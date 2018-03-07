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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1701170217031704 Додано: Сер 07 бер, 2018 13:19 jabba написав: наблюдательный написав: Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.

Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.

До 15. А при Хрущеве до вышки. До 15.А при Хрущеве до вышки.

Был период и в США , когда владение золотом было вне закона и преследовалось? Не помню детали. Это когда доллар не удержался на золотом стандарте и поехал вниз? Если в курсе - напомните. Поскольку это не оружие , не наркотики - а чисто финансовый актив - то его влияние ну очень значительным должно быть ? Был период и в США , когда владение золотом было вне закона и преследовалось? Не помню детали. Это когда доллар не удержался на золотом стандарте и поехал вниз? Если в курсе - напомните. Поскольку это не оружие , не наркотики - а чисто финансовый актив - то его влияние ну очень значительным должно быть ? kalinavalera1

Повідомлень: 4004 З нами з: 07.05.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 13:22 hxbbgaf написав: Ерунду какую-то предвзятую пишете. Сидение в баксе на вас плохо влияет. А что владельцы не имеют доступа к лежащим на счетах деньгам? Какая разница, на счету они лежат или в тумбочке? Точно также и в тумбочке они могут лежать и не вызывать инфляции, пока их не начнут тратить, а когда начнется этот момент, знает только владелец этих денег и он не будет вас предупреждать! Даже деповклады не вечно заморожены, они лежат несколько месяцев, когда срок заканчивается, владелец может его продлить, а может потратить эти деньги.

Ерунду какую-то предвзятую пишете. Сидение в баксе на вас плохо влияет. А что владельцы не имеют доступа к лежащим на счетах деньгам? Какая разница, на счету они лежат или в тумбочке? Точно также и в тумбочке они могут лежать и не вызывать инфляции, пока их не начнут тратить, а когда начнется этот момент, знает только владелец этих денег и он не будет вас предупреждать! Даже деповклады не вечно заморожены, они лежат несколько месяцев, когда срок заканчивается, владелец может его продлить, а может потратить эти деньги.

В тумбочке лежат наличные деньги. На счетах - безнал. Если вы захотите снять, например, 50.000 наличкой, то на вас посмотрят как на идиота, и никто вам этих денег не выдаст. Предложат перевести их на банковскую карточку. Но тут вас может ожидать аля Кипр 2013г., когда в период ихнего кризиса резко ограничили разные транзакции и выдачу налички в банкоматах. А вклады свыше 100.000 евро заморозили, а затем прилично пощипали. Вот вам и М2...

Тоесть, технология ужатия денежной массы уже хорошо отработана, и в случае финансового форс-мажора её запустят не задумываясь. И повод найдут. Для спасения мирового человечества от катастрофических последствий. Не допустят они гипера. Ибо США, это не какая-то Венесуэла, и крах будет всем.



hxbbgaf написав:

Намеки на избавление от доллара есть, и они появляются не в США. Мир уже почти 2 года время от времени избавляется от трежерей, чего раньше не наблюдалось, а китайцы даже официально рекомендовали уменьшить их покупку.

Намеки на избавление от доллара есть, и они появляются не в США. Мир уже почти 2 года время от времени избавляется от трежерей, чего раньше не наблюдалось, а китайцы даже официально рекомендовали уменьшить их покупку.

Ничего китайцы не рекомендовали, ибо это очень интимное дело. Вы забываете одну простую вещь. Доллар - мировая резервная валюта, и она нужна всем. Поэтому её и печатают НА ВСЕХ, а не только для США. А вы смотрите только на США. Долларовую инфляцию нужно раскидывать на всех.

hxbbgaf написав: Не очень у них все нормально, ставки по трежерям уже растут,

Не очень у них все нормально, ставки по трежерям уже растут,

Сколько? 2.86%? Это что, так много?

В 1981г. доходность была - 15.8%! И ничего. Никакого гипера там не случилось.

hxbbgaf написав: Да и не полно его и не в этом дело - вы прекрасно знаете, что на рынках торгуется виртуальное золото и одураченные инвесторы не требуют физической поставки, покупают пустышку и при этом думают, что покупают золото. Да и не полно его и не в этом дело - вы прекрасно знаете, что на рынках торгуется виртуальное золото и одураченные инвесторы не требуют физической поставки, покупают пустышку и при этом думают, что покупают золото.

Вы ошибаетесь. Там нет одураченных. Там все очень ушлые и всё прекрасно понимают. Там нет инвесторов. Там спекулянты, типа Сороса, которые играют друг с другом в золотую рулетку. Сегодня одни выиграли, завтра другие. А настоящие золотые инвесторы туда не лезут. Они сидят на своих физических сокровищах, созерцают их, и радуются что они у них есть. В тумбочке лежат наличные деньги. На счетах - безнал. Если вы захотите снять, например, 50.000 наличкой, то на вас посмотрят как на идиота, и никто вам этих денег не выдаст. Предложат перевести их на банковскую карточку. Но тут вас может ожидать аля Кипр 2013г., когда в период ихнего кризиса резко ограничили разные транзакции и выдачу налички в банкоматах. А вклады свыше 100.000 евро заморозили, а затем прилично пощипали. Вот вам и М2...Тоесть, технология ужатия денежной массы уже хорошо отработана, и в случае финансового форс-мажора её запустят не задумываясь. И повод найдут. Для спасения мирового человечества от катастрофических последствий. Не допустят они гипера. Ибо США, это не какая-то Венесуэла, и крах будет всем.Ничего китайцы не рекомендовали, ибо это очень интимное дело. Вы забываете одну простую вещь. Доллар - мировая резервная валюта, и она нужна всем. Поэтому её и печатают НА ВСЕХ, а не только для США. А вы смотрите только на США. Долларовую инфляцию нужно раскидывать на всех.Сколько? 2.86%? Это что, так много?В 1981г. доходность была - 15.8%! И ничего. Никакого гипера там не случилось.Вы ошибаетесь. Там нет одураченных. Там все очень ушлые и всё прекрасно понимают. Там нет инвесторов. Там спекулянты, типа Сороса, которые играют друг с другом в золотую рулетку. Сегодня одни выиграли, завтра другие. А настоящие золотые инвесторы туда не лезут. Они сидят на своих физических сокровищах, созерцают их, и радуются что они у них есть. наблюдательный

Повідомлень: 2969 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 14:12 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Ерунду какую-то предвзятую пишете. Сидение в баксе на вас плохо влияет. А что владельцы не имеют доступа к лежащим на счетах деньгам? Какая разница, на счету они лежат или в тумбочке? Точно также и в тумбочке они могут лежать и не вызывать инфляции, пока их не начнут тратить, а когда начнется этот момент, знает только владелец этих денег и он не будет вас предупреждать! Даже деповклады не вечно заморожены, они лежат несколько месяцев, когда срок заканчивается, владелец может его продлить, а может потратить эти деньги.

Ерунду какую-то предвзятую пишете. Сидение в баксе на вас плохо влияет. А что владельцы не имеют доступа к лежащим на счетах деньгам? Какая разница, на счету они лежат или в тумбочке? Точно также и в тумбочке они могут лежать и не вызывать инфляции, пока их не начнут тратить, а когда начнется этот момент, знает только владелец этих денег и он не будет вас предупреждать! Даже деповклады не вечно заморожены, они лежат несколько месяцев, когда срок заканчивается, владелец может его продлить, а может потратить эти деньги.

В тумбочке лежат наличные деньги. На счетах - безнал. Если вы захотите снять, например, 50.000 наличкой, то на вас посмотрят как на идиота, и никто вам этих денег не выдаст. Предложат перевести их на банковскую карточку. Но тут вас может ожидать аля Кипр 2013г., когда в период ихнего кризиса резко ограничили разные транзакции и выдачу налички в банкоматах. А вклады свыше 100.000 евро заморозили, а затем прилично пощипали. Вот вам и М2...

Тоесть, технология ужатия денежной массы уже хорошо отработана, и в случае финансового форс-мажора её запустят не задумываясь. И повод найдут. Для спасения мирового человечества от катастрофических последствий. Не допустят они гипера. Ибо США, это не какая-то Венесуэла, и крах будет всем.



hxbbgaf написав:

Намеки на избавление от доллара есть, и они появляются не в США. Мир уже почти 2 года время от времени избавляется от трежерей, чего раньше не наблюдалось, а китайцы даже официально рекомендовали уменьшить их покупку.

Намеки на избавление от доллара есть, и они появляются не в США. Мир уже почти 2 года время от времени избавляется от трежерей, чего раньше не наблюдалось, а китайцы даже официально рекомендовали уменьшить их покупку.

Ничего китайцы не рекомендовали, ибо это очень интимное дело. Вы забываете одну простую вещь. Доллар - мировая резервная валюта, и она нужна всем. Поэтому её и печатают НА ВСЕХ, а не только для США. А вы смотрите только на США. Долларовую инфляцию нужно раскидывать на всех.

hxbbgaf написав: Не очень у них все нормально, ставки по трежерям уже растут,

Не очень у них все нормально, ставки по трежерям уже растут,

Сколько? 2.86%? Это что, так много?

В 1981г. доходность была - 15.8%! И ничего. Никакого гипера там не случилось.

hxbbgaf написав: Да и не полно его и не в этом дело - вы прекрасно знаете, что на рынках торгуется виртуальное золото и одураченные инвесторы не требуют физической поставки, покупают пустышку и при этом думают, что покупают золото. Да и не полно его и не в этом дело - вы прекрасно знаете, что на рынках торгуется виртуальное золото и одураченные инвесторы не требуют физической поставки, покупают пустышку и при этом думают, что покупают золото.

Вы ошибаетесь. Там нет одураченных. Там все очень ушлые и всё прекрасно понимают. Там нет инвесторов. Там спекулянты, типа Сороса, которые играют друг с другом в золотую рулетку. Сегодня одни выиграли, завтра другие. А настоящие золотые инвесторы туда не лезут. Они сидят на своих физических сокровищах, созерцают их, и радуются что они у них есть. В тумбочке лежат наличные деньги. На счетах - безнал. Если вы захотите снять, например, 50.000 наличкой, то на вас посмотрят как на идиота, и никто вам этих денег не выдаст. Предложат перевести их на банковскую карточку. Но тут вас может ожидать аля Кипр 2013г., когда в период ихнего кризиса резко ограничили разные транзакции и выдачу налички в банкоматах. А вклады свыше 100.000 евро заморозили, а затем прилично пощипали. Вот вам и М2...Тоесть, технология ужатия денежной массы уже хорошо отработана, и в случае финансового форс-мажора её запустят не задумываясь. И повод найдут. Для спасения мирового человечества от катастрофических последствий. Не допустят они гипера. Ибо США, это не какая-то Венесуэла, и крах будет всем.Ничего китайцы не рекомендовали, ибо это очень интимное дело. Вы забываете одну простую вещь. Доллар - мировая резервная валюта, и она нужна всем. Поэтому её и печатают НА ВСЕХ, а не только для США. А вы смотрите только на США. Долларовую инфляцию нужно раскидывать на всех.Сколько? 2.86%? Это что, так много?В 1981г. доходность была - 15.8%! И ничего. Никакого гипера там не случилось.Вы ошибаетесь. Там нет одураченных. Там все очень ушлые и всё прекрасно понимают. Там нет инвесторов. Там спекулянты, типа Сороса, которые играют друг с другом в золотую рулетку. Сегодня одни выиграли, завтра другие. А настоящие золотые инвесторы туда не лезут. Они сидят на своих физических сокровищах, созерцают их, и радуются что они у них есть.

Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас... Впрочем, можете продолжать утверждать, что деньги - это только бумажная наличка. Может, вы и окажетесь правы, если банки посыпятся.

Рекомендовали китайцы:

https://www.bloomberg.com/news/articles ... attractive

Можете продолжать опровергать то, что уже давно пережевано.

Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент, глядя на взлетающий долг США, их торговый баланс и т.д. Уже как-то печатали на всех и в 1971-м году в один прекрасный день 15 августа это закончилось печально, при чем больше всего для доллара, который рухнул в разы.

2.86, а еще полгода назад было 2. Мало? Будет больше!

А ставки по ипотеке уже обновили 4-летний рекорд и превысили 4.5%, хотя еще недавно были чуть больше 3.

Тогда закредитованности такой не было, сейчас каждая доля процента - это десятки и сотни миллиардов! Да и на минуточку серебро в 1980-м году 50 баксов стоило, а сейчас оно 16! При даже официальной инфляции за это время почти в 3.5 раза, то есть серебро реально сейчас дешевле в 11 раз чем было тогда, а золото почти в 3!

Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет. Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас... Впрочем, можете продолжать утверждать, что деньги - это только бумажная наличка. Может, вы и окажетесь правы, если банки посыпятся.Рекомендовали китайцы:Можете продолжать опровергать то, что уже давно пережевано.Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент, глядя на взлетающий долг США, их торговый баланс и т.д. Уже как-то печатали на всех и в 1971-м году в один прекрасный день 15 августа это закончилось печально, при чем больше всего для доллара, который рухнул в разы.2.86, а еще полгода назад было 2. Мало? Будет больше!А ставки по ипотеке уже обновили 4-летний рекорд и превысили 4.5%, хотя еще недавно были чуть больше 3.Тогда закредитованности такой не было, сейчас каждая доля процента - это десятки и сотни миллиардов! Да и на минуточку серебро в 1980-м году 50 баксов стоило, а сейчас оно 16! При даже официальной инфляции за это время почти в 3.5 раза, то есть серебро реально сейчас дешевле в 11 раз чем было тогда, а золото почти в 3!Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет. hxbbgaf Повідомлень: 19636 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 14:13 kalinavalera1 написав: jabba написав: наблюдательный написав: Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.

Мы уже не в СССР, где за золотую деятельность отдыхали по 10 лет на нарах.

До 15. А при Хрущеве до вышки. До 15.А при Хрущеве до вышки.

Был период и в США , когда владение золотом было вне закона и преследовалось? Не помню детали. Это когда доллар не удержался на золотом стандарте и поехал вниз? Если в курсе - напомните. Поскольку это не оружие , не наркотики - а чисто финансовый актив - то его влияние ну очень значительным должно быть ? Был период и в США , когда владение золотом было вне закона и преследовалось? Не помню детали. Это когда доллар не удержался на золотом стандарте и поехал вниз? Если в курсе - напомните. Поскольку это не оружие , не наркотики - а чисто финансовый актив - то его влияние ну очень значительным должно быть ?

Да, у них это было лет 40 с Великой депрессии аж до отмены золотого стандарта. Да, у них это было лет 40 с Великой депрессии аж до отмены золотого стандарта. hxbbgaf Повідомлень: 19636 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 15:42 hxbbgaf написав:

Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас...

Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас...

Вы реально невнимательны...

Я ещё писал и об ограничении транзакций. На карты установят лимиты. И на наличку, и на безнал. Для успокоения мозгов паникёров. Вот и всё. А по мере этого успокоения эти лимиты будут повышать.

Тут и телик смотреть не нужно



hxbbgaf написав:

Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент,

Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент,

Конечно может. Как и к любой другой валюте. Но не сегодня, и не завтра, и даже не через год.

hxbbgaf написав:

Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет. Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет.

Да что вы за них переживаете? Четыре картёжника играют в карты. Все профессионалы. Один выиграл, три проиграли. Если не отдадут деньги, получат по башке.

Так и на биржах. Деньги бегают из кармана в карман, шулерам на радость.

Итог очевиден. Одни поимеют других. Так было всегда и будет впредь.

Вам то что до них?



Повторяю. Деньги от падения акций на биржах не приведут к гиперу, так как их количество в системе не увеличится. К нему может привести резкое падение ВВП США и как следствие закрытие или сокращение производств и увольнение работников.

Ну а дальше классика жанра. Падение доходов, безработица, преступность, социальное напряжение, забастовки и бунты.

Дальше. Дабы успокоить население, начнутся выплаты уже настоящими фантиками, которые могут привести к серьёзной инфляции, и если производство не улучшится, то мир уйдёт в инфляционную спираль, ну а затем уже и в ваш гиперок...



Но это будет ещё очень не скоро. Так что тему апокалипсиса закрываем.

Ибо гиперок нам не нужен, и нужно работать, а не болтать.





P.S.

И по Китаю. Ведь всем давно понятно что это был вброс Блумберга. И понятно зачем. Слабый доллар есть хорошо для американцев. Во всяком случае сейчас.



Хотя на самом деле:

Вопреки слухам, Китай не только не избавляется от казначейских облигаций, а наоборот, КНР стала крупнейшим покупателем этих бумаг, доведя их до уровня семилетней давности.

Вы реально невнимательны...Я ещё писал и об ограничении транзакций. На карты установят лимиты. И на наличку, и на безнал. Для успокоения мозгов паникёров. Вот и всё. А по мере этого успокоения эти лимиты будут повышать.Тут и телик смотреть не нужноКонечно может. Как и к любой другой валюте. Но не сегодня, и не завтра, и даже не через год.Да что вы за них переживаете? Четыре картёжника играют в карты. Все профессионалы. Один выиграл, три проиграли. Если не отдадут деньги, получат по башке.Так и на биржах. Деньги бегают из кармана в карман, шулерам на радость.Итог очевиден. Одни поимеют других. Так было всегда и будет впредь.Вам то что до них?Повторяю. Деньги от падения акций на биржах не приведут к гиперу, так как их количество в системе не увеличится. К нему может привести резкое падение ВВП США и как следствие закрытие или сокращение производств и увольнение работников.Ну а дальше классика жанра. Падение доходов, безработица, преступность, социальное напряжение, забастовки и бунты.Дальше. Дабы успокоить население, начнутся выплаты уже настоящими фантиками, которые могут привести к серьёзной инфляции, и если производство не улучшится, то мир уйдёт в инфляционную спираль, ну а затем уже и в ваш гиперок...Но это будет ещё очень не скоро. Так что тему апокалипсиса закрываем.Ибо гиперок нам не нужен, и нужно работать, а не болтать.P.S.И по Китаю. Ведь всем давно понятно что это был вброс Блумберга. И понятно зачем. Слабый доллар есть хорошо для американцев. Во всяком случае сейчас.Хотя на самом деле:Вопреки слухам, Китай не только не избавляется от казначейских облигаций, а наоборот, КНР стала крупнейшим покупателем этих бумаг, доведя их до уровня семилетней давности. наблюдательный

Повідомлень: 2969 З нами з: 29.04.09 Подякував: 79 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 17:57 наблюдательный написав: hxbbgaf написав:

Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас...

Зачем снимать наличные деньги? Их можно перевести продавцу какого-то товара на счет! Я б не удивился, если б услышал такую ерунду от какого-то новичка, который никогда не то что никуда не ездил, а даже не видел передач по телеку о других странах, но от вас...

Вы реально невнимательны...

Я ещё писал и об ограничении транзакций. На карты установят лимиты. И на наличку, и на безнал. Для успокоения мозгов паникёров. Вот и всё. А по мере этого успокоения эти лимиты будут повышать.

Тут и телик смотреть не нужно



hxbbgaf написав:

Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент,

Доллар нужен всем, пока ему доверяют, но это доверие может испариться в один момент,

Конечно может. Как и к любой другой валюте. Но не сегодня, и не завтра, и даже не через год.

hxbbgaf написав:

Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет. Ну, да, спекулянты, которые спекулируют пустым местом и каждый думает, что самый умный. В итоге большинство как всегда потеряет.

Да что вы за них переживаете? Четыре картёжника играют в карты. Все профессионалы. Один выиграл, три проиграли. Если не отдадут деньги, получат по башке.

Так и на биржах. Деньги бегают из кармана в карман, шулерам на радость.

Итог очевиден. Одни поимеют других. Так было всегда и будет впредь.

Вам то что до них?



Повторяю. Деньги от падения акций на биржах не приведут к гиперу, так как их количество в системе не увеличится. К нему может привести резкое падение ВВП США и как следствие закрытие или сокращение производств и увольнение работников.

Ну а дальше классика жанра. Падение доходов, безработица, преступность, социальное напряжение, забастовки и бунты.

Дальше. Дабы успокоить население, начнутся выплаты уже настоящими фантиками, которые могут привести к серьёзной инфляции, и если производство не улучшится, то мир уйдёт в инфляционную спираль, ну а затем уже и в ваш гиперок...



Но это будет ещё очень не скоро. Так что тему апокалипсиса закрываем.

Ибо гиперок нам не нужен, и нужно работать, а не болтать.





P.S.

И по Китаю. Ведь всем давно понятно что это был вброс Блумберга. И понятно зачем. Слабый доллар есть хорошо для американцев. Во всяком случае сейчас.



Хотя на самом деле:

Вопреки слухам, Китай не только не избавляется от казначейских облигаций, а наоборот, КНР стала крупнейшим покупателем этих бумаг, доведя их до уровня семилетней давности.

Вы реально невнимательны...Я ещё писал и об ограничении транзакций. На карты установят лимиты. И на наличку, и на безнал. Для успокоения мозгов паникёров. Вот и всё. А по мере этого успокоения эти лимиты будут повышать.Тут и телик смотреть не нужноКонечно может. Как и к любой другой валюте. Но не сегодня, и не завтра, и даже не через год.Да что вы за них переживаете? Четыре картёжника играют в карты. Все профессионалы. Один выиграл, три проиграли. Если не отдадут деньги, получат по башке.Так и на биржах. Деньги бегают из кармана в карман, шулерам на радость.Итог очевиден. Одни поимеют других. Так было всегда и будет впредь.Вам то что до них?Повторяю. Деньги от падения акций на биржах не приведут к гиперу, так как их количество в системе не увеличится. К нему может привести резкое падение ВВП США и как следствие закрытие или сокращение производств и увольнение работников.Ну а дальше классика жанра. Падение доходов, безработица, преступность, социальное напряжение, забастовки и бунты.Дальше. Дабы успокоить население, начнутся выплаты уже настоящими фантиками, которые могут привести к серьёзной инфляции, и если производство не улучшится, то мир уйдёт в инфляционную спираль, ну а затем уже и в ваш гиперок...Но это будет ещё очень не скоро. Так что тему апокалипсиса закрываем.Ибо гиперок нам не нужен, и нужно работать, а не болтать.P.S.И по Китаю. Ведь всем давно понятно что это был вброс Блумберга. И понятно зачем. Слабый доллар есть хорошо для американцев. Во всяком случае сейчас.Хотя на самом деле:Вопреки слухам, Китай не только не избавляется от казначейских облигаций, а наоборот, КНР стала крупнейшим покупателем этих бумаг, доведя их до уровня семилетней давности.



Установят лимиты - это опять догадки и новости из будущего. Если установят лимиты еще и такие низкие как вы пишете даже для переводов денег с одного счета на другой, то это спровоцирует панику и банкран.

Сегодня, завтра или через год, не знаете ни вы, ни я, так что это опять догадки.

Как раз падение акций может подтолкнуть инвесторов вкладывать деньги не в фондовый пузырь, а в реальные товары, что и спровоцирует гипер.

К гиперу может привести далеко не только падение ВВП. Может и рост денежной массы - неужели это непонятно? Не знакомы с экономикой? А она может расти, чтоб пойти и на рефинансирование космического долга, и на набирание новых долгов, и на поддержку фондового пузыря, и банков и любых других паразитов.

По сути, Китай 2 года больше продавал трежерей чем покупал, чего ранее не случалось. Установят лимиты - это опять догадки и новости из будущего. Если установят лимиты еще и такие низкие как вы пишете даже для переводов денег с одного счета на другой, то это спровоцирует панику и банкран.Сегодня, завтра или через год, не знаете ни вы, ни я, так что это опять догадки.Как раз падение акций может подтолкнуть инвесторов вкладывать деньги не в фондовый пузырь, а в реальные товары, что и спровоцирует гипер.К гиперу может привести далеко не только падение ВВП. Может и рост денежной массы - неужели это непонятно? Не знакомы с экономикой? А она может расти, чтоб пойти и на рефинансирование космического долга, и на набирание новых долгов, и на поддержку фондового пузыря, и банков и любых других паразитов.По сути, Китай 2 года больше продавал трежерей чем покупал, чего ранее не случалось. hxbbgaf Повідомлень: 19636 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1701170217031704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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