её окружение будет восседать на местах.
И абсолютно ничего не изменится.
И бесплатной манной каши тоже никто не получит...
Нужет закон. 2 срока в ВР и на ранчо скотину выращивать.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:33
gleb написав:наблюдательный
я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут.
У Путина она не вызывает негатива, так как у него на нее вожжи есть. Так же у ЕС. Помните историю уголовного дела министра обороны РФ Грачева и Тимошенко в 90 годы ? Грачев отсидел свое. А она нет. Тимошенко покупала через Грачева ворованный газ - который выделяли российской оборонной промышленности и армии за символическую цену 2 копейки. Грачеву шел откат конечно. И продавала украинским гражданам в те годы по баснословной цене 40 долларов, потом 80 долларов. Сама она выполняла представительскую функцию только в этой сделке формальную и удобную для все сторон криминальной сделки. Понятно что не она сама это организовала. И не только это. Кому она подчиняется - те к ней нормально относятся. Пользуются о мере необходимости. А кому может навредить -те относятся плохо. Не думаю что тут чисто ненависть и зависть к умной женщине. Она не образец чести мягко говоря. Все не так просто.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Суб 03 бер, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:06
наблюдательный написав: kalinavalera1 написав:
И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит
Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Если да, то просторы Google вам в помощь. Хорошие спецы везде нужны, и зарплатой они не обижены. Если нет, то чего тогда плакаться? Тем более что пахать особо вы не хотите...
Вы мне нравитесь -
все сами за меня придумали. И работать я не люблю и не хочу ( ?!?!), и я не специалист, и вариантов у меня нет ,и что мне очень нужны деньги. Вы фантазер тот еще.
Общаться мне с вами прикольно - я вас понимаю . И почему то пурга ваша вообще не злит и не цепляет.
Может потому что я совсем из другого теста, чем вы. Варианты у меня есть всегда. Деньги мне почти никогда не нужны. Не потому что я богат , но всех денег не заработать, а нужно только самое необходимое. Поэтому я не сплю на скамейке в погоне за розовым слоном, а просто имею деньги на отель и на завтрак . На самое необходимое и только. И все. Просто и скромно.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:54
наблюдательный написав:
Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист?
Она прежде всего женщина. Не судите строго. И у нее теоретически есть в запасе вариант выйти замуж в богатую страну.
Конечно если тратить тысячи часов свободного времени на поиски выгодной партии а не на бесполезные стены пустого текста на форуме про банковские металлы.
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jabba
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:11
jabba написав: наблюдательный написав:
Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист?
Она прежде всего женщина. Не судите строго. И у нее теоретически есть в запасе вариант выйти замуж в богатую страну.
Конечно если тратить тысячи часов свободного времени на поиски выгодной партии а не на бесполезные стены пустого текста на форуме про банковские металлы.
Кстати - жениться или выйти замуж по расчету есть возможность и у мужчин и у женщин -но нужно подстраиваться и вкладываться в мужа ( жену) , хотя для женщин это вариант , но не такой уж легкий . Я не ищу себе тут брачные варианты - поэтому не акцентируюсь какого я пола. Какое значение это имеет ? Мне проще рассчитывать на себя и на свои доходы. А не жениться к примеру по расчету на богатой тетке. Такие варианты есть у всех. Пока человек жив у него куча вариантов. Нужно иметь философский склад ума. А на форуме - мне интересно - и мозги у меня в это сторону крутятся. Коме того я связан семейными обстоятельствами и сижу дома. Увы , даже моя не сбыточная мечта - жить в Ницце - не толкает меня на поиски вариантов- поисков найти богатую тетку и жить там за ее счет. Это же нужно под нее подстраиваться каждый день? Всю жизнь испортит. Я живу в не плохих условиях тут. Заболел - да, холод в квартире - да. Мне нужны хорошие условия жизни - иначе я болею. Поэтому не могу спать на лавке в парке.
Я вот к вам присматривался на предмет золота - если нужно будет - купить -продать. Тем более вы земляк. А вы мне грубили мягко говоря. Это настораживает. Но и купить-продать есть варианты. Они есть всегда. И у мужчин и у женщин.
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kalinavalera1
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