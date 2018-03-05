Додано: Вів 06 бер, 2018 15:51

Осподи! Когда вам нечего ответить - так вы все сразу перекрутите - с ног на голову, и воображаете что выкрутились ? Вот такие у нас "капиталисты", потому и страна такая = так и живем. Вы меня цитируете, и пытаетесь глупым выставить? Я вам предъявлял как раз наоборот - антикапитализм - как раз швондеры требуют " работайте на нас за 3 копейки", а мы когда-нибудь вам потом заплатим, и это не капитализм , а кидалово , криминал и тупизм. Вы мне на это еще заметили , что у украинцев выбора нет и выхода нет, " вариантов нет", так как нет рабочих мест, потому соглашайтесь работать за 3 копейки , а то и 3 коп. не дадим. Вы не капиталист. Капиталисты много платят работниками - что бы они могли покупать товары, которые производят - и что бы работала схема капитализма - "товар-деньги -товар". Вы не капиталист , а сами - понимаете кто. Типа - "работайте на меня задаром, а то ваши дети с голоду сдохнут" ? Если бы я от вас такого зависел - то сильно бы рассердился. Но я к вам даже с юмором отношусь. Вы меня помнится банили , чем тоже себя мелко проявили. Я пишу логические аргументы и все.Заметьте , я вас и никого- не банил ни разуНесмотря на некорректные высказывания. Потому, что культурный человек. А не Швондер - " душили-душили" Вы доцепились до булочек, до золота и тп. Вам оно не надо ? Ок. В чем проблема ? За чем писать, что оно вам не надо ? Вам поругаться охота ? Так я не по этим делам. Кстати - вы не знаете - как ведут себя ваши работники. Считаете что они вам особо преданы ? За плату 3 коп. ? Вы наивный.