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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1698169917001701 Додано: Нед 04 бер, 2018 10:24 наблюдательный написав: jabba написав: .

Я тут по пути домой, забежал в кафешку купить булочек до чаю. Не хватило несколько гривен. Дабы поправить своё финансовое положение, решил зайти в ближайший ломбард и предложить им слиток на выкуп. Виртуальный конечно, но интереса ради. В первом долго думали, но потом согласились взять по 1050грн/гр. И то не сразу, а потом, так как руководства сейчас нет. В "Скарбницi" сразу отказались, типа, слитки вообще не берём.

Даже если бы в кармане был настоящий слиток, всё равно пил бы чай без булочек.

Тут Глеб о каких-то +5% писал. Я увидел -8% от биржевой цены и отсутствие желания его вообще покупать. Вот такой вот дефицит.... Я тут по пути домой, забежал в кафешку купить булочек до чаю. Не хватило несколько гривен. Дабы поправить своё финансовое положение, решил зайти в ближайший ломбард и предложить им слиток на выкуп. Виртуальный конечно, но интереса ради. В первом долго думали, но потом согласились взять по 1050грн/гр. И то не сразу, а потом, так как руководства сейчас нет. В "Скарбницi" сразу отказались, типа, слитки вообще не берём.Даже если бы в кармане был настоящий слиток, всё равно пил бы чай без булочек.Тут Глеб о каких-то +5% писал. Я увидел -8% от биржевой цены и отсутствие желания его вообще покупать. Вот такой вот дефицит....



Вам как малому дитю все пояснять нужно. Чай вкуснее с пироженкой или тортиком - но обязательно хорошего качества, от проверенного кондитера и из отборных продуктов.



1. У приемщика в ломбарде не бывает в кассе 4 200 долларов никогда, даже в гривне, даже 2000 долларов нет. А слитки есть смысл иметь 50 или 100 грамм. Даже в банке нужно уточнять и договариваться, а у приемщика ломбарда - это не по адресу. Про Жабу писали , что он более высшее звено в системе ломбардов - но я для себя сделал вывод - он ближе в цепочке к оптовику, чем рядовой приемщик. Хотя тут можно писать что угодно, поэтому " присматривался".



2. Золото нет смысла продавать "на булочки к чаю", это не из той оперы актив. 1 раз в год сдаете слиток 100 грамм в равных частях - за евро, за доллары и за гривны. Часть можно кинуть на депозит. Сдавать по ситуации - желательно постоянному покупателю и по предварительной договоренности. У него же и покупать. Иметь несколько вариантов - покупки-продажи. Будем надеяться банки опять станут как раньше покупать- продавать, но это в принципе не проблема. Есть разные варианты. И все - имеете миллион булочек с маслом на год вперед, а лучше тортиков и пирожных к кофе, бутерброды с семгой, ремонт текущий дома если назрело что, и поездку на Лазурный берег. И сидите там недельку - на Лазурном берегу - трескаете фрукты и плаваете в море. Это при условии конечно, что у вас есть все необходимое для жизни уже - типа там квартира , техника , посуда , одежда и тп. Если нужно на текущие расходы - на 1 чела на год хватит 100г слитка и не только на булочки.



3. Что бы у вас все было так как я написал - ни в коем случае не работайте за смехотворные копейки. Ваши идеи -- нужно пахать много лет .... и потом может быть когда-то вам заплатят - стратегия глупейшая . Мне - проверено -экономически выгоднее не работать - чем работать за копейки. Вам как малому дитю все пояснять нужно. Чай вкуснее с пироженкой или тортиком - но обязательно хорошего качества, от проверенного кондитера и из отборных продуктов.1. У приемщика в ломбарде не бывает в кассе 4 200 долларов никогда, даже в гривне, даже 2000 долларов нет. А слитки есть смысл иметь 50 или 100 грамм. Даже в банке нужно уточнять и договариваться, а у приемщика ломбарда - это не по адресу. Про Жабу писали , что он более высшее звено в системе ломбардов - но я для себя сделал вывод - он ближе в цепочке к оптовику, чем рядовой приемщик. Хотя тут можно писать что угодно, поэтому " присматривался".2. Золото нет смысла продавать "на булочки к чаю", это не из той оперы актив. 1 раз в год сдаете слиток 100 грамм в равных частях - за евро, за доллары и за гривны. Часть можно кинуть на депозит. Сдавать по ситуации - желательно постоянному покупателю и по предварительной договоренности. У него же и покупать. Иметь несколько вариантов - покупки-продажи. Будем надеяться банки опять станут как раньше покупать- продавать, но это в принципе не проблема. Есть разные варианты. И все - имеете миллион булочек с маслом на год вперед, а лучше тортиков и пирожных к кофе, бутерброды с семгой, ремонт текущий дома если назрело что, и поездку на Лазурный берег. И сидите там недельку - на Лазурном берегу - трескаете фрукты и плаваете в море. Это при условии конечно, что у вас есть все необходимое для жизни уже - типа там квартира , техника , посуда , одежда и тп. Если нужно на текущие расходы - на 1 чела на год хватит 100г слитка и не только на булочки.3. Что бы у вас все было так как я написал - ни в коем случае не работайте за смехотворные копейки. Ваши идеи -- нужно пахать много лет .... и потом может быть когда-то вам заплатят - стратегия глупейшая. Мне - проверено -экономически выгоднее не работать - чем работать за копейки. kalinavalera1

Повідомлень: 3994 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 11:12 kalinavalera1 написав: Вам как малому дитю все пояснять нужно.

1. У приемщика в ломбарде не бывает в кассе 4 200 долларов никогда, даже в гривне. А слитки есть смысл иметь 50 или 100 грамм. даже в банке нужно уточнять и договариваться, а у приемщика ломбарда - это не по адресу. Про Жабу писали , что он более высшее звено в цепочке к оптовику. Хотя тут можно писать что угодно.



2. Золото нет смысла продавать "на булочки к чаю", это не из той оперы актив. 1 раз в год сдаете слиток 100 грамм в равных частях - за евро, за доллары и за гривны. Часть можно кинуть на депозит. Сдавать по ситуации - желательно постоянному покупателю и по предварительной договоренности. И имеете миллион булочек с маслом на год вперед, ремонт текущий дома если назрело что, и поездку на Лазурный берег. Это при условии конечно, что у вас есть все необходимое для жизни уже - типа там квартира , техника , посуда , одежда и тп. Если нужно на текущие расходы - на 1 чела на год хватит 100г слитка и не только на булочки. Вам как малому дитю все пояснять нужно.1. У приемщика в ломбарде не бывает в кассе 4 200 долларов никогда, даже в гривне. А слитки есть смысл иметь 50 или 100 грамм. даже в банке нужно уточнять и договариваться, а у приемщика ломбарда - это не по адресу. Про Жабу писали , что он более высшее звено в цепочке к оптовику. Хотя тут можно писать что угодно.2. Золото нет смысла продавать "на булочки к чаю", это не из той оперы актив. 1 раз в год сдаете слиток 100 грамм в равных частях - за евро, за доллары и за гривны. Часть можно кинуть на депозит. Сдавать по ситуации - желательно постоянному покупателю и по предварительной договоренности. И имеете миллион булочек с маслом на год вперед, ремонт текущий дома если назрело что, и поездку на Лазурный берег. Это при условии конечно, что у вас есть все необходимое для жизни уже - типа там квартира , техника , посуда , одежда и тп. Если нужно на текущие расходы - на 1 чела на год хватит 100г слитка и не только на булочки.



Калина, вы реальный клоун в хорошем смысле. Вы повышаете мне драйв

Вы так и не поняли что это был прикол? Читайте внимательно. Я писал о виртуальном золоте. Виртуальном! Ибо свой физмет я давно продал, по совету Кузера, когда вас ещё на этой ветке не было. По 1650$

И абсолютно об этом не жалею, так как эти деньги уже давно работают и приносят мне прибыль. Так что не учите меня жить, а тем более что, когда, и кому продавать.



А в ломбарды зашёл, не потому что я такой бедный, а любопытства ради. А то вдруг я за эти годы от темы отстал и уже пора железяки в Украину завозить.

Думаю что пока рановато. Ибо с руками их ещё не отрывают.



Так что дайте своей клаве хоть немного отдохнуть. Калина, вы реальный клоун в хорошем смысле. Вы повышаете мне драйвВы так и не поняли что это был прикол? Читайте внимательно. Я писал о виртуальном золоте. Виртуальном! Ибо свой физмет я давно продал, по совету Кузера, когда вас ещё на этой ветке не было. По 1650$И абсолютно об этом не жалею, так как эти деньги уже давно работают и приносят мне прибыль. Так что не учите меня жить, а тем более что, когда, и кому продавать.А в ломбарды зашёл, не потому что я такой бедный, а любопытства ради. А то вдруг я за эти годы от темы отстал и уже пора железяки в Украину завозить.Думаю что пока рановато. Ибо с руками их ещё не отрывают.Так что дайте своей клаве хоть немного отдохнуть. наблюдательный

Повідомлень: 2956 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 14:07 наблюдательный Рад что повышаю вам драйв, я тоже прикололся. Не ясно разве ? В хорошем смысле называйте меня " сатирик" или "юморист". Рад что повышаю вам драйв, я тоже прикололся. Не ясно разве ?В хорошем смысле называйте меня " сатирик" или "юморист". kalinavalera1

Повідомлень: 3994 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 14:50 Юморист так юморист. Хотя на юмор ваш пост не похож. наблюдательный

Повідомлень: 2956 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 бер, 2018 23:04 наблюдательный написав: Юморист так юморист. Хотя на юмор ваш пост не похож. Юморист так юморист. Хотя на юмор ваш пост не похож.

Та ладно! Обращение к вам как к "дитю малому" вам не показалось не вполне серьезным ?

Серьезное в том посте тоже есть - что вы справки наводили не на том уровне. Приемщик ломбарда принимает золото не за свои деньги и по 3 или 5 грамм - и то не той пробы, это как в булочной требовать продать вам автомобиль. Ищите оптовиков. Или - мелкий опт. И ссылайтесь на них. Короче - мы вам не поверили. Та ладно! Обращение к вам как к "дитю малому" вам не показалось не вполне серьезным ?Серьезное в том посте тоже есть - что вы справки наводили не на том уровне. Приемщик ломбарда принимает золото не за свои деньги и по 3 или 5 грамм - и то не той пробы, это как в булочной требовать продать вам автомобиль. Ищите оптовиков. Или - мелкий опт. И ссылайтесь на них. Короче - мы вам не поверили. kalinavalera1

Повідомлень: 3994 З нами з: 07.05.11 Подякував: 617 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1698169917001701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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