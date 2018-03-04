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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 04 бер, 2018 10:24
наблюдательный написав: jabba написав:
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Я тут по пути домой, забежал в кафешку купить булочек до чаю. Не хватило несколько гривен. Дабы поправить своё финансовое положение, решил зайти в ближайший ломбард и предложить им слиток на выкуп. Виртуальный конечно, но интереса ради. В первом долго думали, но потом согласились взять по 1050грн/гр. И то не сразу, а потом, так как руководства сейчас нет. В "Скарбницi" сразу отказались, типа, слитки вообще не берём.
Даже если бы в кармане был настоящий слиток, всё равно пил бы чай без булочек.
Тут Глеб о каких-то +5% писал. Я увидел -8% от биржевой цены и отсутствие желания его вообще покупать. Вот такой вот дефицит....
Вам как малому дитю все пояснять нужно. Чай вкуснее с пироженкой или тортиком - но обязательно хорошего качества, от проверенного кондитера и из отборных продуктов.
1. У приемщика в ломбарде не бывает в кассе 4 200 долларов никогда, даже в гривне, даже 2000 долларов нет. А слитки есть смысл иметь 50 или 100 грамм. Даже в банке нужно уточнять и договариваться, а у приемщика ломбарда - это не по адресу. Про Жабу писали , что он более высшее звено в системе ломбардов - но я для себя сделал вывод - он ближе в цепочке к оптовику, чем рядовой приемщик. Хотя тут можно писать что угодно, поэтому " присматривался".
2. Золото нет смысла продавать "на булочки к чаю", это не из той оперы актив. 1 раз в год сдаете слиток 100 грамм в равных частях - за евро, за доллары и за гривны. Часть можно кинуть на депозит. Сдавать по ситуации - желательно постоянному покупателю и по предварительной договоренности. У него же и покупать. Иметь несколько вариантов - покупки-продажи. Будем надеяться банки опять станут как раньше покупать- продавать, но это в принципе не проблема. Есть разные варианты. И все - имеете миллион булочек с маслом на год вперед, а лучше тортиков и пирожных к кофе, бутерброды с семгой, ремонт текущий дома если назрело что, и поездку на Лазурный берег. И сидите там недельку - на Лазурном берегу - трескаете фрукты и плаваете в море. Это при условии конечно, что у вас есть все необходимое для жизни уже - типа там квартира , техника , посуда , одежда и тп. Если нужно на текущие расходы - на 1 чела на год хватит 100г слитка и не только на булочки.
3. Что бы у вас все было так как я написал - ни в коем случае не работайте за смехотворные копейки. Ваши идеи -- нужно пахать много лет .... и потом может быть когда-то вам заплатят - стратегия глупейшая
. Мне - проверено -экономически выгоднее не работать - чем работать за копейки.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 04 бер, 2018 11:12
kalinavalera1 написав:
Вам как малому дитю все пояснять нужно.
1. У приемщика в ломбарде не бывает в кассе 4 200 долларов никогда, даже в гривне. А слитки есть смысл иметь 50 или 100 грамм. даже в банке нужно уточнять и договариваться, а у приемщика ломбарда - это не по адресу. Про Жабу писали , что он более высшее звено в цепочке к оптовику. Хотя тут можно писать что угодно.
2. Золото нет смысла продавать "на булочки к чаю", это не из той оперы актив. 1 раз в год сдаете слиток 100 грамм в равных частях - за евро, за доллары и за гривны. Часть можно кинуть на депозит. Сдавать по ситуации - желательно постоянному покупателю и по предварительной договоренности. И имеете миллион булочек с маслом на год вперед, ремонт текущий дома если назрело что, и поездку на Лазурный берег. Это при условии конечно, что у вас есть все необходимое для жизни уже - типа там квартира , техника , посуда , одежда и тп. Если нужно на текущие расходы - на 1 чела на год хватит 100г слитка и не только на булочки.
Калина, вы реальный клоун в хорошем смысле. Вы повышаете мне драйв
Вы так и не поняли что это был прикол? Читайте внимательно. Я писал о виртуальном золоте. Виртуальном! Ибо свой физмет я давно продал, по совету Кузера, когда вас ещё на этой ветке не было. По 1650$
И абсолютно об этом не жалею, так как эти деньги уже давно работают и приносят мне прибыль. Так что не учите меня жить, а тем более что, когда, и кому продавать.
А в ломбарды зашёл, не потому что я такой бедный, а любопытства ради. А то вдруг я за эти годы от темы отстал и уже пора железяки в Украину завозить.
Думаю что пока рановато. Ибо с руками их ещё не отрывают.
Так что дайте своей клаве хоть немного отдохнуть.
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наблюдательный
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Додано: Нед 04 бер, 2018 14:07
наблюдательный
Рад что повышаю вам драйв, я тоже прикололся. Не ясно разве ?
В хорошем смысле называйте меня " сатирик" или "юморист".
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kalinavalera1
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Додано: Нед 04 бер, 2018 14:50
Юморист так юморист. Хотя на юмор ваш пост не похож.
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наблюдательный
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