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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1696169716981699 Додано: Суб 03 бер, 2018 14:01 gleb написав: kalinavalera1 написав: Alex2007 Это ясно - кто же устоит против системы ? Хотя иногда получается, но всю жизнь идти против системы ? А жить когда ? ( Мой любимый вопрос) Не важно какие идеи у людей в головах, нужно людям платить американскую зарплату и будут пахать по - американски, а нам вместо американской зарплаты навязывают очередные "идеи". Как только людям начинают дудеть в уши про идеи - люди сразу понимают - мошенники. Кому нужны идеи ? Иметь их можно , но это очень личное и не материальное. Это ясно - кто же устоит против системы ? Хотя иногда получается, но всю жизнь идти против системы ? А жить когда ? ( Мой любимый вопрос) Не важно какие идеи у людей в головах, нужно людям платить американскую зарплату и будут пахать по - американски, а нам вместо американской зарплаты навязывают очередные "идеи". Как только людям начинают дудеть в уши про идеи - люди сразу понимают - мошенники. Кому нужны идеи ? Иметь их можно , но это очень личное и не материальное.



Пахать по-американски - ха-ха -ха! Северные корейцы пашут в разы больше за миску риска а толку? Поставьте двух челов: один копает яму- другой закапывает. Оба при деле. Оба в мыле. А толку? Вопрос не в количестве человекочасов и производительности а в организации т.е в системе. Система налажена работаешь 25 часов в неделю и живешь в свое удовольствие, не налажена - сгоришь на работе, кроме пепла никакой пользы. У НИХ работает, у НАС - пепел Пахать по-американски - ха-ха -ха! Северные корейцы пашут в разы больше за миску риска а толку? Поставьте двух челов: один копает яму- другой закапывает. Оба при деле. Оба в мыле. А толку? Вопрос не в количестве человекочасов и производительности а в организации т.е в системе. Система налажена работаешь 25 часов в неделю и живешь в свое удовольствие, не налажена - сгоришь на работе, кроме пепла никакой пользы. У НИХ работает, у НАС - пепел



Согласен с вами на 200% . Я немного о другом. Мало того что у нас нет этой системы, у нас ее разрушили и поимели с этого выгоду. И делалось это намеренно и организованно. У нас с 1991 года новая идеология. Якобы направленная на построение псевдо капитализма - но если копнуть ее постулаты, они направлены именно на разрушение системы благополучного существования страны и на возможность легкого и быстрого ее разграбления. К примеру - идея "шоковая терапия для народа - якобы поднимет экономику". Истина же в том , что для развития экономики и финансов - в первую очередь нужна стабильность, а не война и шоковое состояние населения. Много веков - есть прием у уголовников- приведите человека в шок и можно его грабить и делать с ним что хочешь, он не способен даже защитить себя. Состояния шока деструктивно , а не продуктивно. Или еще новая псевдо-капиталистическая идея - которую нам навязывают с 1991 года - "частник всегда эффективен" тут на форуме ее долбят многие порохоботы. Хотя ясно же что коммерсы и частники далеко не всегда эффективны , часто разоряются - особенно в условиях не стабильности и вне правового поля. Но для чего навязывать такой обман - а что бы повод был срочно приватизировать все нац. достояние Украины и раздерибанить. То есть у нас не просто нет системы конструктивной - у нас жестко и профессионально работает система деструктивная. Меня к сожалению забанили - когда я все наши новые идеи изложил, они все разные , и начинаются словом капитализм, частная собственность, а копнуть по сути все эти идеи ложные, они ведут только к разграблению страны и не могут работать на подъем экономики по сути. Они вообще деструктивные.И все дружно направлены на одну цель. А так вы конечно правы, но все еще хуже , это не стихийно так вышло. Вам не смешно, когда у нас поднимают зарплаты коррупционерам-госслужащим - " что бы они не воровали" от 200 000 в месяц и выше с премиями по 600 000 ?! Выходит то, что они наворовали бы мы выдаем им как бы по-белому? Согласен с вами на 200%. Я немного о другом. Мало того что у нас нет этой системы, у нас ее разрушили и поимели с этого выгоду. И делалось это намеренно и организованно. У нас с 1991 года новая идеология. Якобы направленная на построение псевдо капитализма - но если копнуть ее постулаты, они направлены именно на разрушение системы благополучного существования страны и на возможность легкого и быстрого ее разграбления. К примеру - идея "шоковая терапия для народа - якобы поднимет экономику". Истина же в том , что для развития экономики и финансов - в первую очередь нужна стабильность, а не война и шоковое состояние населения. Много веков - есть прием у уголовников- приведите человека в шок и можно его грабить и делать с ним что хочешь, он не способен даже защитить себя. Состояния шока деструктивно , а не продуктивно. Или еще новая псевдо-капиталистическая идея - которую нам навязывают с 1991 года - "частник всегда эффективен" тут на форуме ее долбят многие порохоботы. Хотя ясно же что коммерсы и частники далеко не всегда эффективны , часто разоряются - особенно в условиях не стабильности и вне правового поля. Но для чего навязывать такой обман - а что бы повод был срочно приватизировать все нац. достояние Украины и раздерибанить. То есть у нас не просто нет системы конструктивной - у нас жестко и профессионально работает система деструктивная. Меня к сожалению забанили - когда я все наши новые идеи изложил, они все разные , и начинаются словом капитализм, частная собственность, а копнуть по сути все эти идеи ложные, они ведут только к разграблению страны и не могут работать на подъем экономики по сути. Они вообще деструктивные.И все дружно направлены на одну цель. А так вы конечно правы, но все еще хуже , это не стихийно так вышло. Вам не смешно, когда у нас поднимают зарплаты коррупционерам-госслужащим - " что бы они не воровали" от 200 000 в месяц и выше с премиями по 600 000 ?! Выходит то, что они наворовали бы мы выдаем им как бы по-белому? kalinavalera1

Повідомлень: 3987 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 14:45 kalinavalera1 написав: Какой смысл жить в такой стране ? Тут нет условий даже просто для выживания. А вы предлагаете мне тут еще и пахать много лет в надежде на розовых слонов ? Я не из тех , кто спит на скамейке в парке. Какой смысл жить в такой стране ? Тут нет условий даже просто для выживания. А вы предлагаете мне тут еще и пахать много лет в надежде на розовых слонов ? Я не из тех , кто спит на скамейке в парке.

Я вам ничего не предлагаю. Я вам уже на пальцах, как школьнику, объясняю, почему вы стали жить так плохо. Если есть варианты не работать и достойно жить, то поделитесь. Может я заброшу свой бизнес и буду только попивать коньячок, сидя на берегу лазурного залива.



Зачем вы развели этот плаксивый базар? Кому он тут нужен? Красный флаг в руки и под Раду. Ваша землячка Тимошенко вас там уже ждёт. Через год и накормит, и напоит, и обогреет. И работать не нужно будет.

Удачи. Я вам ничего не предлагаю. Я вам уже на пальцах, как школьнику, объясняю, почему вы стали жить так плохо. Если есть варианты не работать и достойно жить, то поделитесь. Может я заброшу свой бизнес и буду только попивать коньячок, сидя на берегу лазурного залива.Зачем вы развели этот плаксивый базар? Кому он тут нужен? Красный флаг в руки и под Раду. Ваша землячка Тимошенко вас там уже ждёт. Через год и накормит, и напоит, и обогреет. И работать не нужно будет.Удачи. наблюдательный

Повідомлень: 2950 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 15:04 наблюдательный я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут. я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут. gleb Повідомлень: 2613 З нами з: 17.08.06 Подякував: 183 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 15:16 наблюдательный Вы опять завели ту же псевдо-капиталистичекую байду - новую амеро-украинскую- типа " идите работайте за бесплатно на нас и когда-нибудь вам кто-нибудь может быть заплатит" ? И далее я вас так понял - не будете задаром пахать - мы вас уничтожим - так как у вас - опять же вас цитирую " не правильная генетика" ?!?! Откуда вы взяли про генетику ? Из новой псевдо-капиталистической воровской идеологии разве- что. Или вы специалист генетик ? Не бывает генетических коммунистов - это дикий бред.

Что касается Тимошенко - то я не ее сторонник. И за чем мне она ? А что касается "ничего не делать", то если человек предвидит рост цен и умеет сидя на берегу моря получать с этого прибыль , то я это приветствую. Дай Бог! И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит Вы опять завели ту же псевдо-капиталистичекую байду - новую амеро-украинскую- типа " идите работайте за бесплатно на нас и когда-нибудь вам кто-нибудь может быть заплатит" ?И далее я вас так понял - не будете задаром пахать - мы вас уничтожим - так как у вас - опять же вас цитирую " не правильная генетика" ?!?! Откуда вы взяли про генетику ? Из новой псевдо-капиталистической воровской идеологии разве- что. Или вы специалист генетик ? Не бывает генетических коммунистов - это дикий бред.Что касается Тимошенко - то я не ее сторонник. И за чем мне она ? А что касается "ничего не делать", то если человек предвидит рост цен и умеет сидя на берегу моря получать с этого прибыль , то я это приветствую. Дай Бог! И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 03 бер, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 3987 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 15:24 gleb написав: наблюдательный я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут. я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут.

Лично у меня она ничего не вызывает. Абсолютно. Довольно хитрая баба с маниакальной жаждой власти. Вы видите только вершину сияющей горы, а я немного знаю её окружение на местах. В случае восседания её на трон, её окружение будет восседать на местах.

И абсолютно ничего не изменится.

И бесплатной манной каши тоже никто не получит...



Нужет закон. 2 срока в ВР и на ранчо скотину выращивать. Лично у меня она ничего не вызывает. Абсолютно. Довольно хитрая баба с маниакальной жаждой власти. Вы видите только вершину сияющей горы, а я немного знаю её окружение на местах. В случае восседания её на трон, её окружение будет восседать на местах.И абсолютно ничего не изменится.И бесплатной манной каши тоже никто не получит...Нужет закон. 2 срока в ВР и на ранчо скотину выращивать. наблюдательный

Повідомлень: 2950 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 15:33 gleb написав: наблюдательный я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут. я вот много думал, почему Тимошенко вызывает столько ненависти. Причем ладно бы у ущербных личностей типа Ющенко, или Янукович. Она ведь вызывает ненависть и у вполне себе успешных и самодовольных типа Парошенко и западных политиков. Но не у Путина. Я понял: зависть к незаурядной личности, к богатой и красивой женщине, к политику, который не боится никого, который открыто додивается власти ради власти а не ради того, чтоб начать тырить бабки. Завидно и страшно вам и иже с вами. А вдруг выберут.

У Путина она не вызывает негатива, так как у него на нее вожжи есть. Так же у ЕС. Помните историю уголовного дела министра обороны РФ Грачева и Тимошенко в 90 годы ? Грачев отсидел свое. А она нет. Тимошенко покупала через Грачева ворованный газ - который выделяли российской оборонной промышленности и армии за символическую цену 2 копейки. Грачеву шел откат конечно. И продавала украинским гражданам в те годы по баснословной цене 40 долларов, потом 80 долларов. Сама она выполняла представительскую функцию только в этой сделке формальную и удобную для все сторон криминальной сделки. Понятно что не она сама это организовала. И не только это. Кому она подчиняется - те к ней нормально относятся. Пользуются о мере необходимости. А кому может навредить -те относятся плохо. Не думаю что тут чисто ненависть и зависть к умной женщине. Она не образец чести мягко говоря. Все не так просто. У Путина она не вызывает негатива, так как у него на нее вожжи есть. Так же у ЕС. Помните историю уголовного дела министра обороны РФ Грачева и Тимошенко в 90 годы ? Грачев отсидел свое. А она нет. Тимошенко покупала через Грачева ворованный газ - который выделяли российской оборонной промышленности и армии за символическую цену 2 копейки. Грачеву шел откат конечно. И продавала украинским гражданам в те годы по баснословной цене 40 долларов, потом 80 долларов. Сама она выполняла представительскую функцию только в этой сделке формальную и удобную для все сторон криминальной сделки. Понятно что не она сама это организовала. И не только это. Кому она подчиняется - те к ней нормально относятся. Пользуются о мере необходимости. А кому может навредить -те относятся плохо. Не думаю что тут чисто ненависть и зависть к умной женщине. Она не образец чести мягко говоря. Все не так просто. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 03 бер, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 3987 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 15:44 kalinavalera1 написав: И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит

Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Если да, то просторы Google вам в помощь. Хорошие спецы везде нужны, и зарплатой они не обижены. Если нет, то чего тогда плакаться? Тем более что пахать особо вы не хотите... Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Если да, то просторы Google вам в помощь. Хорошие спецы везде нужны, и зарплатой они не обижены. Если нет, то чего тогда плакаться? Тем более что пахать особо вы не хотите... наблюдательный

Повідомлень: 2950 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 16:06 наблюдательный написав: kalinavalera1 написав: И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит И совсем не приветствую вместо этого задаром пахать на кого-то, тем более на деструктивную систему - и вкладываться своим трудом в разрушение моей страны - это кощунство, мне вера не позволяет, ну карма и типа того. Бог не простит

Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Если да, то просторы Google вам в помощь. Хорошие спецы везде нужны, и зарплатой они не обижены. Если нет, то чего тогда плакаться? Тем более что пахать особо вы не хотите... Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Если да, то просторы Google вам в помощь. Хорошие спецы везде нужны, и зарплатой они не обижены. Если нет, то чего тогда плакаться? Тем более что пахать особо вы не хотите...

Вы мне нравитесь - все сами за меня придумали. И работать я не люблю и не хочу ( ?!?!), и я не специалист, и вариантов у меня нет ,и что мне очень нужны деньги. Вы фантазер тот еще. Общаться мне с вами прикольно - я вас понимаю . И почему то пурга ваша вообще не злит и не цепляет.



Может потому что я совсем из другого теста, чем вы. Варианты у меня есть всегда. Деньги мне почти никогда не нужны. Не потому что я богат , но всех денег не заработать, а нужно только самое необходимое. Поэтому я не сплю на скамейке в погоне за розовым слоном, а просто имею деньги на отель и на завтрак . На самое необходимое и только. И все. Просто и скромно. Вы мне нравитесь -все сами за меня придумали. И работать я не люблю и не хочу ( ?!?!), и я не специалист, и вариантов у меня нет ,и что мне очень нужны деньги. Вы фантазер тот еще.Общаться мне с вами прикольно - я вас понимаю . И почему то пурга ваша вообще не злит и не цепляет.Может потому что я совсем из другого теста, чем вы. Варианты у меня есть всегда. Деньги мне почти никогда не нужны. Не потому что я богат , но всех денег не заработать, а нужно только самое необходимое. Поэтому я не сплю на скамейке в погоне за розовым слоном, а просто имею деньги на отель и на завтрак . На самое необходимое и только. И все. Просто и скромно. kalinavalera1

Повідомлень: 3987 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 16:54 наблюдательный написав:

Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист?

Она прежде всего женщина. Не судите строго. И у нее теоретически есть в запасе вариант выйти замуж в богатую страну. Конечно если тратить тысячи часов свободного времени на поиски выгодной партии а не на бесполезные стены пустого текста на форуме про банковские металлы. Она прежде всего женщина. Не судите строго. И у нее теоретически есть в запасе вариант выйти замуж в богатую страну.Конечно если тратить тысячи часов свободного времени на поиски выгодной партии а не на бесполезные стены пустого текста на форуме про банковские металлы. jabba

Повідомлень: 4917 З нами з: 18.12.08 Подякував: 266 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 бер, 2018 17:11 jabba написав: наблюдательный написав:

Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист? Вы как дитё малое...У вас есть варианты? Вы гений-специалист?

Она прежде всего женщина. Не судите строго. И у нее теоретически есть в запасе вариант выйти замуж в богатую страну. Конечно если тратить тысячи часов свободного времени на поиски выгодной партии а не на бесполезные стены пустого текста на форуме про банковские металлы. Она прежде всего женщина. Не судите строго. И у нее теоретически есть в запасе вариант выйти замуж в богатую страну.Конечно если тратить тысячи часов свободного времени на поиски выгодной партии а не на бесполезные стены пустого текста на форуме про банковские металлы.

Кстати - жениться или выйти замуж по расчету есть возможность и у мужчин и у женщин -но нужно подстраиваться и вкладываться в мужа ( жену) , хотя для женщин это вариант , но не такой уж легкий . Я не ищу себе тут брачные варианты - поэтому не акцентируюсь какого я пола. Какое значение это имеет ? Мне проще рассчитывать на себя и на свои доходы. А не жениться к примеру по расчету на богатой тетке. Такие варианты есть у всех. Пока человек жив у него куча вариантов. Нужно иметь философский склад ума. А на форуме - мне интересно - и мозги у меня в это сторону крутятся. Коме того я связан семейными обстоятельствами и сижу дома. Увы , даже моя не сбыточная мечта - жить в Ницце - не толкает меня на поиски вариантов- поисков найти богатую тетку и жить там за ее счет. Это же нужно под нее подстраиваться каждый день? Всю жизнь испортит. Я живу в не плохих условиях тут. Заболел - да, холод в квартире - да. Мне нужны хорошие условия жизни - иначе я болею. Поэтому не могу спать на лавке в парке. Я вот к вам присматривался на предмет золота - если нужно будет - купить -продать. Тем более вы земляк. Кстати - жениться или выйти замуж по расчету есть возможность и у мужчин и у женщин -но нужно подстраиваться и вкладываться в мужа ( жену) , хотя для женщин это вариант , но не такой уж легкий . Я не ищу себе тут брачные варианты - поэтому не акцентируюсь какого я пола. Какое значение это имеет ? Мне проще рассчитывать на себя и на свои доходы. А не жениться к примеру по расчету на богатой тетке. Такие варианты есть у всех. Пока человек жив у него куча вариантов. Нужно иметь философский склад ума. А на форуме - мне интересно - и мозги у меня в это сторону крутятся. Коме того я связан семейными обстоятельствами и сижу дома. Увы , даже моя не сбыточная мечта - жить в Ницце - не толкает меня на поиски вариантов- поисков найти богатую тетку и жить там за ее счет. Это же нужно под нее подстраиваться каждый день? Всю жизнь испортит. Я живу в не плохих условиях тут. Заболел - да, холод в квартире - да. Мне нужны хорошие условия жизни - иначе я болею. Поэтому не могу спать на лавке в парке.Я вот к вам присматривался на предмет золота - если нужно будет - купить -продать. Тем более вы земляк. kalinavalera1

Повідомлень: 3987 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1696169716981699 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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