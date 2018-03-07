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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1702170317041705
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 12:27

  hxbbgaf написав:
  kalinavalera1 написав: :shock: Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.

В интернете же все есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83

Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 13:37

  kalinavalera1 написав:
  hxbbgaf написав:
  kalinavalera1 написав: :shock: Точно ? Выходит весь золотой стандарт - когда доллар имел якобы твердую цену в золоте - держался на обмане, принудиловке и тюрьме ? Было бы интересно подробнее.

В интернете же все есть.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D1%83

Точно золото было в США под запретом тюрьмы и конфискации с 1933 по 1974 год. Это 40 лет. И пока не отменили золотой стандарт. Я вроде бы что-то знал об этом, но не думал что это было так долго и жестко. Несколько поколений американцев приучены - что владение золотом наказуемо. Интересно а как у них серебро - было под запретом тоже ? А то они почему-то серебро покупают в слитках.

Не, серебро вроде не запрещали. Его сейчас покупают из-за того, что оно недооценено не только по отношению к бумажным валютам, а и к золоту. Соотношение 1 к 80, когда среднее историческое 1 к 44. К тому же, у банкстеров мало запасов серебра и когда оно полетит вверх из-за спроса на физ. мет., его будет сложнее держать. Но банки уже сориентировались и цена на серебро первой оторвалось от биржевой - например, Индустриал принимает серебро слитки от 250 грамм до 1 кг по 16.30, а продает по 17.50 гривен за грамм, когда биржевая цена в пересчете на гривны меньше 14.
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:30

  hxbbgaf написав:Не стоит путать крошечный Кипр с крупнейшими мировыми банками. Помнится, какую тогда панику это вызвало, а цена вопроса была всего 6 ярдов евро!

Да это всё понятно. Я вам указал на технологию, с помощью которой во время кризиса можно быстро поставить всех паникёров в стойло и надеть на них узду.
И практически в любой стране. Ибо мир уже фактически перешёл на электронные платежи, а налички осталось только на подаяние милостыни. И можете возмущаться сколько вам угодно, бить банкоматы и банки, штурмовать правительства, всё равно вас, вернее нас, в итоге поимеют.
  hxbbgaf написав:С прицепом денег? Может недвигу купить, может остров, может то же золото тоннами - что угодно. И будет стараться купить, как только акции перестанут расти хотя бы на полгодика.

Да кому нужна та недвига и те острова во время кризиса? Кризис, это падение цен практически на всё. И на золото тоже. В кризис нужно деньги сохранять, а не тратить.
Ибо потом вы сможете на них купить намного больше.
  hxbbgaf написав: Но "барашки" умнеют и постоянно будут избавляться от доллара, поэтому скорей их выгоднее будет подстричь сразу, пока не успели избавиться.

Может барашки и умнеют. Но им деваться некуда. Они в загоне и охраняются сторожевыми псами.
Из этой финансовой системы уже никуда не убежишь. А золотая тропа хороша до поры до времени, и 100%-й гарантии побега не даёт. Ибо в любой момент на ней могут поставить шлагбаум, а на золото обьявить гос. монополию. Как на боевое оружие, наркотики, спирт и т.д.
Привет из СССР и США. И лично от тов.Хрущёва и Рузвельта...
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:30

Короче, из аргументов остались одни запреты и расстрелы. Не выйдет так в современном мире, а у нас так и подавно черный рынок будет даже под угрозой расстрела существовать - менталитет не пропьешь. И спровоцируют подобные инициативы такую панику, что все доступное золото мира будет скуплено за час.
И кризисы бывают разные, я бы не стал следовать шаблону, что во время кризиса деньги обязательно дорожают. Бывают и кризисы денежных единиц. Да и даже во время всех классических кризисов или же сразу после них, если мы помним, золото дорожало. Во время великой депрессии золото подорожало с 20 до 35 баксов за унцию, несмотря даже на его запрет и конфискацию с ячеек, в 1971-м оно подорожало в 5 раз, в 2008-м откатывалось оно буквально несколько месяцев, а уже осенью в самый разгар кризиса оно начало лететь вверх...
А вот наличные деньги (да и не только наличные, но начнут явно с наличных, мол, мафия ими владеет, такие разговоры слышно уже лет 15) конфисковать гораздо проще - не надо комиссара в каждом дворе и море крови, достаточно одного постановления вроде павловской реформы и они теряют ценность!
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  #<1 ... 1702170317041705
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