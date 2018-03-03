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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1697169816991700
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 18:55

  jabba написав:.

Я тут по пути домой, забежал в кафешку купить булочек до чаю. Не хватило несколько гривен. Дабы поправить своё финансовое положение, решил зайти в ближайший ломбард и предложить им слиток на выкуп. Виртуальный конечно, но интереса ради. В первом долго думали, но потом согласились взять по 1050грн/гр. И то не сразу, а потом, так как руководства сейчас нет. В "Скарбницi" сразу отказались, типа, слитки вообще не берём.
Даже если бы в кармане был настоящий слиток, всё равно пил бы чай без булочек.
Тут Глеб о каких-то +5% писал. Я увидел -8% от биржевой цены и отсутствие желания его вообще покупать. Вот такой вот дефицит....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:47

наблюдательный Надо было обручалку заложить - взяли бы охотнее чем слиток. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:17

  jabba написав:наблюдательный Надо было обручалку заложить - взяли бы охотнее чем слиток. :mrgreen:

Да дело ведь не в деньгах. Просто карточки дома забыл. Любопытство взяло по поводу ликвидности этого товара в нужный момент.
Оказывается не такой он и ликвидный...
С ним ещё прилично побегать нужно. Раньше НБУ это дело пылесосил, почти по биржевой цене. Красота была.
А сейчас тоскливо золотым жукам стало.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:29

наблюдательныйНу если бы Вы оказались в такой же ситуации с соткой баксов не имея на горизонте обменников - ее ликвидность при попытке купить булочек была бы еще хуже.
А в отличие от предыдущих нескольких лет золотого изобилия, наступивших после свержения старого кровавого антинародного режима таки сейчас в стране металл в дефиците - по бирже слиток продать раз плюнуть а по бирже купить сейчас не то что слиток а и даже самоварную гранулу практически невозможно.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:53

  jabba написав:наблюдательныйНу если бы Вы оказались в такой же ситуации с соткой баксов не имея на горизонте обменников - ее ликвидность при попытке купить булочек была бы еще хуже.
А в отличие от предыдущих нескольких лет золотого изобилия, наступивших после свержения старого кровавого антинародного режима таки сейчас в стране металл в дефиците - по бирже слиток продать раз плюнуть а по бирже купить сейчас не то что слиток а и даже самоварную гранулу практически невозможно.

Ну не знаю. Если оказаться в лесу, то там и гривны не помогут.
Мне ваши коллеги 3 часа назад озвучили цену - 1050грн.за грамм.
И то ещё носом крутили. В Скарбнице даже разговаривать не стали.

За что купил, за то и продал.

Думаю что продать и подороже можно. Но не сразу и не везде.
Иными словами нужно побегать и заработать лишний геморрой.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:10

наблюдательный 3 часа назад и на сто баксов можно получить цену на 50 копеек на долларе меньше чем в будний день днем на сумму в тысячу.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 22:54

  jabba написав:наблюдательный 3 часа назад и на сто баксов можно получить цену на 50 копеек на долларе меньше чем в будний день днем на сумму в тысячу.

Ну вы и сравнили. Та сотка, в отличии от золота, может за день поменять несколько карманов. Но вы меня несколько заинтриговали. В понедельник, интереса ради, пройдусь по вашим коллегам. Благо их тут полно. Ибо сомневаюсь в том, что золото уже вырывают из рук по биржевой цене. Или хотя бы близкой к ней.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:25

наблюдательный Зайдите в таблицу объявлений физлиц (которые вовсе не физлица а в основном оптовые барыги) и посмотрите на цену покупки 42,4-42,5-42,6. Мне недавно нужно было так я руки целовал тем кто мне по 43 продал, а они через полчаса матерились потому что появился у самих спрос по 43,5
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Сейчас можно без проблем продать любой мусор с содержанием золота по хорошей цене, еще лет 5 назад такое и не снилось. Хоть самодельные слитки неопределенной пробы. Делается анализ и -0,5$ от биржи у вас купят самопал 870 пробы с примесями всей таблицы Менделеева. Вопросы продажи золота в банки и поисков, где не так придираются к упаковке или дают выше на 3 копейки давно не актуальны.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:44

smdtranz Подтверждаю. Раньше за такой мусор откусывали добрых пару баксов на грамме.
jabba
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  #<1 ... 1697169816991700
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