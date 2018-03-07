наблюдательный написав: Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.
До 15. А при Хрущеве до вышки.
Был период и в США , когда владение золотом было вне закона и преследовалось? Не помню детали. Это когда доллар не удержался на золотом стандарте и поехал вниз? Если в курсе - напомните. Поскольку это не оружие , не наркотики - а чисто финансовый актив - то его влияние ну очень значительным должно быть ?
hxbbgaf написав:Ерунду какую-то предвзятую пишете. Сидение в баксе на вас плохо влияет. А что владельцы не имеют доступа к лежащим на счетах деньгам? Какая разница, на счету они лежат или в тумбочке? Точно также и в тумбочке они могут лежать и не вызывать инфляции, пока их не начнут тратить, а когда начнется этот момент, знает только владелец этих денег и он не будет вас предупреждать! Даже деповклады не вечно заморожены, они лежат несколько месяцев, когда срок заканчивается, владелец может его продлить, а может потратить эти деньги.
В тумбочке лежат наличные деньги. На счетах - безнал. Если вы захотите снять, например, 50.000 наличкой, то на вас посмотрят как на идиота, и никто вам этих денег не выдаст. Предложат перевести их на банковскую карточку. Но тут вас может ожидать аля Кипр 2013г., когда в период ихнего кризиса резко ограничили разные транзакции и выдачу налички в банкоматах. А вклады свыше 100.000 евро заморозили, а затем прилично пощипали. Вот вам и М2... Тоесть, технология ужатия денежной массы уже хорошо отработана, и в случае финансового форс-мажора её запустят не задумываясь. И повод найдут. Для спасения мирового человечества от катастрофических последствий. Не допустят они гипера. Ибо США, это не какая-то Венесуэла, и крах будет всем.
hxbbgaf написав: Намеки на избавление от доллара есть, и они появляются не в США. Мир уже почти 2 года время от времени избавляется от трежерей, чего раньше не наблюдалось, а китайцы даже официально рекомендовали уменьшить их покупку.
Ничего китайцы не рекомендовали, ибо это очень интимное дело. Вы забываете одну простую вещь. Доллар - мировая резервная валюта, и она нужна всем. Поэтому её и печатают НА ВСЕХ, а не только для США. А вы смотрите только на США. Долларовую инфляцию нужно раскидывать на всех.
hxbbgaf написав:Не очень у них все нормально, ставки по трежерям уже растут,
Сколько? 2.86%? Это что, так много? В 1981г. доходность была - 15.8%! И ничего. Никакого гипера там не случилось.
hxbbgaf написав: Да и не полно его и не в этом дело - вы прекрасно знаете, что на рынках торгуется виртуальное золото и одураченные инвесторы не требуют физической поставки, покупают пустышку и при этом думают, что покупают золото.
Вы ошибаетесь. Там нет одураченных. Там все очень ушлые и всё прекрасно понимают. Там нет инвесторов. Там спекулянты, типа Сороса, которые играют друг с другом в золотую рулетку. Сегодня одни выиграли, завтра другие. А настоящие золотые инвесторы туда не лезут. Они сидят на своих физических сокровищах, созерцают их, и радуются что они у них есть.
hxbbgaf написав:Ерунду какую-то предвзятую пишете. Сидение в баксе на вас плохо влияет. А что владельцы не имеют доступа к лежащим на счетах деньгам? Какая разница, на счету они лежат или в тумбочке? Точно также и в тумбочке они могут лежать и не вызывать инфляции, пока их не начнут тратить, а когда начнется этот момент, знает только владелец этих денег и он не будет вас предупреждать! Даже деповклады не вечно заморожены, они лежат несколько месяцев, когда срок заканчивается, владелец может его продлить, а может потратить эти деньги.
В тумбочке лежат наличные деньги. На счетах - безнал. Если вы захотите снять, например, 50.000 наличкой, то на вас посмотрят как на идиота, и никто вам этих денег не выдаст. Предложат перевести их на банковскую карточку. Но тут вас может ожидать аля Кипр 2013г., когда в период ихнего кризиса резко ограничили разные транзакции и выдачу налички в банкоматах. А вклады свыше 100.000 евро заморозили, а затем прилично пощипали. Вот вам и М2... Тоесть, технология ужатия денежной массы уже хорошо отработана, и в случае финансового форс-мажора её запустят не задумываясь. И повод найдут. Для спасения мирового человечества от катастрофических последствий. Не допустят они гипера. Ибо США, это не какая-то Венесуэла, и крах будет всем.
hxbbgaf написав: Намеки на избавление от доллара есть, и они появляются не в США. Мир уже почти 2 года время от времени избавляется от трежерей, чего раньше не наблюдалось, а китайцы даже официально рекомендовали уменьшить их покупку.
Ничего китайцы не рекомендовали, ибо это очень интимное дело. Вы забываете одну простую вещь. Доллар - мировая резервная валюта, и она нужна всем. Поэтому её и печатают НА ВСЕХ, а не только для США. А вы смотрите только на США. Долларовую инфляцию нужно раскидывать на всех.
hxbbgaf написав:Не очень у них все нормально, ставки по трежерям уже растут,
Сколько? 2.86%? Это что, так много? В 1981г. доходность была - 15.8%! И ничего. Никакого гипера там не случилось.
hxbbgaf написав: Да и не полно его и не в этом дело - вы прекрасно знаете, что на рынках торгуется виртуальное золото и одураченные инвесторы не требуют физической поставки, покупают пустышку и при этом думают, что покупают золото.
Вы ошибаетесь. Там нет одураченных. Там все очень ушлые и всё прекрасно понимают. Там нет инвесторов. Там спекулянты, типа Сороса, которые играют друг с другом в золотую рулетку. Сегодня одни выиграли, завтра другие. А настоящие золотые инвесторы туда не лезут. Они сидят на своих физических сокровищах, созерцают их, и радуются что они у них есть.
Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас... Впрочем, можете продолжать утверждать, что деньги - это только бумажная наличка. Может, вы и окажетесь правы, если банки посыпятся. Рекомендовали китайцы: https://www.bloomberg.com/news/articles ... attractive Можете продолжать опровергать то, что уже давно пережевано. Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент, глядя на взлетающий долг США, их торговый баланс и т.д. Уже как-то печатали на всех и в 1971-м году в один прекрасный день 15 августа это закончилось печально, при чем больше всего для доллара, который рухнул в разы. 2.86, а еще полгода назад было 2. Мало? Будет больше! А ставки по ипотеке уже обновили 4-летний рекорд и превысили 4.5%, хотя еще недавно были чуть больше 3. Тогда закредитованности такой не было, сейчас каждая доля процента - это десятки и сотни миллиардов! Да и на минуточку серебро в 1980-м году 50 баксов стоило, а сейчас оно 16! При даже официальной инфляции за это время почти в 3.5 раза, то есть серебро реально сейчас дешевле в 11 раз чем было тогда, а золото почти в 3! Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет.
наблюдательный написав: Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.
До 15. А при Хрущеве до вышки.
Был период и в США , когда владение золотом было вне закона и преследовалось? Не помню детали. Это когда доллар не удержался на золотом стандарте и поехал вниз? Если в курсе - напомните. Поскольку это не оружие , не наркотики - а чисто финансовый актив - то его влияние ну очень значительным должно быть ?
Да, у них это было лет 40 с Великой депрессии аж до отмены золотого стандарта.
hxbbgaf написав: Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас...
Вы реально невнимательны... Я ещё писал и об ограничении транзакций. На карты установят лимиты. И на наличку, и на безнал. Для успокоения мозгов паникёров. Вот и всё. А по мере этого успокоения эти лимиты будут повышать. Тут и телик смотреть не нужно
hxbbgaf написав: Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент,
Конечно может. Как и к любой другой валюте. Но не сегодня, и не завтра, и даже не через год.
hxbbgaf написав: Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет.
Да что вы за них переживаете? Четыре картёжника играют в карты. Все профессионалы. Один выиграл, три проиграли. Если не отдадут деньги, получат по башке. Так и на биржах. Деньги бегают из кармана в карман, шулерам на радость. Итог очевиден. Одни поимеют других. Так было всегда и будет впредь. Вам то что до них?
Повторяю. Деньги от падения акций на биржах не приведут к гиперу, так как их количество в системе не увеличится. К нему может привести резкое падение ВВП США и как следствие закрытие или сокращение производств и увольнение работников. Ну а дальше классика жанра. Падение доходов, безработица, преступность, социальное напряжение, забастовки и бунты. Дальше. Дабы успокоить население, начнутся выплаты уже настоящими фантиками, которые могут привести к серьёзной инфляции, и если производство не улучшится, то мир уйдёт в инфляционную спираль, ну а затем уже и в ваш гиперок...
Но это будет ещё очень не скоро. Так что тему апокалипсиса закрываем. Ибо гиперок нам не нужен, и нужно работать, а не болтать.
P.S. И по Китаю. Ведь всем давно понятно что это был вброс Блумберга. И понятно зачем. Слабый доллар есть хорошо для американцев. Во всяком случае сейчас.
Хотя на самом деле: Вопреки слухам, Китай не только не избавляется от казначейских облигаций, а наоборот, КНР стала крупнейшим покупателем этих бумаг, доведя их до уровня семилетней давности.
hxbbgaf написав: Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас...
Вы реально невнимательны... Я ещё писал и об ограничении транзакций. На карты установят лимиты. И на наличку, и на безнал. Для успокоения мозгов паникёров. Вот и всё. А по мере этого успокоения эти лимиты будут повышать. Тут и телик смотреть не нужно
hxbbgaf написав: Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент,
Конечно может. Как и к любой другой валюте. Но не сегодня, и не завтра, и даже не через год.
hxbbgaf написав: Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет.
Да что вы за них переживаете? Четыре картёжника играют в карты. Все профессионалы. Один выиграл, три проиграли. Если не отдадут деньги, получат по башке. Так и на биржах. Деньги бегают из кармана в карман, шулерам на радость. Итог очевиден. Одни поимеют других. Так было всегда и будет впредь. Вам то что до них?
Повторяю. Деньги от падения акций на биржах не приведут к гиперу, так как их количество в системе не увеличится. К нему может привести резкое падение ВВП США и как следствие закрытие или сокращение производств и увольнение работников. Ну а дальше классика жанра. Падение доходов, безработица, преступность, социальное напряжение, забастовки и бунты. Дальше. Дабы успокоить население, начнутся выплаты уже настоящими фантиками, которые могут привести к серьёзной инфляции, и если производство не улучшится, то мир уйдёт в инфляционную спираль, ну а затем уже и в ваш гиперок...
Но это будет ещё очень не скоро. Так что тему апокалипсиса закрываем. Ибо гиперок нам не нужен, и нужно работать, а не болтать.
P.S. И по Китаю. Ведь всем давно понятно что это был вброс Блумберга. И понятно зачем. Слабый доллар есть хорошо для американцев. Во всяком случае сейчас.
Хотя на самом деле: Вопреки слухам, Китай не только не избавляется от казначейских облигаций, а наоборот, КНР стала крупнейшим покупателем этих бумаг, доведя их до уровня семилетней давности.
Установят лимиты - это опять догадки и новости из будущего. Если установят лимиты еще и такие низкие как вы пишете даже для переводов денег с одного счета на другой, то это спровоцирует панику и банкран. Сегодня, завтра или через год, не знаете ни вы, ни я, так что это опять догадки. Как раз падение акций может подтолкнуть инвесторов вкладывать деньги не в фондовый пузырь, а в реальные товары, что и спровоцирует гипер. К гиперу может привести далеко не только падение ВВП. Может и рост денежной массы - неужели это непонятно? Не знакомы с экономикой? А она может расти, чтоб пойти и на рефинансирование космического долга, и на набирание новых долгов, и на поддержку фондового пузыря, и банков и любых других паразитов. По сути, Китай 2 года больше продавал трежерей чем покупал, чего ранее не случалось.