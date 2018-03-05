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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1699170017011702
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 14:32

наблюдательный Ну да, не нужны эти слитки тут никому, и там не нужны, а рост цены на 8,36% к 2017, ну так это ветром надуло. А подъем в США, это канешна, будет, точно Вам говорю, и вставание с колен, и возвращение к истокам, и даже НДС - судя по Вашим словам- все уплатят. Тут, правда, загвоздочка вышла, ну нет в Штатах НДС и никогда не было. Ровно как нефть ихняя и газ никуда не потекут потому как трубопроводов за границу нет. Можно танкерами возить это да. Но не потекут ведь? И большая часть налоговой реформы себя проявит только к концу года. Но это ж мелочи, правда? Главное излучать оптимизм и уверенно идти вперед, даже если понятия не имеешь, куда идешь.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Ну да, не нужны эти слитки тут никому


Ну он жаба писал, что железяк не так просто купить, так это ещё они считай ни кому нах не надо....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 15:51

наблюдательный Осподи! Когда вам нечего ответить - так вы все сразу перекрутите - с ног на голову, и воображаете что выкрутились ? Вот такие у нас "капиталисты", потому и страна такая = так и живем. Вы меня цитируете, и пытаетесь глупым выставить? Я вам предъявлял как раз наоборот - антикапитализм - как раз швондеры требуют " работайте на нас за 3 копейки", а мы когда-нибудь вам потом заплатим, и это не капитализм , а кидалово , криминал и тупизм. Вы мне на это еще заметили , что у украинцев выбора нет и выхода нет, " вариантов нет", так как нет рабочих мест, потому соглашайтесь работать за 3 копейки , а то и 3 коп. не дадим. Вы не капиталист. Капиталисты много платят работниками - что бы они могли покупать товары, которые производят - и что бы работала схема капитализма - "товар-деньги -товар". Вы не капиталист , а сами - понимаете кто. Типа - "работайте на меня задаром, а то ваши дети с голоду сдохнут" ? Если бы я от вас такого зависел - то сильно бы рассердился. Но я к вам даже с юмором отношусь. Вы меня помнится банили , чем тоже себя мелко проявили. Я пишу логические аргументы и все.

Заметьте , я вас и никого- не банил ни разу :D Несмотря на некорректные высказывания. Потому, что культурный человек. А не Швондер - " душили-душили" Вы доцепились до булочек, до золота и тп. Вам оно не надо ? Ок. В чем проблема ? За чем писать, что оно вам не надо ? Вам поругаться охота ? Так я не по этим делам. Кстати - вы не знаете - как ведут себя ваши работники. Считаете что они вам особо преданы ? За плату 3 коп. ? Вы наивный.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 06 бер, 2018 16:04, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

всем, кому интересно, НБУ намедни продавал Архистратигов на Контрактовой в правом окошке. Там сейчас пока нет безумных нумизматов и очереди не было.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:13

  gleb написав:наблюдательный Ну да, не нужны эти слитки тут никому, и там не нужны, а рост цены на 8,36% к 2017, ну так это ветром надуло.

Ну почему не нужны? Я куплю. Только не по нынешней цене. Ибо дефицита золота в мире нет. Я знаю что такое дефицит ещё со времён СССР. Когда за новый автомобиль ВАЗ выкладывали 2 цены. А за ГАЗ, который "ВОЛГА", деловые грузины давали и 3 цены. Японскую радиошарманку или видеомагнитофон можно было продать ещё дороже. Вот это был дефицит. А вы готовы сейчас за золото выложить 2 цены? Думаю что нет.
А +20% от биржи? Если готовы, то готовьте монету, я вас им завалю. Хотя, думаю что вы и на это не согласитесь. А + 5-10% от биржи это уже не дефицит. Это так, текущие моменты. Они сегодня есть, а завтра их нет.
  gleb написав: А подъем в США, это канешна, будет, точно Вам говорю, и вставание с колен, и возвращение к истокам, и даже НДС - судя по Вашим словам- все уплатят. Тут, правда, загвоздочка вышла, ну нет в Штатах НДС и никогда не было.

Так и я о том же. А ведь американские экспортёры НДС в европах платят. Неравен брак получается. Так что будьте добры раскошелиться.
  gleb написав: Ровно как нефть ихняя и газ никуда не потекут потому как трубопроводов за границу нет.

Вы несколько отстали от жизни. Транспортировка газа уже давно не есть проблемой.
США и Китай нашли альтернативу «Силе Сибири»
...Проект оценивается в 43 миллиарда долларов, он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиардов кубометров). Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.
https://lenta.ru/news/2017/11/09/gazprom_kaput/

Для сравнения. Это в 2 раза больше газа чем импортирует вся Украина.
  gleb написав:И большая часть налоговой реформы себя проявит только к концу года. Но это ж мелочи, правда? Главное излучать оптимизм и уверенно идти вперед, даже если понятия не имеешь, куда идешь.

Да какая разница когда будет результат? Через год или через пол года. Главное то, что направление выбрано верно. Посмотрим. Нам не привыкать и спешить особо некуда.
Тут уже 10 лет крахом доллара пугают. Тоже с оптимизмом. Только вот всё никак...

Хотя оптимизм есть великое дело, и Илон Маск тому пример.
Сегодня в космос легко закинул спутник размером в автобус...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:04

наблюдательный Чудной Вы человек. Прям как замполит. Сжиженый газ не только произвести надо. Его возят танкерами. Нужен еще терминал специальный. А про Илона про Маска вообще прикольно: закинул автобус в космос и тот летит хер знает куда. Так вон Ким Чен Ун космонавта на солнце высадил (ночью) и тот вернулся, что характерно. А Вы: автобус. А слитки покупать за 2 цены - это не око мне, это к цыганам, они у Вас и за три цены купят. Какие слитки такие и купюры.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:31

  gleb написав:наблюдательный Чудной Вы человек. Прям как замполит. Сжиженый газ не только произвести надо. Его возят танкерами. Нужен еще терминал специальный. А про Илона про Маска вообще прикольно: закинул автобус в космос и тот летит хер знает куда. Так вон Ким Чен Ун космонавта на солнце высадил (ночью) и тот вернулся, что характерно. А Вы: автобус. А слитки покупать за 2 цены - это не око мне, это к цыганам, они у Вас и за три цены купят. Какие слитки такие и купюры.

1.Терминалы построят. Это что, такая проблема? Главное что есть что возить.

2.Тесла Маска улетела уже давным давно. Он сегодня новый рекорд обновил. Кажись с испанским спутником. Уже вскоре развернёт глобальный интернет с 12 тыс. спутниками и накроет весь земной шар. Так что готовьтесь вскоре отстёгивать и ему копеечку, как Б.Гейтсу за Винду, Intel за процессоры, за денежную платформу VISA ну и т.д....
Вы рано хороните Америку....

3.Ну вот и результат ваших разговоров. Даже какие-то жалкие +20% от биржи вам не комильфо. Дорого за такой дефицит.... На цыган стрелки перевели :D
наблюдательный
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