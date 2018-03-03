Додано: Суб 03 бер, 2018 18:55

jabba написав: .

Я тут по пути домой, забежал в кафешку купить булочек до чаю. Не хватило несколько гривен. Дабы поправить своё финансовое положение, решил зайти в ближайший ломбард и предложить им слиток на выкуп. Виртуальный конечно, но интереса ради. В первом долго думали, но потом согласились взять по 1050грн/гр. И то не сразу, а потом, так как руководства сейчас нет. В "Скарбницi" сразу отказались, типа, слитки вообще не берём.Даже если бы в кармане был настоящий слиток, всё равно пил бы чай без булочек.Тут Глеб о каких-то +5% писал. Я увидел -8% от биржевой цены и отсутствие желания его вообще покупать. Вот такой вот дефицит....