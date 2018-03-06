И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?
Ничего не будет. Навезут.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:33
И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?
Ничего не будет. Навезут.
Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47
Да кого он волнует, тот гос.долг кроме вас? Его можно лонгировать на 30-50 лет вперёд,
по соглашению сторон. А стороны согласятся, так как деваться будет некуда.
Все смотрят на ВВП США, дабы американцы могли этот долг обслуживать.
Есь рост, значит всё хорошо.
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:16
И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?
20-граммовка сегодня 1212, это на 9% выше биржевой цены.
Интересно, что серебро принимают по 16.30, продают по 17.50 и это при биржевой цене в пересчете на гривны меньше 14!
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:22
Не лонгировать, а рефинансировать. Но гораздо бОльшая проблема, у кого набираться все больше новых и новых долгов. Таких свободных денег в мире просто нет! ВВП дутый как и базовая инфляция, с которой его сравнивают, взята с потолка, а по сравнению с ростом долга это не рост, а обвал. И если все смотрят на ВВП, то в 2008-м году, когда у них даже официально произошло его падение, им уже никто не должен был давать в долг? Нет, все гораздо проще, долг выкупают подставные конторы ФРС с печатного станка, и видя рост долга, вы видите скрытую эмиссию, которая вызовет гиперок, когда эти деньги попадут американским бюджетникам, а они, видя пузырь на фондовом рынке, перестанут их туда хоронить, а выбросят их на рынок реальных товаров.
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:31
Ну, 20 гр. не показатель. Если я не ошибаюсь, то мелкие слитки всегда были дороже.
Да и валютный межбанк чудит... Страхуются, одним словом.
Додано: Вів 06 бер, 2018 23:43
Додано: Сер 07 бер, 2018 00:11
Благодарю за подсказку, но вы не правы. Лонгирование, это общее намерение сторон.
А условия этого лонгирования могут быть различные. В том числе и те, о которых вы написали.
Гиперок вызывает рост наличной массы.
А денежный агрегат M0 сейчас меньше чем пол.года назад
Нет там таких наличных денег, чтобы вызвать гиперок. QE - это не наличные деньги, а жёсткий безнал, который выдавался банкам под залог облигаций или других активов. Сейчас ФРС часть этих денег пылесосит, взамен за свои облигации, дабы покрыть недостаток бюджетных средств из-за налоговой системы Трампа.
Так что спите пока спокойно.
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