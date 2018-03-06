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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1700170117021703 Додано: Вів 06 бер, 2018 22:33 hxbbgaf написав: А тем временем из реальных продавцов остался один Индустриал. Там только в центральном отделении есть несколько слиточков.

А тем временем из реальных продавцов остался один Индустриал. Там только в центральном отделении есть несколько слиточков.

И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?

hxbbgaf написав: А теперь подумайте, что будет, когда хотя бы несколько человек на весь Киев захотят затариться драг. металлом! А теперь подумайте, что будет, когда хотя бы несколько человек на весь Киев захотят затариться драг. металлом!

Ничего не будет. Навезут. И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?Ничего не будет. Навезут. наблюдательный

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 22:47 hxbbgaf написав: Вдумайтесь в масштабы цифр - гос. долг 21 трюлик, рост почти вдвое к ВВП за 10 лет и почти втрое номинально... Вдумайтесь в масштабы цифр - гос. долг 21 трюлик, рост почти вдвое к ВВП за 10 лет и почти втрое номинально...

Да кого он волнует, тот гос.долг кроме вас? Его можно лонгировать на 30-50 лет вперёд,

по соглашению сторон. А стороны согласятся, так как деваться будет некуда.

Все смотрят на ВВП США, дабы американцы могли этот долг обслуживать.

Есь рост, значит всё хорошо. Да кого он волнует, тот гос.долг кроме вас? Его можно лонгировать на 30-50 лет вперёд,по соглашению сторон. А стороны согласятся, так как деваться будет некуда.Все смотрят на ВВП США, дабы американцы могли этот долг обслуживать.Есь рост, значит всё хорошо. наблюдательный

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 23:16 И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?

20-граммовка сегодня 1212, это на 9% выше биржевой цены.

Интересно, что серебро принимают по 16.30, продают по 17.50 и это при биржевой цене в пересчете на гривны меньше 14! hxbbgaf Повідомлень: 19626 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 23:22 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Вдумайтесь в масштабы цифр - гос. долг 21 трюлик, рост почти вдвое к ВВП за 10 лет и почти втрое номинально... Вдумайтесь в масштабы цифр - гос. долг 21 трюлик, рост почти вдвое к ВВП за 10 лет и почти втрое номинально...

Да кого он волнует, тот гос.долг кроме вас? Его можно лонгировать на 30-50 лет вперёд,

по соглашению сторон. А стороны согласятся, так как деваться будет некуда.

Все смотрят на ВВП США, дабы американцы могли этот долг обслуживать.

Есь рост, значит всё хорошо. Да кого он волнует, тот гос.долг кроме вас? Его можно лонгировать на 30-50 лет вперёд,по соглашению сторон. А стороны согласятся, так как деваться будет некуда.Все смотрят на ВВП США, дабы американцы могли этот долг обслуживать.Есь рост, значит всё хорошо.

Не лонгировать, а рефинансировать. Но гораздо бОльшая проблема, у кого набираться все больше новых и новых долгов. Таких свободных денег в мире просто нет! ВВП дутый как и базовая инфляция, с которой его сравнивают, взята с потолка, а по сравнению с ростом долга это не рост, а обвал. И если все смотрят на ВВП, то в 2008-м году, когда у них даже официально произошло его падение, им уже никто не должен был давать в долг? Нет, все гораздо проще, долг выкупают подставные конторы ФРС с печатного станка, и видя рост долга, вы видите скрытую эмиссию, которая вызовет гиперок, когда эти деньги попадут американским бюджетникам, а они, видя пузырь на фондовом рынке, перестанут их туда хоронить, а выбросят их на рынок реальных товаров. Не лонгировать, а рефинансировать. Но гораздо бОльшая проблема, у кого набираться все больше новых и новых долгов. Таких свободных денег в мире просто нет! ВВП дутый как и базовая инфляция, с которой его сравнивают, взята с потолка, а по сравнению с ростом долга это не рост, а обвал. И если все смотрят на ВВП, то в 2008-м году, когда у них даже официально произошло его падение, им уже никто не должен был давать в долг? Нет, все гораздо проще, долг выкупают подставные конторы ФРС с печатного станка, и видя рост долга, вы видите скрытую эмиссию, которая вызовет гиперок, когда эти деньги попадут американским бюджетникам, а они, видя пузырь на фондовом рынке, перестанут их туда хоронить, а выбросят их на рынок реальных товаров. hxbbgaf Повідомлень: 19626 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 23:31 hxbbgaf написав: И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?

20-граммовка сегодня 1212, это на 9% выше биржевой цены.

Интересно, что серебро принимают по 16.30, продают по 17.50 и это при биржевой цене в пересчете на гривны меньше 14! И по какой цене он их продаёт, коль их там так мало?20-граммовка сегодня 1212, это на 9% выше биржевой цены.Интересно, что серебро принимают по 16.30, продают по 17.50 и это при биржевой цене в пересчете на гривны меньше 14!

Ну, 20 гр. не показатель. Если я не ошибаюсь, то мелкие слитки всегда были дороже.

Да и валютный межбанк чудит... Страхуются, одним словом. Ну, 20 гр. не показатель. Если я не ошибаюсь, то мелкие слитки всегда были дороже.Да и валютный межбанк чудит... Страхуются, одним словом. наблюдательный

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 23:43 наблюдательный написав: Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.

Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.

До 15. А при Хрущеве до вышки. До 15.А при Хрущеве до вышки. jabba

Повідомлень: 4936 З нами з: 18.12.08 Подякував: 267 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 00:11 hxbbgaf написав: Не лонгировать, а рефинансировать.

Не лонгировать, а рефинансировать.

Благодарю за подсказку, но вы не правы. Лонгирование, это общее намерение сторон.

А условия этого лонгирования могут быть различные. В том числе и те, о которых вы написали.

hxbbgaf написав: Нет, все гораздо проще, долг выкупают подставные конторы ФРС с печатного станка, и видя рост долга, вы видите скрытую эмиссию, которая вызовет гиперок, когда эти деньги попадут американским бюджетникам, а они, видя пузырь на фондовом рынке, перестанут их туда хоронить, а выбросят их на рынок реальных товаров. Нет, все гораздо проще, долг выкупают подставные конторы ФРС с печатного станка, и видя рост долга, вы видите скрытую эмиссию, которая вызовет гиперок, когда эти деньги попадут американским бюджетникам, а они, видя пузырь на фондовом рынке, перестанут их туда хоронить, а выбросят их на рынок реальных товаров.

Гиперок вызывает рост наличной массы.

А денежный агрегат M0 сейчас меньше чем пол.года назад

https://take-profit.org/statistics/mone ... ed-states/

Нет там таких наличных денег, чтобы вызвать гиперок. QE - это не наличные деньги, а жёсткий безнал, который выдавался банкам под залог облигаций или других активов. Сейчас ФРС часть этих денег пылесосит, взамен за свои облигации, дабы покрыть недостаток бюджетных средств из-за налоговой системы Трампа.

Так что спите пока спокойно. Благодарю за подсказку, но вы не правы. Лонгирование, это общее намерение сторон.А условия этого лонгирования могут быть различные. В том числе и те, о которых вы написали.Гиперок вызывает рост наличной массы.А денежный агрегат M0 сейчас меньше чем пол.года назадНет там таких наличных денег, чтобы вызвать гиперок. QE - это не наличные деньги, а жёсткий безнал, который выдавался банкам под залог облигаций или других активов. Сейчас ФРС часть этих денег пылесосит, взамен за свои облигации, дабы покрыть недостаток бюджетных средств из-за налоговой системы Трампа.Так что спите пока спокойно. наблюдательный

Повідомлень: 2966 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1700170117021703 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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