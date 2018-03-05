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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 06 бер, 2018 14:32
наблюдательный Ну да, не нужны эти слитки тут никому, и там не нужны, а рост цены на 8,36% к 2017, ну так это ветром надуло. А подъем в США, это канешна, будет, точно Вам говорю, и вставание с колен, и возвращение к истокам, и даже НДС - судя по Вашим словам- все уплатят. Тут, правда, загвоздочка вышла, ну нет в Штатах НДС и никогда не было. Ровно как нефть ихняя и газ никуда не потекут потому как трубопроводов за границу нет. Можно танкерами возить это да. Но не потекут ведь? И большая часть налоговой реформы себя проявит только к концу года. Но это ж мелочи, правда? Главное излучать оптимизм и уверенно идти вперед, даже если понятия не имеешь, куда идешь.
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Вів 06 бер, 2018 15:51
наблюдательный Осподи! Когда вам нечего ответить - так вы все сразу перекрутите - с ног на голову, и воображаете что выкрутились ? Вот такие у нас "капиталисты", потому и страна такая = так и живем. Вы меня цитируете, и пытаетесь глупым выставить? Я вам предъявлял как раз наоборот - антикапитализм - как раз швондеры требуют " работайте на нас за 3 копейки", а мы когда-нибудь вам потом заплатим, и это не капитализм , а кидалово , криминал и тупизм. Вы мне на это еще заметили , что у украинцев выбора нет и выхода нет, " вариантов нет", так как нет рабочих мест, потому соглашайтесь работать за 3 копейки , а то и 3 коп. не дадим. Вы не капиталист. Капиталисты много платят работниками - что бы они могли покупать товары, которые производят - и что бы работала схема капитализма - "товар-деньги -товар". Вы не капиталист , а сами - понимаете кто. Типа - "работайте на меня задаром, а то ваши дети с голоду сдохнут" ? Если бы я от вас такого зависел - то сильно бы рассердился. Но я к вам даже с юмором отношусь. Вы меня помнится банили , чем тоже себя мелко проявили. Я пишу логические аргументы и все.
Заметьте , я вас и никого- не банил ни разу Несмотря на некорректные высказывания. Потому, что культурный человек. А не Швондер - " душили-душили" Вы доцепились до булочек, до золота и тп. Вам оно не надо ? Ок. В чем проблема ? За чем писать, что оно вам не надо ? Вам поругаться охота ? Так я не по этим делам. Кстати - вы не знаете - как ведут себя ваши работники. Считаете что они вам особо преданы ? За плату 3 коп. ? Вы наивный.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 06 бер, 2018 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
всем, кому интересно, НБУ намедни продавал Архистратигов на Контрактовой в правом окошке. Там сейчас пока нет безумных нумизматов и очереди не было.
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:13
Ну почему не нужны? Я куплю. Только не по нынешней цене. Ибо дефицита золота в мире нет. Я знаю что такое дефицит ещё со времён СССР. Когда за новый автомобиль ВАЗ выкладывали 2 цены. А за ГАЗ, который "ВОЛГА", деловые грузины давали и 3 цены. Японскую радиошарманку или видеомагнитофон можно было продать ещё дороже. Вот это был дефицит. А вы готовы сейчас за золото выложить 2 цены? Думаю что нет.
А +20% от биржи? Если готовы, то готовьте монету, я вас им завалю. Хотя, думаю что вы и на это не согласитесь. А + 5-10% от биржи это уже не дефицит. Это так, текущие моменты. Они сегодня есть, а завтра их нет.
Так и я о том же. А ведь американские экспортёры НДС в европах платят. Неравен брак получается. Так что будьте добры раскошелиться.
Вы несколько отстали от жизни. Транспортировка газа уже давно не есть проблемой.
США и Китай нашли альтернативу «Силе Сибири»
...Проект оценивается в 43 миллиарда долларов, он может стать одной из альтернатив российскому газопроводу «Сила Сибири». Мощность СПГ-завода составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиардов кубометров). Соглашение подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.
Для сравнения. Это в 2 раза больше газа чем импортирует вся Украина.
Да какая разница когда будет результат? Через год или через пол года. Главное то, что направление выбрано верно. Посмотрим. Нам не привыкать и спешить особо некуда.
Тут уже 10 лет крахом доллара пугают. Тоже с оптимизмом. Только вот всё никак...
Хотя оптимизм есть великое дело, и Илон Маск тому пример.
Сегодня в космос легко закинул спутник размером в автобус...
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:04
наблюдательный Чудной Вы человек. Прям как замполит. Сжиженый газ не только произвести надо. Его возят танкерами. Нужен еще терминал специальный. А про Илона про Маска вообще прикольно: закинул автобус в космос и тот летит хер знает куда. Так вон Ким Чен Ун космонавта на солнце высадил (ночью) и тот вернулся, что характерно. А Вы: автобус. А слитки покупать за 2 цены - это не око мне, это к цыганам, они у Вас и за три цены купят. Какие слитки такие и купюры.
Додано: Вів 06 бер, 2018 17:31
1.Терминалы построят. Это что, такая проблема? Главное что есть что возить.
2.Тесла Маска улетела уже давным давно. Он сегодня новый рекорд обновил. Кажись с испанским спутником. Уже вскоре развернёт глобальный интернет с 12 тыс. спутниками и накроет весь земной шар. Так что готовьтесь вскоре отстёгивать и ему копеечку, как Б.Гейтсу за Винду, Intel за процессоры, за денежную платформу VISA ну и т.д....
Вы рано хороните Америку....
3.Ну вот и результат ваших разговоров. Даже какие-то жалкие +20% от биржи вам не комильфо. Дорого за такой дефицит.... На цыган стрелки перевели
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